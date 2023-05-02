Первые бои боксёров на мировом первенстве, юношеская сборная Казахстана по хоккею – в элитном дивизионе, неудача волейболисток «Алтая» на клубном чемпионате Азии и сражения за футбольный Кубок РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: и медали, и солидные призовые

Вчера в Ташкенте начался мужской чемпионат мира, который проводится раз в два года. Его участники разыграют 13 комплектов наград. Международная федерация бокса (IBA) вдвое увеличила призовой фонд по сравнению с предыдущим мировым первенством, состоявшимся в конце 2021-го в Белграде: он достиг 5,2 миллиона долларов. Здесь стоит сказать, что спонсором IBA, которой руководит россиянин Урал Кремлёв, является российский же «Газпром». В каждой весовой категории победитель получит 200 тысяч, серебряный медалист – 100 тысяч, оба бронзовых – по 50 тысяч «зелёными». А казахстанским боксёрам в случае их успеха президент отечественной федерации Кенес Ракишев пообещал дополнительные вознаграждения.

Наша сборная отправилась в столицу Узбекистана практически сильнейшим составом, в который включены оба призёра последних Олимпийских игр Сакен Бибосынов (до 51 кг) и супертяж Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг), обладатели «серебра» ЧМ-2021 Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Серик Темиржанов (до 57 кг). Кроме них, на ринг выйдут Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг). Нурканат Райыс (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг). Последний и Сырымбетов вчера провели первые свои поединки.

Около двадцати стран, в том числе США, Канада, Аргентина, Великобритания, Польша, Украина, Нидерланды, Чехия, скандинавские, прибалтийские, бойкотировали этот чемпионат. А американская федерация, кроме того, объявила о своём выходе из IBA, которая, как известно, находится в «бане» у Международного олимпийского комитета. Так они отреагировали на решение IBA не просто допустить сборные России и Беларуси к участию в женском (оно прошло в марте) и мужском чемпионатах мира, но и разрешить им выступать под их национальными флагами.

С 1 по 9 мая должны состояться предварительные поединки, 10 мая – четвертьфинальные. После дня отдыха пройдут полуфиналы, а 13 и 14 мая – бои за «золото».

Хоккей: возвращение в высший дивизион

Юношеская сборная Казахстана (U-18) после долгого перерыва завоевала для нашей страны место в классе сильнейших: она выиграла чемпионат мира с участием команд группы «А» первого дивизиона, который прошёл во Франции.

На снимке: юношеская сборная Казахстана празднует успех (фото с сайта национальной федерации хоккея)

В своём стартовом матче подопечные Сергея Старыгина победили венгров – 3:0. Две шайбы в ворота соперника забросил Адил Бейсембаев, одну – Артур Гросс. Назавтра казахстанцы разгромили японцев, которые накануне одолели датчан, считавшихся одними из главных фаворитов турнира. «Дублем» на сей раз отметился Кирилл Ляпунов, по разу отличились уже упомянутые Гросс и Бейсембаев, а также Александр Ким – 5:0. Но спустя два дня наши хоккеисты сами были разгромлены датчанами: на восемь шайб, побывавших в их воротах, они ответили тремя голами в исполнении Семёна Симонова, Бейсембаева и Кима – 3:8.

В следующем туре казахстанцы «раскатали» украинцев – 5:0. Результативные атаки завершали Ким, Асанали Русланулы, Ляпунов, Симонов и Никита Ситников. На их счастье, в этот же день датчане неожиданно потеряли одно очко: они, хотя и выиграли у аутсайдеров-французов, но сделали это лишь в овертайме. И в заключительном туре всё зависело от самих наших ребят: им нужно было побеждать хозяев чемпионата в основное время. Они уверенно справились с этой задачей – 6:1. Голы на свой счёт записали Александр Мигунов, Ситников, Бейбарыс Оразов, Кирилл Канкин, Даулет Нуркенов и Егор Левковец. Итоговое положение команд: Казахстан – 12 очков, Дания – 11, Япония – 8, Венгрия – 7, Украина – 5, Франция – 2.

В те же дни прошёл юношеский чемпионат мира в высшем дивизионе. Его призёрами стали сборные США, Швеции и Канады. А последнее, 10-е, место заняли немцы. Именно их и сменят в следующем году казахстанские хоккеисты.

Волейбол: остались вне полуфинала

Во Вьетнаме близится к завершению женский клубный чемпионат Азии. В отличие от прошлого года, когда турнир проходил в Казахстане и получился, можно сказать, неполноценным (не приехали команды из Китая, Японии, Южной Кореи, являющихся лидерами континентального волейбола, а в финале сошлись усть-каменогорский «Алтай» и петропавловский «Куаныш»), на сей раз чемпионат собрал более представительный состав, хотя и не самый сильный.

Девять команд-участниц были распределены по двум группам. На этой стадии наш «Алтай» в четырёх матчах одержал три победы: над тайским «Даймонд Фуд» – 3:2, монгольским «Хувсгул Эршим» – 3:0 и «Хип Хинг» из Гонконга – 3:0. А вот волейболисткам китайского клуба «Ляонинь Донхуа» наши девушки проиграли – 0:3. Казалось бы, такой расклад позволит им пробиться в полуфинал, куда должны были пройти две команды из группы. Однако в заключительный день группового раунда китаянки, уже решившие свою промежуточную турнирную задачу, не стали особо упираться в матче с «Даймонд Фуд» – 1:3. В итоге три клуба набрали одинаковое количество очков, а по разнице выигранных и проигранных партий в личных встречах путёвки в полуфинал получили волейболистки Китая и Таиланда.

«Алтаю» же пришлось продолжить турнир матчами за 5-9 места. Вчера он победил иранский «Пайкан» со счётом 3:0, а сегодня встретится с японским «Хисамицу Спрингс», который приехал, по сути, молодёжным составом. В этом поединке определится, какая из команд займёт 5-е место, а какая – 6-е. Медали же разыграют клубы из Китая, Таиланда, Вьетнама и Тайваня.

На снимке: лидер «Алтая» Сана Анаркулова в матче с клубом из Таиланда (фото с сайта Азиатской федерации волейбола)

За «Алтай» на турнире играли Сана Анаркулова, Анджела Веселинович, Сара Сакраджия (обе – Сербия), Ирина Малькова (Россия), Зарина Ситказинова, Валерия Чумак, Ирина Кенжебаева, Елизавета Мейстер, Светлана Парукова, Мадина Беккет, Татьяна Никитина, Сара Сакраджия, Кристина Аниконова, Сания Балагазинова, Томирис Сагимбаева.

Шахматы: взлетела в рейтинге

В новом, майском, рейтинге FIDE, учитывающем результаты женщин, 19-летняя Бибисара Асаубаева поднялась сразу на семь позиций: если месяц назад она была 30-й, то теперь уже 23-я. Её личный коэффициент возрос с 2440 до 2464. От 20-го места её отделяют лишь четыре пункта.

А вот Жансая Абдумалик, хотя и сохранила свой коэффициент на уровне 2497, опустилась в рейтинге на одну строчку – с 13-й на 14-ю. Динара Садуакасова (2434) осталась на 33-м месте. Напомним, три года назад она входила в десятку сильнейших. В конце первой сотни, на 96-й позиции, располагается Меруерт Камалиденова, которой всего 17 лет.

В рейтинге девушек-юниорок уверенно возглавляющая его Асаубаева увеличила свой отрыв от ближайшей преследовательницы до 48 пунктов. Камалиденова идёт 11-й. Лия Курмангалиева – 24-й, Ксения Балабаева – 50-й. Помимо четырёх названных девушек, в топ-100 входят ещё три наши юные соотечественницы.

Футбол: стали известны участники 1/4 финала

В минувшие выходные определились четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Казахстана. Среди них оказались практически все лидеры премьер-лиги, за исключение «Актобе», который по итогам двухматчевого противостояния уступил своему соседу «Атырау». Оба поединка между ними в 1/8 финала завершились вничью, потом дело дошло до затяжной серии пенальти, в которой серебряный призёр прошлогоднего первенства страны проиграл – 8:9.

«Астана» дважды разобралась с кызылординским «Кайсаром» – 5:1 дома и 2:0 в гостях. Костанайский «Тобол» тоже не испытал особых проблем в матчах с павлодарским «Аксу» – 2:0 и 2:1. Петропавловский «Кызылжар», забив в ворота талдыкорганского «Жетысу» три безответных мяча на своём поле, в ответной игре не позволил сопернику провести ни одной результативной атаки. Примерно то же самое произошло в противостоянии алматинского «Кайрата» и уральского «Акжайыка», выступающего во втором дивизионе, с той лишь разницей, что в родных стенах команда из южной столицы выиграла со счётом 2:1. А вот шымкентскому «Ордабасы» пришлось серьёзно поднапрячься, чтобы одолеть в южноказахстанском дерби «Мактаарал». В первом матче он проиграл 1:2, но во втором реваншировался с более крупным счётом 4:1. К слову, оба раза команды встретились на одном и том же стадионе, расположенном в бывшем областном центре. Карагандинский «Шахтёр» дважды взял верх над кокшетауским «Окжетпесом» – 1:0, 5:0.

Единственным представителем первой лиги в 1/4 финала будет туркестанский «Туран», который ещё год назад выступал в высшей. Он дважды нанёс поражения актаускому «Каспию», одному из аутсайдеров премьер-лиги, – 1:0 и 2:1.

Итак, борьбу за Кубок продолжат следующие пары команд: «Астана» – «Туран», «Ордабасы» – «Кызылжар», «Тобол» – «Шахтёр», «Кайрат» – «Атырау». Первые матчи состоятся 17 мая, ответные – 7 июня.

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