Почему акимы «проспали» паводок. Поведение Бишимбаева обескураживает. Экономиста Байдельдинова обвинили в экономическом терроризме

Обзор Telegram и Youtube каналов

Много серьезных тем подняли на этой неделе авторы Telegram и Youtube-каналов. Несмотря на призывы Астаны к профилактике паводка, почти все области оказались не готовы к большой воде и целыми селами, дорогами и даже Актюбинским аэропортом благополучно погрузились под паводковые потоки. Эвакуация людей в областях идет сутками.

Фото/ДЧС ЗКО

Эксперты телеграм-каналов говорят чуть ли не о саботаже, другие отрезвляют коллег, объясняя ЧС ленью и разгильдяйством акимов.



28 марта Касым-Жомарт Токаев на два дня с рабочим визитом улетел в Китай — он принимает участие в сессии Боаоского азиатского форума. Встретится с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний, сообщают ТГ.

Фото/azh.kz

Казахстан, тем временем, продлил соглашение по транспортировке российской нефти в Китай еще на 10 лет и увеличил стоимость транзита нефти до Павлодара с $1 до $2,1 за тонну, сообщают каналы. Ожидаемая выручка в предстоящие 10 лет за транзит российской нефти через Казахстана в Китай составит $1 млрд 710 млн.

В «телегах» также активно обсуждали приезд госсекретаря США Блинкена, и заодно приезд в Узбекистан делегации Палаты представителей Америки.

И назначение бывшего вице-премьера Алтая Кульгинова послом в Эстонии. Без работы он был девять месяцев.

И первое судебное заседание по делу Бишимбаева.

Эксперты ТГ также вновь обсуждают вероятность передачи крупного машиностроительного завода им. Кирова частным инвесторам.

Начнем обзор с паводка — весь месяц мы смотрели видеокадры МЧС, где демонстрировались взрывные работы на реках Казахстана, а затопило всех растаявшим снегом и безответственностью акимов.

На что рассчитывали?

«Чиновник» – 36 384 подписчиков на этой неделе

Как могли акимы областей проспать паводки, при этом некоторые чиновники умудрились обвинить в беде самих жителей, — что построили «слишком низкие дома», возмущаются и авторы этого ТГ.

Без оргвыводов и принятия мер не обойтись, убеждены телеграмеры. Одним из первых на ковер должен быть вызван аким Актюбинской области Асхат Шахаров, где затопило не только дома, но и взлетку аэропорта. Как и в области Абай, из-за большой воды там обрушился мост. Аким ЗКО Нариман Турегалиев только после того, как вода зашла в городской акимат, объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову. А проехав по затопленному наполовину городу, увидел, что противопаводковые работы только начинаются, сообщает ТГ.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, которого называли волевым хозяйственником, под боком столицы оставил горы снега — растаяв они затопили село Коянды.

Фото/informburo.kz

«Халатное отношение в регионах наводит на нехорошие мысли. …похоже на саботаж», — пишут телеграмеры.

В Уральске и в Каратюбинском районе ЗКО уже ввели режим ЧС. Один за другим там топит поселки Теректинского, Каратюбинского, Казталовского районов. Сотрудники ЧС эвакуируют жителей и скот. Акимат спал, пока не увидел воду в своих кабинетах, недоумевают авторы канала.

«Ситуация в ЗКО наглядно демонстрирует нежелание брать ответственность на вверенных территориях. Удивляет, что акимы не боятся не выполнять поручения», — пишет ТГ.

Следом за акимом ЗКО Турегалиевым, предстоит выслушать версию акима Костанайской области Кумара Аксакалова. Там паводковой водой, о которой гидрологи предупреждали месяц назад, затопило целое село — Амангельды. Паводки топят Костанай, населенные пункты Амангельдинского и Джангельдинского районов, город Аркалык. Наиболее сложная ситуация также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях. К сожалению, возможны и жертвы — в области Абай третий день ищут троих человек, пропавших на воде.

Словом, то, что происходит вокруг паводковой ситуации, требует отдельного разбирательства, сходятся во мнении авторы телеграм-каналов.

Тактика обаяния

«КазТАГ» — 40 329 подписчиков на этой неделе

Событием этой недели стало начало судебного расследования гибели Салтанат Нукеновой от рук экс-министра экономики Бишимбаева. Верховный суд транслировал процесс через соцсети – онлайн. Авторы ТГ выкладывали в каналы видео частями с минимум комментариев — видеокамера показывала все лучше любых слов. Шокировали на первом заседании суда даже не подробности хладнокровного убийства женщины, о которых сообщали телеграм и ютуб-каналы, а поведение подсудимого.

Если мы привыкли видеть подозреваемых в убийстве, как минимум, подавленных под гнетом совершенного преступления и раскаивающихся, то на этом процессе наблюдали совершено противоположное. Бишимбаев смотрел прямо в объективы камер и- фотообъективов, иногда ухмылялся, не разу не опустил голову. Говорил голосом невиновного, смотрел в камеры глазами мученика. Обескуражило и то, что председательствующая судья Айжан Кульбаева говорила с подсудимым, как доктор с больным пациентом, которого нельзя расстраивать.

Как сообщает ТГ «КазТАГ», суд запретил СМИ показывать лица присяжных. Судья несколько раз твердо напомнила об этом журналистам. В этот день выступили прокуроры – с обвинительным словом и описанием травм в муках погибшей Салтанат, сообщает телеграм-канал.

Обвиняемый и его адвокаты попросили судью начать процесс с допроса подсудимого — Бишимбаев хочет сразу рассказать, «как все было на самом деле», назвав вымыслом обвинительное заключение прокурора. Он заявил, что не совершал «убийства с особой жестокостью». То, как он избивал девушку, напомним, подтверждают записи, сделанные 9 ноября 2023 года с видеокамер ресторана «Бау», где произошла эта трагедия. Напомним также, что эти кадры адвокаты Бишимбаева пытались исключить из материалов уголовного дела, как приобщённые с нарушением норм УПК РК.

Сыграть на «авось», видимо, решил и второй подсудимый – брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Он заявил суду, что «не знает, совершил ли он преступление», когда вместе с Бишимбаевым «заметал» следы жестокого убийства молодой женщины.

Что расскажет Бишимбаев судье и суду присяжных, узнаем сегодня, 29 марта. Заседание начнется в 10 утра.

Оборонку – в частные руки

«АХМЕТОВ» – 1869 подписчиков на этой неделе

На тему терактов пишет сегодня большинство экспертов-телеграмеров и медийных каналов. «Национальности у терроризма нет», — напомнил об известном утверждении автор ТГ «Ахметов». Террористами «могут стать и нищие мигранты-нелегалы, и вполне образованные и воспитанные молодые люди».

«На фоне трагедии в Москве незаметным остался теракт в Афганистане. Смертник взорвал себя у входа в банк в Кандагаре. В результате взрыва погибли 19 человек, ранено еще около 20. Люди пришли в банк за зарплатой», — сообщает телеграмер.

Ссылаясь на опубликованные данные источников афганской разведки, он сообщает, что террористом оказался гражданин Узбекистана Асадбек Мадияров. За два месяца до совершения теракта он проходил подготовку в лагере ИГИЛ на территории пакистанской провинции Белуджистан. А до 2021 года учился в университете Санкт-Петербурга, затем вернулся на родину, после чего стал радикальным исламистом.

«Дело в идеях, которые вкладываются в их головы, и в том, кем они вкладываются», — пишет автор ТГ.

Телеграм-канал обращает внимание и на другую актуальную проблему, но уже из сферы обороны страны. Крупный машиностроительный завод им.Кирова в Алматы всё-таки могут продать. Это единственный производитель торпед с тепловым двигателем на территории СНГ. В министерстве промышленности и строительства пересмотрели условия приватизации завода, поскольку «при продаже предприятия невозможно было обеспечить защиту прав его сотрудников, сохранить рабочие места и развивать то производство, которое тут осталось».

«Казахстан опять скатывается к «старому Казахстану», когда буквально все было приватизировано и продано. К сожалению, сейчас деньги правят бал, а не честь и патриотизм», – пишет телеграмер.

АО «Национальная компания Kazakhstan Engineering» выставила на торги машиностроительный завод за 6,14 млрд тенге. Гарантийный взнос должен составлять 110,76 млн тенге. Новый владелец завода обязан сохранить его целевое назначение, не менее двух третей от штатной численности работников, погасить долги по зарплате и налогам, погасить кредиторскую задолженность завода в течение 24 месяцев с момента приобретения предприятия. Согласно официальной справке, этот долг перед владельцем — нацкомпанией «Kazakhstan Engineering», превышает 2 млрд тенге. А единственным акционером завода выступает Комитет госимущества РК. Предприятие занимается 67 видами деятельности, среди которых литье чугуна, обработка цветных металлов и сплавов и производство металлических изделий. В Алматы завод был эвакуирован из Махачкалы в 1942 году.

Напомним, похожая ситуация складывается и на Уральском кораблестроительном заводе «Зенит». Предприятие оборонной промышленности решили передать турецким инвесторам. Это стало поводом инициировать ряд поправок в законы РК, которые, в случае чего, гарантируют Казахстану решающее слово. Заметим, ситуация с передачей-продажей предприятий обороной промышленности Казахстана не совсем понимают даже эксперты. Впрочем, также как и передачу в частное управление иностранным инвесторам таких стратегических объектов, как казахстанские аэропорты.

Чья воля сильнее?

«Данияр Ашимбаев» – 9 482 подписчика на этой неделе

Любопытные процессы происходят вокруг казахстанских месторождений, где работают американские компании, пишет политолог Данияр Ашимбаев. Ситуацию автор описывает следующую.

Профильные ведомства и госкомпания подняли вопрос о бюджетах Карачаганака и Кашагана и предложили арбитражное разбирательство. В Парламенте стали активно обсуждать вопрос публикации договоров с инвесторами о разделе продукции и изменении их в пользу Казахстана. А в экспертной среде и СМИ появилась идея выкупа россиянами Карачаганака, Кашагана и Тенгиза у американцев за счет средств, заблокированных в США в рамках санкций. При этом КМГ активно ведет переговоры о дальнейшем привлечении западных инвестиций в нефтегазовый сектор страны, о чем свидетельствует недавнее выступление председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиева в Хьюстоне. И, наконец, новость о продаже казахстанских НПЗ россиянам, которую, впрочем, сразу опроверг министр Саткалиев. И проблема с безопасностью КТК, после бомбардировок Украиной российских НПЗ.

А 26 марта в Астану вдруг прилетел американский сенатор Дэйнс, продолжает телеграмер. Он встретился с президентом и министром Саткалиевым, который заверил гостя, что «ведется активная работа по увеличению доли обеспечения американских энергокомпаний природным ураном».

Фото/tengrinews.kz

В тот же день прошли переговоры с госсекретарем США Блинкеным, в ходе которых глава МИД РК Нуртлеу, помимо прочего, уделил особое внимание «реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий…».

Американский пресс-релиз звучит скромнее, сообщает автор ТГ. При этом политолог обращает внимание на такой тезис релиза: «Блинкен подчеркнул важность прав человека, критическую роль, которую играют свободные СМИ и активное гражданское общество в создании среды, способствующей привлечению инвестиций в бизнес и экономическому росту. Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США Украины».

«Это можно толковать как намек на требование либерализовать казахстанское политическое поле в интересах СМИ и структур, которые американцы сочтут «свободными», в обмен на американские инвестиции. Кроме того, видимо, вопрос гарантий ненападения на Новороссийск повис в воздухе», — считает автор ТГ.

И еще госдеп ничего не сообщил о тех вопросах, про которые сообщил наш МИД — о системном характере программы коренных преобразований Президентом РК и готовности Вашингтона оказывать всемерное содействие их практической реализации.

«Казахстан интересует повышение отдачи от использования своих недр инвесторами, привлечение новых инвестиций и безопасность логистики. А американцев интересует сохранение своих позиций в казахстанской нефтянке, наличие политического контроля над Ак Ордой и подрыв казахстанско-российского сотрудничества. Понятно, что к компромиссу тут прийти очень сложно», — заключает политолог.

Но главное процесс пошел.

Бой экспертов

«Байдильдинов. Нефть» — 1 810 подписчиков на этой неделе

Между тем, экономист Олжас Байдельдинов, который взбудоражил, мягко говоря, телеграм-каналы (и не только), предложив рассмотреть возможность покупки Тенгиза, Карачаганака и Кашагана за счет замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) Российской Федерации, ответил на выпады коллег. Реакция на его предложение последовала крайне токсичная — идею даже объявили «экономическим терроризмом, тесно граничащим с изменой Родине». Но эксперту это показалось забавным – таким оппонентам он советует научиться вникать в суть проблемы.

«Если с Жумагуловым и Чеботаревым все понятно, включая и их антироссийскую позицию во всем, то меня удивил перепост со стороны ОЮЛ «Союз нефтесервисных компаний Казахстана» (ТГ «Казсервис»)», — пишет автор.

Там-то должны понимать, удивлен эксперт, что «американские и европейские компании не просто качают нефть из РК на сверхльготных условиях, но и водят за нос отечественных производителей и сервисные компании, которые у «китов» предквалификацию по три года могут проходить, но потом все равно оказываются не допущенными к внутренним тендерам».

Эксперт также приводит пример с искаженными цифрами казахстанского содержания. Например, зарубежный учредитель может зарегистрироваться в РК как юрлицо, и …получить стопроцентный статус предприятия местного содержания. Еще пример, который «хорошо показывает отношение «китов» к казахстанским компаниям».

«Мы занимались разведочным бурением в Западно-Казахстанская области. Основной нефтедобытчик там — Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. При разведочных работах всегда есть нефтешлам — по закону его обязаны вывозить на полигоны. Но несмотря на все наши попытки — письма, официальные запросы из акимата и минэнерго, КПО не пустил нас на свой полигон. Нам приходилось вывозить нефтешлам за 500 км в Актюбинскую область», — рассказывает автор ТГ.

И подобных кейсов про «поддержку» со стороны китов у Ассоциации «Казсервис» вагон и маленькая тележка.

«Так вы за кого? За казахстанские компании и поступления в бюджет или за бизнес-завтраки с «китами»?», — ответил на критику экономист.

Политолог обещает опубликовать разбор «по китам», отмечая, что условия их работы нужно кардинально пересмотреть. Либо выкупать их доли — в одностороннем порядке Казахстан это сделать не может.

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