Что волнует душу казаха в первой декаде июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

«Булат Абилов распустил свою партию» — «Булат Абилов распустил свою партию», — пишет Abai.kz. Политик не смог зарегистрировать свою партию в Минюсте. Он подал в суд, но политик не верит в справедливость.

Булат Абилов закрыл партию «Наш выбор». По данным издания, бизнесмен и активист Булат Абилов не смог зарегистрировать свою партию. По его словам, в Минюсте, ссылаясь на различные причины, не стали их регистрировать, зато регистрацию прошли партии, которые появились накануне выборов.

«Мы подали в суд, но это напоминает борьбу с ветряными мельницами. Похоже, мы не вписываемся в нынешние политические рамки», — заявил Булат Абилов.

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«На китайском сайте продают казахскую землю…». В Земельном комитете прокомментировали эту информацию», — сообщает Dalanews.kz. По словам казахстанских чиновников, эта информация не соответствует действительности.

По данным издания, в социальных сетях появилась информация, что на китайских сайтах идет торговля казахских земель. Об этом сообщил активист соцсетей Ерлан Мазан. Он написал, что наткнулся на эту информацию на китайских сайтах по аренде земли.

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Виктор МАЙЛИН – «Праздничный май всегда венчает День скорби…» — В новейшей истории Казахстана, в истории суверенного Казахстана пятый месяц года насыщен общенациональными датами. 1 Мая – это День единства народа Казахстана, 7 Мая – День защитника Отечества и, наконец, 31 мая – это День памяти жертв политических репрессий. Сюда же присовокуплены трагедия казахов, а именно – случившийся в 30–33 годах прошлого века обширнейший голод. Его теперь не иначе как «голодомор» не называют. Поэтому в последнюю майскую неделю была масса материалов по этому поводу. Сама тема голодомора в прессе и понятное дело, прежде всего, в казахскоязычной, равно как и в социальных сетях звучит всегда. Надо заметить, что, скажем, полтора десятка лет такой концентрации внимания к этой черной странице истории казахов, Казахстана объективно не было.

Газета казахских литераторов «Казак адебиеты» в материале «СОВЕТТІК ГЕГЕМОНИЯ. ЖОҚ, ҰМЫТУҒА БОЛМАЙДЫ!..» (думаем тут особого и перевода не надо – любой читающий газеты житель РК разберется… – прим.) приводит мнение нескольких молодых казахстанских ученых, собравшихся в редакции издания на круглый стол по вышеназванной теме. Доктор исторических наук Светлана СМАҒҰЛОВА, религиовед, преподаватель кафедры философии университета им. Аль-Фараби Ақтөре КӨПБАЙ, филолог, доктор PhD Қарлығаш ӘУБӘКІР, историк, доктор PhD Рауан БАЙДАЛЫ. Все в один голос отметили важность поднятой проблемы, ее определенную не разработанность, несмотря на жгучий интерес к этой теме. Каждый проговорил те или иные аспекты изучения голода, случившегося в Казахстане с его коренными начальниками свыше 90 лет тому назад. Например, было сказано, что голодомор должен стать предметом тщательного изучения не только историков, но и ученых других специализаций, например, психологов и др.

В целом, ученые понимают, что впереди еще непочатый край в работе по полной систематизации происшедшего. Было обращено внимание на то, что голодомору тридцатых предшествовал голод второй половины 20-х годов. И есть подходы после изучения вопроса теоретически обосновать теорию, сутью которых является соединение этих трагедий в одно целое. Т.е., сама по себе история голодомора в календарном плане становится гораздо длиннее, чем известный всем отрезок с 1930 по 1933 г. Также нетрудно заметить, что все абсолютно единодушны в оценках случившейся трагедии, из которых проистекает, что советская власть сделала эти страшные вещи с дальним прицелом, почти специально, чтобы подчинить казахское население и утвердить свою «советскую гегемонию».

К слову, собственно в редакционном предисловии, предварявшим круглый стол – а готовили материал к печати журналисты Тоқтарәлі ТАҢЖАРЫҚ и Мөлдір РАЙЫМБЕК – начало было эпическое: если бы не голод, то сегодня казахов было бы… 50–60 миллионов (!) человек. Традиционно вспоминаются слова Ахмета Байтурсынова (лидер национального движения «Алаш Орда» в начале 20 века), возвестившего однажды – «Хвала Аллаху, нас казахов 6 миллионов!». А потом случился голодомор, и в середине 30-х казахов насчитывалось всего 2 миллиона… Странно, что журналисты не попросили ученых осветить этот со всех сторон очень и очень интересный вопрос.

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Есть такой казахский блогер Оркен Кенжебек. Прекрасный стиль изложения, когда он пишет в свои посты, скажем, в facebook, где у него почти 15 тысяч подписчиков, это всегда интересно. Наверное, поэтому не стоит удивляться, если он имеет успех где-то еще, в других соцсетях. Очень неплохо он смотрится в своих видео-постах или когда становится спикером на каких-нибудь видео-подкастах. Одним словом, настоящий блогер, могущий заменить газету и ТВ… А впрочем, как и большинство блогеров – он на самом деле профессиональный журналист, телесценарист и т.д. и т.п. Имел, что называется, опыт. Но помимо всего, именно как блогер, он немало путешествует по миру и рассказывает остальным своим согражданам и соплеменникам о многих интересных вещах. Остановимся на совсем свежем появлении О.Кенжебека на видео-подкасте «Mugalim MEDIA», вышедшем 02.06.2023.

Ему был задан вопрос: ага – поскольку Оркен явно постарше своих интервьюеров, поэтому два собеседника называли его «ага» – «скажите, а когда у нас (у казахов) может появиться нобелевский лауреат?». Они вспомнили, что он после своей поездки в Данию где-то он подчеркнул, что из этой маленькой страны, где проживает менее 10 миллионов человек, вышло более 10 человек, удостоившихся Нобелевки… Помимо устоявшейся общей культуры, присущей германским нациям, в том числе производственной культуры, высокоразвитой инженерной мысли – вся Европа и в принципе западный мир отличается, прежде всего, своей системой образования. От школы до научно-исследовательских центров. Но все начинается со школы. Одно время казахи много ездили по всяким странам, в том числе и в Финляндию. Но до параметров школьной системы образования Финляндии мы так не доросли. А их сила в чем? А в том, что школа в отдаленном населенном пункте (в деревне), где проживает 100 человек, ничем практически не отличается от большого города, она оснащена всем, чем надо и там работают такие же сильные преподаватели. Все, что есть в школе большого города, есть в самой маленькой школе в глубине географии. Но финской.

У нас же картина совершенно иная. И не только в системе образования. Поэтому люди срываются из аулов в города, там с большими трудами ради своих детей добывают себе хлеб насущный, выходят, образно говоря, протестовать на улицы.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Казахстан на территории Кыргызстана»: как в Национальном музее в Бишкеке «присвоили» казахские земли» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Жараса Кемелжана о поездке в Кыргызстан и особенностях кыргызской идеологии. Также автор рассказал о посещении Национального музея Кыргызстана.

«Трехэтажное большое здание разместилось на центральной площади. Гид провел экскурсию, начиная с каменного века. Несмотря на различия в истории, в картинах прошлого века есть много общего с казахами. Коллективизация, национально-освободительное восстание, голод не обошли стороной и кыргызский народ», ― вспоминает свой визит автор.

По словам Жараса Кемелжана, в одном из залов ему в глаза бросилась гигантская карта с надписью «Киргизия» ― территория гигантского государства, охватывающая весь Казахстан и Кыргызстан.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья о потерях среди казахского народа во время голодомора и репрессий. Историк и ученый Құрманғали Дәкенов рассказал о том, почему в Казахстане голодомор ощущался гораздо сильнее, чем в других странах Центральной Азии.

«Это связано с тем, что три страны современной Центральной Азии – Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, по плану должны были сдать всего 66 200 тонн мяса. Тогда как, по архивным документам, в 1930-1931 гг. Казахстану был выдан план реализации 493 500 тонн мяса. Это была самая высокая задача по заготовке мяса в Советском Союзе», ― отметил историк.

Также, по архивным данным, в 1932 году в Батпаккаринском районе осталось 4,1 % от всего поголовья скота, а в Тургайском -только 7 %. Такая ситуация была по всему Казахстану.

«В Каркаралы до голода насчитывалось 50 тысяч человек, после него осталось всего 15 тысяч человек, в Жанаарка от 25 тысяч — всего пять, а в районе Шет от 26 тысяч человек осталось только 5 тысяч. Насильственный захват скота, источника пропитания населения, привел к гибели людей», ― рассказал Құрманғали Дәкенов.

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Выборы прошли — платных дорог стало больше» — Раньше мы хвастались, что «территория страны обширная», теперь грустим, поскольку добраться из одного конца Казахстана до другого становится все дороже, пишет Жас Алаш.

На самом деле власти планировали до 2025 года начать взимать плату за проезд на 11 тыс. км дорог республиканского значения, однако январские события 2022 года, которые начались с протестов по поводу высоких цен, несколько приглушили эту работу.

В этом году рост числа платных дорог возобновился. Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития объявил, что строящаяся большая кольцевая дорога Алматы будет платной.

Впрочем, эксперт комитета уточнил, что все остальные дороги, соединяющие Алматы и Алматинскую область, останутся бесплатными, только вот качество этих дорог плохое.

Лето – это время, когда казахи берут отпуск и едут либо отдыхать, либо проведать родственников. И похоже, что с в этом году это сильно ударит по карману простых граждан. Потому что билеты на поезд, одно из средств сообщения, стали дороже.

Если добираться на машине, к расходам на бензин прибавилась плата за дорогу. Ж/д билеты подорожали, а на самолет и без всякого повышения очень многим не по карману. Похоже, для рядовых казахстанцев, которые раньше мечтали об отдыхе за границей, теперь будут мечтать путешествовать и по своей стране.

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«Бизнес на рабстве: пожилых и одиноких людей заставляют попрошайничать» — В Алматы из своеобразного рабства освободили 66-летнюю женщину, пишет Massaget.kz.

Волонтеры благотворительного фонда «Адиль» обратили внимание на пожилую женщину, которая просила милостыню возле одного из рынков Алматы. На груди у нее висела картонка с номером телефона, на который добрые люди могли перевести деньги, если у них не было наличных. Разговорившись с женщиной волонтеры узнали, что ее уже много лет заставляют попрошайничать. Если она не выполняет «план», то ее избивают.

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«Угроза санкций: Казахстан не может отказаться от торговли с Россией» — Казахстан продолжает прилагать усилия, чтобы избежать санкционного риска при импорте и экспорте различных товаров, пишет Жас Алаш.

О том, что на страной дамокловым мечом висит угроза санкций со стороны Запада, заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов.

– Я считаю, что вторичные санкции против любой страны региона создадут очень сложные проблемы не только для этой страны, но и для региона в целом. Потому что санкции остановят импорт машин и оборудования и т.д., а также создадут большие проблемы для экономического роста и роста производства, – сказал он, отвечая на вопрос о рисках принятия вторичных санкций ЕС против Казахстана.

При этом замглавы Нацбанка заверил, что правительство Казахстана ведет «качественную» работу в этом направлении.

– Этот вопрос очень деликатный, и, конечно, мы стараемся сохранять нейтральную позицию по отношению к России. Тем не менее, Россия является нашим крупнейшим торговым партнером. Так что мы пытаемся придерживаться сбалансированного подхода, потому что санкции в отношении России, в той или иной степени они оказывают негативное влияние на экономическую активность в отдельных отраслях, – сказал он.

По словам Баймагамбетова, необходимо установить четкий лимит при рассмотрении данных о ввозе и вывозе различных товаров.

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