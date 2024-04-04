Менять не герб, а советника

Покуда идеологи на государственных должностях будут заняты борьбой с «признаками советской эпохи», благополучного будущего Казахстану не дождаться

Устроенный правительством и природой паводок тоже красноречив, но самое емко-показательное отражение всего происходящего вместе: в природе, в государстве, в экономике и в головах людей, нам устроил ответственный за Курултай государственный советник. Другого способа вместить сразу все смыслы, рассказать сразу все про наше прошлое, настоящее и будущее, и всего одной короткой фразой про герб с «признаками советской эпохи» придумать невозможно.

Некоторые сразу принялись считать, в какие миллиарды обойдется переделка всего того, на чем значится герб Казахстана, но это – чепуха, сущие копейки. Человечество живет не деньгами, а смыслами. В начале было Слово, — так сказано в самом начале Библии, и так оно и было с сотворения мира. А любые материальные приобретения или потери – они приходят и уходят вслед за формируемыми Пророками или ответственными должностными лицами смыслами. А в равной степени, отсутствием таковых, — как Смыслов, так Ответственных лиц.

Диетологи говорят: мы есть то, что мы едим. Это примитивная физиология, наплевать на нее. Мы есть то, во что верим, или не верим. Чего хотим, а чего категорически не хотим. Или панически боимся. На что готовы или не готовы ради реализации наших желаний или предотвращения наших фобий. Это касается любого из нас, но в гораздо большей степени – всего общества.

Символика, даже когда мы ее не замечаем или не понимаем, наполняет и определяет практическое бытование самого государства, его элит и простых подданных. Какого цвета или набора цветов флаг у данной страны, какой герб и какой гимн – такова и страна. И не в физическом, графическом и звуковом исполнении, а в отношении народа и элит к государственной символике, к истории ее появления и к нынешнему ее применению самим государством и его гражданами.

Если с символикой что-то не так – что-то не так с самим государством, с его обществом и народными массами. Если у одних все время возникает желание ставить и сносить памятники, переименовывать города и улицы, а других это, как минимум, не вдохновляет … И сказал Иисус: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

За любым сугубо практическим действием власти обязательно тянется некий смыл, часто даже опережающий само действие. Даже если организаторам действия вытекающий из него смыл не предусмотрен, не понятен и нежелателен.

Попытка перехода с кириллицы на латиницу, независимо от выдуманной ерунды насчет удобства использования клавиатуры или других «обоснований», — сугубо символический акт. Причем провал попытки, доведенной только до смены вывесок, несет в себе еще более мощный символический посыл насчет сущности такого государства.

Государство, имеющее по Конституции один государственный язык, а на практике – другой, установившее долгом каждого гражданина овладение государственным языком, как важнейшим фактором консолидации народа Казахстана, но не способное на практике обеспечить реализацию собственных законодательных уложений – такое государство тоже ярко символизирует себя в определенном качестве. В качестве того самого царства, города и дома, разделенных внутри себя.

Одним словом, идеология – она всегда впереди: впереди политики, экономики, вообще любой жизнедеятельности страны и общества. Включая и те случаи, когда официальные идеологи – как раз в самом хвосте процесса, да еще и пытаются утянуть его за хвост в обратную сторону.

И вот смотрите, как глубоко, насыщенно и демонстративно получилось на Курултае. Зал – он ведь тоже, как минимум на 99% был наполнен «признаками советской эпохи». Один процент кладем на то, что кто-то из присутствующих не был рожден в СССР и не имеет родителей из той эпохи. Причем не просто из той эпохи, как как раз из комсомольско-партийной, правоохранительной, хозяйственной и гуманитарной казахской элиты тех времен.

Все мы знаем отца нашего президента – участника Великой Отечественной войны, орденоносца, со звездной символикой. Наверняка, любой из участников Курултая имеет родителей, бабушек-дедушек, которыми может гордиться, а они – им.

И вообще, отказываться от собственно прошлого, от истории своей страны и народа … это как-то не по-казахски, не по-советски, да и вообще не по-нашему.

Тем более, что страна как минимум на три четверти так и живет в «признаках советской эпохи»: почти вся транспортная, энергетическая и жилищно-коммунальная инфраструктура, значительная часть промышленности, научно-технический и образовательный задел – оттуда.

Перерисовать можно герб, но никак не окружающее нас и составляющее жизненную основу страны и казахстанцев советское прошлое. Поскольку же прошлое это, доведенное до критического износа, буквально хватает за горло всех: правительство, бизнес и население, неплохо бы оглянуться, как это было тогда. Чтобы увидеть дорогу в будущее.

Про советскую эпоху можно рассказывать всякое, но один непреложный факт: все, что мы оттуда унаследовали там же и создавалось.

В СССР невозможно было представить министра, при котором в отрасли не планировались, проектировались и строились все новые и новые мощности. Не было ни одного первого секретаря республиканского ЦК или обкома, при которых на вверенных территориях не возникали бы новые колхозы и совхозы, новые предприятия и новые города. Не было ни одного «красного директора», который не крутился бы постоянно на предмет очередной стройки, разработки ПСД, заказа и получения оборудования, разборок с генеральным и субподрядчиками.

Да, все тогда шло не просто, в вечном дефиците всего: оборудования, исполнителей, квалификации. Кроме, заметьте, одного – денег. Деньги выделялись элементарно автоматически, только успевай осваивать. Недовыполнение планов и срыв сроков ввода было в пред-горбачевские «застойные» годы делом обычным, однако не было в СССР ни одного необходимого объекта, который не был осуществлен из-за отсутствия финансирования.

Мы очень даже можем понять, почему именно партийно-комсомольская верхушка в перестроечные, а потом в первые после развала СССР годы резко стала антисоветской. Радикальная революция, и не столько в переходе от плановой экономики к рыночной, сколько в государственной идеологии – она вся пришла извне. Ни чего из того, во что пришлось встраиваться Казахстану не вызревало, не готовилось и даже не мыслилось на местной почве. Причем вот эта привнесенная извне радикальнейшая революция осуществилась без малейшей кадровой замены. В Казахстане появились внешние советники и иностранный консалтинг – как бы для экономического, а на самом деле – идеологического надзора, но правящая бюрократии осталась той же, для чего ей и потребовалось отказаться от собственного прошлого. И ровно в той последовательности пришлось «перекрещиваться» и всей постсоветской элите.

Здесь совпали и надежно сцепились друг с другом как антисоветский посыл правящей верхушки, — для самосохранения и продолжения властвования, так и такой же посыл иностранных хозяев нефтяных и металлургических комплексов, как гарантия невозврата к прошлому.

В истории Степи не раз бывало, когда после прохода завоевателей замирали, а то и вообще исчезали целые города, народы, культуры. Да и просто при смене поколений дети не всегда продолжают дело родителей, бывает, что транжирят или приводят в негодность унаследованное. Не мудрено, что и нам приходится жить как бы в своих городах, но и как бы уже доставшихся захватчикам.

Что случилось, то уже случилось, пора делать из этого выводы и формулировать смыслы на будущее. Прежде всего, на идеологическом фронте.

У нас в Казахстане есть Национальный банк, но нет национального кредита и инвестиций. Есть ФНБ «Самрук-Казына», но нет национального благосостояния. Есть министерство труда и соцзащиты, но нет достойного труда и надежной защиты. Есть политика «тариф в обмен на инвестиции», но нет ни инвестиций, ни стабильного тарифа.

Можно предъявлять множество претензий, экономическому и финансовому блоку власти, но … если начинать с головы, надо начинать с идеологии.

Пожалуйста, прямо по сфере ответственности государственного советника: с чего начал президент Токаев сразу после назначения? С создания НСОД – Национального совета общественного доверия. Надежд, обещаний и ожиданий было достаточно, что в итоге? Один член НСОД переведен в министры, сколько-то в депутаты, а вот изменений по существу …

Вместо НСОД у нас теперь Курултай, а основное озвученное в Атырау наполнение … нет, не перерисовывание герба, — в этот символический посыл организационная задумка просто срикошетила. Там много чего значимого как в идеологии, так и в экономике было сказано, а если брать самый стык, то это слова президента о ключевой роли национальной буржуазии. Осознающей свою ответственность перед обществом и вносящей значимый вклад в развитие страны.

Казалось бы, где национальная буржуазия, а где государственный советник. Тем не менее, вопрос прямо насчет государственной идеологии.

Почему у нас промышленная буржуазия, — почти вся на круг иностранная?

Почему квазигосударственная буржуазия – назначаемые на посты руководители национальных компаний и холдингов, сплошь казахская, а с инфраструктурой – сплошные проблемы?

Почему вся финансовая буржуазия, — хозяева банков, страховых компаний, биржевых и других организаций денежного рынка, тоже вся как бы национальная, но … национальное промышленное развитие в государстве Казахстан надежнейшим образом заблокировано?

Почему после перевыборов президента Токаева в 2022 году его предвыборная программа не превратилась ни в какой определяющий действия государственной власти документ?

Почему на входе в 2024 год мы имеем правительство, не имеющее вообще никакой программы?

Почему поручения президента по актуализации программных документов сначала бесконечно затягиваются, а на выходе все равно получается заведомо неработоспособный продукт?

И почему исполнители этих провальных попыток даже не упоминают предвыборные обещания президента и целеполагания из его посланий народу?

Мы, конечно, могли бы предложить свои версии ответов как с экономической, так и с финансовой точек зрения.

Однако совершенно точно одно: покуда идеологи на государственных должностях будут заняты борьбой с «признаками советской эпохи», благополучного будущего Казахстану не дождаться.

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