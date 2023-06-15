По «китайской тропе» за низкими кредитными ставками в РК

О том почему в развитых странах и «развивающихся» так разнятся процентные ставки по кредитам рассказывает Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio

Процентные ставки в экономике, это один из важнейших макроэкономических индикаторов, который способен показывать не только текущее состояние конкретной экономики, но и в условиях отсутствия в стране жесткой системы контроля за движением капитала, нарушающим рыночное изменение процентных ставок, свидетельствовать об уровне экономического развития.

За примерами далеко ходить не нужно, если мы сравним уровень процентных ставок центральных банков, основу для формировании ставок кредитования, то сразу станет понятно, что в странах с развитой экономикой, таких как США (5,25%), Великобритания (4,50%), Япония (-0,10%), странах еврозоны (3,75%) и других, процентные ставки гораздо ниже уровней, существующих в странах с развивающейся экономикой, таких как Бразилия (13,75%), ЮАР (8,25%), Казахстан (16,75%) и прочих.

Столь сильное расхождение в величине процентных ставок двух категорий экономик, которое до 2020 года, могло достигать еще более внушительных относительных значений, имеет под собой очень конкретное и вполне понятное объяснение, которое вкратце можно сформулировать примерно следующим образом — чем выше ступень экономического развития страны, тем ниже становится ее уровень процентных ставок.

Для конкретизации понятия экономического развития, можно использовать концепцию М.Портера, который на основе «ромба национальной конкурентоспособности» выделяет 4 ступени. На первой стадии экономическим базисом страны является дешевое сырье или низкооплачиваемый труд. На второй обрабатывающая промышленность. На третьей высокие технологии. И на четвертой дешевый капитал.

В реальности, «чистых» примеров того или иного экономического типа нет, потому что в условиях ожесточенной международной конкуренции страны либо продвигаются вперед, либо откатываются назад, уступая в мировом ВВП свою долю более эффективной на текущий момент экономике.

Тем не менее, благодаря рейтингу, который на основе «ромба национальной конкурентоспособности» М. Портера составляет Всемирный экономический форум (World Economic Forum), мы можем сделать примерное разделение стран по уровню экономического развития и увидеть какой уровень процентных ставок соответствует каждой ступени.

Естественно, что пандемия 2020 года, с ее проинфляционным эффектом из-за разрушительного сбоя в цепочках поставок, а также ошибочных антикризисных вливаний ликвидности, особенно в развитых странах, внесли большую сумятицу в картину из-за необходимости экстренного повышения процентных ставок для борьбы с рекордной за 40 лет инфляцией.

И все же, мы можем попробовать выделить границы уровней процентных ставок, на которых сейчас находятся ступени экономического развития. Третий и четвертый уровни практически неразличимы, текущий рубеж процентных ставок ЦБ здесь составляет сейчас около 4,0-5,0%, это Китай (3,65%), и США (5,25%), и Япония (-0,1%), и Тайвань (1,88%) и другие страны.

В диапазоне от 5,0% до 7,0-8,0% по ставке ЦБ сейчас располагаются страны на втором уровне экономического развития. Сюда можно отнести Индию (6,5%), Индонезию (5,75%), Саудовскую Аравию (5,75%), Польшу (6,75%), Чехию (7,0%) и другие страны.

Соответственно страны, уровень процентных ставок в которых ЦБ удерживает выше 8,0-9,0% за редким исключением (например Мексика 11,25%), в большинстве случаев в рейтинге будут относиться к четвертой ступени экономического развития.

И к сожалению, Казахстан со своей экспортно-сырьевой экономикой и базовой ставкой в 16,75% тоже располагается на четвертой ступени, хотя как мы видим даже без структурных преобразований в экономике, при более грамотной монетарной и бюджетной политике, текущая ставка НБ РК могла бы быть значительно ниже, около 8,0-9,0% как в Азербайджане (9,0%), Южной Африке (8,25%) и других странах, лучше справившихся с шоками последних нескольких лет.

Учитывая, что до 70% в конечной ставке по кредитам БВУ, занимает именно базовая ставка НБ РК, снижение ее с 16,75% до 8,0-9,0%, позволило бы получить ставки по кредитам на 5,0-6,0 п.п. ниже, то есть вместо текущих 19,7% для физических лиц и 18,2% для юридических лиц, 13,0-14,0% для физлиц и 12,0-13,0% для юрлиц.

Как этого добиться понятно, ни в коем случае нельзя допускать повторения ошибок излишнего бюджетного стимулирования экономики РК прошлого года. Тогда вместе с падением уровня инфляции к 8,0-9,0% г/г к концу 2023 года, НБ РК сможет снизить уровень базовой ставки до 10,0-11,0%, что позволит и гражданам, и бизнесу хоть немного облегчить свое финансовое положение, за счет смягчения условий кредитования.

Что касается механизма структурного, то есть постоянного и принципиального снижения процентных ставок в Казахстане, то как уже стало понятно, это возможно только лишь в результате развития казахстанской экономики. Перед нами уже есть пример Китая, который за 40 лет смог сначала перейти на второй этап развития экономики, а теперь переходит и на третий с высокотехнологичным производством в центре.

Все это позволило Китаю снизить инфляцию с «гуляющего» в 1980-2000 годах в очень широком диапазоне уровня 5,0-30,0% г/г (очень похоже на текущий Казахстан) до мелкого колебания в последние 10 лет в узком коридоре 0,0-5,0% г/г . А как мы знаем низкая инфляция, это низкая процентная ставка Народного банка Китая (3,65%) и возможность активного развития высокотехнологичного сектора, а также сектора внутреннего потребления, чем Китай сейчас и занят.

Так что пока НБ РК и Правительство Казахстана не смогут обеспечить казахстанскую экономику надежной защитой от инфляционных всплесков, даже в кризисных ситуациях, ни о каком дешевом кредите, интересном обрабатывающему сектору промышленности думать не стоит. В лучшем случае, это могут быть небольшие субсидирующие госпрограммы, на большие у государства средств все равно не хватит, с сохранением общего акцента в кредитовании на потребительском секторе.

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