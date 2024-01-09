Казус Арестовича

Почему прогрессивные казахстанские журналисты больше не берут интервью у «киевского Геббельса»

Ранней весной 2022 года, сразу после начала войны на Украине, над русскоязычным пространством взошла звезда Арестовича. Нештатный советник офиса президента Зеленского проявил себя как талантливый пропагандист. Умный, обаятельный и лёгкий. Прочти гениальный. На фоне российского зануды Конашенкова это был просто Моцарт пропаганды.

Алексей Арестович. (Фото/facebook)

Он напоминал мне ещё и молодого Николая Гоголя с вдохновенным «редкая птица долетит до середины Днепра». Когда понятно, что парень гонит, но так красиво, что хочется ему верить. И очень многие на Украине верили Арестовичу. Может, москальская птица и в самом деле не долетит, утонет в Днепре?

Тем более, что война пошла совсем не так, как планировали в Кремле. Блицкриг провалился. Украинцы при поддержке Запада не просто оказывали достойное сопротивление «оркам», но теснили их, отбирали ранее захваченные территории.

В ту пору у вас вышло интервью с Арестовичем, содержавшее полный набор прогрессивных фенечек и либеральных погремушек. Людей, знающих материальную часть, интервью удивило наглостью вранья, но, с другой стороны, давно известно, что больше всего врут перед выборами, после охоты и во время войны. Не только Арестович и не только украинцы.

«Киевский Геббельс» рассказывал всему передовому человечеству: скоро конец «бункерному деду» Путину и его режиму. Вслед за военными поражениями у русских посыплется вообще всё на свете. Украинцы, воплощая надежды цивилизованных народов, наконец-то снесут с лица земли это странное уродливое образование под названием «Россия». Зловещая империя распадётся на полтора-два десятка маленьких неопасных государств.

Но шли военные месяцы, складывались в годы, и постепенно становилось понятно, что победить «орков» опять не удалось. Как это всегда бывало, русские, крепко получив по сопатке, вытерли юшку и начали воевать по-настоящему. Российская экономика, вопреки всем прогнозам, не рухнула, а лишь покачнулась и со ржавым скрежетом начала переходить на военные рельсы, производить в чудовищных объёмах новые танки, пушки, снаряды, ракеты и дроны. Снова обнаружилось, что ресурсы у этой страны немерянные, а её население проявляет удивительное, не понятное цивилизованным народам сочетание свойств – полную покорность начальству в тылу и готовность героически сражаться на фронте.

Коллективный Запад пришёл в задумчивость: так ли уж сильно ему нужна Украина. И сразу вслед за этим миру был явлен новый Арестович. Не просто другой, а совершенно другой. Он начал делать заявления, под которыми охотно подписались бы ведущие кремлёвские пропагандисты. Признал, что у русских «длинная воля». Что в российскую армию каждый месяц легко набирают 30-40 тысяч хорошо мотивированных добровольцев, а на Украине с добровольцами и с мотивацией всё гораздо, гораздо хуже. С мобилизацией вообще полный швах.

Но это бы ладно. Однако дальше златоуст киевского режима заявил: тотальная украинизация многонациональной страны была преступной ошибкой. Русскоязычных украинцев сейчас заставляют рисковать жизнью на фронте – но что им обещают в случае победы? Статус граждан второго сорта. Такая политика гибельна для страны.

Вот несколько цитат из недавнего интервью Арестовича журналистке Юлии Латыниной. Оцените.

«Стоит признать, что проект монокультурой, моноэтнической Украины – провалился. За него люди не готовы сражаться…

Новоиспеченные «патриоты» проявляют верх лицемерия, когда в быту говорят на русском языке, имеют привычки и мировоззрение, доминирующие в провинциальных городах юга и востока Украины, но показушно демонстрируют лубочный «патриотизм».

Ложь не скрыть эмоциональными речами, криками и лозунгами, её не спрятать за красивые вышиванки и аватарки с флажками… Монокультурная Украина возможна не более чем на трети территории, но если и там не будет сметена более сильным и хитрым противником.

Украина в старом виде – мертва, и реанимировать её с каждым днём готово всё меньшее количество граждан. Решения этой проблемы нет».

Каково? Я думаю, национал-патриоты в некоторых постсоветских государствах теперь запишут этого гражданина в ватники. А вот вам ещё из «нового Арестовича»:

«Разрешите мне объяснить, как это работает. Сначала вы хотите в ЕС и НАТО. Вас предупреждают – цена за движение в ЕС и НАТО – большая война с РФ. Вы говорите – «да ладно» и вписываете ЕС и НАТО в Конституцию. И не готовитесь к большой войне, потому, что ее же не может быть в 21-м веке, правда?.. Начинается большая война. Теперь вы спрашиваете: за что все это? Ответ: за это. Еще раз: цена за ЕС и НАТО — огромная кровавая война, возможно, до последнего украинца. Не хотите платить такую цену – не будет никакого ЕС и НАТО.

И тут выясняется, что вследствие режима «хотели, но не готовились», страна большую войну сама не вытягивает. Более того, она не вытягивает ее в результате всей своей политики проводимой в течение 32 лет. Которой вы аплодировали, за которую голосовали. Сами не вытягиваем, нужна помощь ЕС и НАТО.

А ЕС и НАТО на войну не явились. Потому, что цену за вступление Украины в ЕС и НАТО, в виде большой войны до последнего европейца платить не готовы.

И что? И всё».

Однако, что же теперь делать украинцам? «Новый Арестович» предлагает: надо напугать коллективный Запад. Возможно, американцам и европейцам следует пригрозить: если не одумаетесь, не пойдёте нам навстречу, украинская армия может объединиться с российской – и тогда мало никому не покажется.

Не верите? Вот прямая цитата:

«Подтолкнуть Запад к изменениям, к необходимости предоставления нам жизненно важной помощи можно, в том числе, дискуссиями об объединении армий Украины и России, в случае победы последней».

Что вообще происходит? Может быть, киевский Геббельс тронулся умом?

На Украине многие уверены, что Арестовича просто перекупили. Не обязательно русские. Возможно, люди Трампа. Эта версия объясняет как бы сразу всё, но она скучная, примитивная. Мне кажется, для людей типа Арестовича деньги не главный стимул. Важнее денег для них возможность оставаться на виду, в центре бурлящего потока, вызывать интерес, возбуждать эмоции. В общем, не надоесть публике-дуре.

Украина пока не проиграла войну. Однако уже понятно, что не выиграла. Те огромные надежды, которые возлагались на летний контрнаступ 2023 года, полностью провалились. Из этого следуют далеко идущие выводы, в том числе для массового сознания, для многих миллионов зрителей, слушателей, читателей – и Арестович оказался одним их первых ЛОМов, кто сделал соответствующие выводы. Можно сказать, оседлал новую волну.

Он снова удивляет аудиторию и держит её внимание. Он по-прежнему ярок и лёгок. А содержательная сторона – да шут с ней, содержательной стороной. Главный критерий лайки и просмотры.

Почему «нового Арестовича» терпят щирые украинские патриоты? Почему не расправятся с ним, как расправились со многими сотнями или даже тысячами недостаточно лояльных журналистов и блогеров? Наверное, потому, что это очень ловкий парень. Сделав неприятное, даже оскорбительное заявление, он возвращается к одушевляющему пафосу – и ранее сказанное выглядит для простодушных патриотов как горькая правда во спасение. Даже призывы объединиться с Россией и накостылять Западу.

А может быть, Арестович – коллективное бессознательное Украины. Тем, кто знает предмет, известны эти переходы от пылкого воодушевления к унынию и обратно, эта невероятная глистовая гибкость – и созревшее в глубине души понимание, что никуда ты, дура, опять не денешься и не надо тебе никуда деваться.

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