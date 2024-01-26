Какой «лапши» навешали алматинцам, в «телеге» грозят массовыми убийствами, секунды до ядерного «Армагеддона»

Обзор Telegram и Youtube каналов

Визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы, уроки алматинского землетрясения и законодательный запрет вейпов, стали темами номер один в Telegram и YouTube – каналах. 24 января президент прибыл с рабочей поездкой в Алматы, чтобы провести совещание по вопросам сейсмической безопасности. Но программа поездки началась почему-то с знакомства с работой футбольного центра Footlab — это интерактивная футбольная площадка для семейного отдыха и организации турниров среди детей и взрослых, сообщают телеграмеры.



Касым-Жомарт Токаев. (Фото/ORDA)

Стало известно, что почти 50 школ, больниц и ДК покрылись трещинами при землетрясении. «Антикор» принял в работу заявление по проверке системы оповещения о землетрясениях ТОО TNS-INTEC, — его связывают с внуком экс-президента Назарбаева Нурали Алиевым. Оказалось, что ТОО отвечает и за автоматизированную систему мониторинга селевой опасности на реках в Алматинской области. Между тем, стихия не дает расслабиться – ночью 25 января сразу пять землетрясений произошло в 266-275 км на юго-восток от Алматы. Китай «трясет» до сих пор.

Удивила телеграмеров новость, что оповещением о землетрясениях займется турецкая компания. Уже и меморандум подписали. Когда успели и сами, что? «Телеги» дают много комментариев ответственных лиц, но, похоже, те — «кто в лес, кто по дрова». Несинхронное выступление чиновников, привело к тому, что в минцифре РК заявили — готовы реализовать систему мгновенного оповещения о землетрясении всего за два месяца с применением американской современной технологии Cell broadcast, — только деньги бы были. А чиновники от ЧС заверяют журналистов: мгновенно оповещать людей нереально.

О запрете вейпов мнения разделились — мажилис принял закон о достаточно жестких мерах наказания. КНБ, тем временем, рассылает сообщение о задержании трех религиозных радикалов в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. Их подозревают в пропаганде и финансировании терроризма.



Задержание трех религиозных радикалов в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. (Фото/КазТАГ)



Между тем, «лохотрон» продолжается на всех уровнях. Подумать только, 14,6 млрд тенге добровольно передали мошенникам казахстанцы в течении 2023 года! Ну, и в целом общее ощущение авторов «телег», что всем… «навешали лапши». И отчасти это подтверждается первыми расследованиями.

Стряхнём «лапшу»

«ФБРК» — 19 603 подписчика на этой неделе

ТГ «Фонд Бюро расследования коррупции» рассказывает о результатах оперативного расследования мутной истории с оповещением землетрясения в Алматы 23 января.

«Сегодня в соцсетях распространяется неподтвержденная информация о разработчике системы оповещения на случай ЧС в Алматы. Называют и того, кто подписал договор о её разработке. Редакция ФБРК решила разобраться в вопросе и проанализировала доступные данные», — пишет ТГ.

Выяснилось, что в июне 2022 года департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы МЧС РК заключил договор о разработке автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясениях с ТОО «TNS-INTEC», сроком на 2 года и на сумму более 1,1 млрд тенге. Лицом, подписавшим данный договор, по данным ТГ, был начальник департамента по ЧС г. Алматы, полковник Руслан Касыбаев.

«Тот самый Касыбаев, который стал известен тем, что перечислил средства одному из подрядчиков за невыполненные работы. А еще принял в эксплуатацию одну из пожарных частей без заключения технадзора. В результате, в сентябре 2023 года его признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — уточняют телеграмеры.

Но вот выяснилось, что уже в декабре прошлого года Касыбаева оправдали и освободили. Об этом на своей странице Facebook сообщил исполнительный директор РОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.

«Антикор категорически не согласен с оправдательным приговором экс-главы ДЧС. Как сообщил официальный представитель агентства Арман Тлеукенов, генеральная прокуратура уже готовит протест», — комментируют и эту информацию телеграмеры.

Что касается причин, почему не сработала система оповещения, то авторы заявляют: есть сведения, что «ДЧС Алматы пытался оправдаться, распространив сообщение о том, что система, якобы, до сих пор находится в тестовом режиме. МЦРИАП РК, в свою очередь, обвинило операторов связи в медлительности при рассылке SMS-сообщений и заявило, что в ведомстве работают над новой технологией оповещения, на которую также нужны средства».

Пока ведомства ищут крайних, оправдываются и просят денег, алматинцы делятся в соцсетях свидетельствами очевидных последствий «неожиданного» землетрясения.

«Общественность выдвигает свои версии причин не работающей системы. В одной из них фигурирует внук экс-президента Казахстана Нурали Алиев. Как утверждается, на момент заключения сделки учредителем ТОО «TNS-INTEC» было ТОО «Darmen Holding», которое принадлежало Куанышбеку Жуманову и Greatex Capital Holding B.V. Как сообщали СМИ, Жуманов работает директором частного благотворительного фонда «Жанарту», который основал и учредил Нурали Алиев. А руководителем Greatex Capital Holding B.V. является Темирлан Есенгазиев, и ранее он руководил сетью отелей «Донателло», которая принадлежала Алиеву», — сообщает ТГ.

Авторы справедливости ради уточняют: прямых доказательств, что ТОО «TNS-INTEC» на самом деле принадлежит Алиеву, нет.

«Компания Greatex Capital Holding B.V. зарегистрирована за границей, так что установить ее истинных владельцев куда сложней», — пишут они.

Из открытых источников, на которые ссылается ТГ, известно, что в ноябре 2022 года ТОО «TNS-INTEC» сменило учредителя на Оразгали Нурмашева, который также является владельцем ТОО «Исследовательский и инновационный центр зарубежных ученых с казахстанскими корнями «FSRK-Group Inтercri». «Таким образом, связать вышеназванные компании с Нурали Алиевым стало и вовсе проблематично».

Телеграмеры заверяют, что в ходе подготовки этого текста, изучили и другие договоры об услугах, заключенные ДЧС Алматы с ТОО «TNS-INTEC». Например, в 2019 году ведомство, которым тогда руководил Серик Аубакиров, подписало многолетний договор на строительство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен (на территории Алматы, Каргалы и Аксай) на общую сумму 787,6 млн тенге. Работы планировалось завершить к концу 2020 года, однако впоследствии контракт был продлен еще на год. А в мае 2023-го с компанией заключили договор уже на техническое обслуживание системы мониторинга селевой опасности на сумму 46,3 млн тенге.

«Система оповещения о землетрясениях, разработанная ТОО «TNS-INTEC», оставляет желать лучшего. В связи с этим, можно сделать выводы и о возможном качестве системы мониторинга селевой опасности. Остается только надеяться, что алматинцам не придется на собственном опыте проверять работоспособность еще и этой системы», — завершают авторы ТГ.

Крик погибших лебедей

«Выход к правде» — 38 173 подписчика на этой неделе

Телеграмеры кричат SOS — количество погибших лебедей в Мангистау вновь увеличилось.

Найдено уже 1179 тушек птиц. При этом экологическое ЧП не получило большого резонанса и отклика общества.

«Ровно месяц как чиновники рассказывают об этой ситуации, но конкретные меры так и не приняты. Рапорты о том, что проводятся комплексные мероприятия, никому не интересны», — пишут авторы ТГ.

Замглавы управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев рассказал, что сейчас проводятся комплексные мероприятия по утилизации погибших птиц, цитируют они издание Lada.kz.

«Прежде птиц сжигали в вырытой яме, но теперь их уничтожают с использованием специальной машины, привезенной из Атырауской области. Гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом. Примерно 95% из них являются птенцами, а остальные — взрослые лебеди с низким иммунитетом. По имеющейся информации, птенцы погибают из-за невозможности адаптироваться к местному климату. Орнитологи предсказывают, что на ассимиляцию потребуется время», — сказал чиновник.

Телеграмеры напоминают хронику экологического бедствия: с 21 декабря 2023 года по 9 января на озере Караколь в Мангистауской области погибли более 800 лебедей. Все они были заражены птичьим гриппом. 5 января в Сети появилось видео, на котором видно, что отель Rixos сливает в озеро чёрную жидкость. Сотрудники департамента экологии Мангистауской области провели исследования и выявили превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в озеро. Ведомство инициировало внеплановую проверку Rixos Aktau.

«Два года назад отель Rixos оштрафовали на 76 млн тенге за нарушения требований экологического законодательства. Отель Rixos Water World Aktau расположен в 20 км от Актау. Несколько лет назад его построил гражданин Турции Феттах Таминдже – его считают одним из самых близких друзей Нурсултана Назарбаева, и казахстанский Фонд прямых инвестиций KIDF, учреждённый Минфином. Кстати, на момент получения кредита председателем KIDF был Аскар Мамин», — сообщают авторы новую информацию об экологическом скандале.

Авторы ТГ также рассказывают об убийстве карагандинского активиста Галы Бактыбаева. В Кокшетау суд вынес приговор по этому делу. А убили за активность.

Галы Бактыбаев. (Фото/tengrinews.kz)

«59-летний житель поселка Атасу был известен в области как самый непримиримый борец с коррупцией, ему угрожали, стреляли по окнам его дома и избивали. В записках, которые ему подбрасывали, было неприкрытое предупреждение: «Сиди тихо, писарь»», — сообщает ТГ.

Галы Бактыбаев — инвалид второй группы, у него не было юридического образования, но он помогал односельчанам писать обращения, жалобы и иски с суд. Они вспоминают, что он собирался помочь провести свет в село. 300 млн тенге удалось отсудить у крупной энергокомпании, рассказывают далее авторы.

Следователи выяснили: у Бактыбаева, открыто говорившего о проблемах района, было несколько недоброжелателей, они впоследствии и оказались на скамье подсудимых.

Это экс-полицейский Галым Ахмеджанов и предприниматели Азамат Букенаев, Эльдар Жакен и Иман Мияшов. По версии следствия, сначала наняли Мияшова и Жакена, чтобы те избили активиста, позже Мияшов исполнил заказ на убийство. Организаторы — Галым Ахмеджанов и Азамат Букенаев получили по 15,6 лет лишения свободы. Исполнитель Иман Мияшов, лишен свободы на 16 лет. Эльдар Жакен должен был провести за решёткой три года, но его освободили — срок наказания уже истёк.

И вам не хворать!

«Всемирное шежiре» — 20 996 подписчиков на этой неделе

ВОЗ опят пугает мир новым всплеском ковида. И тут телеграмеры вспомнили о казахстанской вакцине – о забытом подвиге ученых Казахстана. Тема вновь актуальна, учитывая заявление той ВОЗ, о вероятности появления новой «убийственной для планеты» инфекции «Х».

Так вот, директору Казахского НИИ проблем биологической безопасности ученой Кунсулу Закарье – она одна из разработчиков казахстанского препарата от ковида QazVac, даже должность гендиректора нового биофармацевтического холдинга QazBioPharm подарили. А в апреле 2023-го президентство в Национальной академии наук, рассказывают в своем исследовании вопроса авторы ТГ. Причем это было распоряжение самого президента Касым-Жомарта Токаева, хотя у академии статус …общественного объединения.

И вот недавно, пишут телеграмеры, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова призналась: вакцину института биологической безопасности РК не одобрила Всемирная организация здравоохранения. Разработчики QazVac, потратили 2,5 млрд тенге и менее чем за год создали вакцину. Но в июне 2021 года ее под сомнение поставили эксперты-медики отечественного общественного фонда «Medsupport». И разразился скандал: тысячи людей получили уже дозы новой вакцины, а поможет ли она — неизвестно.

«Чтобы понять, насколько можно рассчитывать на эффективность вакцины, нужно знать детали эксперимента. Но этих деталей мы не получили», — цитируют авторы ТГ доктора наук в области молекулярной биологии и вирусологии Асель Мусабекову.

Но авторы QazVac возразили тогда: мол, «когда опубликуем результаты клинических испытаний в авторитетных мировых журналах, тогда как миленькие поверите».

«И опубликовали. Но не в июле 2021-го, как обещали, а спустя год — 25 июня 2022-го. В одном из медицинских журналов влиятельной группы The Lancet. Но подопытные казахстанцы ждали не статью, а признание казахстанского прорыва от ВОЗ. Айжан Есмагамбетова пыталась оправдываться: для одобрения ВОЗ нужен полный цикл производства вакцины — от производства биомассы до розлива и упаковки», — рассказывает ТГ.

Авторы напомнили, что в порыве найти панацею от ковида, был даже запущен проект строительства нового завода, где вакцина выпускалась бы. Это еще 7 млрд тенге.

Уже запущен и есть GMP-сертификат на линию розлива. Завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет готовиться уже биомасса. И тогда, после завершения полного строительства и получения GMP-сертификата, можно будет получить сертификат ВОЗ. И не только на коронавирусную вакцину, объясняли чиновники.

Телеграмеры ставят резонные вопросы.

«Почему в ноябре 2023-го, когда в мир захлестнула новая волна ковида, Минздрав заверил, что есть остатки вакцин после пандемии — 145 тысяч доз. Правда, там не оказалось QazVac. 35 тысяч — это Pfizer, и 110 тысяч — это Sinopharm. А завод за 7 миллиардов продолжает функционировать … в ветеринарных целях. И, судя по словам вице-министра, там кипит строительство второго комплекса», — пишут авторы.

И опять вопросы — отлично, что в Казахстане будут собственные мощности по промышленному производству вакцин для людей, но почему никто не говорит, что наши светила науки готовы создавать прививки от вакцинорегулируемых вирусов? А пока на их закуп из бюджета ежегодно тратятся миллиарды тенге. Например, в 2024 году 9 млрд тенге потратят на закуп вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека), не считая большой группы плановых прививок. Все они импортные. А отечественные вакцины когда появятся?

В «телеге» психическая атака

«Kozachkov offside» – 94 418 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры с удивлением сообщают о новом Telegram-канале, где … готовятся к массовым убийствам казахстанцев.

«Ничего особенного, просто в телеграме появился канал, автор которого обещает устроить стрельбу в школах Актобе 26 января. ТГ уже набрал свыше 1,5 тысяч подписчиков. Вот бы сейчас какие-нибудь французские хакеры помогли найти этого героя!», — пишет автор ТГ журналист Михаил Козачков.

Кстати, тут же информация о тех, кому жить хорошо и совсем не очень. Богатые в мире стали богаче, а бедные — беднее. А Казахстан в тренде! Богатейшие люди планеты удвоили свое состояние за последние три года, в это же время пять млрд людей по всему миру стали беднее, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam. По их данным, состояния миллиардеров растут быстрее, чем темпы инфляции и если эта тенденция сохранится, то в ближайшее десятилетие в мире появится первый триллионер. А чтобы искоренить бедность понадобится 229 лет, пишет телеграмер.

Казахстан не отстает от этого тренда — в стране богатые тоже стали богаче. Так посчитал Forbes Kazakhstan, в 2023 году казахские миллиардеры нарастили свои капиталы:«…общее состояние казахстанских миллиардеров в этом году составило $23,9 млрд».

От них не отстают и миллионеры: «совокупное состояние остальных его участников увеличилось с $13,4 млрд до $14,5 млрд».

«Еще в 2022 году президент Токаев говорил об олигополии в стране: «…всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год».

Верно говорят: социальное неравенство — как пороховая бочка. По поводу ТГ с преступными заявлениям, ждем комментариев полиции.

Секунды до Армагеддона?

«ИноСМИ» – 129 905 подписчиков на этой неделе

Ученые не перевели часы Судного дня, пишут телеграмеры канала, со ссылкой на британскую газету. Они не стали переводить стрелки часов Судного дня и второй год подряд показывают 90 секунд до «ядерной полуночи», пишет The Telegraph.

По мнению экспертов издания, человечество по-прежнему сталкивается с беспрецедентным уровнем опасности. За минувший год угроза глобального апокалипсиса не уменьшилась.

Ил-76 разбился в Белгородской области, сообщают российские СМИ. Трагедия произошла 24 января около 11:00 по московскому времени. На борту самолета перевозили 65 пленных украинских военных, которых планировали обменять, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В Госдуме уже заявили, что борт сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T.

В Генштабе ВСУ заявили, что Киев продолжит «принимать меры по уничтожению средств доставки» на «Белгородско-Харьковском направлении». Речь идет о сбитом ВСУ самолете Ил-76, который перевозил пленных украинских военных.

Выражение «до последнего украинца» сегодня приобрело новое значение, с горькой иронией комментируют сообщение авторы.

В Британии комментируют новый указ Владимира Зеленского. Он обвиняет Кремль в притеснении украинцев «на исторически населенных ими землях» в границах России, и это вызывает немало вопросов, пишет издание Spectator. Автор статьи отмечает, что Киев первоначально считался «матерью городов русских», а Украина в разное время была частью России, Речи Посполитой и СССР. В документе звучит опасный призыв к использованию русских людей украинского происхождения для разжигания межэтнической напряженности и фрагментации России, считает автор. По его мнению, таким образом Киев пытается бросить вызов России и свести на нет возможность диалога с Москвой.

Тем временем, Киев считает, что ЕС должен прекратить поддержку украинских беженцев, пишет Politico.

Украинские беженцы. (Фото/ИноСМИ)

Власти страны ведут с европейскими чиновниками переговоры об ужесточении миграционных правил блока в попытке обеспечить возвращение своих граждан на родину. На территории ЕС льготами, которые дает директива о защите украинских беженцев, пользуются 4,2 миллиона человек. Возвращение хотя бы части из них поможет поддержать экономику Украины, а самое главное — пополнить ряды ВСУ, которые, по оценкам экспертов, сейчас нуждаются в 500 тысячах новых солдат.

А в Америке шансы экс-президента США Дональда Трампа вернуться в Белый дом становятся все выше, пишут зарубежные СМИ. Он безусловно выиграл гонку среди кандидатов от Республиканской партии и опережает своего главного соперника — Джо Байдена. Один из главных козырей Трампа — обещание завершить давно надоевший Западу конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Какую кость он бросит американским «ястребам» и не будет ли эта плата дороже и опаснее того, во что обходится миру Украина? Насколько реально стремление кандидата в президенты США Дональда Трампа наладить отношения с Россией? – задают вопросы авторы ТГ.

России отказали в созыве заседания СБ ООН по сбитому Ил-76. Председательствующая в январе в Совбезе ООН Франция не стала созывать срочное заседание по сбитому российскому самолету в Белгородской области.

В НАТО официально объявили о начале крупнейших военных учений со времен Холодной войны. Там сообщили о начале перемещения сил, задействованных в масштабных учениях Steadfast Defender 2024. В учениях будут задействованы около 90 тысяч человек. В них примут участие все страны НАТО. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии.

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