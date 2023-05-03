Почему за рубежом не любят наши макароны, откуда берутся «липовые» профессора и чем Божко насолил активисту Тайжану

Обзор Telegram и Youtube каналов

Набирающая популярность социальная сеть Telegram в последние дни была похожа на отдыхающего верблюда. После нескольких недель гиперактивности телеграмеры, кажется, ушли в сон, а может и на первомайские шашлыки. Некоторые Telegram-каналы ограничились дублированием контента с других площадок. Но спешу успокоить – многие ТГ отработали свой хлеб честно — в поисках качественных новостей и сенсаций.

Ключевыми темами авторских и медийных Telegram- каналов за прошедшие дни стали выступление Президента Токаева на сессии АНК про инфовойны, сепаратизм и роль казахского языка. Великолепное по простодушию предложение депутатов партии «Ауыла» — полностью отменить все виды налогов для сельхозпредпринимателей. Скандальное предложение депутата Алматинского маслихата от Amanat Анны Башинской президенту Зеленскому — напасть на Турцию. Тут еще активист Тайжан пытается поставить Божко «на колени», цены повысились на голубое топливо, а в льготном автокредитовании решили ввести первоначальный взнос. И наркомания широкими шагами идет по стране.

Зато порадуются профессора, доктора и кандидаты наук: им определена доплата за ученые степени – до 172 500 тенге! Журналисты, правда, и сюда ложку дегтя добавили: мол, «липовых» профессоров у нас сегодня — пруд-пруди.

Иди ты в … Турцию!

За нами уже выехали – 69 613 (- 275) подписчиков, подписчиков на этой недели.

https://web.telegram.org/k/#@Zanamiviehali

Пока большинство ТГ сбавляли информационные обороты, этот Telegram-канал за последние пять дней стал закопёрщиком рейтинговых и криминальных новостей. Депутат Алматинского маслихата от Amanat Анна Башинская взяла и сложила свои полномочия.

«Все из-за ее комментария в Facebook к посту на странице издания Deutsche Welle. Там она рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо Крыма напасть на Турцию», — пишет телеграмер.

Избранница народа публично покаялась перед партийцами, назвала свой поступок нелепым и необдуманным и прекратила свою карьеру депутата. Вопрос, почему так радикально закончилась публикация мнения, оставили для размышления читателям.

Трагичное сообщение: в Алматы покончил с собой курсант академии КНБ.

«30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти — суицид, сообщили в пресс-службе КНБ. Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1, статьи 105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса….», — цитирует телеграмер.

Увеличилось число жертв взрыва дома в Жанаозене. В пресс-службе областной больницы сообщили, что пострадавшие после взрыва в Жанаозене мужчины скончались в больнице.

Всего погибли шесть человек, сообщает телеграмер. Напомним, среди погибших был и ребенок.

Между тем, жизнь в Казахстане течет привычным руслом. Вот PROTENGE писали, ссылается на издание телеграмер, что одна из госконтор может получить эксклюзивные часы Richard Mille почти за ….400 млн тенге!

«Это конфискат. Как эти часы могут помочь в госслужбе — большой вопрос, но интересно другое. Владелец этих часов — Бахыт Ибрагим, тот который вместе с Жомартом Ертаевым проходил по делу о хищениях из банка RBK, бывший зять Бакытжана. Он был женат на его дочери, о разводе стало известно уже после задержания Ибрагима», — выкладывает телеграмер детали для любителей посудачить на тему «богатые тоже плачут».

Часики, конечно, не весь актив фигуранта уголовного дела. В списке конфискованного автомобили Lexus LX570 и Audi R8, квартиры, дома и земельные участки, наличные деньги в зарубежном банке. Ждем исследований вездесущих телеграмеров — что это за таинственное госучреждение и не пойдет ли там Richard Mille по рукам?

О хлебе насущном, точнее о казахстанских макаронах, болит голова у министра торговли Серика Жумангарина. Не хотят их покупать за рубежом.

«…Я достаточно много езжу по другим странам. Постоянно пытаемся продать наши макароны. Но успеха нет», — переживает министр торговли.

А чего их продавать-то? У нас, зато их раскупают в два счета. Особенно в селах.

Божко не друг, и истина дороже

Злобная татешка – 95 532 (- 26 147) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

Всего за неделю татешка потеряла более 26 тысяч подписчиков! Хотя страсти в Telegram-канале кипят, да еще какие! Злобная татешка с яростью (18+) обличает торговку с шестью судимостями с Алматинского рынка «Кенжехан», которая «на прошлой неделе подбила «коллег» на несанкционированную акцию протеста».

Собственники «Кенжехана» начали модернизацию рынка — тут построят здания и торговые павильоны. Арендаторам «Кенжехана» предложили купить торгово-складские площади по 166 тыс. тенге за кв. м.. Для сторонних покупателей после окончания модернизации стоимость будет значительно выше. Но людей убеждают, что и модернизацию оплачивать будут на их средства. А «кукловодит» всем, по версии татешки, один господин, ранее занимавший руководящие посты в органах КНБ.

И чего это активист Тайжан привязался к Божко, ухмыляется следом татешка.

Он подал иск в суд на экс-депутата за его выступление в 2019 году о том, что за социальную заботу казахстанцы должны благодарить государство на коленях. И проиграл суд. Владимир Божко торжествует: а чего я такого сказал-то? Мухтар Тайжан же готовит следующий «удар». Бои на этом ринге, судя по всему, еще продолжатся. О причинах этой нелюбви ехидно рассуждает Злобная татешка.

Детектив вокруг задержания беглеца Кудебаева быстро закончился. Генпрокуратура заявила, что Кудебаев пытался получить вид на жительство в Турции. А сын генерала — Арман Мырзакулов, заявил журналистам, что его отец добровольно возвратился на родину.

Тут же найдете расклад по нефти. Телеграмер заявляет:

«Они обманывают и грабят Казахстан: согласно сведениям международной консалтинговой компании Wood Mackenzie, от добычи на месторождении Кашаган государство получает лишь 2%. Это не уникальный обман Казахстана западным бизнесом, который вообще контролирует 74,5% казахстанского рынка нефтедобычи…».

Подробности в канале.

Повестка вражды отменяется

Политолог Данияр Ашимбаев – 7 442 (-21) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Авторский Telegram-канал Ашимбаева отсылает читателей в казахстанские издания, где публикуются его статьи, но «нарыть» свеженький его комментарий тут иногда можно. Например, он вновь решительно шагнул «против ветра» в теме протестов нефтяников.

«Привычка мангистауских элит манипулировать политикой центра и бюджетными потоками с использованием инструментария «народного протеста» или «бунта нефтяников» в этот раз привела к обратному результату. У столицы появилось желание проверить, как обстоят дела на самом деле. … Закончится это явно рядом уголовных дел, кадровых решений и корректировкой правил игры. А если все это затронет теневиков и серые схемы, то последствия могут быть весьма интересными…», — прогнозирует политолог.

Об угрозе санкций, к слову, сегодня не пишут только самые ленивые телеграмеры.

«На днях в европейском филиале рупора вашингтонской пропаганды Politico появилось сообщение о том, что Евросоюз намерен установить более тесные отношения с четырьмя странами – Казахстаном, Бразилией, Чили и Нигерией с тем, чтобы вывести их из-под влияния России и Китая и включить в западный альянс….», — в ТГ узнаете версию Ашимбаева: а чего хочет Астана?

Очень кстати, на фоне новой волны видеороликов, разжигающих межнациональную рознь и слитых в соцсети, автор ТГ размещает отрезвляющие цитаты Президента:

«Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, КНБ будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону. При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, «вестись» на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны».

А к какой зп прибавили-то?

«Черный лебедь, рак и щука» – 1 516 (+254) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

Авторский Telegram-канал Анель Давлетгалиевой о процессах в отечественной экономике в ответ на критику Президента страны Токаев бесконтрольного и нерачительного использования дешевого газа в производстве и быту, предлагает анализ цен по регионам — кому придется платить за голубое топливо больше.

«Министерство энергетики опубликовало проект приказа «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК»», — сообщает телеграмер.

Дешевле всего газ для населения будет реализовываться оптом в Восточно-Казахстанской области — 7563 тг за 1 тыс куб м без учета НДС (12%). Причем этот лимит в ВКО увеличивать не будут вплоть до лета 2028 года, сообщает канал.

Тут же узнаете, какие дифференцированные тарифы на газ действуют в других странах мира.

«Если помните, Президент сказал, нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций. Стало известно, какие доплаты планирует межведомственная комиссия», — предлагает оценить труд ученых ТГ.

Список прилагается. Самая крупная доплата профессорам – 172 500 тенге (50 МРТ). Докторам наук – 117 300 (34 МРП).

Сколько зарабатывают ученые других стран, данных нет. Какие зарплаты прежде получали уважаемые профессора, доктора и кандидаты — тоже неизвестно. А хотелось бы – ну, чтобы оценить степень мотивации.

Далее Telegram-канал предлагает «мобильный» расклад — куда и в каких пропорциях НБ РК инвестирует пенсионные активы — на 1 апреля они составили 15,39 трлн тг.

«Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 345,67 млрд тг….», — сообщает телеграмер.

А вот и занимательная экономика. ТГ открывает секреты нелегкой «блогерской» жизни.

«Рост популярности блогеров и их «красивой жизни» увеличил рост займов на актуальные, но бесполезные вещи, с помощью которых молодые люди пытаются стать «круче», — пишет телеграмер.

Черный лебедь, рак и щука посчитали минимальные затраты для красивой картинки:

Аренда люксовых автомобилей — от 250 тыс. тенге за полный день. Брендовые вещи — затраты на «шмотки» и аксессуары могут достигать несколько миллионов тенге. Macbook от 530 тыс., увеличение груди, ягодиц от 1 млн тенге.

И чем, как вы думаете, красивая жизнь заканчивается для блогера?

Опыт зря не пропадает

Kozachkow offside -77 052 (+ 1245) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

Если какая-то важная тема годами тихо-незаметно сходит с новостных лент казахстанских СМИ, то всегда найдется тот, кто ее вернет обратно. Пара громких процессов в год, короткие сообщения о судах над наркоторговцами – не густо для беды, которая имеет в стране огромный масштаб. Журналист Козачков тему наркомании возвращает в ТГ. Подхватят ли ее? Половина населения ИВС, пишет телеграмер, который недавно вышел из стен изолятора, — закладчики и варщики мефа. Журналист выступил с предложениями по борьбе «с этой заразой».

Автор Telegram-канала рассказывает и о быте казахстанской камеры, а тем, кто имеет несчастье пребывания там своих близких, дает толковые советы.

«…87 % преступлений совершают мужчины, а 84 % осужденных — люди без высшего образования. Я об образовании пишу много, у меня дети растут, и я вижу, что у нас уровень преподавания падает, вытаскивать приходится за счет репетиторов и дополнительных расходов. И я даже знаю, почему так происходит. …Осенью у меня вышел материал о том, как из Дома министерств вынесли 60 бланков для дипломов PhD и еще кто-то неизвестный внес туда данные, якобы, докторов философии. Фактически подделал дипломы и звания….», — сообщает автор ТГ, добавляя красок в тему повышения зарплат деятелям науки (см выше – авт.).

Telegram-канал также сообщает о новом уголовном деле против «Архитектора будущего», «Самого молодого миллиардера Казахстана», автора книги «Казахстанская мечта» Марата Абиева. Его с группой предпринимателей подозревают в экономической контрабанде, незаконном обороте нефтепродуктов и создании ОПГ. Речь идет о продаже дизеля без документов на сумму более чем на 11 млрд тенге.

А вот и упс

Новости о льготном автокредитовании предлагает

Telegram-канал НЕхабар — 79 382 78668 (- 714) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nehabar

«Новый сезон «голодных игр» или «успей за 18 секунд» будет запущен через месяц.

Об этом сообщил глава МИИР Марат Карабаев. Почему через месяц? Нужно собрать еще 1 млрд тенге, т.к. на 500 машин планируется потратить 5 млрд тенге. Сейчас по револьверному механизму собрано только 4 млрд тенге», — сообщает телеграмер.

Но вот вам и упс: введут-таки первоначальный взнос на льготную покупку — 15% от стоимости автомашины, да еще и определят потолок зарплаты, выше которой нельзя участвовать в программе.

Темы ТГ дополнит яркая инфографика ко Дню единства народа Казахстана — покажет наше интернациональное богатство: представители каких 124 национальностей проживают в стране.

Тут же сообщение, как казахстанские просторы ТГ осваивают чиновники. Например, буквально на днях запустил свой Telegram-канал министр спорта Асхат Оралов – он обещает новости спорта, культуры и туризма из первых уст.

«Более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий, строительство 113 новых спортивных объектов ‼️, обновление и переоборудование спортивной инфраструктуры по стране, стимулирующие выплаты спортсменам и тренерам, цифровизация сферы и другие значимые проекты», — бомбанул сразу объемами министр, рассказывая о Концепции развития физкультуры и спорта на 2023-2029 годы.

Ссылка на ТГ: https://t.me/askhat_oralov_online/23

Документальный фильм «10 баллов по шкале храбрости», вышел на YouTube-канале «KOZ QARAS». Он о трагических событиях 6 февраля в городе Турции Газиантепе глазами казахстанских спасателей. После землетрясения магнитудой 7,8 баллов, унесшего жизни более 50 тысяч человек, на помощь Турции одними из первых вылетели казахстанские спасатели. В их списке 7 спасенных жизней, извлечение из-под обломков тел 88 погибших.

Посмотреть фильм можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Usw8OHTPiMo

«Я невиновен. В свой народ не стрелял, в женщин, детей. Пыток не было. Потерпевшие отрицают. У меня все», — все ТГ цитируют последнее слово на суде сбежавшего ранее за рубеж экс-главу полиции Алматы и Алматинской области Серика Кудебаева.

Суд над ним провели в Талдыкоргане. Он был скорым и закрытым – генералу дали 10 лет колонии общего режима.

И немного аналитики: «…почему быть гражданином мирной и предсказуемой страны – невероятное благо, как Казахстан стал перекрестком глобальных информационных войн и почему страну постоянно пытаются завлечь в чужие столкновения, ссоры, этнические конфликты? – об этом тегерамер рассуждает, анализируя выступление Президента Токаева на недавней сессии АНК.

Только вот предсказуемая ли страна?

Удачной всем недели! Помогайте друг другу, берегите здоровье и будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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