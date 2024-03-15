Разработчиков Строительного Кодекса уличили в плагиате. Адвокаты Бишимбаева идут ва-банк. Стране грозит дефицит топлива. Новый НК опять забраковали

Сетевые обзоры 141 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

Жаркая неделька выдалась в Telegram и Youtube-каналах. Подробности судебного расследования по делу экс-министра Бишимбаева, которое стартовало в начале недели, буквально взрывало ленты ТГ. Но и другие события не ушли на второй план. Со скандалом закрылось ток-шоу «Бірақ» на «Хабаре» после массового возмущения казахстанцев циничностью и хладнокровием его режиссёров по отношению к женщине, которую муж много лет подвергал истязаниям.

Сейсмологи на фоне участившихся землетрясений в Алматы стали рассказывать о Кеминском разломе и бурении самой глубокой скважины в Китае. А страна живет в ожидании большого паводка. Весенняя вода уже заливает дороги Актюбинской области. Журналист, аграрный консультант и телеграмер Кирилл Павлов заявил о высокой угрозе прорыва Богенского водохранилища в Туркестанской области. В 2019 он руководил проектом по цифровизации Арыс-Туркестанского канала и заверяет, что знает объект, как свои пять пальцев.

Не менее скандально выстрелила новость о том, как Агентство по финмониторингу объявило широкомасштабные проверки во всех Спец ЦОНах Казахстана. Там нашли четыре схемы незаконного ввоза автомобилей в страну. Телеграмеры сообщают, что с августа 2023 года зарегистрировано более 20 уголовных дел, по которым проходит почти 3000 транспортных средств. Ущерб государству на данный момент составил свыше 14 млрд тенге. И это еще не все, заверяют авторы. 

Наконец, третье заседание курултая под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится 15 марта, и уже сейчас находится немало критиков результативности национального мероприятия. Между тем, казахстанцы продолжают получать уведомления об утечке их личных данных из МФО.

ТГ сообщают также, что в Казахстане на систему здравоохранения выделено 2,6 трлн тенге, при этом 56% граждан, мягко говоря, недовольны качеством медуслуг. Авторы отмечают, что страна переходит на новую систему страхования профессиональной деятельности медицинских работников, а значит и на новую ступень ответственности врачей.

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Задуматься об ответственности заставляют и следующие новости «телег».

А что там скрывать?

«PRESS.KZ» – 4 930 подписчиков на этой неделе

В Казахстане все-таки засекретили информацию о финансовых объемах государственного информационного заказа, сообщает ТГ. Это не очень хороший сигнал. Казахстанцы не смогут знать, каким СМИ и сколько платят государство и налогоплательщики, чтобы они освещали официальную точку зрения на процессы, происходящие в стране, отмечают авторы. А это далеко не маленькие суммы — речь о десятках миллиардов тенге, которые отныне идут под грифом «ДСП» – для служебного пользования.

«Помню пламенные речи вице-министра Искакова о том, что у нас теперь информация о госинформзаказе будет открыта, а что в итоге? Вот ответ мининформации: сведения отнесены к ДСП. Госзакупки открыты, а информация о госинформзаказе — нет», — цитируют телеграмеры директора Правового медиа-центра Диану Окремову.

Telegram-канал также сообщают, что по судебному расследованию дела Бишимбаева 300 кандидатов уже получили уведомления о приглашении на отбор в суд присяжных. Он пройдет в закрытом режиме, ссылаются авторы на свои источники. Из них выберут только 12 человек.

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«Отбор заседателей пройдет во время главного судебного разбирательства за закрытыми дверьми, чтобы обеспечить «безопасность и беспристрастность»», — отметил ТГ.

Полуоткрытый суд

«KazTAG» – 39 832 подписчика на этой неделе

На второй день после первого заседания предварительных слушаний по делу Бишембаева около 30 сотрудников редакций СМИ написали заявление о воспрепятствовании работе журналистов. Казахстанских репортеров возмутила организация судебного процесса в специализированном межрайонном следственном суде Астаны – их не пустили в зал суда. Эта тема занимает первые строчки в топе новостей Telegram и Youtube-каналов. А столичный филиал Союза журналистов РК сделал заявление в понедельник.

«Технические неполадки, прерывание изображения и звука – все это противоречит принципу открытого судебного процесса. …и является воспрепятствованием законной деятельности журналистов. … ставит под сомнение объективность процесса…», — заявили в столичном филиале Союза.

 

суд журналисты

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Фото/KazTAG

Напомним, Казахстан имеет опыт, когда резонансные процессы проводили в актовых залах – чтобы вместить всех желающих и журналистов. Например, так проходили резонансные процессы по делу нефтяников в Актау в 2012 году. Наверное, излишне объяснять — чтобы подготовить достоверный качественный репортаж, журналисту нужно «дышать одним воздухом» с участниками процесса. А сидеть у зависающих мониторов или прерывать свою видеотрансляцию и т.д. из-за «внезапных» отключений света – этому точно не способствует.

Журналистов поддержала Аида Балаева. Министр информации против любых ограничений прав журналистов — она пообещала «провести работу по обеспечению мест для журналистов в зале суда». Следом выступил министр юстиции Азамат Ескараев.

«Если заседание открытое, то по закону должны предоставить доступ», — поставил он точку в споре. Заметив, что вопрос действий самого суда.

Тем, не менее, два дня – 11 и 12 марта, все медийные каналы оперативно публиковали посты с предварительных слушаний. И вновь всех шокировали адвокаты обвиняемого. Они ставят максимальную ставку в линии защиты – буквально идут ва-банк. Используя политтехнологии, подменяют нравственные понятия. Например, подсудимый «не убивал, а успокаивал свою жертву». Не «бил кулаком по лицу, а ботинками — по голове», а просто давал пощечины. Будто это допустимая норма. Словом, суду предлагали рассматривать преступные действия подсудимого, как чуть ли не воспитательные.

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Главное судебное разбирательство начнется 27 марта.

Сила влияния

«ORDA» — 144 933 подписчика на этой неделе

Случайно или нет, но в «телегах» появились новости о новых нормах защиты подозреваемых в преступлениях. В Казахстане будут по-новому защищать их права, сообщает ТГ. Министерство юстиции РК предлагает поправки по защите подозреваемых не только в суде, но и в СМИ. Власти хотят усилить роль адвокатов и дать им возможность вносить в суд «акт защиты» — наравне с обвинительным «актом прокуроров». А даже давать опровержения, если личность подзащитного «очерняют» в СМИ.

Телеграмеры цитируют министра юстиции Азамата Ескараева, который уже представил поправки по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного Кодексов на пленарном заседании в Мажилисе. Сейчас в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что, по его мнению, склоняет судей к обвинительному уклону.

«Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд «акт защиты» — документ, противоположный обвинительному акту», — цитирует министра ТГ.

Также адвокатам хотят дать возможность защищать своих клиентов в СМИ, добавляет ТГ.

Война Миров. Самокапкан Европы Война Миров. Самокапкан Европы
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Трубу вернем!

«Казахстан и все-все-все» — 11 614 подписчиков на этой неделе

На этой неделе телеграмеры не менее активно обсуждали и официальный визит президента страны в Азербайджан. О важности встречи на высшем уровне авторы пишут в деталях: президент Ильхам Алиев, например, даже сел за руль и лично отвез Касым-Жомарта Токаева из аэропорта в город Физули.

Политолог Марат Шибутов отмечает, что поездка Токаев — это «крайне щекотливый вопрос». Хотя причина двухдневного визита президента Казахстана в Азербайджан и очень проста.

 

Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев

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«Черное море все больше становится «морем боевых действий», где под угрозой уничтожения находятся перевозки и работа портовых сооружений. Поэтому для Казахстана — у которого как минимум большая часть нефтяного и зернового экспорта идет через российские порты на Черном море, это проблемный вопрос», — пишет автор ТГ.

Казахстану сейчас важно наладить второй маршрут — через Каспий и Азербайджан. Раньше так и делали, напоминает политолог, но потом расширили Каспийский трубопровод и прежний маршрут, так сказать, не выдержал конкуренции. Хотя Казахстан расширил порт Актау и построил порт «Курык» именно для этого маршрута. Но теперь на нем будет меньше рисков, считает политолог: «это лучше, чем через гнать сырье через Новороссийск. Ведь пока Россия ничего не может сделать с морскими силами Украины».

Автор ТГ пишет. что нужно быть готовыми и к …медийной истерике. Токаев в Физули открыл Центр детского творчества им. Курмангазы.

«А Физули до 2020 года был частью непризнанного Нагорного Карабаха и был отбит в ходе войны. Так что у отдельных людей взыграет…», — прогнозирует автор.

Предупрежден — вооружен

Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних
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«Байдильдинов. Нефть» – 1 631 подписчик на этой неделе

Между тем, экономист Олжас Байдильдинов в своем телегам-канале предупреждает — грядет дефицит топлива. Он рассказывает о недавней атаке украинских беспилотников на Нижегородское НПЗ «ЛУКОЙЛа». Производственная мощность этого нефтеперерабатывающего завода — 17 млн тонн в год.

«Это как наши три НПЗ вместе взятые», — уточняет экономист.

В начале недели беспилотники атаковали семь регионов России. Автор подчеркивает, что объекты ТЭК/НПЗ систематически подвергаются атакам, при этом восстановление вызывает затруднения из-за западных санкций в отношении оборудования для российской нефтянки. Казахстан импортирует топливо из России, и ситуация с подобными атаками может повлиять на наш рынок – на цены, пишет телеграмер.

У экономиста есть предложение — проработать альтернативные источники импорта нефтепродуктов, подписав, к примеру, меморандумы с китайскими НПЗ по толлингу нефти. Байдильдинов даже знает, где взять шаблоны меморандумов — у «КазахГаза». Телеграмер еще напомнил: с момента поручения президента страны по строительству хранилищ для нефти и нефтепродуктов прошло почти два года. А «воз», как говорится, «и ныне там».

Ситуация с дефицитом топлива может быть серьезной и Байдельдинов считает, что неплохо бы поднять тему на Совете Безопасности — а именно вопрос защиты критически важных объектов нефтегазовой промышленности Казахстана, в том числе из-за внешних воздействий, возможных забастовок, блокировок работы или даже саботажа.

MACALLAN 50YO за 6 млн с акцизом в 714 тенге

Война Миров. Самокапкан Европы Война Миров. Самокапкан Европы
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«Чёрный лебедь, рак и щука» – 3 830 подписчиков на этой неделе

И вновь о новом Налоговом Кодексе. Сколько копий уже сломали в споре, каким он должен быть и вот опять… Как сообщает ТГ, на расширенном заседании правительства президент Токаев сказал, что подготовка нового НК не соответствует его ожиданиям.

А принять его планируют уже в октябре 2024 года. Документ должен обеспечить «разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет». А разрабатывать его должны не только фискалы, но и экономисты, представители бизнес-сообщества, замечают авторы канала.

Сейчас, по данным ТГ, министерство нацэкономики разместило на сайте консультативный документ регуляторной политики к проекту НК — для обсуждения. Проблемы в документе те же, пишут телеграмеры, но к обсуждению предлагают уже новые подходы. Они изучили содержание и сообщают, что для физических лиц интересным будет поэтапное увеличение ставок акцизов на табачные изделия с €28 до €35 на 1000 штук (17,21 тенге на сигарету, 344,18 на пачку по сегодняшнему курсу).

Фискалов, пишет ТГ, волнует, насколько дорогие сигары и алкоголь потребляют определенные слои населения. В документе «в целях справедливого налогообложения предлагается более дорогие виды алкогольной продукции и сигары облагать акцизами».

«Тенгиз, Карачаганак и Кашаган будут русскими» «Тенгиз, Карачаганак и Кашаган будут русскими»
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Вот примеры: ввоз виски MACALLAN 50YO за почти 6 млн тенге за 0,7 литра с акцизом в 714 тенге, коньяка CognacRemy Martin Louis XIII за 4,2 млн за 3 литра с акцизом 300 тенге, вино Сhateau Petrus за 888,9 тыс тенге за 0,75 литр с акцизом 26 тенге и т.д.

«То есть, с точки зрения «справедливого налогообложения» логично увеличить акцизы. А с точки зрения бизнеса логично перестать ввозить эксклюзивные напитки легально и покупать их не в Казахстане», — замечают авторы ТГ.

Что касается предметов «роскоши», то предлагается повышение ставок, если совокупная стоимость всех объектов физлица выше 130 тыс. МРП — это 479,96 млн тенге в 2024 году. Минэкономики также волнует длина 490 яхт, сообщают телеграмеры, максимальный налог на которые около 190 тыс. тенге.

«Судя по всему, сейчас за яхты в бюджет поступает 93,1 млн тенге, а при двукратном увеличении ставок поступления вырастут вдвое», — объясняет ТГ.

Ну, а в остальном, будем ждать окончательной редакции многострадального нового НК.

Как там у нас с журналистикой? Как там у нас с журналистикой?
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382 млн за плагиат

«Злобная татешка» — 79 335 подписчиков на этой неделе

Авторы ТГ рассказывают об очередном скандале в стенах мажилиса. Депутат Болатбек Алиев уличил в плагиате разработчиков Строительного Кодекса.

«За большие деньги нам выдали компиляцию из трех законов. Уникальный (свой) объем текста Строительного Кодекса составляет всего 1%. …Так показала спецпрограмма, которая используется редакторами для проверки текстов на плагиат», — цитирует мажилисмена ТГ.

Депутат сообщил, что на разработку Строительного кодекса из бюджета выделили 382,5 млн тенге.

«Это колоссальные деньги, на которые можно построить 20-30 квартир… семьи сказали бы государству спасибо за решение жилищного вопроса. … страна не получила Градостроительный Кодекс, который все так ждали», — еще одна цитата.

Депутата возмутило, что уполномоченный орган принял работу, подписал акты выполненных работ, оплатил разработку Кодекса, которой, по сути, не было.

«Вопиющая ситуация, в которой явно просматриваются очертания старого Казахстана!», – возмущен депутат.

ТГ сообщает, что Алиев потребовал выявить и наказать всех, кто причастен к этому плагиату. Иначе безнаказанность окончательно убьет веру людей в то, что страна модернизируется, изживает старые подходы на всех вертикалях власти.

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