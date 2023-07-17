«О качестве правящей элиты»

Сетевые СМИ о том, что аппаратчики с замыленными глазами уже потеряли фокус стратегических изменений

Айдархан КУСАИНОВ — «Чиновники возвращают Казахстан в СССР» — Все понимают, что экономика Казахстана в ручном управлении, государство всячески «отвечает» за нее. Ну то есть вернулись к руководящей и направляющей роли государства, как в СССР.

Только в СССР карьера политического руководителя или красного директора стояла на полной карьерной лестнице — от рядового работника производства до руководителя, а значит они хоть представляли, как все работает.

В Казахстане карьера руководителя стоит на западном образовании и в лучшем случае движениях в коридорах головных офисов холдинговых управляющих компаний.

Такой вот кульбит. Руководящая и направляющая роль в руках тех, кто не имеет никакого представления о том, чем они руководят и кого направляют.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Восстановление Казахстана: нужны ли самокатчики в правительстве?» — Последние 5–7 лет функционирования госаппарата создают ощущение, что Казахстан находится в замкнутой петле какого-то проклятия: чтобы ни делало правительство – все в итоге заканчивается уголовными делами против инициаторов реформ. Да и сами реформы в процессе реализации превращаются в заработок, а не инструмент улучшения жизни казахстанцев.

В частных беседах и на полях официальных мероприятий нередко царствуют два подхода к дальнейшему развитию:

– воспитание граждан, чтобы построить приличное государство (подход, который условно можно назвать подходом Моисея по изгнанию из себя раба);

– построение общественных и государственных институтов, которые должны все наладить без разрушения нынешнего государства (подход реформирования до дна бюджета).

Однако обе концепции упираются в обилие законов, нормативных документов, государственных программ и национальных проектов, которые с каждым витком пересмотра обрастают поправками и пометками. И каждая поправка требует пересмотра нескольких законов, внесения изменений в ведомственные полномочия, инструкции.

Такое ощущение, что каждая принятая поправка становится религиозной догмой, нарушать которую – наказуемый грех, что, в общем-то, так и есть, потому что неоднократно на заседания звучат волшебные слова «надо проверить как это соотносится с ранее принятыми программами и не нарушает ли это конкретных поручений президента».

Один умный человек предложил объявить 3-летний мораторий на внесение любых изменений в законодательство и планы развития. Он буквально пришел в отчаяние от того, что каждый месяц его зовут в разные группы, обсуждать разные поправки – и никто не помнит предыдущих, а нередко всплывают старые, уже 10 лет как отмененные поправки. «Надо объявить мораторий на поправки и посмотреть, как работает хотя бы один закон, чтобы потом, накопив необходимые поправки, сделать это одним нормальным пакетом или написать вообще новый закон».

Если логика существования государства – это попытка сделать жизнь людей лучше, то в нашем случае – это скорее выполнить какую-то инструкцию, без четкой картины как это сделает Казахстан более комфортабельным для казахстанцев.

Без желания кого-то обидеть, вынужден отметить, что последние годы наши госорганы напоминают ребят на самокатах – то есть у них быстрый транспорт на минимум пассажиров и они могут ездить только по старым готовым дорогам.

А проблема Казахстана в том, что построенные дороги – ведут в никуда. Все госпрограммы, нацпроекты, индикативные планы – созданы по критериям соответствия неким стандартам, которые изначально закладывали главенство ряда кланов в экономике. Дело не в старом или новом Казахстане, а в том, что нам не нужны «самокатные» меры, нам даже не нужен капитальный ремонт существующих дорог, а нам нужны новые направления, где потребуются бульдозеры, которые проложат новые дороги, создадут новый план.

Мы действительно идем сейчас, совершая множество мелких, ненужных движений, пытаемся доработать изначально неработающую модель. Инфраструктурные аварии будут лишь накапливаться. А усталость материала аккумулируется не только в железных конструкциях, но и в госаппарате. Взмыленные аппаратчики с замыленными глазами уже потеряли фокус стратегических изменений, вынужденные вносить бесконечные поправки в дополнения.

Данияр АШИМБАЕВ – «О качестве правящей элиты» — Качество правящих элит — вопрос более чем ключевой.

Баланс между специалистами и менеджерами-универсалами давно не соблюдается. В общем-то, специалистов толком и не осталось. Кадровая модель государственной службы во многом привела к тому, что в аппарате доминирует выслужившееся чиновничество, отобранное пусть и на конкурсной основе, но без опыта работы по специальности. При этом количество лиц, имеющих инженерное, аграрное образование постепенно снижается, а среди тех, кто остается доминируют «кадровые специалисты».

При этом не растет и количество менеджеров-универсалов (или — политических тяжеловесов, которые имели опыт руководства и регионом, и отраслью, и умели быстро вникать в курс дела и принимать решения). Это касается не только госаппарата, но и квазигоссектора, и НПП.

Что касается кадров с зарубежными дипломами, то нужно понимать, что, по большому счету, речь идет о специалистах в области финансов, права, маркетинга или «менеджмента вообще». Западная модель образования плохо накладывается на национальную матрицу в силу исторических, ментальных, географических причин.

Наличие группы менеджеров-политиков весьма полезно, как и наличие группы реформаторов, но отраслевое управление должно быть основано на отраслевых специалистах, имеющих опыт работы в энергетике, строительстве, промышленности, сельском и водном хозяйстве. Те же финансисты должно представлять отдельный бастион, берегущий бюджет и Нацфонд, а не быть универсами во всем.

Цифровики в наших условиях — это не основа основ, а сервис.

Сегодня же мы видим, что кадры и структура государственного управления качественно не соответствуют ни существующим перед государством проблемам, ни задачам по их решению.

Марат АСИПОВ — «Режим ЧП в Казахстане неизбежен» — У Старого Казахстана сохраняется режим вето, который ведёт страну к катастрофе.

Наиболее трезвомыслящие люди понимают, что к осени посыплется все – энергетика, коммуналка, транспорт, добыча минеральных ресурсов и вообще любые механизмы, состоящие из двух и более деталей.

При существующем наборе чиновников, правовой базе, традиций управления, жутком патернализме и тотальном желании масс все отнять и поделить, выхода из этой ситуации нет.

Анафилактический шок от многолетнего испытания экономики таким сильнодействующим аллергеном как коррупция во всех ее проявлениях наступит уже ближайшей осенью. Вернее, он уже начался.

Конечно, для ответственных товарищей в правительстве и акимате коллапс станет настоящим праздником. Самый счастливый миг в жизни любого казахского чиновника – это кризис, когда под предлогом спасения банков, предприятий, условных дольщиков и вкладчиков можно будет радостно допилить остатки Национального фонда без всякой угрозы для личной свободы, потому что катаклизмы, как и война, спишут все.

Но это только в случае локального кризиса. Когда посыплется все и сразу, большим людям сильно повезет, если в аэропорту найдется керосин для частных джетов.

При нынешнем положении можно и не успеть сбежать к своим счетам и виллам в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Но даже сейчас существует выход.

Необходимо объявлять режим чрезвычайного положения уже сегодня, не дожидаясь, когда он случится уже за окном.

А теперь открою вам маленький секрет. У нас в каждой области, на каждой трубе, на всех инженерных сетях сидят по назарбаеву разной величины. Как и любому паразиту, этому микроелбасы глубоко плевать на то, что будет с организмом, из которого он высасывает жизненные силы. Собственно весь Казахстан для этих паразитов – транзитный организм, который они бросят, как он издохнет.

В природе существуют такие паразиты, которые не только пожирают организм изнутри. Они его зомбируют и заставляют делать то, что нужно паразиту.

Например, вся правоохранительная система, надзорные органы, судебная власть максимально заточены на тотальный саботаж. Городской суд может признать законными 22 миллиона процента годовых, посадить журналиста, расправиться с остатками оппозиции, но будет максимально оберегать сынка ТУРЛЫХАНОВА, который в самоволке избивает людей.

То есть, если ТОКАЕВ будет действовать в обычном режиме – узнал о беспределе, дал нагоняй силовикам, те быстро сориентировались и закрыли не тех и не за то, то мы непременно скатимся в кризис, описанный выше.

Старый Казахстан со всеми его кадрами в судебной и правоохранительной системе, тотальным кадровым лобби, насквозь пропитанным коррупцией, вооруженный томами коррупционных законов и подзаконных актов, легко блокирует любую реформу, любое действие, пусть даже направленное на спасение страны, потому что оно будет угрожать его благосостоянию.

Нужны нестандартные решения, нестандартные люди, наделенные на некоторое ограниченное время особыми полномочиями.

Рубить гордиевы узлы гораздо легче, чем годами распутывать накопленные за десятилетия перекосы в трех судебных инстанциях, двух палатах парламента при непредсказуемой позиции генеральной прокуратуры, Конституционного суда и агашкового лобби.

Выбор мучителен. Пожертвовать малым, либо потерять все в нерешительности.

В истории есть немало примеров, как государства при помощи чрезвычайных и шоковых мер справлялись с кризисами.

У нас есть собственный пример.

В середине девяностых Назарбаев распустил парламент, и группа реформаторов во главе с Даулетом СЕМБАЕВЫМ провела ряд радикальных реформ.

На этом багаже мы ехали лет 20, но к настоящему времени запас хода кончился, а ходовая часть сгнила.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Государство достигло предела своей компетенции» — Президент сделал выбор между государственным капитализмом и рыночной экономикой в пользу последней. В условиях, когда инфраструктура страны переживает системный кризис – это правильный выбор. Но эксперты предупреждают, что будет это болезненный, но неизбежный путь.

Государство может вмешиваться в экономику различными путями. Во-первых, оно может владеть значительной собственностью в коммерческих и прочих активах в стране. Во-вторых, вмешиваться в рыночные отношения частного бизнеса с помощью различных форм государственных интервенций, таких как: регулирование цен; регулирование бизнесотношений; государственные субсидии; инвестиции и льготное финансирование; ограничения для импорта и экспорта; избирательное покровительство и госпомощь; нетрадиционная валютная и монетарная политика и так далее.

Как говорится в статье корпоративного издания АО «Самрук-Қазына», «В современных условиях трудно ожидать, что этот объем финансирования нам могут предоставить международные финансовые организации. А если и дадут такую возможность – то под очень большой процент. Поэтому нет ничего удивительного, что инициатор проекта – национальная компания КазМунайГаз – обратилась к Национальному фонду с просьбой о займе».

По нашему мнению, государство в принципе не должно вкладывать государственные деньги в подобные коммерческие проекты на конкурентных рынках. Тем более государство не должно субсидировать такие проекты за счет средств налогоплательщиков или Нацфонда (льготные ставки на кредит, налоговые преференции, прямые субсидии, и так далее).

В апреле было принято важное решение о том, что «Стратегия развития Казахстана до 2050 года» и среднесрочный «Национальный план развития РК до 2025 года» в текущих условиях потеряли свою актуальность. Таким образом, у правительства появилась возможность сделать глубокий анализ и кардинально пересмотреть свои подходы по развитию экономики Казахстана.

Мы считаем, что новая стратегия развития Казахстана должна содержать обширную главу по созданию полноценной рыночной экономики. Для четкого понимания текущей ситуации с разгосударствлением и созданием полноценной рыночной экономики в необходимо пригласить специалистов ОЭСР и Всемирного Банка. Мы рекомендуем утвердить новую стратегию развития Казахстана в парламенте. Ежегодно исполнительная власть должна отчитываться перед ним за исполнение данных стратегических документов. Тогда в реализации стратегии развития экономики Казахстана появится прозрачность, ответственность и подотчётность всему обществу.

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