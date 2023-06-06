Нефтяные рынки требуют определенности

Центральным событием прошедшей недели стало очередное заседание министров энергетики стран ОПЕК+ в Вене. Итоги заседания будут иметь существенное значение для Казахстана

Плановое заседание ОПЕК+ проходило на фоне достаточно резкого снижения цен на нефть. Таким образом, ноябрьское решение картеля о снижении объемов добычи оказалось недостаточным. Экспертное сопровождение подвело министров – прогнозы о росте мировой экономики в первом полугодии не подтверждаются. В мае Евростат констатировал переход Германии в состояние рецессии. Восстановление китайской экономики после ковидных ограничений также проходит ниже ожидаемых темпов. Соответственно, и цены на энергоносители идут вниз.

В складывающейся ситуации ОПЕК+ просто вынужден вновь обсуждать вопрос пропорционального сокращения объемов добычи нефти. В итоге страны-участницы пришли к сложносоставному соглашению:

— Во-первых, о продлении действующего с ноября прошлого года сокращения добычи на 2 миллиона баррелей в сутки на весь 2024 год. Ранее он распространялся лишь на текущий 2023 год.

— Во-вторых, участники картеля обязуются дополнительно сократить добычу в 2024 году еще на 1,4 баррелей нефти в сутки. Но эта опция начнет работать только с 1 января следующего года и 2023 год затрагивать не будет.

— В-третьих, Саудовская Аравия в порядке эксперимента обязуется только в июле текущего года разово сократить добычу сразу на 1 миллион баррелей. При этом оговаривается, что если эксперимент будет удачным, то сроки добровольного сокращения добычи могут быть увеличены. Но решение об этом будет приниматься позднее – уже во втором полугодии.

— В-четвертых, в ряде стран-младших партнеров наблюдается замедленный рост добычи даже для текущих предельных уровней, определенных еще в ноябре 2022 года. Это связано как с выработкой старых месторождений, так и с недостаточными инвестициями в разработку новых. В итоге принято решение, что такие страны физически сокращать объемы добычи в следующем году не будут, а сократят лишь номинально определенные предельные уровни добычи.

Это сложный момент, который требует пояснения – речь о том, что небольшие нефтедобывающие страны обязуются не форсировать добычу с уже достигнутых максимальных уровней. Так, например, для Казахстана физического сокращения объемов добычи не предполагается – только фиксация уже достигнутого объема. Мы обязуемся в 2024 году добыть столько же сколько и в текущем 2023, и за это не будем должны дополнительно сокращать добычу – в отличие от крупных игроков, таких как Саудовская Аравия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты.

Подбивая бухгалтерский баланс ОПЕК+ обязуется сократить в 2024 году объем добычи до 40,463 миллиона баррелей в сутки, против 41,856 миллионов в текущем году.

Данное решение о дополнительном сокращении добычи должно стабилизировать биржевые цены на нефть в районе 80-85 долларов за бочку. Именно на этом уровне цен обеспечивается стабилизация бюджетного баланса Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Если цена будет меньше – они будут вынуждены поддерживать собственные бюджеты из накопленных резервов. Если больше – то это может стимулировать американские нефтедобывающие компании вкладывать ресурсы в «сланцевую нефть», чего ОПЕК+ допускать не хочет.

В среднесрочной перспективе поддержку ценам на нефть будет оказывать завершение «сланцевой революции» в США. Даже в текущей ситуации, при ценах в 70-75 долларов, американские нефтегиганты не форсируют бурение новых скважин. Скорее они стремятся окупить ранее инвестированные средства без расширения добычи.

Не меньшее значение имеет и произошедшее одновременно решение политической элиты США «нарисовать» еще 4 триллиона ничем не обеспеченных долларов в ближайшие два года. Во втором полугодии эти нарисованные суммы начнут поступать на биржевые площадки. Первоначально поступление дополнительных ресурсов на биржи подтолкнет цену нефти вверх.

Кроме того, ОПЕК+ вынужден учитывать, что биржевые цены на нефть очень чувствительны к распродажам сырья из стратегического запаса США. В прошлом году, на фоне роста котировок, Вашингтон проводил регулярные интервенции. В итоге суммарные запасы сырья в стране сократились до 362 млн. баррелей (начало мая 2023 года) – исторического минимума. При этом действующая администрация рассчитывает начать пополнение резерва при еще большем снижении цен.

Однако, решение стран ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи приводит к тому, что ожидаемого снижения цен не произойдет и резерв придется пополнять по более высокой цене. Что может быть интерпретировано Вашингтоном как очередной недружественный шаг картеля.

В целом перед проведением очередной встречи ОПЕК+ западные СМИ попытались спровоцировать подозрения между странами-участницами в том, что Россия не выполняет условия по сокращению добычи. При этом Запад, при фабрикации очередного фейка, старательно «не заметил» отсутствие прокачки нефти по сухопутным маршрутам в ЕС.

Непосредственно в период проведения встречи начал вбрасываться другой инфо-фейк: о якобы давлении со стороны Саудовской Аравии на нефтедобывающие страны Африки с требованием сокращения добычи. Налицо стремление США подорвать имиджевые позиции Эр-Рияда, как ключевого модератора работы и бенефициара ОПЕК и ОПЕК+.

Для Казахстана поддержание биржевой цены на уровне 80 долларов объективно выгодно – при такой цене даже нефть Кашагана становится рентабельной для добычи. Кроме того, логистика доставки казахстанской нефти предполагает самое короткое плечо до стран Европейского союза (по сравнению, например, со странами Персидского Залива). И перспективы загрузки казахстанской нефтью нефтепровода «Дружба» потенциально напрямую выводят ее на премиальный европейский рынок.

Казахстан имеет неплохое «окно возможностей» для расширения своего присутствия на европейском рынке энергоносителей. Причем, не только по нефти и нефтепродуктам, но и по газу и углю. В конце концов, Индия закупает российскую нефть с дисконтом, а потом перепродает нефтепродукты, полученные из этой нефти, в ЕС и США по вполне рыночным ценам.

В 2005 году экс-президент Назарбаев во время президентской предвыборной кампании говорил о том, что Казахстан к 2015 году будет добывать 150 миллионов тонн нефти. На дворе 2023 и объемы добычи в стране варьируются в пределах 90-95 миллионов тонн. Что указывает на достижение «плато» по добыче нефти в Казахстане. В стратегию повышения добычи вмешался внешний фактор – максимальные уровни добычи, определяемые в рамках ОПЕК+. Можно надеяться, что в среднесрочной перспективе удастся преодолеть планку в 100-110 миллионов тонн, но это уже будет предел.

В подобной ситуации Казахстан должен обеспокоиться поиском новых моделей коммерциализации экспорта нефти, отходом от текущей экстенсивной схемы простого увеличения объемов поставок.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.