О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара 24.01.2024 15:30 Алла ЗЛОБИНА, Илья САМОХВАЛОВ Общество 170 0 Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Кадровая история 2023 года». «Где их мнение: казахстанский ученый «потерял» академиков наук». «Кому в Казахстане мешают «старые» праздники?». «Токаев дал добро на установку памятника Нуркадилову». «Почему Динмухамед Кунаев не вышел к бастующим студентам?» В Астане ждут смены Правительства. Тайна владельцев аэропорта Алматы. Новое место Ноева ковчега Смаилов о пострадавших при землетрясении: Надо было своевременно включить оповещение Либеральная «детвора» в правительстве добивает образование Манипуляции общественным мнением против развития государства