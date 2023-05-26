Какие спецслужбы финансируют националистов, о тайне драгоценных перстней для спортсменов и стоит ли Казахстану доверять Евросоюзу?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Хоть и лето на носу и зной уже намекает на речки, моря, шляпки и шезлонги, а Telegram и YouTube-каналы как Золушки трудятся в поте лица, заполняя кто как может свои каналы и борясь за увеличение аудитории. Хотя новости явно переходят на облегченный вариант, хватает и проблем, за которые, кажется, должны вцепится мажилисмены, общественники и чиновники.

Telegram-каналы сообщали, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Аудиторы обвинили «Самрук-Казына» в обмане Правительства РК. Казахстан открыто обвинили в параллельном импорте товаров с Россией, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Экс-кандидаты в мажилис, не смирившись с поражением на выборах, выяснили — бюллетени хранятся в РК всего один месяц со дня голосования. Это самый короткий срок среди всех стран мира.

Бывший замакима Павлодарской области Сакен Шаяхметов стал испанским девелопером. Все националистические настроения в стране финансируются западными спецслужбами. А все дипломатические силы на днях были пущены, чтобы в Казахстан впустили депутата Госдумы Константина Затулина — на Байконур. Тем временем, в Костанайском областном центре следят за бабушками-налетчицами на городские цветочные клумбы. Они роют там саженцы.

Казахстанские Telegram-каналы бурлят новостями и интригами!

Мы одурачены не раз

Политпросвет.kz — 1666 (+218) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@politprosvet_kz

Автор канала о политике журналиста Мадина Аимбетова держит обещание и предлагает познавательную инфографику, занимательную статистику, новости, аналитику. Словом, для кого слово «самообразование» не пустой звук – вам сюда.

Вот освежите цифры – в Казахстане в данный момент проживают 10 151 065 женщин и 9 681 672 мужчин. Всего нас 19 832 737 человек. Из них 7 573 284 сельские жители — последние данные Бюро нацстатистики.

24 мая отмечали Международный день заповедников. Нас это очень даже касается – в Казахстане 10 заповедников! Аксу-Жабаглинский, Алматинский, Алакольский, Барсакельмесский, Западно-Алтайский, Каратауский, Коргалжынский, Маркакольский, Наурзумский и Устюртский.

А вот творческую жизнь Казахстана доверили 37-летнему Арману Жудебаеву – он стал председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта. Родом из г. Капчагай, окончил Национальную консерваторию им. Курмангазы. С 2018 года занимал должность ее ректора.

Решительно изменить закон «О выборах» решили экс-кандидаты в депутаты мажилиса в Конституционном суде. Некоторые положения закона не соответствуют Конституции, считают экс-кандидаты в депутаты мажилиса общественный деятель Санжар Бокаев и адвокат Мурат Адам, сообщает ТГ. Проиграв на выборах, они заявили о фальсификации результатов и стали отстаивать свою правоту в суде, но проиграли.

«Есть два способа оспорить итоги голосования. Первый – наличие всех протоколов. Второй — пересчитать вручную все избирательные бюллетени. Но, согласно постановлению ЦИК, бюллетени хранятся всего один месяц со дня голосования. Этого срока недостаточно даже просто, чтобы подать в суд. Для сравнения: в России, согласно их законодательству, срок хранения избирательных бюллетеней составляет один год. В США – 22 месяца. Как в российском законодательстве, так и в американском четко прописано, что каждый кандидат имеет право запросить ручной пересчет» — цитирует ТГ Санжара Бокаева на пресс-конференции в Алматы.

Активисты намерены попасть на прием к Президенту и обратиться в международные судебные инстанции.

А куда вообще мы можем обращаться? Защитить свои права в международных судах экс-кандидатам вряд ли удастся — граждане Казахстана туда обращаться не могут.

«Например, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге не примет заявление, поскольку Казахстан не входит в Совет Европы и не подписывал Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. А Комитет по правам человека ООН, куда Бокаев и Адам обратиться могут, не является судебной инстанцией и его решения носят лишь рекомендательный характер», — пишет ТГ.

Казахстан является членом около 70 международных организаций – ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, ВТО и др. Большинство заявленных целей различных межгосударственных формирований дублируют друга частично или почти полностью. Это обеспечение безопасности, разрешение конфликтов (преимущественно мирным путем), развитие экономического сотрудничества, борьба с наркотрафиком, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и т.п., сообщает телеграмер, предлагая свой обзор.

Тема возможной экстрадиции Мухтара Аблязова обошла все Telegram и YouTube-каналы,

«Кассационный суд Франции отменил решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-главы «БТА Банка» Мухтара Аблязова по делу о хищении средств финансового учреждения, сообщило французское издание Mediapart.fr. …В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил отменить постановление следственной палаты парижского апелляционного суда от 13 января 2022 года о прекращении дела в связи с истечением срока давности и требует его повторного рассмотрения», — ссылается на решение суда ТГ.

Все подробности тут же.

Какие квадрокоптеры?!

Нурсултанский соловей – 74 592 (+526) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Telegram-канал возвращается к теме недели – отказ на назначение бывшего начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая послом Украины в Казахстане, называя это «жесткой позицией официальной Астаны».

«Власти Казахстана мягко, но твердо дали понять, что хотели бы видеть на его месте профессионального дипломата, в то время как у Гайдая нет опыта дипломатической работы», — пишет ТГ.

Телеграмер также сообщает: Гайдай был главой Луганской областной администрации с октября 2019 года, пока в апреле 2023 года не был отправлен в отставку президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Предыдущий глава украинского диппредставительства в Казахстане Петр Врублевский был уволен Зеленским после международного скандала из-за русофобских заявлений дипломата. В августе 2022 года Врублевский, находясь в нетрезвом состоянии, в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову открыто призывал к убийству этнических русских граждан, чем грубо нарушил национальное законодательство Казахстана и дух Венской конвенции. Инцидент был осужден Ассамблеей народа Казахстана, а МИД Казахстана официально выразил протест послу Украины, и присвоил Врублевскому статус нежелательной персоны. После проведенных консультаций миссия Врублевского была завершена, у него был отозван агреман», – напомнил Нурсултанский соловей.

А официальную тем временем Астану обвинили в пособничестве России и оказании материально-технической помощи российским военным структурам, задействованным в российско-украинском военном конфликте — Telegram-канал ссылается на очередное расследование центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Основанием для таких обвинений служит параллельный импорт из Казахстана в Россию в той его части, что затрагивает поставки квадрокоптеров-дронов и микрочипов, которые потенциально могут быть использованы Россией в военных целях», — сообщает телеграмер.

ТГ опровергает выводы OCCRP — по своей сути это псевдорасследование, так как в бизнес-схемах не участвуют казахстанские госслужащие или госструктуры.

«Если бы статья (OCCRP) имела весомую основу, ей заинтересовались бы на более высоком уровне, и публикациями в псевдооппозиционных изданиях дело бы не закончилось. Казахстану бы прямо указали на вопиющие нарушения санкционного режима в отношении России», — пишет автор.

Расследование центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в отношении Казахстана, появилось неслучайно — к стране и к странам ЦА сейчас приковано огромное внимание США и ряда европейских стран, пишет телеграмер.

Накал канала не сбавляется – на очереди инцидент, связанный с визитом в Казахстан депутата гос Думы Константина Затулина, которому изначально отказали во въезде в страну. Но российским дипломатам удалось убедить своих казахстанских коллег, что визит Затулина не имеет общественно-политического характера и он намерен лишь посетить город Байконур.

«Затулин неоднократно допускал резонансные заявления в адрес казахстанских властей, и лично действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. …Высказывания парламентария были негативно восприняты не только официально Астаной в лице депутатов Мажилиса и Сената, но и коллегами Затулина по ГосДуме», — пишет ТГ.

Затулин столкнулся с аналогичными проблемами и в Армении – там он тоже нежелательная персона. Но и у нас есть свой список. Несколько лет назад в список персон «нон-грата» в России попали сразу несколько казахстанских мажилисменов, а одного из депутатов казахстанского парламента даже не выпускали из международной зоны аэропорта в Москве для пересадки в транзитной зоне аэропорта на следующий рейс, следовавший в третью страну.

Яхты, виллы – на какие «ши-ши»?

Выход к морю — 12 230 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@off_shores

Этот Telegram-канал- клондайк для сценаристов. Он расскажет о коррупционных доходах, недвижимости, гражданствах, яхтах и бизнес-джетах казахстанской элиты — «самая надежная информация из проверенных источников».

Насколько надежная, судить не будем – не знаем, но сливами ТГ охотно пользуются все медиа каналы. Информация тут выкладывается не каждый день, зато то, что появляется на свет, стоит почитать на досуге.

Вот, что вы думаете, каким образом бывший замакима Павлодарской области Сакен Шаяхметов стал испанским девелопером?

«В августе прошлого года он стал единственным владельцем испанской компании Corcollada SL. Это произошло через несколько месяцев после его увольнения с поста зам акима. Компания Шаяхметова названа в честь знаменитого пляжа в уже известной нашим читателям провинции Жирона. Основной деятельностью фирмы заявлены инвестиции в недвижимость и покупка недвижимости за собственные средства», — сообщает ТГ.

А вот какое к этой истории имеет отношение Народный банка и агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) — организация противодействует отмыванию денег и любой другой преступной деятельности через американские банки-корреспонденты, узнаете в ТГ.

Болгария лишила гражданства четырех казахстанцев – об этом на неделе писали все ТГ. А всего — 17 человек, которые ранее получили их по программе «золотых паспортов». Как сообщают болгарские СМИ, решение принято усиления контроля над соискателями болгарского паспорта на дополнительную проверку.

Телеграмер рассказывает, как один из казахстанцев — Каир Рахимов, бывший зам командующего аэромобильными войсками РК смог получить паспорт за заслуги перед новой родиной, которых у него на самом деле не было.

А вот менеджерам Кенеса Ракишева «принадлежат» два особняка в Лондоне почти за 11 млрд тенге, утверждает ТГ.

«Доверенные лица Кенеса Ракишева формально владеют двумя особняками в элитном районе Лондона стоимостью £10,5 и £9,5 млн (11,2 млрд тенге). Обе виллы при покупке были оформлены на офшорные компании, но благодаря новым законам Великобритании, направленным на борьбу с отмыванием преступных доходов, их владельцы вынуждены были раскрыть себя», — сообщает ТГ.

Ну, разве мы «терпилы»?

Злобная татешка – 83 511 (- 6654) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

Татешка явно не в духе и к концу недели не разочарует любителей горячих дискуссий и разоблачений.

За действиями национал-патриотов в Казахстане стоят западные спецслужбы, — предлагает мнение известного экс-мажилисмена Азамата Абильдаева.

«Мы — многоэтническая республика. Если мы будем поддерживать голимый национализм, то это ни к чему хорошему не приведет. В целом, все националистические настроения финансируются западными спецслужбами. Поэтому после распада СССР было очень много межнациональных конфликтов. Делается это, чтобы уничтожить народ изнутри. Быть националистом, это все равно, что отказаться от своей истории. Межнациональные конфликты возникают для того, чтобы уничтожить нас. Чтобы не поддаваться националистическим настроениям, нужно знать свою историю, анализировать прошлое и будущее…», — заявил Абильдаев в интервью известному блогеру Анастасии Ахметовой в программе «Орда с Ахметовой».

По его словам, Казахстан для Запада является «всего лишь ресурсом».

«Наши предки всегда были активными, действующими и в Российском империи, и во время революции, и во время Великой Отечественной войны. А сейчас наши националисты по научению Запада хотят выставить наших предков «терпилами». Будто русские не давали нам жить, — уверен Абильдаев. — Мы, начиная с эпохи Чингизхана, живем бок о бок с братским русским народом… Меня глубоко возмущает, как же люди об этом быстро забывают в угоду Западу? Мы для коллективного Запада всего лишь еда, ресурс, кормовая база», — приводит слова экс-депутата ТГ.

А в это время аким Костанайского областного центра Марат Жундубаев начал борьбу с бабушками-налетчицами на городские цветочные клумбы. Вооруженные горшочками, ведрами и лопатками пенсионерки устроили охоту за клубными саженцами. Одну поймали «с поличным».

«Понятно, взрослые люди делают, пенсионеры. Цветы же мы высаживаем для города! Они домой забирают. Дикость вообще! Не стали бабушку наказывать. Но если повторится, будем наказывать», — разозлился аким.

Тем временем, в Астане депутат Ермурат Бапи заявил, что формулировка рассматриваемого законопроекта о возврате незаконно приобретенных активов — это саботаж заинтересованных лиц против указаний Президента:

«Президент Токаев говорил о возврате «незаконно выведенных активов», а здесь написано «приобретенных активов». Их уже узаконили и потом купили, получается? Тут должно быть написано «о возврате незаконно выведенных активов». Думаю, это саботаж, своего рода, заинтересованных лиц», — цитирует заявление депутата ТГ.

Как вы думаете, стоит ли Казахстану доверять Евросоюзу? – еще тема с обличениями для критично настроенных подписчиков.

«Недавно в Алматы завершился 2-й Экономический форум ЕС-Центральная Азия.

Повестка форума: «Взаимная торговля, зеленый и цифровой переход, улучшение деловой среды». Но красиво говорить и быть надежным партнером – не одно и то же.

Наверняка каждый не раз сталкивался в жизни с такими персонажами, которые сначала «за тебя, за тебя», но в самый ответственный момент оказываются на стороне врагов. Не верите, что европейские ребята именно такие?», — пишет татешка.

Телеграмер предлагает быть критичными и анализировать – например, отношения ЕС с Китаем.

«Когда европейские лидеры летают в Пекин «развивать сотрудничество» (как Олаф Шольц осенью 2022-го, а Эммануэль Макрон весной 2023-го). Потом де-факто солидаризуются с антикитайской политикой, продвигаемой США на недавнем саммите G7. А затем пытаются «снизить накал негатива» и снова что-то застенчиво говорить про инвестиции и развитие отношений с КНР. Думаете, с Китаем — одной из крупнейших экономик мира, евротоварищи ведут себя так, а с Казахстаном поступят иначе? , — ухмыляется Злобная татешка.

При этом телеграмер напоминает: экономические отношения в рамках ЕАЭС – твердая почва, на которой стоит казахстанская экономика. В 2022 году товарооборот Казахстана с Евразийским экономическим союзом достиг почти 28,5 млрд долларов. Причем годовой экспорт вырос на 24,3%, а казахстанский дефицит взаимной торговли снизился на 2 млрд долларов.

И вишенка — по данным конфиденциальных документов, опубликованных в апреле 2023 года изданием Politico, Казахстан вошел в число 4-х «приоритетных» для ЕС стран, где Брюссель намерен бороться за снижение влияния Пекина и Москвы.

«Телега» волевых

Дядя Ваня – 1220 (+ 22) подписчиков на этой недели.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

Интересную подборку новостей для своих подписчиков подготовил ТГ на этой неделе. Дайджесты спортивных новостей, новости, статистика, интервью…

Сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на мировом первенстве в Латвии и Финляндии. На групповом этапе подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 7 очков и сохранили прописку в элите на будущий сезон. Итоги турнира «дядя Ваня» попросил подвести экс-государственного тренера РК по хоккею Сергея Шавернева.

В конце нынешней недели из Лос-Анжелеса в Тараз доставят тело внезапно скончавшегося казахстанского велогонщика Динмухамеда Улысбаева. Талантливый 24-летний велосипедист умер за океаном из-за внезапной остановки сердца. За свою непродолжительную спортивную карьеру Динмухамед Улысбаев выиграл чемпионат Азии-2016 на шоссе среди юниоров, становился победителем этапов Кубка мира, а также неоднократно завоевывал медали чемпионатов страны. «Дядя Ваня» узнал подробности трагедии у первого тренера погибшего велогонщика Тимура Келимбердина.

ТГ также нашел уникальное видео с участием Шавката Рахмонова. Десять лет назад он дрался за звание лучшего бойца Азии, но о том поединке мало кто знает. Он состоялся 25 мая 2013 года в Таразе в рамках чемпионата континента по ММА среди профессионалов. В те дни на юге Казахстана прошел розыгрыш золотых поясов в 9 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие бойцы из 5 стран: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России….

О тайне драгоценных перстней расскажет также Telegram-канал. На днях Континентальная хоккейная лига наградила лучших игроков за последние 15 лет. В числе «Золотого состава» оказался бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана Кевин Даллмэн. Все лауреаты получили в подарок чемпионские перстни. Стало известно, из чего они сделаны.

«При изготовлении каждого перстня использовано 50 грамма белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. За основу взят круг – классическая форма чемпионских перстней НХЛ, НБА, НФЛ. Каждое изделие трансформируется в подвеску с логотипом КХЛ и кольцо с потайным изображением джерси с номерами игроков», — пишет телеграмер.

Автор рассказывает также о продаже и переходах игроков в другие чемпионаты и из других лиг.

«Сумма контракта баскетболиста – его зарплата за сезон, формируется из расчета на 10 месяцев. К примеру, месячная зарплата – сто тысяч тенге, значит трансфер в другой клуб – миллион. Если у него доход составляет миллион, то трансфер, соответственно, 10 миллионов тенге. Именно этими данными и пользуются при покупке-продаже баскетболистов», — объясняет ТГ.

А сколько получают баскетболисты в Национальной лиге Казахстана?

И анонс: гала-шоу на Halyk Arena.

В воскресенье в Алматы состоится финал алматинской хоккейной лиги (АХЛ). Помимо матча будут показательные выступления фигуристов, автограф-сессия с участием игроков сборной РК Адиля Бекетаева, Кирилла Савицкого, Батырлана Муратова, Динмухамеда Кайыржана, Аркадия Шестакова. А также «бросок на миллион», суть которого попасть в проем специального щита, расположенного на противоположной стороне площадки. Поразил цель с одного удара – миллион твой!

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Счастливых выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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