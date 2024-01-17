Семьи шахтеров ищут 200 млн, политологи «разнесли» доклад HRW, и о памятнике Нуркадилову

Обзор Telegram и Youtube каналов

Природа вновь экзаменует казахстанцев и спасателей. 15 января школьники нескольких регионов учились дистанционно из-за морозов и метелей. В пяти областях закрыли автомобильные дороги, задерживаются и отменяются авиарейсы. 55 человек спасли на трассе в Актюбинской области — сломался пассажирский автобус. А в области Абай вообще невероятный случай — автобус с 17-тью пассажирами сдуло ураганным ветром в кювет. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Сменит климат президент Касым-Жомарт Токаев – завтра он вылетает с официальными визитами в Италию и Ватикан. Там встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром страны и Папой Римским. Итог визита — инвестиционный круглый стол «Казахстан – Италия».



А телеграмеры сообщают о новой угрозе: мир предупреждают о «болезни X». Проблему обсудят на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 17 января. В анонсе встречи говорится: ВОЗ предупреждает, что смертность от неизвестной болезни может в 20 раз превзойти смертность от пандемии коронавируса. Как расценивать эту информацию пока неясно — ждем оценок экспертов.

Часть территории изумрудного высокогорного плато Ушконыр в западной части Заилийского Алатау, теперь законно принадлежит семье Назарбаевых – они отстояли это право в суде, сообщают телеграм-каналы. Иск об изъятии земли подал Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза.

Телеграмеры с нетерпением ждут начала судебного разбирательства по делу племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Процесс пройдет в специализированном межрайонном уголовном суде Астаны – там, где выносили приговор экс-председателю КНБ Кариму Масимову. Абиш проходит по статье 362, части четвертой УК РК «Превышение должностных полномочий».

Еще одна новость: Казахстан все-таки перейдет на единый часовой пояс. Проект постановления уже отправлен на рассмотрение в госорганы. Тем временем, в «телегах» разгорелись жесткие дискуссии о памятнике политику Заманбеку Нуркадилову, и о негативной оценке Казахстана во всемирном докладе американской правозащитной организации Human Rights Watch. Эксперты также поднимают тему «проклятия нефтяных ресурсов» — они упрекают в беспечности власть: если не возобновить разведку, то нефти Казахстану хватит всего лет на 20 лет.



Возмущение телеграмеров вызвала и новость о том, что семьям погибших шахтеров приходится отстаивать право на получение не только законных компенсаций, но и на благотворительную помощь, которую им собирала вся страна.

Где шахтерские деньги?

«AIRAN» – 3922 подписчиков на этой неделе

Youtub-канал – 416 000 подписчиков

Напомним, компания «АрселорМиттал Темиртау» заявила о выплате семьям десяти годовых зарплат. АМТ также обещало купить пострадавшим квартиры из расчета не менее 18 кв.м полезной площади на каждого члена семьи. Потерявшие кормильцев также должны были получить страховые выплаты, оплату за обучение детей в ВУЗах до 23 лет на период обучения, и погашенные кредиты. Самая крупная техногенная катастрофа в Казахстане на шахте имени Костенко, напомним, произошла 28 октября 2023 года и унесла жизни 46 горняков.

Телеграм-канал «Айран» выяснила, что страховая компания до сих пор не выплатила деньги всем семьям, а 200 миллионов благотворительной помощи и вовсе испарились.

Страховщики заявили, что семьям, где нет несовершеннолетних детей, страховые выплаты не положены. Анастасия Крикунова утверждает, что все шахтёры были застрахованы в рамках коллективного договора, значит его условия распространяются на всех.

А в декабре «Айран» разбирался куда исчезли еще 400 миллионов, собранных казахстанцами в помощь семьям погибших. После широкой огласки в Ютуб канале, пожертвования нашлись. Журналисты и семьи погибших шахтеров надеются, что поиском 200 миллионов займется полиция. Ситуация возмутительная. По одной из версий, местные власти направили деньги в какой-то Фонд. Хотелось бы узнать имена тех, кто принимал это решение и весь алгоритм распределения и контроля благотворительных средств — это достаточно большие суммы.

Что-то с памятью моей стало

«Казахстан и -все-все-все» – 10 698 подписчиков на этой неделе

«С удивлением увидел посты про то, что Заманбеку Нуркадилову поставят памятник, — пишет автор телеграм-канала. — Опять все ведут себя, как будто у них отшибло память. Кто был основным действующим лицом разгона Верховного совета? Кто руководил вырубкой яблоневых садов в Алматы и потом отдал их земли под застройку? Чей племянник был одним из основных рэкетиров на барахолке? Чьи люди устроили самозахват земель в Алматы и потом продавали их всем подряд из-за чего у нас и появились «шаныраки»? Кто забрал золотые украшения у бюджетников Алматинской области и никому потом ничего не вернул? Это все Заманбек Нуркадилов и то, что он когда-то поругался по личным мотивам с Нурсултаном Назарбаевым, не делает его хорошим руководителем и человеком», — безапелляционно заявил политолог.

Герой или нехороший человек?

«Выход к правде» — 39 207 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры сообщают, что помимо письма президента страны, аналогичные письма семье Нуркадиловых направили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов, аким Алматинской области Марат Султангазиев и аким Алматы Ерболат Досаев.

После распада Советского Союза Заманбек Нуркадилов стал одним из самых важных политиков в стране: председателем столичного исполкома. Его карьера стала буксовать с 1990-х, когда он стал проявлять строптивость. Затем последовала громкая отставка с поста столичного акима, а в декабре 1995 года Нуркадилов становится депутатом мажилиса и начинает выступать с критикой правительства и правящего режима. В декабре 1996 года он публикует свое первое открытое письмо Назарбаеву.

В 2004 году созвал пресс-конференцию, на которой громко раскритиковал Назарбаева и сжег за собой все мосты. В своем политическом заявлении он привел ряд фактов, которые накопил за время работы в акиматах Алматы и области, а также на посту главы АЧС – о незаконной приватизации санаториев ЦК, Совмина и республиканских министерств, о незавидной судьбе пригородных яблоневых садов, застройке горных склонов и так далее, причем уже не намекая, а прямо говоря о причастности президента и его семьи ко всему этому. Кульминацией послания Нурсултану Назарбаеву был призыв подать в отставку с поста президента.

Перед скандальной пресс-конференцией Заманбек Нуркадилов ездил в Европу, а итогом стало создание Международной комиссии по борьбе с коррупцией, которую он возглавил лично. Нуркадилов заявил, что обезопасил себя наличием компромата на высших руководителей Казахстана. Эти материалы, как он заявил, были вывезены в Германию и сданы в сейфы временного хранения четырех европейских банков.

За три недели до внеочередных выборов президента РК в 2005 году Нуркадилов был найден мертвым в собственном доме. Он погиб от трех пуль: две обнаружили в груди, а одну – в голове. В официальную версию смерти – самоубийство, никто не верит и сегодня.

Телеграм-канал приводит слова шефа Казахстанского международного бюро по правам человека Евгения Жовтиса.

Цитируем: «.. в результате внутриэлитного конфликта он оказался на «стороне добра». И его знание всей кухни Назарбаева позволили ему сделать ряд разоблачений и бросить вызов. Его героизация, на мой взгляд, произошла в силу того, что его поддержали как человека, вышедшего из верхов, но на стороне добра, бросившего вызов злу», — в частности сказал Жовтис.

В марте 2022 года сын Нуркадилова подавал заявление в Генеральную прокуратуру РК, с требованием расследовать смерть отца, как политическое убийство, но получил отказ.

Тьфу-тьфу!

ТГ: «Казахстан и-все-все-все», «Данияр Ашимбаев»

Шибутов пишет, цитируем: «Смотрю, а в телеграм-каналах в основном удивленный и даже возмущенный отзыв на «Всемирный доклад 2024» Human Rights Watch. Люди спрашивают: почему одна критика, а где достижения – о принятом плане по правам человека, о работающем Конституционном суде, об амнистии участников попытки госпереворота, о прямых выборах акимов, о новой избирательной системе? Ничего этого нет. Но я отвечу — достижений там никогда и не будет».

Политолог приводит несколько цитат доклада – ограничения в правах людей, всплеск насилия, рост цен, оскорбительная риторика враждебности по отношению к ЛГБТ со стороны политиков и СМИ…

Для международной страны, которая занимается защитой прав человека, ни одна страна не будет хорошей, заверяет он. Потому что, если в стране все хорошо, значит работы для организации нет, надо закрываться, спонсоры не дадут гранты и так далее.

К тому же в этих отчетах нет цифр, нет индексов, нет измерений и соцопросов. Поэтому степень достоверности — под большим вопросом, заявляет эксперт.

«Еще одна проблема докладов Human Rights Watch – это двойные стандарты, как, впрочем, для большинства организаций, исповедующих леволиберальные взгляды. Если протестующие США зашли в Капитолий, но ничего там особо не сломали – это проклятые правые расисты пытаются погубить демократию, а если в Алматы толпа бандитов сожгла акимат и убила 19 полицейских и военных – это мирный протест, жестоко подавленный государством. Нужно просто ментально освободиться от ориентации на такие вот «оценки» — нам надо на них плевать и самим себя оценивать», — предложил Шибутов.

Политолог Данияр Ашимбаев высказался короче. Цитируем:

«Казахстанские власти явно обиделись на доклад американских пропагандистов, как будто последние два года проамериканские СМИ и ихнее посольство не поливали Астану помоями. Понятно, что мы очень нуждаемся во внешней оценке и неспособность Запада увидеть что-то позитивное в реформах Токаева особенно неприятна. Но справедливости ради отметим, что демократические реформы на Западе совсем как-то вышли из моды. Там сейчас в тренде геронтократия, педофилия, педерастия, коррупция и бомбёжки арабов. Казахстан в эти ценности никак не вписывается».

Что тут скажешь? Если бы у страны был крепкий имиджевый «панцирь», возможно, и внешняя оценка была бы лучше. Но имиджевая политика-то у нас хромает. Поэтому пока каждый решает сам – смотреть на жизнь страны чужими глазами или оценивать – стакан наполовину пуст или наполовину полон?

«А» и «Б» сидели на трубе

«Kazpress.kz» — 21 543 подписчика на этой неделе

Не успел наступить новый 2024-й, пишут телеграмеры, как очередной конфликт грозит остановить 80% экспортной нефти страны. Ситуацию можно назвать и комичной – администрация КТК сообщает о строительных планах нового собственника земельного участка в Атырауской области, под которым проложена часть экспортного нефтепровода. Он решил построить там жилой комплекс.

Фото/inbusiness.kz

«Гражданин РК Телеубаев, создает угрозу промышленной и экологической безопасности и устойчивому режиму эксплуатации нефтепровода», – говорится в заявлении КТК.

Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск обеспечивает перекачку около 80% экспортных объемов казахстанской нефти и отнесен постановлением правительства к стратегическим объектам. Линейная часть нефтепровода в Атырауской области эксплуатируется на основании постановления акимата Атырауской области от 7 августа 2015 года.

Нефтепровод был построен еще в 1988 году — с соблюдением всех законодательных норм, утверждают в КТК. На участок установлен так называемый «публичный сервитут» который законодательно ограждает зону прохождения трубопровода от такого рода притязаний.

Однако, нового землевладельца это мало волнует — Телеубаев уже устанавливает на земельном участке ограждение с привлечением строительной техники. Ситуация абсурдна, пишут авторы телеграм-канала. Стратегический объект, имеющий исключительное социально-экономическое значение для развития Казахстана, становится объектом манипуляции одного человека. Но, возможно, он надеется получить компенсацию от государства?

Телеграмеры также обращают внимание на странную, как они считают, закономерность на Атырауском участке КТК. В конце лета прошлого года группа депутатов областного маслихата пыталась проникнуть на режимный объект КТК-К, НПС Атырау с целью, якобы, проверки чистоты воздуха. Чуть ранее, вокруг КТК возник конфликт с региональной электросетевой компанией — в том же районе Атырау. В результате ряд объектов консорциума был поставлен под угрозу отключения от электроэнергии. А еще раньше на опорах ЛЭП, ведущих к объектам КТК, в том же районе, украли подпорки. Они упали при первом сильном ветре и фактически остановили перекачку нефти.

КТК-К обратились в ДЧС, чтобы там дали оценку действиям Телеубаева. Авторы телеграм-канала, призывают власти выяснить: что происходит вокруг крупнейшего стратегического объекта республики?

Розовые нефтяные очки

«Байдильдинов. Нефть» – 1 435 подписчиков на этой неделе

Официально нам говорят, что в Казахстане нефти хватит еще на 44 года. Но мы носим розовые очки думая, что у нас много нефти, заявляет автор программы. На самом деле это не так. Британский институт Energy Institute с 1991 по 2007 год повышал оценки запасов нашей нефти с 5 до 30 миллиардов баррелей. Но за последние 16 лет эта оценка, почему-то не изменилась, хотя выкачена почти треть подтвержденных запасов.

Нефтяные откровения опубликовали и другие телеграм-каналы. ТГ «Всемирное шежiре» комментируя передачу пишет, что эксперты рынка не могут найти объяснение этому феномену. С 2007 года было добыто (вместе с газоконденсатом) 1,3 миллиарда тонн нефти (9,5 миллиарда баррелей). И за это время доразведки не было. Это значит, что если реального увеличения доказанных запасов нет, то в недрах осталось около 20 миллиардов баррелей, чего хватит, примерно, лет на 20, цитируют они Байдильдинова.

Уже через два десятилетия при таком раскладе экспорт нефти из Казахстана прекратится, учитывая, что вырастет и внутреннее потребление.

Эпоха легкодобываемой нефти подходит к концу по всему миру, констатируют эксперты телеграм-канала. Даже в Саудовской Аравии начинают эту проблему замечать, но там все держится в секрете. В Казахстане, естественно, эта проблема будет ощущаться острее. Вся нефтедобыча, по сути, держится на трех китах — Карачаганаке, Кашагане и Тенгизе. Но эти месторождения не бесконечны.

Нужно искать и вводить новые месторождения или доразведывать прежние. А это, как говорят все эксперты и участники рынка, колоссальные капиталовложения — это десятки миллиардов долларов.

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