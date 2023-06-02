Сколько стоит нагрубить Назарбаеву, какой срок дадут за TikTok-казино и почему возврат активов длится век?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Минимум политики, много о деньгах, коррупции, семье и детях — Telegram и YouTube-каналы каждую неделю, словно хамелеоны меняют окраску.

Общество, а затем и «Телегу» встряхнуло предложение разработать Кодексы Родителей и Детей. Более одобрительно взрослый мир воспринял запрет регистрировать чада в мессенджерах и соцсетях TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте без разрешения старших.

У детей вообще на этой неделе праздник и хорошие новости: злыдням-кондукторам запретят их высаживать из автобусов без проездного билета. Законодательно! Права детей пропишут в специальном Кодексе. А казахстанские героические подростки Ердаулет и Рамазан еще раз подтвердили право всех детей на праздник, подарив жизнь 6-летнему малышу.

И новые инициативы как-то всех призывают к порядку – вот вводится штраф за публикацию ложной информации в соцсетях. Шутка ли — 345 тысяч тенге! Но 10 млн уже никто не заплатит за оскорбление бывшего Елбасы — эту норму исключат из закона. Казахстанцы смогут запрещать оформлять кредиты на свое имя через eGov Mobile – это значит никакой банк не заставит вас возвращать долг, если его сделал мошенник. А еще можно легально трудоустроится в Южной Корее — эту норму обсудили главы МИД двух стран. Правда, экономисты чуть подпортили статистику. Они подсчитали — на возврат в Казахстан незаконно выведенных активов понадобится целый век!

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Вздох жизни

ORDA -125122 -подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

Один из лидеров Telegram-каналов рассказывает о невероятном случае спасения ребенка. 10 мая на реке Бадам жилого массива Игилик г. Шымкента двое подростков «откачали» утонувшего 6-летнего малыша.

«… Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что маленький мальчик утонул в реке. …Рамазан Амангельдиев, (вытащив его из воды – авт.) заметив, что у малыша опухший живот и он становится синим, приступил к реанимационным действиям…», — телеграмер рассказывает подробности борьбы подростков за жизнь малыша, когда рядом не оказалось взрослых.

Борьба с наркоманией все чаще входит в топ новостей казахстанских ТГ. Пресс-служба КНБ РК сообщает: ликвидировано 14 международных и 19 региональных наркоканалов.

«С начала года КНБ провёл 79 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана, Узбекистана, Индонезии, США и Австралии. Ликвидировано 14 международных и 19 региональных каналов наркотрафика», — пишет ТГ со ссылкой на КНБ.

Алматы станет туристической культурной столицей ШОС в 2024 году, пишет телеграмер. В мегаполисе запланировано около 80 различных мероприятий, в которых примут участие деятели культуры и искусства стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. С июля 2023 года Казахстан примет на себя роль председателя ШОС, которое завершится в 2024 году саммитом в Астане.

В ЗКО подожгли автомобиль районного судьи — рядом полицейские нашли пластиковую бутылку с бензином и камыш.

«В ночь на 31 мая в поселке Жангала ЗКО неизвестные подожгли автомобиль районного судьи Ильяса Иргебаева. Огонь удалось потушить до приезда пожарных», — сообщает ТГ.

Месть?

А в Семее предприимчивая пенсионерка осуждена на два года условно за сутенёрство — устроила притон в одной из саун города.

В Казахстан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин – помимо прочего решался вопрос легальной работы казахстанцев в Корее.

Депутаты мажилиса обсудили проблему участия полицейских в торговле людьми, пишет далее телеграмер.

«Участковые, а также другие структурные подразделения ОВД не только замалчивают, но еще и покровительствуют в части трудового и сексуального рабства. Эта информация все-таки поступает. Тем более вы сами только что подтвердили этот факт. Сколько сотрудников в этом уличены и как их привлекли к ответственности, а также какие меры принимает министерство, чтобы предупредить эти риски», — цитирует ТГ депутата Бакытжана Базарбека.

Чуть раньше (там же в канале – авт.) вице-министр Ержан Саденов презентовал в мажилисе проект Закона «О противодействии торговле людьми».

ТГ также предлагает стандартный набор «Телеги»: видео, инфографика, опросники, фоторепортажи.

Стоит ли грубить Назарбаеву?

Qumash – 121807 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@qumash_kz

Простым языком о важных и не очень новостях kz. – так, напомним, позиционирует себя этот Telegram-канал. В ленте канала можно найти и эксклюзивные, и событийные новости.

Про новые штрафы.

«В KZ жестко наказывают за распространение заведомо ложной инфы. Это уголовная статья и за нее полагается штраф до 5000 МРП, либо срок до 7 лет. Теперь депутаты хотят такую же статью в адмкодексе. Зачем? Чтобы, как мы поняли, наказывать даже тех, чьи дела не дотягивают до «уголовки» — пустил фейк, но не нарушил общественного порядка и т.д..», — пишет ТГ.

Например, за размещение, распространение ложной инфы в СМИ, интернет-ресурсах/порталах и онлайн-платформах физлиц предлагают штрафовать на 20 МРП, должностные лица и МСБ – на 30-50 МРП, крупный бизнес – на 100 МРП, а инфлюенсеров (блогеров) – на 40-100 МРП. Сколько будут давать за повторное нарушение (в течение года) – примерно, умножайте на 2. 1 МРП, если кто не в курсе, сейчас – 3450 тенге, напоминает ТГ, объясняет телеграмер.

А следом торжествует – мошенников остановит новая инициатива АРРФР — Агентства по регулированию и развитию финансового рынка!

«Казахстанцы смогут добровольно запретить оформлять кредиты на свое имя через eGov Mobile. А банки и микрофинансовые организации при наличии такого запрета (в базе) уже не будут давать в долг ни ему, ни кому-либо еще. Но если все же дадут, то потом требовать что-то у физлица не смогут, его автоматом (по закону) освободят от обязательств по выплатам. Ждем коллективную петицию от «консультантов», — комментирует новшество ТГ.

Около 10 млн тенге (до 3 тысяч МРП) штрафа можно было схлопотать за оскорбление бывшего Елбасы — либо срок до 3 лет.

«Из УК РК эту статью уберут — депутаты мажилиса уже рассматривают этот вопрос», — сообщает ТГ.

Но публично грубить Н. Назарбаеву все равно не стоит. Его, как и всех казахстанцев, защищает статья «Оскорбление», где наказание штраф до 200 МРП, или общественные работы до 180 часов.

К Дню защиты детей, случайно или нет, телеграмер предлагает поучительное видео — школьники записали директора 49-й школы Астаны Арай Мухамеджанову.

«Педагог ретируется от десятиклассников. Последние в очередной раз спрашивают, почему она в течение года брала деньги за факультативные уроки, но не вела их», — описывает сюжет видео ТГ.

Позже столичное управление образования сообщило: женщина уволена.

А вы о чем подумали?

Черный лебедь, рак и щука – 1 790 (+ 65) подписчиков на этой неделе. https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

Авторский канал о казахстанской экономике журналиста Анель Давлетгалиевой предлагает проанализировать вопросы, которые возникают при прочтении методички Минтруда для определения социального благополучия семьи. По значимости тема вторую неделю занимает первый строчки в рейтинге «Телеги» и в целом в соцсетях.

«…Появилась петиция «От Общественности РК» против «разделения и изъятия детей», а на самом портале Открытые НПА под текстом методики более 2,5 тысяч человек оставили свои негативные комментарии. Для чего нужна градация семей, против которой выступают авторы петиции? Государство намерено ввести проактивные услуги для граждан в части социального обеспечения», — встает на сторону разработчиков методички ТГ.

Для получения пособий и выплат гражданам не придется собирать кучу документов, сдавать в ЦОН или в акимат, возвращаться за результатами и, вероятно, собирать недостающие документы. ТГ пытается глубже разобраться в деталях ноу-хау – баллах, оценках, градациях новой социальной схемы.

Ну а раз Telegram-канал про экономику, то тут найдете и занимательную статистику, и актуальную информацию недели в цифрах.

«Казахстанцы в апреле купили немногим больше 100 кг золота, или 1.119 слитков разного веса, сообщил Национальный банк. Пик продаж пришелся на март — 175 кг. В феврале — 83,0 кг. В январе — 79,5 кг….», — сообщает ТГ.

Результаты деятельности ЕНПФ: инвестдоход с начала 2023 года составил 481,82 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2023 года, составила всего 3,13% при инфляции 4,20% за 4 месяца.

И, если кто не знает — «КазМунайГаз–Аэро» становится Единым оператором по поставке бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива Вооруженным Силам Казахстана, Пограничной и Авиационной службам КНБ РК, Национальной гвардии, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва.

Тем временем, в Казахстане официально осуществляют трудовую деятельность 15129 иностранных граждан. По данным Минтруда и соцзащиты: 24% из Китая – 3652 человек, 12% из Узбекистан – 1843 человек, 12% из Индии – 1741 человек, 10% из Турции – 1534 человек.

Иностранную рабочую силу используют 1 746 работодателей, но 96% их работников – граждане Казахстана (411,5 тыс. человек).

Информация для отпускников — Казахстан до конца 2023 года откроет 9 новых международных авиамаршрутов, а 9 уже запущено.

«До конца года ожидается открытие еще девяти новых международных маршрутов в Доху, Куала-Лумпур, Анкару, Карачи, Лахор, Джидду, Маскат, Прагу и Тель-Авив», — цитирует министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева ТГ.

Дети: SOS!

Политпросвет. kz — 1 675 (-1) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@politprosvet_kz

Тему детей, а точнее их безопасности, продолжает авторский Telegram-канал журналиста Мадины Аимбетовой. Телеграмер берет другой ракурс: загляните – время зря не потеряете. Автор напоминает: Правительство готово принять Кодекс родителей и ограничить использование мессенджеров. До 6 июня на публичном обсуждении на портале «Открытые НПА» будет находиться разработанный Правительством комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау».

Количество преступлений против детей и преступлений среди несовершеннолетних растет. По данным авторов документа, если в 2021 году было зафиксировано 1529 преступлений, совершенных несовершеннолетними, то в 2022 году уже 1735 — рост 12 %. В Алматы количество правонарушений в отношении несовершеннолетних за год выросло на 58,9 %, в Западно-Казахстанской области – на 39,4 %, в Павлодарской – на 32,8 %, в Мангистауской – на 21,7%, в Актюбинской – на 14,3 %, в Алматинской – на 1,1 %. Алматинская область остается одним из антилидеров по количеству таких правонарушений (185 случаев за год), наряду с Туркестанской (213 случаев) и Карагандинской (165 случаев) областями. Кстати, в этих же областях зафиксировано самое большое количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а в Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и в Алматы отмечается рост такого типа преступлений, сообщает телеграмер.

О ситуации с детскими суицидами – в прошлом году 155 детей и подростков погибли и еще 309 пытались лишить себя жизни. Самая неблагополучная обстановка в этом плане была в Алматы (16 случаев) и Туркестанской области (36 случаев). Среди неблагополучных регионов называют также Жамбылскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Актюбинскую и Атыраускую области.

Предлагается внедрить Индекс для измерения благополучия детей, создать информационную карту, разработать два новых кодекса: родителей и детский….

Детям и подросткам могут ограничить доступ в интернет в определенные часы, а регистрироваться в мессенджерах и соцсетях TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте им запретят без разрешения законных представителей.

В школах и других учреждениях образования ужесточат пропускной режим.

В судах несовершеннолетние потерпевшие и сторона защиты подозреваемых будут находиться в разных кабинетах. Высаживать из общественного транспорта детей, не имеющих при себе проездного билета, запретят законодательно.

И еще несколько важных и интересных предложений найдете здесь.

Срок за TikTok-казино

PRO кадры KZ – 28 248 (+743) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@prokadrykz

Если на большинстве Telegram-каналов идет информационный спад — телеграмеры заполняют каналы статистикой или полезной информацией, то тут страсти кипят, а жизнь бьет ключом!

В КМГ хотят сменить Совет директоров. Инициатором выступили члены самого Совета.

Казахстанским чиновникам вновь запретят принимать и дарить подарки официальным лицам. Прежде эти требования отсутствовали в Кодексе служебной этики гражданских служащих.

Почти все монополисты из «красной зоны» подали заявки на увеличение инвестиций, но в КРЕМ обещают не допустить необоснованного роста тарифов.

С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным компаниям.

Водителей Казахстана хотят допускать к такси только после подписания с ними трудового договора.

А еще поговаривают, в семье Кулибаевых новая келiн.

«Невесткой сына Тимура Кулибаева — Алтая Кулибаева стала Умитжан Жараспаева. Семья Жараспаевых довольно известная в городе Сатпаев. У Умитжан есть пять сестер, некоторые из них ведут лайфстайл блоги о красивой жизни, а другие получили важные должности в компании «Казахмыс». Как видите, мероприятия по случаю свадьбы Алтая Кулибаева проходили на очень высоком уровне — в лучших традициях семьи Кулибаевых», — сплетничает телеграмер, тут же ссылочка: https://t.me/osekitosekii

И, наконец, за участие в онлайн-казино в TikTok можно получить реальный тюремный срок! В Агентстве по финмониторингу выявили 100 аккаунтов в соцсети, которые транслировали азартные игры. Организация и участие в них являются незаконными. Двоих алматинцев уже приговорили за это к 1,5 годам ограничения свободы. Под следствием ещё четыре человека — они тоже открыли в TikTok казино.

Денег еще век не видать

Чиновник – 32 535 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@chinovnik_kz

Telegram-канал о «некоторых сведениях о деятельности госслужащих РК» остудил пыл жаждущих увидеть поток миллиардов долларов, текущих в карман казахстанской казны.

Экономист Ануар Нуртазин взял и подсчитал: на возврат незаконно выведенных активов понадобится целый век!

«В Парламенте официально озвучена сумма — 160 млрд долларов, а среди экономистов — до 800 млрд долларов. В среднем, многие считают, что речь идет о вывозе 400 млрд долларов. Возвращено 755 млрд тенге — это меньше 2 млрд долларов, это 1%. Возвращать, как минимум, 100 лет, а если с процентами, то и того больше», — цитирует телеграмер слова Нуртазина.

Тут же история о миллионах долларах по делу Кайрата Сатыбалдыулы, которые уже возвращены в доход государства. В конце мая т. г. Антикоррупционной службой и Генпрокуратурой, — они сотрудничают с правоохранительными органами иностранных государств, из Объединенных Арабских Эмиратов возвращены 14 млн долларов.

С начала уголовного преследования, государству возвращены незаконно приобретенные К. Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге.

В списке административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, и даже… железнодорожные пути.

Выводила активы, но только в свой карман, и экс-руководитель управления образования Алматинской области Майгуль Омарова — итог 10 лет лишения свободы. Такой же срок получила ее подчиненная Бакыт Абдолданова. Еще один подчиненный Омаровой — Арапби Менлыбаев и сотрудник КГУ «НПЦИТ» Нурлан Нукенов получили по 11 лет лишения свободы, рассказывает телеграмер об очередном коррупционном скандале в системе образования.

В период пандемии коронавируса — с августа по ноябрь 2020 года, Омарова в сговоре с Абдолдановой, подписала договоры госзакупок из одного источника с подконтрольными Менлыбаеву и Нукенову фирмами на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся Алматинской области. Их обвинили и в получении и даче взяток в крупных размерах.

«В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 122 996 086 тенге», – цитируют сообщение суда ТГ.

И вновь о штрафах. ТГ сообщает: размер штрафов за недостоверную информацию в соцсетях предлагается установить в пределах от 138 до 345 тысяч тенге. Ну, знаете — лучше уж 138 раз проверить!

А лето — вот оно! Захлёстывает детской радостью! Итоги учебного года и меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул рассмотрели на заседании Правительства, сообщает телеграмер.

2022-2023 учебный год в Казахстане завершают более 3,7 млн учащихся. В частности, 11 класс заканчивают 172 тысяч выпускников, в том числе 6,8 тысяч претендентов на «Алтын белгі». Планируется, что летним отдыхом и оздоровлением будет охвачены свыше 85% учеников 1-10 классов, то есть порядка 2,8 млн детей, включая около 500 тысяч детей из социально-уязвимых категорий.

В летних лагерях активно готовятся к предстоящему сезону. ТГ сообщает: свои двери откроют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей.

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Удачных всем выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» собирают через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, и обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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