Что волнует душу казаха в начале декабря

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Заитов о Тлеухане: «У него сдали нервы»» — Депутат Ринат Заитов ответил на слова экс-депутата Бекболата Тлеухана, который обозвал его «трусливым сусликом», пишет Massaget.kz.

«Он же за рубежом сейчас. Наверно, у него нервы сдают уже. Очень агрессивным стал. В последнее время позволяет себе всякие выпады. Стал использовать уличный жаргон часто. Поэтому, думаю, у него нервы не в порядке», — сказал Ринат Заитов в интервью YouTube-каналу Adal Adam.

Ранее экс-депутат Бекболат Тлеухан, который, по некоторым данным, проживает в Турции, нелицеприятно отозвался о Ринате Заитове.

«Власти нужен такой человек, как Ринат, который после 10-15 минут в полиции, станет трусливым, как мокрый суслик. На него чуть надавить и все. Может строить из себя смелого, но на самом деле чуть припугнуть и сразу сдастся, такой человек нужен властям», — заявил Тлеухан в интервью YouTube-каналу журналиста Нурсеита Жылкышыбая «Уақыт көрсетеді».

Впрочем, Бекболат Тлеухан также назвал популистами депутатов Ермурата Бапи, Нартая Аралбая, того же Рината Заитова.

В свою очередь, Ермурат Бапи связывает «наезд» Тлеухана, с недавними своими запросами относительно «деструктивных» религиозных течений.

«Такие люди, как Бекболат Тлеухан, говорят всё, что им приходит в голову. Поэтому я не обращаю внимания на некоторые его глупые высказывания. Заитов и Аралбай открыто поднимают острые темы перед властью и обществом, говорят о политических проблемах. Где тут популизм? Тема религии касается взглядов Бекболата Тлеухана. Потому что он представитель «деструктивного» религиозного течения. Поэтому он выступает против нас», – считает Бапи.

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Казахские песни не подходят для радио, они не соответствуют требованиям и формату, заявил Рустам Максутов, генеральный директор радио «Business FM». Эти слова вызвали возмущение в соцсетях, пишет Dalanews.kz

По мнению Максутова, эти песни предназначены для кафе и ресторанов, а у слушателей радио другой выбор и другой вкус.

Он также считает, что контента на казахском по экономике и бизнесу очень мало.

«В последние пять лет мы не можем найти грамотные кадры, которые могли бы уверенно и правильно доносить на казахском информацию на тему экономики и бизнеса. Это большая проблема. Русскоязычные герои и литература есть. Но для казахоязычной аудитории ничего нет», — говорит он.

Между тем, его высказывание по казахскому языку вызвало возмущение: пользователи решили, что Максутов «издевается над языком».

«Как можно допустить такие высказывания на 32 году Независимости? Это издевательство. Нельзя позволять такое, тем более когда популярность государственного языка растет», — пишет блогер Руслан Тусупбеков.

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Пользователи обсуждают танец скандально известного ученого Омара Жалела, пишет Turkystan.kz. В Сети распространилось видео, где ученый-абаевед танцует корейский танец в национальной одежде.

«Когда-то его уважали, как абаеведа, как будто черт вселился в него, лишился всякого уважения. Что это за поведение?», «Он, наверное один из последователей Амантая-кажы», «Абая изучил, женщин тоже, теперь наверное станет танцеведом», «Вроде нормальный раньше был преподаватель, по ходу погнал он», — гневно пишут пользователи в комментариях к этому видео.

Напомним, что Омар Жалел снискал себе известность скандальными высказываниями. К примеру, он говорил, что «девушка – это товар», и заявлял о важности многоженства. В 2020 году после одной из лекций такого рода его уволили из Евразийского университета. В октябре 2022 года Омар Жалел был избран в Шымкенте «главным казахским бием», но пробыл на этой позиции недолго. В августе этого года коллегия биев лишила его этого звания после скандального видео, где Омар Жалел зажигательно танцует на тое.

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В интервью газете «Түркістан» Назипа Шанай, глава Совета матерей при АНК и член Нацкомиссии по делам женщин, заявила, что «культурный уровень мам, выходящих на митинги, оставляет желать лучшего».

«В следующем году будет 10 лет как был создан Совет матерей. На сегодня он объединяет более 14 тысяч женщин и представлен в сельской местности. С 2021 года мы реализуем проект «Культурная мама – культурная нация», потому что культурный уровень нынешних матерей иногда оставляет желать лучше. Например, сложно найти оправдание женщинам, которые вышли на митинг и набрасывались на полицейских и сотрудников Минздрава. В нашем обществе много стало потерянных женщин, матерей. Они заняты ежедневным выживанием, забыли о себе как личности, что могут дать детям такие матери?», — говорит она.

По мнению Назипы Шанай, особое место в институте семьи занимает мужчина.

«Мужчина опора и душа семьи. По исламу, когда молодые вступают в брак, обязательно совершается «неке» (мусульманский обряд бракосочетания) по шариату, и мужчина берет на себя ответственность. Слово «отағасы» означает глава очага, и отсюда видно, какая значимая роль отводится мужчине в институте семьи», — считает она.

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Виктор МАЙЛИН – «Общее мнение – увлечение салафизмом не доведет казахов до добра» — В предыдущем обзоре мы рассказывали, как известный исполнитель традиционной музыкальной культуры Бекболат Тлеухан, в свое время много лет заседавший в качестве депутата парламента, друживший с доброй половиной истеблишмента страны, уничижительно отозвался о ряде членов нынешнего парламента… Он на youtube-канале «Уакыт Корсетедi» назвал действующих депутатов Мажилиса Рината Заитова, Ермурата Бапи и Нартая Аралбая «популистами». В свою очередь, на днях в интернет-эфир вышел очередной выпуск youtube-канала AdalAdam («Честный человек»). Данный канал имеет уже свыше полусотни тысяч подписчиков и, судя по всему, это для него не предел. Ведущий данного канала журналист Даурен Сейтжанулы последними ноябрьскими днями встретился с депутатом Ринатом Заитовым. Передача называется: «Бекболаттың психикалық күйзелісі. Түркістандағы былықты Шөкеевтің командасы қалай жасағаны туралы»– «Психологическое состояние Бекболата. Абурд в Туркестане – это продолжение того что там творила команда Умирзка Шукеева».

Р. Заитов рассказал аудитории о своей поездке (в составе депутатской группы) в древний город Туркестан, где были выяснены совершенно непотребные вещи. В город, который обрел не так давно новый статус, с недавних пор были влиты из госбюджета достаточно большие средства, в городе должны были быть выделены здания – под культурные объекты, под места, где бы могли функционировать учреждения культуры. Однако все эти предусмотренные здания отданы совершенно под другие цели. Вот что-то типа Дворца бракосочетаний – едва ли не под …ресторан! Когда Заитов сотоварищи приехали в город и захотели встретиться с мэром города и рядом других представителей местной власти, они все резко… заболели. Но данный вопрос уже на заметке депутатов, и все должно в конце концов встать по своим законным местам…

Разумеется, журналист не преминул спросить и про обвинения Бекболата Тлеухана в адрес Рината и его коллег в «популизме». На что тот ответил в том духе, мол, собака лает, караван движется. «Если я довожу до сведения правительства все те трудности, которые испытывает простой казахский народ – это разве популизм?» – говорит Ринат. Ермурат Бапи тоже не «популист» – он поднимает острые вопросы, причем у него это получается сильнее, чем у Рината, ведь он пошел в парламент не по партийным спискам. Другим словами, он волен поднимать те вопросы, которые его интересуют в определенном смысле куда свободнее, чем связанный фракционной дисциплиной депутат. Коим является сам Ринат. Так же он считает что под определение «популист» никоим образом не подходит и другой коллега – Нартай Аралбай, являющийся к тому же журналистом по профессии и призванию и не прекращающий заниматься журналистикой. Ну а что касается неприятия им идеологии и масхаба салафитов, то депутат Р. Заитов говорит, что он не хотел бы видеть как Казахстан «стремится» стать Афганистаном. «По всей видимости, психологически Бекболат Канаевич стал неустойчив» – острит Ринат Заитов.

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Известный композитор-песенник Қалдыбек Құрманәлі, являющийся к тому же исследователем и пропагандистом творчества своего старшего товарища, гремевшего еще в эпоху СССР, – знаменитого Шамши Калдаякова, тоже дал обширное видео-интервью. И он тоже обратил внимание на распространение нетрадиционных форм ислама в современном Казахстане. Қалдыбек Құрманәлі утверждает, что он еще с начала эпохи суверенитета, когда пришла свобода совести в постсоветский Казахстан, он предупреждал, что вся эта мода на постройку мечетей и прочий «расцвет религии» обратится в проблему.

Он поддерживает современных узбеков, которые в своем государстве запретили салафитское убранство в повседневной одежде – хиджабы, никабы и т.п. Қалдыбек Құрманәлі резко настроен против чужеродного масхаба, приверженцы которого, в свою очередь, выступают против вековых национальных традиций, традиционной и современной одежды. Кстати, упомянул он и Бекболата Тлеухана, которого он глубоко уважает как некогда носителя великой степной музыкальной культуры. Но все его увлечения нетрадиционными течениями ислама попросту губят в нем того прежнего Бекболата…

Обо этом и о многом другом он рассказал журналисту Ерболу СЕЙIЛХАНУ на youtube-канале «Cұрауы бар / Sūrauy bar»– «Есть вопрос». Қалдыбека Құрманәлі знает весь творческий бомонд республики и, прежде всего, кто связан с музыкой, с казахской эстрадой. Одним из самых знаменитых певцов, исполнявших песни этого композитора, была Мадина Ералиева, певица с необыкновенным голосом. Ее и Калдыбека связывала творческое сотрудничество и дружба. Многие считали, что они родственники – брат и сестра. В зените своей славы она вышла замуж (вторым браком) за Болата Назарбаева. Судьбе было угодно, что со вторым мужем они попали в автокатастрофу. Из трех сидевших в салоне джипа людей погибла одна Мадина…

Вокруг этой трагической смерти ходило множество слухов. Прежде всего, всех занимал вопрос – кто же находился за рулем? Сегодня давно нет Мадины Ералиевой, нет уже Булата Атабаева, отца ее единственного сына и первого мужа, Напомним, что Б. Атабаев – это знаменитый театральный режиссер-новатор. Он же известен и своей оппозиционной деятельностью, и был настоящим трибуном в лагере Мухтара Аблязова… Недавно ушел из жизни и другой Болат – Назарбаев. Так вот, первым тело увидел в морге привезенной самолетным бортом из Кызылординской области в Алматы именно Қалдыбек Құрманәлі. Рядом с ним был Болат Атабаев. Когда показали тело погибшей, они оба поняли, что, если судить по травмам, за рулем была сама Мадина, а не Болат Назарбаев (как утверждали неформальные слухи). Это было в далеком 2000 году – в миллениум…

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Ratel.KZ. «Гульбаршын Сабаева: Назарбаев дал понять дочерям, кто его наследник» — Adyrna.kz: Гүлбаршын Сабаева: Мұрагері кім дегенді үш қыздың алдында ашып алғысы келеді (Гульбаршын Сабаева: Он дал понять трем дочерям, кто является его наследником).

«Это политическое, но очень дешевое шоу и очень дешевый пиар ход. Наш бывший президент легализовал многолетние сплетни о своей токалке», пишется в статье.

Автор возмущена книгой Нурсултана Абишевича, который решил поставить точку в вопросе своего наследника.

“Не это признание общество ожидало от Назарбаева”, — подытожила автор.

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Nur.kz: Алматы әкімі Ерболат Досаев әйгілі 50 Cent-тің концертінде көзге түсті (Аким Алматы Ерболат Досаев был замечен на концерте популярного 50 Cent).

28 ноября в Алматы состоялся сольный концерт всемирно известного рэпера 50 Cent. Среди горожан и многих известных личностей, посетивших концерт, был и аким города Ерболат Досаев, пишет Nur.kz.

Согласно автору, видео акима южной столицы просочилось в Telegram-каналы.

Пресс-служба акимата Алматы подтвердила корреспонденту Nur.kz, что глава города был на концерте.

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Abai.kz: “Қазақстанда саманнан жасалған 239 мектеп бар” (“В Казахстане функционируют 239 школ, построенных из соломы»)

На портале Abai.kz было опубликовано высказывание депутата мажилиса Асхата АЙМАГАМБЕТОВА касаемо качества казахстанских школ.

“У нас функционируют 442 старых школ. 239 из них построены из соломы. В настоящее время количество аварийных школ превысило 52. Также есть школы, которым больше ста лет. Поэтому важно периодически их проверять. Как мы помним, несколько лет назад в Северном Казахстане обрушился потолок школы. Благо, в это время в здании не было детей. Поэтому мы считаем, что школы необходимо своевременно проверять”, — отметил он на обсуждении законопроекта, предусматривающего внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества.

В статье также приведен комментарий вице-министра просвещения Едиля ОСПАНОВА, который заверил, что у министерства есть конкретные планы по строительству новых школ.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««По сравнению с Казахстаном конкуренция здесь намного выше»: как в США открылось заведение с казахской национальной кухней» — На портале «Адырна» опубликовали интервью с одной из основательниц заведения казахской кухни «Tary» в американском городе Чикаго.

«Конечно, по сравнению с Казахстаном конкуренция здесь намного выше. Тем не менее я могу сказать, что среди других наш проект уникален. Прежде чем приступить к работе, мы составили четкий план. «Tary» в Чикаго находится в центре даунтауна, то есть в районе с большим количеством офисов и жилых комплексов. Сейчас к нам часто заходят американцы. Наша главная цель ― познакомить иностранцев с традициями, национальной кухней. Теперь эта идея постепенно воплощается в жизнь», ― рассказала Сымбат Жарқынқызы.

Она рассказала, что в США в первую очередь их поддержали казахи. Были и те, кто на открытие приезжали из других штатов.

«Они рассказывали, что скучают по нашей еде. Сегодня соотечественники часто приводят к нам своих коллег, друзей. Это тоже большая помощь», ― поделилась казахстанка.

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На портале Qamshy.kz выложили интервью с 17-летней американкой Кэмерон Фар, которая изучает казахский язык. Она изменила свое имя на казахский лад ― Айбала Құдайберген. Сейчас она известна в социальных сетях как американка, изучающая казахский язык.

«Когда мне было 14 лет, я прочла книгу о приемном ребенке, родившемся в Кызылорде. В книге рассказывается о казахской культуре и традициях. Меня они очень интересовали. Усыновленный американцами ребенок приезжает в Кызылорду, чтобы встретиться со своими родителями, когда ему исполнится 18 лет. Именно эта книга пробудила интерес к Казахстану и казахскому языку», ― рассказала Айбала.

Имя Айбала американке дали ее друзья, а фамилию Құдайберген она выбрала сама, потому что это одна из самых популярных в Казахстане фамилий.

Айбала Кудайберген начала изучать казахский язык в 2019 году. Сейчас она оценивает свой уровень на 60-70 процентов.

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На портале Аbai.kz появилась статья о том, что в Петропавловске вынесли приговор по делу о сепаратизме в отношении «участников народного совета, провозгласившего независимость».

Автор напомнил, что 19 марта около 20 жителей Петропавловска собрались в здании одного из местных колледжей и объявили о создании «Народного Совета независимых рабочих от Республики Казахстан».

«Они не только приняли собственную декларацию, но и проявили свою активность в различных социальных сетях, публикуя посты, которые всегда ставили своей целью отрицать независимость Казахстана. Приговором суда глава группы Вячеслав Зудерман был приговорен к 9 годам лишения свободы, еще три активистки: Елена Болдырева, Мадина Капарова и Ольга Бережнова — к 7 годам лишения свободы», ― говорится в статье.

По словам автора, за выступлением казахов против своей национальной независимости не стоит ничего хорошего.

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Марина ЗАХАРОВА – ««Нервы начали сдавать» — Заитов ответил на критику Тилеухана» — Казахстанский депутат Ринат Заитов выразил свою позицию относительно комментария Бекболата Тилеухана, который сравнил его с сардиной.

Тилеухан заявил: «Руководству страны необходимо такое лицо, как Ринат, который, когда его доставляют в отдел полиции и держат под арестом в течение 10-15 минут, извивается, словно сардина на суше. Если его сильно сжимают, он выгибается. Ринат может быть смелым, но при сильном давлении убегает, стиснув хвост».

Заитов в интервью для YouTube-канала Adal Adam сказал следующее:

«У меня возникли сомнения после его возвращения из-за границы. Он начал проявлять нервозность, стал выражаться слишком агрессивно. Бекболат часто употребляет нецензурные выражения. Это заставляет меня задуматься, что он чем-то встревожен. Ему следует быть более сдержанным», — отметил Ринат Заитов.

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«Новые факты в истории гибели Кайрата Рыскулбекова» — Политический еженедельник «Туркістан» взял интервью у тюремного надзирателя, который много раз видел Кайрата Рыскулбекова.

Корреспондент «Туркістан» побеседовал с тюремным надзирателем, который многократно встречался с Кайратом Рыскулбековым. Он лично видел героя Желтоксана и поделился историей.

Максут Жунисулы Оспанов в период с 1979 по 1991 год работал в СИЗО в Семее и часто пересекался с национальным героем.

— По моему мнению, Кайрат был очень сдержанным парнем. Он никогда не раскрывался и, казалось, мог читать внутренний мир людей, просто глядя на их лица. За 10 лет, проведенных в тюрьме, мы видели много заключенных. Среди них были люди, которые проявляли агрессию в своих действиях, делая шум даже при малейшем поводе. Однако Кайрат Рыскулбеков отличался от таких поверхностных и вспыльчивых личностей. В тюрьме было практически невозможно установить открытый и свободный диалог, особенно с заключенным специального режима. Тем не менее нам удавалось немного пообщаться.

Что запомнилось мне особенно ярко, — это разговор о том, почему он вел ежедневные записи. Отвечая на мой вопрос, он сказал: ‘Брат, я не писатель и не поэт. Я пишу просто то, что приходит в голову, пока я нахожусь в этой клетке. Кто знает, возможно, меня уже никогда не выпустят живым из этого места. Но если я продолжу делать это, надеюсь, оставлю какой-то след после себя’. Эти слова до сих пор звучат в моей памяти.

Я не заметил у Кайрата никаких признаков обиды. Однако его суицид для меня остается необъяснимым и загадочным. Я уверен, что Кайрат не склонен к суицидальным поступкам. Его поступки, поведение и речь свидетельствовали лишь о его оптимизме и жизненной страсти. Часто, глядя через окно его камеры, я видел, как он тренировал свое тело. Он был физически сильным парнем. Одним словом, он выглядел настолько сильным, что казалось, что против него нужно двоих, чтобы противостоять.

Я не участвовал на похоронах. Его похоронили как «неизвестного умершего», не оставив никаких следов. Его похоронили в костюме, брюках и туфлях по русскому обряду.

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