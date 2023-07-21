Почему Запад за «Дикого» Армана, зачем нам 834 бронетранспортера и почему стоит посмотреть японский мультик «Сага о Винланде»

Обзор Telegram и Youtube каналов

Пока Президент Токаев летал в сказочную страну Саудовскую Аравию, а это, на минуточку, ключевой стратегический партнер Казахстана в исламском и арабском мире, казахстанцы время зря не теряли. Аким Коксуского района области Жетісу ввел новый формат приема граждан – встречи теперь проводит на стадионе во время спортивной ходьбы. А что такого? Под шумок пик Нурсултан в горах Алматы переименовали в пик Алматинский. С аукциона, наконец, продали многострадальные конфискованные швейцарские часы Richard Mille — по дешевке, почти за 200 млн тенге. А стоили-то почти 400 лямов! Министр экологии посетила высохшее Розовое озеро в Павлодарской области и обнаружила, что там и вправду добывают соль. Обещала очистить озеро от автомобильных шин и усилить контроль на въезде. Бюро нацстатистики сообщило, что только 41,8% опрошенных казахстанцев довольны жизнью. А знаете, кого все устраивает? Сельских жителей — с таким народом ничего не страшно! Подкачала сфера образования, которая завязла в коррупции: 102 уголовных дела с предварительным ущербом 7,9 млрд тенге — данные председателя Антикора Асхата Жумагали. Две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами накрыли сотрудники КНБ — изъяли свыше 10 кг мефедрона, порядка 15 тонн прекурсоров и специальное оборудование для минимум 5 нарколабораторий.



В общем, наши «телеги» остудились холодным циклоном и с трезвым умом опять собрали самые интересные новости из жизни нашей удивительной страны.

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Любовь, похожая на ЦОН

«Qumash» – 126 334 (+4527) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@qumash_kz

Политику в сторону! В рейтинге лидеров самых занимательных новостей этой недели Telegram-канал Qumash. Начнем с Красной книги. Пастух спас снежного барса. Он нашел его три месяца назад.

«Барс двигался, прихрамывая, возле ауыла Сарыбастау Алматинской области. Что-то с задними лапами. Усилиями чабана, местной полиции и минэкологии кошку удалось упаковать в деревянную коробку и доставить в Almaty Zoo», — рассказывает телеграмер.

17 июля Ирбис снова обрёл свободу, сообщает ТГ. Его подлатали и откормили на 8 кг. На волю он ушел с презентом — ошейник-датчик: на случай, если ему снова станет плохо.

«Какие-то двоякие чувства, вроде бы и в своей среде обитания, в то же время зная, что есть браконьеры страшно за него», — пишет в комментариях подписчик ТГ Ерлан.

«Наконец-то хорошие новости!», «Очень надеюсь, что он не станет жертвой какого-нибудь охотника», — подхватывают другие комментаторы.

Авторы ТГ с иронией комментируют массовую драку молодежи в селе Бейнеу Мангистауской области — видео гуляет по просторах Казинтернета уже несколько дней.

«… эта битва была легендарной, хотя бы потому, что один из участников колотил воздух и асфальт. В ДП отчитались, что задержали 6 человек (24-25 лет), и что ешкім таяқ жемеді. Пострадало разве что дорожное покрытие….».

И слава Богу! Следом, правда, потерял свое кресло аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов. Официально – ушел по собственному желанию, сообщает ТГ. Совпадение?

Как вы думаете, если бы все казахстанцы требовали и получали денежные компенсации с акиматов за попадание в открытые люки, за переломанные ноги в гололед, падающие окна и сухие деревья, какой убыток понес бы бюджет? Правильно, пришлось бы раскошелиться и работать в тонусе!

Телеграмеры рассказывают: в селе Нуресиль Акмолинской области на 17-летнего парня упало …окно местного Дома культуры. Парень попал в больницу. По словам родных, ни ДК, ни акимат участия в его лечении не приняли — ни звонка, ни смс-ки в течение недели. Но соцсети сделали свое дело! Как говорит отец пострадавшего — на днях позвонили, извинились и даже попросили скинуть чеки с расходами на медуслуги.

А вот любовь, похожая на ЦОН!

Две девушки — работницы Центра обслуживания населения (ЦОН) Астаны решили удачно океліниться, для чего злоупотребили своими служебными полномочиями. Нашли в базе данных двух местных завидных женихов — обеспеченных, молодых, без кредитов и проблем с законом, с «хатой» и «тачками».

«А там и соцсети «прочекали». Выяснили, где каждый из них часто тусит, и вуаля — две счастливые жены успешных мужей. Потом, правда, с ними разбиралась служба безопасности ЦОНа. Хасбенды (мужья) всё узнали, но… отказались от претензий», — рассказывает ТГ.

Ну, полный хеппи-энд!

Ну, что за самородки работают в госслужбе! Аким Коксуского района области Жетісу Марлен Капашович Кольбаев (на фото в кепке NY Yankees) решил принимать граждан не в кабинете, а на стадионе им. Онгарова.

«Здесь жители могут ему жаловаться, но с одним условием — пока рассказываешь, надо шагать. Шагать в ногу с районбасы. Отстал = не поделился = проиграл. Всех недовольных он ждет в кроссах трижды в неделю с 19:30 до 10 тысяч шагов», — пишет ТГ.

А США не поможет!

«Shishkin_like» – 11 714 (+ 58) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

Героем лент Telegram-каналов на этой недели неожиданно стал «Дикий» Арман. Поводом стали публикации в зарубежных СМИ. Как «Дикого» Армана на Западе героем делают, рассказывает редакция журналиста Дмитрия Шишкина, со ссылкой на коллег – «Политпросвет.kz».

«Несколько месяцев в американской прессе периодически появляются статьи, в которых находящийся под следствием по делу о январских событиях криминальный авторитет Арман Джумагельдиев предстает борцом за народ, несправедливо упрятанным за решетку авторитарным режимом Казахстана», — сообщает Telegram-канал.

В частности, газета The Washington Times пишет: Джумагельдиев – это «боксер», «необоснованно арестованный за поддержку протестующих и оказание гуманитарной помощи своим соотечественникам во время уличных демонстраций против Правительства».

Как сообщают телеграмеры, автором этих статей выступает казахстанский адвокат «Дикого» Армана — Евгений Яворский: «Он планирует трясти в суде громкими заголовками и заявлять, что, мол, даже в Америке следят за этим делом и называют Джумагельдиева узником совести?», — возмущаются авторы.

А знаете кто стоит за букмекерскими конторами в Казахстане? Редакция ТГ предлагает расследование Telegram-канала «Дядя Ваня». Он составил список главных игроков на беттинговом рынке нашей страны и тех, кто за этими конторами стоит. К примеру:

«По информации сайта Adata.kz у ТОО «NetBet» два учредителя – Дарина Денисова и Андрей Петухов. Эта букмекерская контора считается одним из лидеров отечественного рынка. В период с 2017 по 2023 годы компания «Olimpbet» выплатила налогов на общую сумму 130,5 млрд тенге (по нынешнему курсу – 293,6 млн $). Глобальный рост доходов зафиксирован в пандемийном 2020 году. В тот период налоговые отчисления ТОО выросли с 542 тыс. до 10,4 млрд тенге! …», — сообщает телеграмер.

Земли главного университета страны – КазНУ им. Аль-Фараби, за последние полвека уменьшилась почти на 29 гектаров! Как сообщает ТГ, в 70-х годах прошлого века его территория была равна около 100 га, сейчас, согласно данным земельного кадастра — всего 71,4 га. Участок для вуза был выделен в 1966 году, и вся эта обширная территория должна была использоваться для нужд вуза.

Редактор ТГ Маргарита Кунцевич и «Фонд-бюро расследования коррупции» изучила территории вокруг Казахского Национального университета, и выяснила кому сегодня принадлежат ранее отчужденные земли. Оказалось, новыми хозяевами стали известные люди из списков Forbes разных лет — Тимур Кулибаев, Павел Белович, Кайрат Боранбаев и Сержан Жумашов.

Очень, очень много бронетранспортеров

«Выход к правде» – 61 608 (- 10 885) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

Очень много бронетранспортеров в телеграм-канале «Выход к правде» — Ulysmedia.kz. Авторы цитируют письмо экс-кандидата в депутаты Айбека Барысова премьер-министру Алихану Смаилову. Речь идет о слухах, что Казахстан планирует приобрести 834 единиц бронетранспортера ARMA на сумму около $4,4 млрд. В сети бурно обсуждается информация, что Минобороны РК заключило соглашение с турецкой компанией на приобретение бронетехники.

«Барысов отмечает, что эта сумма в 40 раз превышает годовой закуп казахстанских бронетранспортеров и в 10 раз превышает годовую потребность Вооруженных сил», — сообщают телеграмеры.

Редакция выложила жуткое видео — в Павлодарской области массовый падеж крупно-рогатого скота – длинная колея трупов животных. Причина гибели неизвестна. Телеграмеры просят профильное министерство прояснить ситуацию — https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

А вот и «цыплята», которых по осени посчитали. Точнее перед выходом с отпуска. Телеграмеры предлагают вновь познакомиться с избранниками народа. Это 14 из 98 депутатов мажилиса – поэты, журналисты, адвокаты, которые не сделали ни одного (!) запроса за три месяца работы.

«… если простой трудящийся по КЗОТу может получить за год трудов праведных 30 оплаченных календарных дней отпуска, то народные избранники отправились отдыхать всего после 3-х месяцев заседаний в Парламенте. Простая арифметика говорит, что заслужили они только 7,5 дней трудового отпуска», — желает счастливого отдыха депутатам ТГ.

И Аллилуйя! Наконец-то продали швейцарские часы Richard Mille – не раз в обзорах мы писали об этом забуксовавшем к «коридорах» госструктур торге. Запрос на них оформляли госучреждения, но народ в соцетях ненормативной лексикой указал на нескромность госслужащих. В итоге конфискованные часы бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева продали на аукционе всего за 200 млн тенге, вместо почти 400 млн. И только со второй попытки. Кто купил – большой секрет. Фото 12

«Аукцион прошел с понижением цены. Стартовая цена составляла 1 181 008 725 тенге.

В результате часы ушли за 196 834 788 тенге. В 2020 году бывший зять экс-акима Алматы Бахыт Ибрагим был приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 144 млрд тенге из Bank RBK», — напомнил ТГ.

Особо «жарко» сейчас в Шымкенте. После всех передряг с пожарами и ЧС выясняется, что МЧС Казахстана тоже погрязло в коррупции. ТГ пишет: в Антикоре сообщают, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС и начальники ДЧС по г. Шымкент и области Жетісу изобличены во взятках от предпринимателей на системной основе от 100 тыс. до 4 млн тенге. В Шымкенте еще задержали зам акима Максута Исахова. Его подозревают в получении взятки 200 тыс. долларов.

Япона Сага!

Yerzhan Yessimkhanov – 29 101 подписчик на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@YerzhanY

В «Телегах» все еще с возмущением обсуждают видео с дракой спортсмена Шуменова.

Хорошо по этому поводу высказался казахстанский юрист, блогер Ержан Есимханов. Процитируем:

«Абсолютно жуткое ощущение оставляет видео, на котором чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов избивает мужчину с ребенком на руках…. Пытаться бить человека, у которого на руках ребенок – это даже не аморально. Это совсем не по-человечески.

…С другой стороны, мужчина пытается выяснять отношения с ребенком на руках. …Если ты …продолжаешь размахивать перед собой ребенком – получается, что защищаешься им от опасности… у мужчины с ребенком тоже в голове не работают какие-то основные мужские законы, заложенные природой. Смотреть на это видео страшно именно потому, что оба мужчины на нем ведут себя не как мужчины, и даже не как звери, потому что даже звери защищают своих детей. Обоим наплевать на ребенка – первого, кого они оба должны защищать. Это какой-то нечеловеческий конфликт, за гранью всякой морали….», — пишет телеграмер.

Стремление решать конфликты силой должно быть абсолютно неприемлемым в нашем обществе, говорит он: «на таких людей надо смотреть как на опасных идиотов. Им в нормальном обществе места нет».

Кто не смотрел новый японский мультфильм «Сага о Винланде», после рецензии Есимханова, наверняка побежит искать просмотр. Телеграмер заявляет: японцы «сотворили чудо и сделали абсолютный шедевр» — сериал о викингах в формате аниме.

«Это звучит как оксюморон, но японцы сняли мультик про викингов, и он внезапно получился одним из самых крутых высказываний на эту тему за много лет. Поверьте мне, я в теме разбираюсь. Я читал о викингах все, что было написано на русском языке, и многое из того, что было написано на английском, от серьезных исследований Аделаиды Сванидзе до Бенгтссона, Корнуолла и Валентина Иванова…», — пишет телеграмер.

Авторы произведения «поразительным образом сумели скрестить сугубо японский формат с сугубо скандинавской историей – и на выходе получилось то, от чего невозможно оторваться».

Поищите на выходных, потом обсудим в комментариях!

Все по беспределу…

Kozachkow offside – 86 116 (+5 683) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

«Наконец, могу сказать — готово! Первая часть фильма про осужденных за наркотики опубликована. Всего будет три. Трое преступников, три судьбы, три мамы.

И первый герой — Ален Какиш, мой сокамерник. Мы зимовали вместе, вместе отмечали Новый год. Теперь он в Заречном, где проведет ближайшие 10 лет. Если повезет — 7.

Почему Ален решился заняться наркотиками? Все есть в видео», — пишет телеграмер Михаил Казачков про свой фильм о тех, кто сейчас отбывает наказание за преступления, связанные с продажей наркотиков в Казахстане

https://youtu.be/NoF3SDqeDbA

«В этой главе — рассказ 27-летнего Алена Какиша, приговоренного к 11 годам лишения свободы, а также откровения его мамы, инвалида первой группы, слепой женщины, ради которой он и пошел на преступление», — после анонса, хочется посмотреть фильм: узнать почему Ален не нашел обычной работы?

Телеграмер называет большим событием для жителей мегаполиса арест бывшего начальника управления городского планирования и урбанистики акимата Алматы Алмасхана Ахмеджанова.

«В городе много лет беспредельничают застройщики — на каждый пятачок они пытаются впихнуть многоэтажки, не думая о нагрузке на сети, дороги, комфорт жителей соседних домов. …Причем есть вопиющие примеры, когда ребята из акимата игнорировали правоохранительные органы», — цитируем ТГ.

В связи с этим автор рассказывает случай, связанный с ЖК «Silver Hills». Дольщики не могут получить оплаченные 15 лет назад квартиры — застройщик поменялся, старых покупателей отшили.

«Прокуратура города вступилась за этих людей и дала указание работать акиматчикам по закону, но даже прямое поручение первого зампрокурора города г-н Ахмеджанов и его подчиненные выполнять не стали. Станет ли этот факт эпизодом уголовного дела в отношении бывшего чиновника?», — задается вопросом журналист.

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