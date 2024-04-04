Что волнует душу казаха в начале апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «За букмекерскими конторами стояла Дарига Назарбаева?» — Во время презентации в мажилисе законопроекта «Об игровом бизнесе, лотерее и лотерейной деятельности» депутат Ермурат Бапи напомнил, как Дарига Назарбаева «боролась» с букмекерскими конторами, пишет Skifnews.kz.

По его словам, несколько лет назад, будучи редактором газеты, он получил информацию, что за букмекерскими конторами стоит старшая дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

«Помню, лет 7-8 назад букмекерские конторы разнесли в пух и прах. Некоторые их владельцы даже бежали в США. Тогда некоторые представители букмекеров обратились к нам в газету «Дат». Я задал им вопрос: «Кто стоит за ними?». Они ответили мне: «Дарига Назарбаева». Сейчас я не могу сказать, так это или нет. Но тогда мне дали такую информацию», — заявил Ермурат Бапи.

Продолжая свою речь, мажилисмен задал конкретные вопросы.

«Можем ли мы сейчас опубликовать данные учредителей букмекерских контор, которые имеют лицензии? В открытом доступе опубликовать, чтобы каждый родитель знал, как их дети погрязли в долгах и кто в этом виноват. Чтобы эти владельцы букмекерок не могли ходить спокойно по улицам. Такая есть возможность у нас?», — задался Бапи вопросами.

На что представитель Министерства юстиции ответил, что публикация персональных данных противоречит закону.

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В социальных сетях широко обсуждается видео, на котором дети вслух читают Коран, раскачиваются при этом, словно впадая в массовый гипноз.

«Разве это правильно? Почему они так же не гонятся за образованием и наукой?», — пишет пользователь Facebook под ником Айгүлжан Қазақ Қызы, опубликовавшая на своей странице видео.

Под постом другие пользователи, комментируя видео, где дети в медресе учат Коран, считают, что дети, возможно, впали в гипноз и требуют закрыть такие учреждения.

«Зомби», «Это секта», «В аулах ничего нет, кроме мечетей, что еще делать им?», «Это плоды 30-летних проповедей квазиимамов», «Строители Нового Казахстана — воины Аллаха! Наверное, халифатисты», — написали они в комментариях.

Манипулировать сознанием детей, по мнению некоторых пользователей соцсетей, очень легко и это подобно диверсии, словно скрытая бомба, которая может взорваться в любой момент, когда меньше всего ожидают.

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Бывший президент Нурсултан Назарбаев оставит банковские активы в наследство сыновьям Тауману и Байкену, пишет Nege.kz со ссылкой на свои источники.

Прошлый год российский Азиатско-Тихоокеанский Банк, принадлежащий Назарбаеву, завершил с неплохими финансовыми показателями. Выручка банка в 2023 году достигла 412,7 млрд рублей.

В 2021 году компания Pioneer Capital Invest, владеющая финансовой группой Jusan купила за 14 млрд рублей или 193 млн долларов обанкротившийся «АТБ Банк». В 2022 году банк вышел на уровень безубыточности и получил чистую прибыль в размере 325,3 млн рублей или 1,58 млрд тенге, то есть за год банк увеличил свои доходы в 21 раз.

Половина из потраченных на покупку банка уже вернулась в виде чистой прибыли. И купленный в 2021 году банк сможет оправдать расходы на него в конце нынешнего года.

По информации источника, один из лучших активов экс-президента достанется его наследникам:

«Банковский бизнес Назарбаев хочет оставить в наследство сыновьям Тауману и Байкену. Как старший окончит престижный вуз в Эмиратах, у него уже готовый банк, который для него купил заботливый отец».

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Суд Астаны оштрафовал 22-летнего Ханболата Назарбаева на 100 тысяч тенге за незаконную стройку торгового центра, пишет HalyqUni.kz.

В февраля 2020 года сын покойного Болата Назарбаева получил в подарок на 18-летие земельный участок в Астане. На участке был гостиничный комплекс с рестораном. В июне 2023 года Ханболат Назарбаев обратился в акимат с целью изменить назначение земельного участка — он хотел построить там ТРЦ. Не дождавшись ответа от акимата, на участке начали снос старого здания и строительство нового.

«По результатам внеплановой проверки выявлен факт нарушения требований, предусмотренных государственными нормативами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Целевое назначение данного земельного участка — «эксплуатация гостиничного комплекса с рестораном», — говорится в постановлении суда.

Суд оштрафовал Ханболата Назарбаева на 103 500 тысяч тенге за нарушения и обязал снести все незаконные постройки.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Ханболат является «основателем» нескольких компаний. В том числе строительных Newkazgroup Development и Amanat-building, фармацевтической Imexpharma и инвестиционной BN HAN Investment Group.

Н.Д. …Напомню, что Ханболат — сын Болата Назарбаева и Майры Курмангалиевой, а всего у покойного брата бывшего елбасы 20 детей.

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Фемактивистка Айгерим Кусаинова в интервью порталу Abai.kz заявила, что работа по дому, которую выполняют женщины, равносильна бытовому рабству.

«Веками работу по дому у нас считали обязанностями невесток. Это неправильно и равносильно рабству. За нее нужно платить, как и за любую другую работу. Для казахского общества это звучит чуждо и странно, мягко говоря. Домашняя работа – это не только обязанность женщин. Сейчас женщины работают наравне с мужчинами. Но почему по хозяйству всю работу должна выполнять только женщина, это несправедливо», — считает Айгерим Кусаинова.

Эксперт по гендерным отношениям убеждена: если женщинам будут платить за домашнюю работу, то в выигрыше будут все.

«От этого выиграют все: государство, женщины и мужчины. Женщина приходит домой после восьмичасового рабочего дня, еще должна дома работать четыре часа, она уставшая, эмоционально истощенная. Не может думать о карьерном росте, потому что вся работа по дому лежит на ее плечах, считается только ее обязанностью. Мы должны признать, что это несправедливо, и нужно требовать, чтобы эта работа оплачивалась. Мы должны заявить, что невестка не обязана заниматься домашним хозяйством», — заявила Кусаинова.

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В борьбе за госязык Толкын Мухтарханова выиграла в гражданском суде дело против ТОО “Miele” и компании «Мечта», пишет Dalanews.kz.

Свою активность против ограничения казахского языка она начала год назад и рассказала изданию один из эпизодов из своей жизни.

Толкын Мухтарханова рассказала, что купила стиральную машину в компании “Miele” через магазин «Мечта». Но к ней не было инструкции на казахском языке. Активистка связалась с ними, ей ответили, что им нужно время для этого, и отправили инструкцию лишь две недели спустя.

«У них не было инструкции на казахском. И я подала иск против них. Эти компании работают в Казахстане 15 лет. На сайте компании “Miele” также нет информации на казахском. Кнопку выбора языка они внесли позже, когда уже суд начался, но при нажатии на нее она не работала. Таким образом, я считаю, что нарушаются мои права как потребителя», — говорит активистка.

Она выиграла суд, и компания “Miele” выплатила ей 100 тысяч тенге морального ущерба и возместила судебные расходы.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Вопрос языка в Казахстане стоит четырёх километров дороги» — Годовой бюджет комитета языковой политики в Казахстане не превышает даже двух миллиардов тенге. Только в пяти регионах из 20-ти есть отдельные управления, в остальных работают лишь отделы. Все они имеют свои обучающие язык центры. Один миллиард уходит на их содержание, на зарплаты специалистов.

«Возможно, на первый взгляд покажется, что два миллиарда это много, но для сравнения, на строительство одной школы сейчас тратят 10 миллиардов тенге, строительство одного километра дороги обходится в полмиллиарда тенге. Получается, на развитие казахского языка Казахстан ежегодно выделяет стоимость всего четырех километров дороги», — говорит президент международного фонда «Қазақ тілі» Рауан КЕНЖЕХАНУЛЫ.

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Казахстан вынужден эволюционировать не поэтапно, как развитые страны, а сразу прыгать на новейшие сервисы и технологии. И здесь наше государство придерживается ошибочной политики: нас заставляют жить по стандартам давно развитых стран, ограничивая при этом креатив и творчество собственного народа, рассуждает казахский IT просветитель, блогер Тимур БЕКТУР.

«Неразвитая страна пытается жить по стандартам богатой и развитой страны. Например, в автомобильной промышленности и в других индустриях мы приняли мировые стандарты. А нужно было идти по примеру Китая, который «наплевал» на стандарты США и Европы, занял тактику промышленного шпионажа и позволил всем китайцам хоть сидя в подвале что-то производить и продавать.

По факту, в Казахстане ничего не разрешено делать. Слишком много запретов и заслонов. Чтобы придумать что-то, надо получить сертификат, пройти техническую экспертизу, не нарушая некие международные законы, авторские права. Попробуйте в Казахстане сконструировать автомобиль и выехать на нем на улицу. Вам не дадут ездить, потому что приняты куча стандартов.

В США народ может спокойно пользоваться опытными образцами, придуманными в гараже. Поэтому там всегда что-то придумывают. Если бы в Казахстане разрешили людям своими руками производить вещи и пользоваться ими, а не требовать лицензии и пугать стандартами, то количество со временем привело бы к качеству, как в Китае, который уже обгоняет США во многих сферах. Лишь нужно дать свободу народу», — считает он.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Любящим строить мечети предпринимателям стоило строить водоканалы для спасения от паводков» — На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район). После в их ауыл переселили находящихся в изгнании немцев.

«Тогда первым, что они сделали, было строительство глубоких канав и каналов. Эти каналы с разных сторон впадали в маленькие озера. Глядя на нынешние затопленные ауылы, я понимаю, что мы все еще не достигли технологического и образовательного уровня немцев того времени. Такие каналы и искусственные водохранилища следует строить не только на пахотных землях, но и на всех пастбищных угодьях», ― заявил автор.

По его мнению, мы должны оперативно приступить к подготовке водосборных каналов и резервуаров для хранения воды. Тогда мы не будем страдать от летней засухи.

«Предприниматели совместно с властями должны оперативно решить эту проблему. Если бы любящие строить мечети предприниматели строили каналы, это было бы благим делом и для бога, и для простого народа», ― подытожил Арман Әубәкір.

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На портале Qamshy.kz вышла статья о влиянии китайских товаров на экономику Казахстана. В сети бурно обсуждается интервью одного из отечественных предпринимателей, где он заявляет о необходимости введения ограничений на ввоз дешевых товаров из Китая. Об этой проблеме высказался эксперт по международной экономике Алғатбек Балғабекұлы.

«Цель таможенной службы ― защищать местных товаропроизводителей от ценовой конкуренции. Они должны облагать таможенными налогами и унифицировать цены на товары, поступающие извне. Конечно, не для всех, а только для тех, которые производятся у нас в стране. Но по неизвестной причине наши таможенники не выполняют эту функцию. Чаще всего на таможне сидят военнослужащие. Откуда им знать законы экономики? На границе они занимаются только теми делами, в которых разбираются ― выявлением нарушений», ― высказался эксперт.

Также, по его мнению, стагнация отрасли может быть вызвана коррупцией в стране: автор считает, что государственные служащие не работают в интересах государства.

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На портале Zhasalash.kz выпустили материал про искусство и современные литературные тенденции в Казахстане. По словам молодого поэта Әлихана Махаша, пока не начнет развиваться наука, в обществе не будет развиваться ничего.

«Не знаю как в других сферах, но казахская поэзия, по моему мнению, находится в стагнации. Это из-за отсутствия поисков казахских писателей. В нашей литературе нет отклика на глобальные процессы. Как я уже говорил в одном или двух предыдущих интервью, казахская поэзия не может оторваться от родной земли и любви к ней. Оскар и Грэмми к казахам ближе чем Нобель», ― высказался поэт.

По его мнению, очень мало примеров интеллектуальной поэзии. И оратору, и слушателю давно пора перестать повторять то, что уже было раньше. Например, в современной казахской литературе нет образа современного человека.

«В нашей литературе невозможно найти образ человека в современном обществе, в котором мы живем. Читая произведения, ты представляешь себе жизнь 80-х годов и людей того времени. Конечно, текст продолжает меняться, но содержание остается прежним. Возможно, это связано с меньшим количеством качественной критики и литературной критики в целом», ― заключил Әлихан Махаш.

Виктор МАЙЛИН – «Ахметбек Нурсила: Быть бедным – это тяжкий грех» — Известный бизнес-коуч, предприниматель Ахметбек Нурсила дал обширное интервью Нурсеиту Жылкышбаю, владельцу и ведущему известнейшего YouTube-канала под названием «Уақыт Көрсетеді…» — «Время покажет…», который первым из сонма других каналов, вещающих на государственном языке, перевалил за полмиллиона подписчиков (на данный момент – 552 000).

Было задано много каверзных вопросов, в том числе и такой: «Вы сейчас общаетесь с Мухтаром Аблязовым?». На что гость программы ответил отрицательно, мельком вспомнив, как он активно участвовал в оппозиционном движении и выступал на митингах, организованных Аблязовым. Вспомнил также о том, как много людей прошли через аресты за свою поддержку аблязовского «Демократического выбора Казахстана». И как все эти люди потом удивлялись, что г-н Аблязов никому так ничем и не помог — ни весточкой, ни какой-нибудь материальной помощью.

Также Ахметбек Нурсила заметил, что большинство людей (читай, казахов) редко находят себя в жизни с той точки зрения, чем им самим выгодно заниматься. Многие начинают бездумно повторять за кем-то: вот человек занялся каким-то бизнесом, у него что-то получилось, значит и им надо пойти по этому пути. А в итоге – крах. Вместе с тем он твердо убежден, что в Казахстане на самом деле есть масса возможностей, и вообще, быть бедным – это тяжкий грех… Поэтому, по сути, такие люди преступники, потому что не могут или плохо содержат свою семью, самого себя. Журналист его спросил: так что, 7 миллионов человек (казахов, надо понимать…) «преступники»? На что гость студии отвечает: «Да, фактически это так…» И добавляет: «Практически трудно встретить бедняка уйгура, корейца, русского, турка, курда…».

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