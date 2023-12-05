Недостаточное сокращение

Картель ОПЕК+ по уже сложившейся традиции подвел итоги года в нефтяной отрасли

30 ноября основные производители и экспортеры нефти в онлайн-формате попытались оценить динамику и перспективы мирового рынка углеводородов. С весны текущего года фиксируется устойчивое перепроизводство – основные страны-потребители испытывают проблемы с экономическим ростом. Евросоюз балансирует на грани сползания в рецессию, поддерживает символический экономический рост в пределах десятых долей процента. Китай показывает результаты получше, но также пока не вышел на прогнозные темпы роста экономики.

В итоге сформировался избыток предложения нефти в пределах 2-3 миллионов баррелей. Логика должна была заставить участников ОПЕК+ сократить объемы добычи, однако этого не произошло. Было принято консервативное решение о пролонгации текущих квот на добычу на первый квартал 2024 года. Принятое решение предполагает сохранение сокращения добычи нефти Саудовской Аравией на уровне 1 миллиона баррелей, сокращение экспорта (но не добычи) нефтепродуктов Россией на 200 тысяч баррелей, и сокращение добычи на 700 тысяч баррелей другими странами-участницами картеля. Причем речь идет не о фактическом сокращении добычи, а лишь о сокращении квот. Многие страны-участницы не могут выйти на ранее заявленные и уже одобренные картелем объемы добычи.

Попытка картеля вернуть биржевые котировки к планке в 80-90 долларов за бочку не удалась. Принятое решение о номинальном, а не физическом, сокращении общего уровня добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, – оказалось недостаточным. Убирать с рынка нужно больший объем. Однако миноритарные участники картеля к этому не готовы, особенно страны Африки (Ангола, Нигерия, Конго). Африканские страны рассчитывают существенно нарастить объемы добычи нефти в следующем году. А потому их не устраивают сокращения квот, хотя текущий уровень добычи остается ниже запланированного.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия – ключевой игрок картеля, – имеет самую низкую себестоимость добычи нефти, ее бюджет был сверстан из расчета 85 долларов за баррель. И на протяжении последних месяцев дефицит стал вполне ощутимым – Королевство было вынуждено привлечь 11 миллиардов долларов кредитов по итогам третьего квартала текущего года.

Других участников ОПЕК+ вполне устраивают и меньшие биржевые котировки на сырье, а потому они не готовы поддерживать Саудовскую Аравию сокращением собственных объемов добычи. В итоге Королевство вынуждено брать на себя основную нагрузку по сокращению добычи.

Постепенно начинают нарастать противоречия внутри картеля нефтедобывающих стран. Пока Саудовской Аравии удается их купировать, но у данной стратегии есть свой внутренний предел, ниже которого снижать добычу Эр-Рияд уже не сможет.

Важно отметить, что демарш африканских миноритарных участников ОПЕК мог быть спровоцирован Вашингтоном. Политические элиты США давно рассматривают вариант блокирования работы картеля. Особую нервозность Эр-Рияда вызывает возобновившаяся в США дискуссия по разработке так называемого «закона NOPEC», который предполагает антимонопольное расследование в отношении действий стран OPEC+. Введение антикартельных санкций неизбежно приведет к конфликту с арабскими монархиями, чего Вашингтон хотел бы избежать.

А вот если работа ОПЕК+ будет заблокирована изнутри действиями стран, недовольных Эр-Риядом, то и США вроде как ни при чем. Такой формат вмешательства в работу ОПЕК позволит Вашингтону поддержать общий уровень конфронтации с саудитами, отомстить за попытки перевести часть торговых сделок по нефти в юани.

В целом, отказ картеля от реального, физического сокращения предложения нефти на рынке постепенно будет толкать цены вниз. Существенно повлиять на рост сможет либо увеличение спроса у потребителей, либо гипотетические форс-мажорные обстоятельства. Например, открытый конфликт Израиля и арабских стран из-за Сектора Газа. Но данного варианта пока все игроки пытаются избежать.

Из позитивных итогов онлайн-саммита – решение о вступлении в ОПЕК+ Бразилии с января следующего года. Бразилия вышла на девятое место по объемам добычи – 3,6 миллионов баррелей в сутки. А в 2024 году он вырастет еще на 4-5%. При этом пока Бразилия не будет брать на себя обязательств по сокращению добычи.

Объемы производства нефти в стране достаточно ощутимы для общего функционирования рынка – в пределах 160 – 165 миллионов тонн в год. Но и как потребитель Бразилия – значимая величина (около 130 – 135 миллионов тонн в год). Обычно страны, которые поддерживают баланс производства и потребления, не стремятся входить в картель. Так, например, Габон, Индонезия и Эквадор ранее приостанавливали свое участие в работе ОПЕК именно по этой причине – страны потребляли всю добываемую нефть сами.

Вступление Бразилии в картель может быть вызвано перспективами роста добычи до 5 миллионов баррелей к 2030 году. В таком случае экспорт бразильской нефти станет ощутимым, будет снижать цены на рынке. Другим крупным производителям (Саудовской Аравии, ОАЭ, России и другим) важно наладить взаимодействие с Бразилией до этого момента – с тем, чтобы общая ситуация с ценами оставалась предсказуемой.

Для Казахстана предстоящие сокращения существенной роли не сыграют. Астана взяла на себя обязательства по уменьшению добычи на символические 82 тысячи баррелей в сутки. Для страны сейчас важнее не столько общий объем добываемой нефти, сколько увеличение внутренней переработки для насыщения собственного рынка.

При этом общую концепцию развития нефтегазового сектора надо менять. В прежнюю стратегию повышения добычи вмешался внешний фактор – максимальные уровни добычи, определяемые в рамках ОПЕК+. Можно надеяться, что в среднесрочной перспективе удастся преодолеть планку в 100-110 миллионов тонн добычи нефти в год, но это уже будет предел.

В подобной ситуации Казахстан должен обеспокоиться поиском новых моделей коммерциализации экспорта нефти, отходом от текущей экстенсивной схемы простого увеличения объемов поставок. Приоритет должен быть отдан глубокой переработке сырья и развитию нефтехимии.

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