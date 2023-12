Как судья избил подругу, Бишимбаева пытаются романтизировать и откуда деньги у Лаврентьева

Обзор Telegram и Youtube каналов

Телеграмеры цитируют «Армейское радио Израиля» — боевики ХАМАСа массово сдаются в плен израильской армии. Около 200 боевиков и сторонников ХАМАСа сдались в плен армии Израиля из-за потери связи с руководством организации.

А в Казахстане зимний апокалипсис — в Экибастузе снова авария на ТЭЦ. «Телеги» сообщают о первых ЧП, связанных с морозами в регионах страны — жители Степногорска остались без тепла и света из-за аварии на теплотрассе.

Медики зарегистрировали более 20 тысяч заболевших корью. Больше всего их в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. В Восточно-Казахстанской области от кори погиб ребенок. Между тем, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» отчитался перед Токаевым о работе системы. По словам Абылкаира Скакова, с внедрением социального медстрахования, финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза. Вдвое увеличились расходы на здоровье каждого казахстанца. Это сообщение, телеграмеры всерьёз не восприняли и комментируют его почти ненормативной лексикой – в регионах нехватка лекарств, люди лечатся на собственные средства и очковтирательство уже не пройдет.

Кстати, «Хабар 24» объявил о ребрендинге — новости канала будут выходить под брендом «24 KZ».

Но главная тема телеграмеров и ютуберов сегодня – новый инвестор «АрселорМиттал» и его деньги. А также уход Тимура Кулибаева с поста председателя Казахстанской Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy» – он занимал ее с момента создания, с ноября 2005 года. Появилась также информация о расследовании причин гибели 46 шахтеров. Семь человек из руководящего и инженерно-технического состава шахты привлечены к уголовной ответственности.

После недолгого затишья в Telegram-каналах вновь появилась тема зверского убийства Салтанат Нукеновой.

«Я все исправлю…»

«PRESS.KZ» – 3 558 подписчиков на этой неделе.

Речь идет об утечке переписки подозреваемого в убийстве молодой жены экс-министра Бишимбаева.

«В утечке предполагаемой переписки Бишимбаева и Салтанат Нукеновой может быть замешана полиция», — цитирует ТГ политолога Талгат Калиев.

Скрин, якобы переписка Куандыка Бишимбаева с убитой им женой, сейчас стремительно распространяется в соцсетях. Он умоляет ее вернуться после ссоры, пишет о своих чувствах.

скрин/PRESS.KZ

«По всей вероятности, это новый этап попыток оправдать его, выставить безобидным, добрым, романтичным… Но, здесь важно одно — переписки могут быть только у полиции, все телефоны у них в базе вещдоков находятся. Никто, кроме них доступа не имеет. Значит, утечка идет оттуда. Действительно, кто-то хочет, как минимум, смягчить вину. Как бы там ни было, внутреннее расследование по факту возможной утечки в полиции должны провести», — заявил политолог Талгат Калиев.

ТГ напоминает, что МВД уже начало проверку утечки вероятного клиентского списка известной «вип-эскортницы». В этом случае общественность также предполагала, что к сливу могут быть причастны правоохранители, пишет ТГ.

Что год уходящий нам готовил

«Данияр Ашимбаев» – 8 062 подписчика на этой неделе.

Хотелось бы уже почитать мнения экспертов — по их оценкам, какой он — этот уходящий год? Но в состоянии политического осмысления уважаемое сообщество экспертов еще не погрузилось. Но есть исключение: Telegram-канал политолога Ашимбаева называет год сложным и успешным: «помимо огромного внутриполитического блока с реформами, инициативами и кучей избирательных кампаний Казахстан и его руководство активно отметились на внешнем поприще».

Задачи, которые стояли на старте года, вполне понятны, пишет телеграмер. Во-первых, не дать втянуть Казахстан ни в один из глобальных или региональных конфликтов. Во-вторых, защитить внутриполитическое пространство страны, её политическую стабильность и межнациональное согласие от внешних угроз. В-третьих, максимально обернуть риски и угрозы, возникшие в минувшем году, на пользу Казахстана.

Как справилась с этими задачами команда Токаева?

«Ответ достаточно очевиден. У нас стабильные отношения со всеми сверхдержавами. Гарантии безопасности и целостности Казахстана прозвучали из всех сторон. Отношения с Москвой, Пекином, Вашингтоном, Анкарой, Тегераном, Брюсселем развиваются стабильно, системно и динамично. В Центральной Азии, невзирая на личные отношения и конкуренцию в сфере логистики, активно работает формат C5+», — отвечает на вопрос политолог.

Он также отмечает: «жёсткими усилиями внешнее давление на внутреннее поле было минимизировано. Различные радикальные и провокационные структуры и отдельные фигуры были нейтрализованы. Сыграла свою роль и адаптация экономики и населения к последствиям внешних шоков, и ряд конфликтных зон ушёл в фоновый режим».

Казахстан, по мнению Дарияра Ашимбаева, смог перенастроить логистику, одновременно работая по коридорам Восток-Запад и Север-Юг, «модернизируя свои транспортные сети и пытаясь обыграть возможные конкурентные маршруты и интегрировать интересы соседей со своими».

«Несложно заметить, что Казахстан резко нарастил товарооборот с Россией, при этом стараясь максимально избежать возможных западных санкций. Обращает на себя внимание и визит президента Франции Макрона, который, по сути, приезжал в Астану в роли просителя — за контракты в энергетике и увеличение поставок урана. Характерно, что Казахстан не дал однозначного ответа, поскольку имеет хороший портфель вариантов», — еще один акцент политолога.

Конечно, пишет он далее, в каждом проекте есть «немалая доля политеса и компенсирующих маневров, вызывающих недовольство третьих сторон, но в сухом остатке Казахстан и его президент смог обеспечить решение всех стратегических задач в этом направлении».

Поколение честных

«ФБРК» – 17936 подписчиков на этой неделе.

О чем сигналит молодое поколение? О дефиците добра и честности и тяге к новым открытиям. Telegram-канал подготовил подборку очередных изобретений казахстанских школьников. Но почему-то поставил вопрос об их псевдонаучности.

Житель поселка Жезкент Бородулихинского района области Абай — ученик 8-го класса Амангельдыев Нурали, разработал антикоррупционную компьютерную игру «Неподкупный Алпамыс». Игра создана на основе реальных случаев коррупции в Казахстане и поможет игрокам понять последствия коррупционных преступлений. В конце каждого эпизода игры пользователю дается комментарий из Уголовного Кодекса РК. Свою работу Нурали представил на Республиканском конкурсе антикоррупционных проектов и получил за это денежную премию в размере 1 млн тенге.

Telegram-канал рассказывает также, как ранее два школьника 11-го и 10-го классов из Астаны разработали генератор веб-сайтов «Whoock». Он работает на основе искусственного интеллекта и такой сайт может создать любой — с помощью этого сервиса. Для этого не нужны даже навыки программирования. А в Семее ученик 7-го класса создал робота-помощника для незрячих людей, который помогает передвигаться инвалидам по зрению без посторонней помощи.

Шестиклассник из Риддера занял первое место на Всемирной олимпиаде инновационных научных проектов WISPO 2022 в Индонезии. Мальчик создал робота, «борющегося» с COVID-19. Школьник презентовал проект «Робот-дезинфектор», который делает процесс дезинфекции предметов, утилизации отходов, а также обработку рук полностью бесконтактными и доступными в одном устройстве.

Но в заключении авторы с сожалением отмечают:

«Несмотря на впечатляющие достижения школьников в области науки и технологий в различных регионах Казахстана, данные проекты по сей день не получили широкого практического применения в повседневной жизни»….

Телеграмеры постят совместное фото президента США Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и экс-премьер-министра Казахстана Карима Масимова – его показал Американский телеканал Fox News. Впрочем, этот снимок зарубежные издания опубликовали еще в августе, а сделан он в 2015 году на ужине в Cafe Milano.

«Это может доказывать, что бывшее правительство Казахстана было в тесных отношениях с Джо Байденом и причастно к взяткам его сына Хантера. По данным press.kz, следователи Палаты представителей опубликовали новые доказательства того, что Джо Байден помогал своему сыну в делах. В отчете Бюджетного комитета Палаты представителей говорится, что являясь вице-президентом, Джо Байден 327 раз использовал псевдонимы и частные адреса электронной почты для связи со своим сыном Хантером и одним из его ключевых деловых партнеров Эриком Шервином», — пишет ТГ.

Авторы сообщают: чтобы подтвердить участие американского лидера в делах своего сына, канал Fox News опубликовал их совместную фотографию в компании Карима Масимова и Кенеса Ракишева.

«Это фотография Джо Байдена, который сказал, что никогда не встречался и не обсуждал с Хантером, братом или кем-либо еще их зарубежные деловые операции. Видите, вон ту фотографию? Да, это казахстанские деловые партнеры Хантера после ужина в престижном кафе Milano», – заявил ведущий Fox News Шон Хэннити.

От комментариев телеграмеры воздерживаются – просто факт, просто фото. Или, комментарии тут, как говорится, излишни.

Ко избил? Судья!



«Kozachkov offside» — 90 103 подписчика на этой неделе.

Каких только историй из жизни официальных людей не предлагает нам жизнь. Авторский канала журналиста Михаила Козачкова предлагает повод задуматься – а судьи, кто?

«Знакомьтесь, Жумахан Умаров, судья городского суда Алматы. Живет в Бостандыкском районе. Сегодня ночью в его квартире стоял такой шум, что соседи были вынуждены вызвать полицию. Прибывший на место патруль навел порядок и заодно принял заявление от женщины, проживающей в той же квартире, что и судья. Она утверждает, что ее сожитель Умаров нанес ей телесные повреждения. Избил, проще говоря.

Очень интересно, как будет квалифицировано деяние судьи — как мелкое хулиганство или легкий вред здоровью?», — пишет журналист.

И то и другое – дело об административном правонарушении, уточняет автор. Его можно прекратить по заявлению заявительницы — если она пойдет на примирение. Тогда суд не сможет наказать дебошира. Но есть и вариант с возбуждением уголовного дела, а это намного сложнее.

«Делаем ставки — что будет с судьей Умаровым?», — пишет автор.

ТГ также сообщает, что МВД проводит служебную проверку из-за утечки «списков Айки». – сутенерши. В ведомстве сообщили: «обстоятельства происхождения, достоверности и рассылки сведений о персональных данных в соцсетях устанавливаются в рамках проводимой проверки. При этом в МВД добавили, что за распространение персональных данных грозит уголовная ответственность по статье 147 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите». Нарушитель может получить до 7 лет лишения свободы».

Имидж образцовых казахстанский ЦОНов подпортили сотрудники Туркестанского спец ЦОНа. 8 декабря там было жарко, продолжает телеграмер: туда заглянули ребята в камуфляже.

«Идут обыски и выемки документов. Интерес к ведомству проявили полицейские в рамках расследования по выдаче незаконных водительских удостоверений и регистрации сомнительных автомобилей. Правительство для граждан в этом регионе возглавляет Басымбек Бахыт». – сообщает ТГ.

А в Алматы начался судебный процесс по делу о хищении более 5 миллиардов тенге при строительстве двух станций метро, пишет далее телеграмер.

«На скамье подсудимых — бывший руководитель РГП «Метрополитен», экс-гендиректор подрядной организации «Алматыметрокурылыс» и субподрядчики. Органы подозревают, что заказчик и подрядчик украли огромные деньги, обналичивая их через закуп техники через мелкие фирмы. Я послушал первые заседания — очень любопытно», — рассказывает журналист.

Поводом для расследования, пишет он, стало заключение ревизионной комиссии по г. Алматы, проверявшей «Метрополитен» — нарушения… на 62 млрд тенге(!) Именно столько потрачено на строительство двух последних станций метро — «Сары-Арка» и «Момыш-Улы». То есть все 62 млрд осваивали с нарушениями. С заключением, впрочем, не согласился бывший руководитель «Метрополитена» Ербол Абильдинов. Он написал жалобу в Счетный комитет, после чего в Алматы высадился десант уже из Астаны — проверять проверяющих, сообщает автор.

«Знаете, что сделали в ревизионной комиссии? Отказались выдавать своим старшим коллегам документы, за что один из начальников даже был привлечен к административной ответственности. Но в итоге проверку перепроверили и в Счетном комитете пришли к выводу, что ревком сделал неверные выводы. В заключении СК фигурируют жесткие формулировки: «Установлены факты нарушений общих стандартов госаудита: профессиональная компетентность, профессиональное суждение, достоверность, управление, контроль качества». Отчет СК на 75 страницах разгромил заключение ревизионной комиссии», — пишет ТГ.

Дальше — больше. Автор рассказывает: из Астаны пришла рекомендация наказать руководство Алматинского ревкома. Председателя этого органа Мейрзата Калиева в 2022 году освободили от занимаемой должности. Но отчет ревкома по «Метрополитену» уже ушел в правоохранительные органы, где была создана следственная группа под руководством транспортной прокуратуры. В ходе изучения работы субподрядчиков силовики выявили компании, которые заподозрили в выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров и оказания услуг. Опираясь на эти данные, прокуроры пришли к выводу: деньги обналичивались для Абильдинова и экс-гендиректора АО «АлматыМетроКурылыс» Абжаппарова.

«Получается, через субподрядчиков закупили оборудование на 5 с лишним млрд тенге. Товар поставили — вся техника соответствует проектно-сметной документации и находится в рабочем состоянии. Но следствие уверено, что часть денег, попавших под обнал, украли Абжаппаров и Абильдинов. Но кто в итоге присвоил деньги — главная загадка уголовного дела. …Вот такой интересный суд», -пишет журналист.

Откуда млрд-ы в шахтерской вагонетке

«Shishkin_like» – 16 272 подписчика на этой неделе.

Герой «телег» сегодня – новый инвестор ArcelorMittal Андрей Лаврентьев. Но где он взял деньги, чтобы выкупить казахстанские активы крупной компании? Отвечая на вопрос, редакция ТГ сообщает, что бизнесмен уже который год фигурирует в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Его главные активы связаны с авторетейлом и автопроизводством, он глава совета директоров и акционер «Группы Компаний Allur».

Телеграмеры «прикинули» размеры активов бизнесмена и попытались понять, почему он решился на покупку непростого предприятия.

Нового инвестора сталелитейной и горнодобывающей компании представил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, напомнил ТГ. По словам министра, 100% акций «АрселорМиттал Темиртау» были переданы сначала госкомпании Qazaqstan Investment Corporation, но в ближайшее время будут отданы группе компаний Allur.

«Создана специальная компания, в которой инвестором является единственный человек — Андрей Лаврентьев. Эта компания выпустила облигации на МФЦА, вложила свои деньги, привлекла частное финансирование — для сделок такого масштаба это вполне реальная ситуация. И осуществляет выкуп этого предприятия из собственности РК с инвестиционными обязательствами, обязательствами по требованиям безопасности, по выполнению социальных условий, коллективных договоров, обязательствами перед поставщиками и клиентами», — сообщил Шарлапаев на брифинге.

Журналисты подтверждают – да, месяц назад Лаврентьев зарегистрировал в Астане новую компанию – ТОО «Qazaqstan Steel Group». Основной вид ее деятельности – литье стали. Как следует из бизнес-реестров, руководителем компании назначена Салтанат Сарсембаева. Вместе с Алексеем Богатовым и семейством Лаврентьевых (через ТОО «ТСК-КАЗ») она числится в учредителях костанайского ТОО «Laurus Invest» (занимается оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами).

«Сумма сделки составила 286 млн долларов США, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 млн долларов. Как уточнил Шарлапаев, для ArcelorMittal было важно, чтобы контрагентом выступило правительство, именно поэтому полное управление и ответственность за шахты и металлургический комбинат сначала взяла на себя госкомпания. Если бы покупателем изначально было не государство, а сразу частный инвестор – цена была бы совсем другой. У государства же получилось снизить стоимость активов с 3,5 млрд долларов до 286 млн. Впрочем, как пишет ТГ РЕСПУБЛИКА.KZ.media, на самом деле Лакшми Миттал «вернул своё, так как главная доля в компании принадлежала не ему, а первому президенту Нурсултану Назарбаеву»», — сообщает ТГ.

Авторы отмечают: «сообщается, что из бюджета на реализацию сделки не было потрачено ни одного тенге, а новый инвестор взял на себя обязательства погасить два кредита ArcelorMittal – краткосрочный займ в размере 250 млн долларов и долгосрочный на 450 млн долларов до конца 2028 года».

Новый инвестор уже пообещал вложить в предприятие более 3 млрд долларов США, из них 1,3 млрд долларов будет направлено уже в следующем году. Сообщение об этом появилось в новом телеграм-канале Qarmet, который заявлен, как официальный канал предприятия. Лаврентьев, в отличии от Миттала, не входит в список богатейших людей мира и даже в рейтинге самых богатых казахстанцев по версии местного Forbes его нет, сообщает ТГ.

А главный актив бизнесмена — «Группа компаний «Аллюр», предприятие не убыточное. С 2015 года АО уплатило 865 млн тенге налогов. За это же время «АрселорМиттал Темиртау» отдал в бюджет 802 млрд тенге.

Журналисты приводят также данные аудиторской отчетности за 2021 год, согласно которым в «Аллюре» Лаврентьеву принадлежит чуть больше четверти – 27,48% акций. 51% группы принадлежит зарегистрированной в Нидерландах C&J Ned Auto B.V, совладельцами которой являются китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd.

Еще 16,52% принадлежит его давнему бизнес-партнеру, влиятельному бизнесмену Юрию Цхаю. Банк развития Казахстана владеет долей в 5%.

Группа «Аллюр» является официальным дилером 4-х автомобильных брендов, в том числе Suzuki и Mitsubishi, занимается сборкой легковых автомобилей и коммерческой техники на базе костанайского предприятия «СарыАркаАвтопром». Способом мелко- и крупноузловой сборки производятся Chevrolet, Kia, JAC, JAC Trucks, Lada, Renault и SAZ.

«Ранее мы писали о том, что вне группы Лаврентьев и Цхай – совладельцы ТОО «Allur Group», которое, по документам, занимается финансовым лизингом и арендой легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Налоговые отчисления с 2015 года – 101,3 млн тенге. Налоговые выплаты дочернего предприятия «Торговый дом Allur» – почти 300 млн тенге с 2015 года. Компания – участник системы госзакупок и в основном поставляет автомобили. Сумма контрактов – около 20,8 млрд тенге, причём большая часть соглашений (360) заключена в 2023 году. Основной способ закупки – из одного источника. «СарыАркаАвтопром» также участник системы госзакупок (сумма контрактов, по информации Adata, – 71,3 млрд тенге с 2016 года, основной предмет закупок – произведённые авто)», — еще данные к этомй журналистскому расследованию ТГ.

А в 2015 году БРК, используя собственные средства, выдал компании займы в размере до 29,5 млрд тенге на «оздоровление и стабилизацию финансово-экономического состояния автомобильного направления». Срок действия – до 15 лет под 7% и 5%.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.