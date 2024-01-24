О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара

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Обзор самых обсуждаемых событий недели, отмеченных в популярных казахстанских Телеграм и Ютуб-каналах