Отец Бишимбаева выступил в СМИ. Как удержать «понаехавших» из России? Что нашли корейские геологи в Казахстане

Обзор Telegram и Youtube каналов

8 Марта – ну прямо, как Новый год! Telegram и Youtube-каналы все внимание посвящают женщинам и … коррупции. А женщин в Казахстане более 10 миллионов человек! Поздравляют их по всей стране уже несколько дней и что только не придумывают. В честь Международного женского дня в ряде городов Казахстана власти зачем-то решили сегодня бесплатно покатать дам в общественном транспорте. Подарок не убыточный для перевозчиков, учитывая, что милые дамы сегодня суетятся около праздничных столов. А в автобусах, если кто и ездит с авоськами, то, преимущественно, мужчины. В Алматы прошел митинг за права женщин. Он был немногочислен и без эксцессов.

Не прекращающиеся землетрясения алматинцам праздник, конечно, подпортили: то ли бокалы поднимать, то ли за люстрами следить – не качаются ли. Подземные толчки силой 2 балла от очередного афтершока в Китае почувствовали в Алматы 6 марта.

Не до праздника и журналисту Айгерим Тлеужановой – в отношении ее открыли новое уголовное дело по статье 107 УК РК «Умышленное причинения вреда средней тяжести здоровья», сообщают телеграмеры. Ее адвокат связывает это с конфликтом с сокамерницей. Сама Тлеужанова заявила о провокации.

Топовые темы в Telegram и Youtube-каналах, потеснили, пожалуй, только криминал и критические диалоги с властью по поводу новых социальных инициатив. В Жанаозене, в ночь на 6 марта разогнали акцию протеста местных безработных, пишут ТГ. Спецназ задержал и часть активистов, пришедших в горсуд поддержать забастовщиков.

Телеграмеры также сообщают, что регулируемые коммунальные услуги подорожают на 20-25% в 2024 году. А депутаты мажилиса бьются над запретом продажи проблемных долгов коллекторам. А еще в стране появилась новая политическая партия – Yntymaq. В числе ее создателей — глава института экономических исследований международного научного комплекса «Астана» Мейрам Кажыкен, ряд общественных, политических деятелей и экспертов различных отраслей экономики. Хорошо бы их сразу в мажилис.

Словом, Казахстан, как всегда, бурлит самыми разными процессами, о которых не устают сообщать трудолюбивые Telegram и Youtube-каналы.

И вот еще — знаменитое и красивое изречение Мао Цзэдуна, которое процитировали телеграмеры: «Женщины подпирают половину Неба».

Почему бессонница в минфине

«Выход к правде» — 49 965 подписчиков на этой неделе

Ошеломительное открытие сделали в минфине. Анализ показал, что 67% (!) предпринимателей Казахстана не показывают свою доходность. После такого открытия как минимум один министр должен подать в отставку. Telegram-канал цитирует вице-министра финансов Ержана Биржанова. Он мечтает, чтобы мобильные переводы предпринимателей были под контролем. Повод для этого, конечно, серьезный.

Сумма мобильных переводов в стране превысила …объём торгового оборота в Казахстане. ТГ сообщает, что по данным Нацбанка, объём мобильных переводов за 2023 год составил 80 трлн тенге, превысив торговый оборот, который составляет 55 трлн тенге.

А вице-министр заверил: переводы растут и нужно, чтобы они «были под фискализацией». Бизнес должен работать в легальном поле, говорит Биржанов. Но чем его туда заманить, если налоги душат? Почему потерял покой вице-министр понятно — по итогам первого полугодия из 1,4 млн казахстанских предпринимателей 944 тысячи (!) на «голубом глазу» сдали нулевую отчётность. Значит скрыли свои доходы, уверены в минфине.

Ну и к 8 Марта занимательная статистика. Telegram-канал приводит данные Бюро нацстатистики: численность женщин в Казахстане составляет 10 260 057 человек.

63,6% казахстанок проживают в городской местности, 36,3% – в сельской.

Больше всего женщин в Алматы – 1 196 450, Туркестанской области – 1 049 866 и Алматинской – 766 092. Девушек в возрасте до 18 лет численность у нас 3 млн, женщин от 18 до 60 лет – 5,3 млн, а от 60 и выше – 1,6 млн.

А зарплата женщин в целом, по-прежнему, на 21% ниже, чем у мужчин. Однако в некоторых сферах женщины впереди: в телерадиовещании средние зарплаты у них больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности – на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5%.

На женских плечах

«Всемирное шежіре» – 20 341 подписчик на этой неделе

Telegram-канал тему продолжает – рассказывает какие профессии чаще выбирают женщины. Он, к слову, составляют почти 50% рабочей силы всей страны. Сейчас 4 370 715 женщин заняты в разных отраслях. 3,4 млн женщин работают в найме, 940 тысяч — самозанятые – телеграмеры ссылаются на данные Бюро нацстатистики.

А если посмотреть в разрезе отраслей, то в сфере образования —трудятся 20% женщин,19% — в оптовой и розничной торговле, 9,7% — в сельском хозяйстве, 9,6% — в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения и 7,8% — в промышленности. Интересно, что меньше всего женщин отмечено в сфере информации и связи — всего 1,6% от всех занятых работниц. Не говорится о домохозяйках, впрочем, сегодня для казахстанских женщин это непозволительная роскошь – они умеют совмещать все.

А кто тогда?

«Nege.kz» – 4 220 подписчиков на этой неделе

Отец экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Уалихан Бишимбаев, дал изданию «Nege.kz» эксклюзивное интервью.

Коллаж/Nege.kz

Он прокомментировал обвинения в адрес его семьи после заявлений адвокатов обвиняемого. Telegram-канал сообщает: он отрицает ранее появившуюся информацию о том, что, якобы, Бишимбаевы обратились к Ермухамету Ертысбаеву, чтобы тот устроил информационную кампанию по оправданию экс-чиновника, которого обвиняют в зверском убийстве своей супруги — Салтанат Нукеновой. Уалихан Бишимбаев также отрицает, что семья заплатила ему 100 млн тенге, а затем 10 млн оппозиционному журналисту Гульжан Ергалиевой за интервью с адвокатами. Также он отрицает что была проплачена блогерша Гульбану Абенова за ее посты в соцсетях. Собеседник даже утверждает, что некоторые из этих имен он впервые слышит. Редакция ТГ заверяет: за это интервью им никто не платил.

«Выражаем соболезнование всем близким и родным погибшей и считаем, что следствие должно объективно разобраться, а правосудие обязательно должно свершиться», — пишут телеграмеры.

Процесс запускается в начале следующей неделе – 11 марта начнутся предварительные слушания.

Весь «пар» ушел в «свисток»?

«DTM» — 3 021 подписчик на этой неделе

Telegram-канал поднимает подзабытую тему «российского кочевого бизнеса — как Казахстан встречает релокантов». С начала СВО в страну из России переехала 41 иностранная компания и 37 на подходе, утверждают авторы ТГ. Главный вопрос сегодня: сможет ли Казахстан «переварить» дорогих гостей — обеспечить их квалифицированными кадрами? «Армения, например, не справляется».

Телеграмеры приводят такие данные: общая капитализация уже перебравшихся в Казахстан из РФ «импортных» организаций превышает $1 млрд. Это компании из непростых сфер — обрабатывающей промышленности, IT и горнодобывающей отрасли. Хотя темпы миграции бизнеса за два года заметно снизились, отмечают телеграмеры. В конце минувшего лета власти Казахстана говорили о 37 предприятиях — релокантах. Либо кто-то из переехавших уже передумал работать в республике.

«Такое вполне может быть, ведь в другой Мекке трудовых кочевников из России — Армении — о риске лишиться дорогих гостей беспокоятся в парламенте. (https://eadaily.com/ru/news/2024/03/05/proishodit-ottok-specialistov-armeniyu-pokidayut-aytishniki-relokanty) Причина — отток местных и «понаехавших» из России IT-специалистов, для которых власти так и не смогли создать комфортные условия», — замечают авторы.

В ТГ есть цитата профильного эксперта Севака Ованнисяна – из его выступления в парламенте.

«В странах-конкурентах применяются агрессивные налоговые льготы. Сегодня Ереван — дорогое место, стоимость жизни практически равна Варшаве и Таллину. То же самое с ценами на аренду жилья. Даже в Таллине аренда квартиры дешевле на 22%».

Привередливые скитальцы ищут для себя более выгодное место работы. Вся эта круговерть специалистов вовсе не способствует «приземлению» у нас богатых иностранцев, прежде прописанных в России, делают вывод авторы ТГ.

Словом, опять теряем и кадры, и инвесторов.

Куда миллиарды освоили?

«Kozachkov offside» — 95 707 подписчиков на этой неделе

Автор Telegram-канала разбирался в причинах почему один из трех нефтеперерабатывающих заводов страны — АНПЗ, лихорадит с Нового года. Сначала стоял шум вокруг назначения гендиректором Галымжана Жусанбаева, затем был задержан предыдущий руководитель предприятия — Мурат Досмуратов. В начале этой недели его отправили под домашний арест. Вопросы у следствия возникли в связи с приобретением и ремонтом сложного оборудования стоимостью 3 млрд тенге. Установка называется Packinox — она дорогая и очень важная. Установили агрегат в рамках модернизации завода, но он вышел из строя. Досмуратов почему-то оплатил ремонт из кассы предприятия — около 2 млрд тенге.

«Идет следствие, выводы делать рано, но в этом уголовном деле есть очень интересный момент — оно связано с расследованием в отношении бывшего гендиректора АНПЗ и ПНХЗ Шухрата Данбай», — пишет автор ТГ.

Он сообщает: «этот человек руководил двумя предприятиями и в результаты был дважды осужден за махинации. Оба раза компаниям был нанесен огромный ущерб, исчисляемый миллиардами, но Данбай в тюрьму не сел — отделался условными сроками. А самое любопытное, что Данбай и Досмуратов могли действовать в интересах одного подрядчика».

Приговор есть в открытом доступе, сообщает автор:

«В двух словах: Данбай подписал с компанией договор на поставку 4 газовых хроматографов за 577 млн тенге. После этого директор фирмы Нуркен Мирзабеков купил эти самые хроматографы у производителя за 82 млн тенге. Не каждый за 82, а все 4.

Переплата составила почти 500 млн! Посредник заработал больше миллиона долларов на одной сделке».

Эпизод Досмуратова, по которому только начали разбираться, тоже, по мнению журналиста, выглядит странно. Установку Packinox приобретал Данбай у ТОО «AVC Production». Технику купили за 2,9 млрд. Как уже сказано, она быстро сломалась, а Мурат Досмуратов в 2022 году выделил около 2 млрд на ее ремонт. У следствия вопрос — почему оборудование не починили в рамках гарантийного обслуживания?

«Группа компаний AVC за несколько лет стала чуть ли не самым крупным поставщиком оборудования на АНПЗ и ПНХЗ. В Атырау Нуркен Мирзабеков за пять лет освоил около 140 млрд тенге, а в Павлодаре — более чем на 50 млрд. И к этим товарам и услугам есть вопросы», — пишет автор ТГ.

Судя по всему, «разбор полетов» в отечественных НПЗ обещает стать беспрецедентным.

«Нравится мне этот парень министр!»

«Ахметов» — 1794 подписчика на этой неделе

Автор Telegram-канала сообщает, что корейские геологи нашли в Казахстане месторождение лития. О своих планах по разработке месторождения на востоке Казахстана сообщил Корейский институт геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM). Площадь месторождения 1,6 кв. км. В прошлом в этом месте добывали тантал.

«KIGAM изучала этот район с мая прошлого года по запросу правительства Казахстана, учитывая, что тантал обычно поставляется вместе с литием и цезием», — цитирует ТГ издание The Korea Times.

Стоимость обнаруженных ресурсов оценивается примерно 15,7 млрд долларов. KIGAM планирует подать заявку на право проведения буровых работ в этом районе, чтобы начать добычу лития уже в следующем году.

«Неужели мы сами не можем организовать добычу на двух квадратных километрах? Наши месторождения разбазариваются направо и налево, кто их уже только не разрабатывает, но только не Казахстан», — возмущен автор.

Да, не можем, и чаще даже не пытаемся.

Автор ТГ вспомнил также предложение Багдата Мусина. После того, как хуситы перерезали четыре интернет-кабеля в Красном море, «включая Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1). По оценкам гонконгского провайдера HGC, это затрагивает порядка 25% трафика. Произошел глобальный сбой в работе многих ресурсов, например YouTube, WhatsApp, Gmail и др.. А Мусин выдвинул идею протянуть оптоволокно между странами ШОС по маршруту Россия – Казахстан – Иран.

«Я еще тогда говорил, что это пустая затея. Так и оказалось. Хуситы подтвердили», — пишет телеграмер.

Тогда Мусин предложил создать альянс технопарков стран ШОС, напоминает он. Глава МЦРИАП полагает, что это ускорит развитие технологий в странах-членах организации. Тогда он и предложил создать data-hub в Казахстане и провести новые линии оптоволоконной связи между членами ШОС.

«Вот нравится мне этот парень министр. У него всегда чемодан идей! Вчерашних! Потому как протянуть оптоволокно между странами — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Но Багдат Батырбекович, видимо, об этом не догадывается. Но что-то такое подозревает. Поэтому и предложил объединить технологии. Для общего развития», -«прошелся» по идее министра ТГ.

Автор также рассказывает, как несогласованность минэнерго Казахстана и Кыргызстана идет на пользу майнерам. Кыргызстанские майнеры, как ласковый теленок, который двух маток сосет, пишет он. Оказывается, майнеры в Кыргызстане неплохо устроились у себя в стране, используя электроэнергию Казахстана.

«Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном. Мы не можем препятствовать их деятельности. Майнеры сами составили соглашение на импорт и платят налоги в казну страны за транзит», – цитирует ТГ главу минэнерго КР Таалайбека Ибраева.

По словам министра, из системы Кыргызстана они электроэнергию не берут. В казахстанском ведомстве отметили, что у Казахстана есть договоренности, по которым страна с сентября 2023 года по апрель 2024 года должна экспортировать в Кыргызстан 1500 млн. кВтч. электроэнергии.

Экспорт осуществляется исключительно в часы профицита электроэнергии. Дальнейшее распределение – исключительно внутреннее дело энергетиков Кыргызстана, приводит автор еще одну цитату минэнерго и замечает:

«Несогласованность минэнерго двух стран идет на пользу майнерам. Интересно, они хоть кому-нибудь все-таки платят за энергию? Или тут тоже концов не найдешь?».

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