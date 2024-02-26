Обыски и задержания в сфере гособороны. Почему лгали адвокатессы Бишимбаева. Почему растет число экстремистов

Обзор Telegram и Youtube каналов

В воскресные дни алматинцы вновь ощутили толчки землетрясения. «Качнуло сильно» пишут телеграмеры, с сомнением относясь к официальным трем баллам. Эпицентр находился в 276 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает МЧС и просит не паниковать. Но и эту тему на просторах Telegram-каналов потеснило обсуждение 13-го пакета санкций Евросоюза против России. В списке — компании из шести стран, в том числе из Казахстана.

«Телеги» сообщают, что расстановку сил на рынке образования изменит Закон по вопросам образования и безопасности детей, который подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. Приватизировать госшколы и колледжи теперь нельзя. Запрещены экзамены при приеме в первый класс. Строить многоэтажки, если рядом нет школ и детских садов, тоже нельзя. И окна при строительстве многоэтажек теперь должны быть оборудованы специальными замками для предотвращения выпадения детей – иначе объект не будет принят в эксплуатацию. К слову, по хищениям денег в средних школах Казахстана можно уже рейтинги составлять: кто большое украл. Вот свеженький пример из Telegram-каналов: 7 лет тюрьмы получил главбух школы Актобе, похитивший более 400 млн тенге.

Хорошие новости для бизнеса, но не очень — для автолюбителей. В Казахстане больше не будет монополии на утилизацию авто. Пока ею, как и сбором платежей, занимается АО «Жасыл даму», — преемник «Оператора РОП».

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии министерства здравоохранения предложил включить онкологию и онкогематологию в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи – растут масштабы раковых заболеваний.

Наконец, на этой неделе – с 1 марта, страна начнет жить в едином часовом поясе, а миллионам пользователей смартфонов придётся обновить операционки, напоминают телеграмеры.

И да, любительскую охоту на сайгаков разрешат в Казахстане. Ее очень любят наши бастыки.



Доигрались в танки

«ORDA» — 142 787 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что гендиректора «Казспецэкспорта» Аршата Аяганова задержали в связи с уголовным делом о выполнении гособоронного заказа — АФМ два года подряд писала про большой контракт Минобороны с турецкой компанией Otokar на покупку бронетехники. При этом, в Казахстане производятся более дешёвые аналоги.

Другие ТГ сообщают, что в офисах «Казспецэскпорта», «Терра Моторс» и «Астана Эм пи Айр Проджект» 24 февраля проводились массовые обыски». Были, якобы, задержаны, но затем отпущены руководители названных компаний.

«Возле Астаны есть новый завод, построенный в 2015 году совместно с ЮАР, который выпускает новый вид бронетранспортёров MRAP (миностойкий и защищённый от подрыва и атак из засад)», — пишет ТГ «ORDA».

Бронетранспортёр. (Фото/ORDA)

Но «казахстанские генералы не захотели отечественные машины, сделанные руками трёх тысяч местных рабочих, а предпочли иностранные, хотя разница в стоимости, составляла от 40 до 100 % — в зависимости от комплектации».

В январе 2023 года ТГ выяснил: «деньги на покупку более дорогого зарубежного аналога казахстанских машин всё-таки выделили, причём в обход конкурсов. Один транш успели вывести из страны».

«Возможно, уголовное дело связано именно с этими деньгами. Первые обыски и задержания в «Казспецэкспорте» проводили в ноябре 2023 года», — пишут телеграмеры.

Убить бизнес

«BES.media»

Telegram-канал сообщает о казахстанской компании, которая попала под санкции Евросоюза — ТОО «Elem group». Судя по всему, ТОО перекочевало из санкционного списка США, куда попало в прошлом году. Согласно официальной формулировке, компания оказалась в санкционном списке ЕС, потому что «поддерживает российский военно-промышленный комплекс» и «участвует в обходе торговых ограничений».

Elem Group зарегистрирована как компания, занимающаяся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему, сообщают телеграмеры. Известно, что микросхемы, аналого-цифровые преобразователи уходят на экспорт. 7 декабря прошлого года Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило ТОО в санкционный список.

«Причиной такого решения в Бюро назвали причастность казахстанской компании к контрабанде полупроводников, которые используют при производстве ракет, дронов, радаров и средств ведения радиоэлектронной борьбы», — сообщает ТГ.

Насколько эти заявления соответствуют действительности пока неизвестно – комментарии компания пока не дает.

Выпустили «пар»?

«НЕХабар» – 72 460 подписчиков на этой неделе

Под занавес прошлой недели в Telegram и Youtube-каналах случился скандал. Казахстанцы взбунтовались заявлением двух адвокатесс Куандыка Бишимбаева в студии Youtube-канала «Elmedia». «На голубом глазу» они уверено заявили о невиновности своего подзащитного. Более того, пытались представить экс-министра в роли жертвы, практически обвинили следствие в изуродовании тела погибшей девушки. Заявления были настолько ошеломительные и противоречили очевидным фактам, что подняли волну негодования во всех соцсетях.

Поток гневных комментариев на канале оппозиционный журналист и автор программы Гульжан Ергалиева вскоре удалила. Но скрины тут же появились в соцсетях. Обсуждение продолжилось в «телегах» и Фейсбуке. На заявления, которые больше походили на провокацию, среагировал и брат погибшей Салтанат Нукеновой — Айтбек Амангельды. Он выложил скрины видео, где экс-министр жестоко бьет по лицу Салтанат, а затем пинает ее ногами, когда она уже без движения лежит на полу.

«Брат Салтанат Нукеновой — опубликовал скриншоты с видеозаписи из ресторана BAU, а также результаты СМЭ, где отмечается, что девушка получила 10-12 ударов по голове», — сообщает ТГ, добавляя, что адвокат семьи Нукеновых — Жанна Уразбахова, сообщила журналистам: состояния «аффекта у Бишимбаева не было». Это вывод психолого-психиатрической экспертизы.

В результате скандала, под общественную обструкцию попали журналисты Гульжан Ергалиева, Михаил Козачков и блогер Ержан Рашев. Предполагается, что за вознаграждение они публиковали тексты и заявления, цель которых создать определенное общественное мнение и увести от ответственности подозреваемого Бишимбаева.

В интервью ТГ «Айран» Айтбек сказал, что, по его мнению, задачей адвокатов было посеять сомнение в сознании людей. Какой еще цели добивались адвокатессы, идя на очевидную ложь и клевету (судебные эксперты сняли всю кожу с лица погибшей), которые априори вызовут гнев общественности?

Любовь отложим

«Данияр Ашимбаев» — 9 191 подписчик на этой неделе

Политолог объяснил, в чем ошибка иллюзорных заявлений. На пост подтолкнуло выступление спикера сената Маулена Ашимбаева на парламентских слушаниях по теме «Демографический рост — основа стратегического преимущества нации». Последнее время сенатор часто выступает с программными заявлениями. Так вот Ашимбаев считает, что Казахстану нужен демографический взрыв. Всего за 10 лет он предлагает увеличить численность населения до 30-40 млн человек. Для освоения огромных казахстанских территорий, инновационных направлений, создания таких же промышленных предприятий требуются люди и специалисты. Без роста населения очень сложно развивать девятую территорию в мире.

«Это старый тезис о том, что для формирования внутреннего спроса и диверсификации экономики население нужно удвоить или утроить. Нужны не просто 30 млн человек, а 30 млн потребителей», — отмечает политолог.

Но позволяют ли экономические, географические и экологические условия страны наращивать демографический рост? Ведь уже есть дефицит воды, и проблема будет нарастать, пишет автор ТГ. Появится и проблема дефицита чистого воздуха, а сельское хозяйство давно не покрывает потребности внутреннего рынка. И мегаполисы с задачей «канализации» избыточного населения не справляются.

«Какие бы генпланы не рисовались — достаточно очевидно, что их инфраструктура и ресурсная база: земля, вода, электро-и тепловая энергия, трещит по швам», — отмечает телеграмер, добавляя, что демографической политикой в стране толком действительно никто не занимается.

Демографический рост мы имеем преимущественно в южных регионах страны, которые лидируют по бедности и безработице. Комплексного видения развития регионов в стране как не было, так и нет.

«Сколько бы туда не направлялось финансовых вливаний — ситуацию это не меняет. Есть еще Мангистау: по приросту населения — 1-е место в стране и положительное сальдо внутренней миграции. Государство серьезно нарастило там объем бюджетных вливаний и область впервые из числа доноров бюджета перешла в разряд реципиентов. Но изменило ли это ситуацию? Да нисколько: в регионе дефицит воды, дефицит сельхозземель и нехватка рабочих мест — причем все хотят только «нефтянку», — пишет телеграмер.

Вывод политолога: модель дальнейшего развития такого «стратегического преимущества» как демографический рост, очень нуждается в критичном осмыслении.

И еще к теме споров о новом плане нацразвития, который сегодня В Telegram и Youtube-каналах не критикует только ленивый. В этот раз добавила огонька социолог Гульмира Илеуова – та самая, чьи книги о Кантаре по чьей-то команде блокировали все книжные магазины. Политолог предлагает поразмышлять над ее рассуждениями:

«…В документе социальные цели в отрыве от экономического блока. А разве не является здравоохранение или образование частью экономики? А как в этой связи смотрится наука? Просто затраты и чтоб было, как у всех? …Похоже люди, которые готовили документ, не знают реальной жизни и при этом «государственники» думают, что государство все может решить. Иначе откуда такой ценностный ориентир, как «защита предпринимательства». От кого, интересно? От налоговиков? А уж «недопущение критических разрывов в развитии регионов» — ну, просто детский сад. Разрывы уже допущены, национального рынка нет, а то, что реально есть проблемы в восприятии целостности страны — это показатели, например, внутренней трудовой миграции. Люди плохо переезжают внутри страны (кроме Алматы, Астаны и Мангистау, но тут другие причины), не доверяют госпрограммам. Проанализируйте причины, почему все предыдущие программы не имели эффекта? Саламатты Казахстан? Денсаулык? Питьевая вода? …».

Засветилась

«Выход к правде» -53 432 подписчика на этой неделе

Telegram-канал раскрывает детали почти детективной истории о том, как отбирали московскую квартиру у «российской жены» Кайрата Сатыбалды — активы забирают не только у родственников бывшего президента, но и у их ближайшего окружения.

«В ноябре 2023 года Антикор опубликовал ролик, в котором перечислил незаконно приобретенные активы, возвращенные государству. Среди них упоминается квартира № 25 в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи». До недавнего времени этими двухуровневыми апартаментами площадью 272 м² и рыночной стоимостью почти 1 млрд тенге владела одна из неофициальных жен племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды», — сообщают авторы ТГ.

Речь идет об уроженке Калмыкии Марселе Нурсултан. Настоящая фамилия девушки — Александрова, еще одна фамилия — Мартиросян.

«Марсела была одной из собеседниц на видеозвонке Сатыбалды со своими близкими, находящегося на тот момент в изоляторе и ожидавшего приговора. Затем запись этой беседы появилась в Сети. Благодаря утечкам из российских баз данных удалось установить ее личность. Родилась она 26 ноября 1987 года в Калмыкии. Некоторое время жила в Ставрополе, затем перебралась в Москву», — авторы ссылаются на публикации в СМИ.

То, что Марсела Александрова и Марсела Нурсултан – один и тот же человек, свидетельствуют общие страховые номера, номера налогоплательщика и данные о смене паспортов, пишет ТГ.

Лучше «перебдеть»

«Казахстан и все-все-все» — 11 707 подписчиков на этой неделе

Политолог Марат Шибутов обращает внимание на проблему увеличения сети религиозных экстремистов в Казахстане.

«В последнее время КНБ Казахстана довольно часто рапортует об успешных операциях по нейтрализации религиозных радикалов», — отмечает телеграмер.

Telegram-каналы действительно пестрят такими сообщениями. По данным автора ТГ, всего «задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, а к шести применено обязательство о явке. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия».

В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики, перечисляет телеграмер. В январе из Стамбула в Алматы депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии международной террористической организации. 20 и 24 января 2024 года в Астане, Шымкенте и Актюбинской области взяты под стражу три человека, подозреваемые в пропаганде и финансировании терроризма. В феврале по подозрению в пропаганде терроризма, были задержаны 17-летний житель Атырауской области и житель Туркестанской области, планировавший переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. Фото 6

Из свежих новостей: КНБ отрапортовал об успешно реализованной 17 февраля совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и г. Шымкент по нейтрализации восьми группировок.

Словом, терроризм ближе, чем мы можем предположить.

Санкции, угрозы, беженцы

ИноСМИ

Посмотрим какие новости зарубежных СМИ цитируют отечественные Telegram-каналы. «Хуситы запретили судам США и Великобритании заходить в воды Красного моря».

«Программу многолетней финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро одобрил Европарламент».

«ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций, якобы, поддерживающих российский ВПК. В список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции».

«В санкционные списки Великобритании попали шесть сотрудников исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер Алексей Навальный,

«Министр обороны КНДР включен в 13-й пакет антироссийских санкций». «Под санкции Великобритании, направленные против России, попали китайские компании».

КНР выразила протест санкциям: «Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний. Мы предупреждаем британскую сторону, что любые действия, которые наносят ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор со стороны Китая», — из заявления размещенного на официальном сайте дипмиссии.

«Введенные Британией санкции не имеют основы в международном праве».

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС отложены до июня».

«Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия «Игр будущего» и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном».

«Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) согласился с мнением президента Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома более выгоден России из-за своей предсказуемости.

«На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — сказал Трамп. Он воспринял высказывание Путина как комплимент».

«Около 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными, сообщает The Telegraph. «С июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами», — говорится в статье.

«В США рассказали, что убивает журналистику. На Западе наблюдается упадок СМИ из-за появления цифровых платформ, пишет The Atlantic. И всё это на фоне медленного роста рекламных бюджетов, сокращения штата, а также возросшего недоверия к СМИ».

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