Мое знакомство с взрослой жизнью началось с переездом на учебу в другую страну. Я до мелочей помню дорогу из аэропорта, ведущую к стенам моей будущей именитой альма-матер. В пассажирском стекле автомобиля передо мной разворачивается огромный мегаполис, который, никогда не спит, не верит слезам и заявляет о себе словами собственного гимна: «дорогая моя столица…». И она действительно дорогая, в этом я убедилась, расплачиваясь с таксистом. Москва дорогая, родителей обременять не хочется, а чем может располагать студент, кроме своего энтузиазма и здоровья? Голодное брюхо к учению глухо.

Учеба идет своим чередом, но я отправляюсь искать работу, и меня сразу же заваливают предложениями! Курьер, бариста, копирайтер, расшифровщик, оператор горячей линии, уборщик, музыкант, закладчик. Некоторые вакансии предлагали остаться в России и после обучения. С крышей над головой, трехразовым питанием и единой униформой. Однако совмещать их с полноценной учебой было затруднительно.

И тут здорово помогло мое увлечение — я немного умею петь. Вокал прокачивает эмпатию, харизму, умение общаться с публикой — а эти навыки никогда не будут лишними. На предложение оценить мои таланты в местном ресторанчике мне раздражающе ответили «с иностранцами не работаем». (По правилам ЕАЭС, граждане СНГ могут полноправно работать в любой стране-участнице. Но позже мне объясняли, что оформление иностранца трудный налоговой процесс). Попрощавшись с ними затылком, я пошла дальше искать применение своим талантам, и это привело меня… на улицу.

Я познакомилась с такими же молодыми музыкантами, которые позвали выступать на центральных улицах Москвы: Лубянка, Кузнецкий Мост, Никольская, ВДНХ. Суть работы проста: едешь на склад, забираешь аппаратуру, поешь 4 часа, отвозишь все обратно, делишь долю. В 18 лет я не задумывалась о трудовом договоре, законности «профессии». Мне просто нравилось петь: смены берешь, когда тебе удобно, в одну смену можно заработать то, что у других зовется целой стипендией, веселые драйвовые «коллеги». Так я пела и в зной и в стужу, при многочисленном стечении публики и в безлюдном переходе, от заката до рассвета.

Мой учитель однажды сказал: «если на 3-м году обучения профессия вас не кормит, значит вы учитесь или не тому, или не так». После второго курса я стала искать применение политологических знаний: писала академические работы на заказ, составляла рекламные тексты, помощничала в маленьком стартапе и, наконец, заинтересовалась журналистикой. И это мое увлечение дало мне возможность поговорить о проблемах, которые важны не только для меня, но и многих моих товарищей по нелегкой студенческой жизни.

Я завела разговор на эту тему в кругу моих друзей, и вот что услышала в ответ:

— «Я не из тех людей, кто сможет выжить на стипендию в 3 тыщи рублей, поэтому работа в приоритете, поэтому очная форма обучения идет нафиг уверенными шагами».

— «Ну ты либо батрачишь как черт и собираешь все возможные стипухи по 2-3 тыщи, чтобы хотя бы гречку купить».

— «Вообще не предполагается, что студенты будут работать во время бакалавриата, поэтому вроде мы и не должны выбирать, а должны тупо учится. Но это утопия какая-то. Я не знаю, кто такую ситуацию в жизни предполагает, какие-то хорошо живущие люди».

Студенты стоят перед дилеммой: или должным образом освоить профессию или хоть как-то обеспечить свое существование. Было бы здорово, если подработка студента могла быть связана с его будущей профессией. Но дают ли учебные программы, предлагаемые ВУЗами, необходимый для этого набор знаний и навыков? Образование в наших странах недостаточно связано с требованиями жизни. Но ведь это нормально, когда в процессе обучения будущий специалист проходит весь путь профессионального становления с самого начала. Не получишь звездочки офицера, пока не потянешь должное время солдатскую лямку.

Вот, что говорят сами студенты по этому поводу.

— «Наша учеба дает нам недостаточно практических навыков. Мы плохо понимаем специфику и требования рынка. И, конечно, бесят неадекватные ожидание работодателей, когда они пытаются в 1 вакансию впихнуть 10 различных профессий и предлагают мизерную зарплату, за которую ни один разумный человек туда не пойдет».

— «Я пыталась устроиться на работу, меня чуть не затащили в эскорт, рекламу наркотиков и букмекерских агентств. Очень приятно, когда тебя просят скинуть фотку в полный рост и профиль, чтобы понять подходишь ты или нет, прямо так и пахнет хорошей профессией»

И если у студента такие проблемы с подработкой, то эти же проблемы в большей степени проявляются в его будущем трудоустройстве. Вхождение в профессию связано с необходимостью адаптировать новоиспеченного специалиста к реальным требованиям трудовой деятельности. Эта проблема – головная боль и работодателей и самих молодых специалистов, и всего нашего общества. И если в технических профессиях это выражено в меньшей степени, то значительное количество специалистов-гуманитариев оказываются вброшены в профессию как малыши в воду.

— «Отсутствие как таковой подготовки. Я очень много работал. Меня как рыбку бросили, и я развивался методом проб и ошибок. Потом когда влился в сферу, понял на каких законах строятся бизнес среда, когда сформировалось понимание взаимодействия процессов, мне стало легче осваивать другие задания».

— «Мы учимся 11 лет в школе, а потом еще 4 года в университете. И все это время мы решаем искусственные задачи и не понимаем, как они отражают жизнь. Как их применить на практике. Потом ты выпускаешься и от тебя требуют знать, что такое объективная реальность».

— «Мы входим в поле социал-дарвинизма. Если ты не можешь — то моги, иначе не выживешь. Почему бизнес и образование должны вместе коннектиться? Чтобы не было, что ты усваиваешь теорию, а на работе будет совсем другое. Теория и практика должны совпадать хоть в какой-то мере».

Молодежь сталкивается с тем, что высшее образование не гарантирует трудоустройство сразу после обучения. Это не вызывает у них горячего интереса к процессу выбора специальности. Какая разница чему будут учить, если это не поможет заработать на хлеб? И, к сожалению, большинство моих коллег по парте — тому несокрушимое доказательство.

— «Я менял специальность 3 раза, и выбирал ее не потому, что я буду делать в будущем».

— «Поступил и хорошо».

— «Я хотел именно в МГУ. На любой факультет. Если не МГУ, то в армию».

— «Я закончил колледж по специальности логистика. Это было чисто ради корочки».

И как рассказывают сами студенты, иногда даже их университет не понимает каких специалистов он воспитывает.

— «Как я мог знать, если даже мой факультет не знает. Нам постоянно говорят: ‘вы будущие специалисты’. Блин, специалисты в чем? Мы своей кафедре задали вопрос: ‘кого вы из нас в итоге хотите получить?’ Нам не ответили. С этого надо начинать».

— «Медиакоммуникации было новым направлением. Люди и сам факультет мало понимали, что они могут дать. Медиаком — это что-то между журналистикой, маркентингом, продюсированием. В итоге оказалось, что мы просто мастера на все руки и можем стать, ха-ха, кем угодно. Видимо даже лесной феечкой».

Равнодушие по отношению к выбранной профессии доказывает общественное мнение «не важно кем быть, главное устроиться». Расцветает непотизм, трайбализм, коррупция и другие политические преступления, при которых отбор кадров основывается на чем угодно, кроме знаний, умений и навыков. От этого страдают и все другие общественные сферы жизни: экономика, политика, здравоохранение, культура, промышленность, спорт и т.д. Кадры, которые решают все, куются в университетах. А проблемы высшего образования налицо.

Я боюсь, что такая ситуация результат отсутствия у многих государств образа будущего и стратегии развития страны. Если общество понимает всенародную цель, то и у каждого гражданина будет понимание кем быть. Сейчас же мы видим, что общественное развитие становится броуновским движением — беспорядочное стремление куда придется.

Без действий слова теряют смысл. И что мы, неравнодушные читатели, можем сделать, чтобы исправить ситуацию?

Общественный запрос. Запрос на качественные гуманитарные кадры — учителей, врачей, юристов, журналистов, аналитиков, политологов и т.д. Должна быть концепция, при которой учебный процесс ориентирован на современные технологии и методы. А для этого учебным заведениям и студентам необходимо постоянно взаимодействовать с лучшими специалистами, признанными мастерами дела. Они будут передавать обучающимся профессиональный способ мышления, воспроизводить в учебном формате технологии, уже существующие в профессии. Иначе получается ситуация: учат одних, а умеют другие.

Учиться самостоятельно и выходить за пределы университетского образования. Искать, читать, изучать, пробовать то, что сделает из вас специалиста.

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