Синдром «развязанных шнурков». История о рейдерстве бизнеса набирает обороты. Медиавойны: Ергалиева против Асипова

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы вместе со спасателями МЧС ежедневно буквально ныряют в шокирующий паводок-2024. За фото и видеоматериалами затопленных территорий -тысячи взрослых и детей, которые сейчас находятся в пунктах эвакуации, спят прямо на полах.

Фото/КазТАГ

Телеграмеры сообщают, что более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей затопленных городов собрали алматинцы. Помощь идет со всех регионов, в том числе и от крупных компаний.

Президент Токаев выступая с новым обращением к казахстанцам, назвал паводки самым масштабным наводнением за последние 80 лет. Сейчас режим ЧС введен в 10 регионах страны, разбронирован госматрезерв. А в трех областях Казахстана — Актюбинской, Алматинской и Атырауской, в связи с паводками заведены уголовные дела. В ЗКО и Атырау ситуация может стать еще хуже в течение последующих 10 дней: сброс воды в верховье трансграничной реки Урал — в Оренбургской области, достиг беспрецедентных двух тысяч кубометров в секунду. Огромный объем воды движется в низовье реки.

А в это время юго-восточнее Жезказгана утром приземлился аппарат с двумя космонавтами и астронавтом. Правда, новость оказалась замечена только парой Telegram-каналов.

Фото/Закон КЗ

Авторы сообщают, что россиянин Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская провели на орбите 14 суток, а астронавт НАСА Лорал О’Хара – 204.

Между тем, с 4 апреля в Казахстане, наконец, заработал сайт ePetition для подачи онлайн-петиций. И казахстанцы уже завалили его обращениями, констатируют «телеги». В силу вступил закон об общественном контроле, который позволяет рассматривать петиции от граждан и дает уникальные возможности для контроля работы исполнительной власти со стороны общества. Хотя эта тема экспертное сообщество Telegram и Youtube-каналов пока мало интересует.

Но первое место в топе новостей каналов занимает судебное разбирательство по делу Бишимбаева – в этот беспрецедентный процесс погружена вся страна. В Казахстане запустили новую акцию: «Напиши письмо в Парламент» под хэштегом #ЗАКОНСАЛТАНАТ. Каждое заседание суда вызывает шквал возмущения казахстанцев.

Шокировала пользователей ТГ и сообщение о пассажирке, заразившейся холерой — она прилетела из Дели в Алматы на борту авиакомпании Air Astana. Экипаж самолета и те, кто с ней контактировал, госпитализированы.

Телеграмеры рассказывают и о забавных случаях. В очередной раз в Казахстан попытались незаконно ввезти редкого животного – двухметрового крокодила по имени Баксу. Сотрудники российской таможни на пункте пропуска «Орск» проверяя грузовик с банками с соленьями обнаружили деревянный ящик, внутри которого лежал живой крокодил…

А мы вернемся к паводку.

Синдром «развязанных шнурков»

«ABISHEV ANALYTICS» – 9775 подписчиков на этой неделе

Автор Telegram-канала в небольшой реплике объяснил одну из причин «неожиданного» для чиновников катастрофического паводка в Казахстане. Политолог пишет, что разрушительные паводки в регионах застали многих чиновников с «развязанными шнурками». Хотя тут можно, и стоило бы использовать более грубую аналогию.

По мнению Газиза Абишева это, в том числе, и «последствие неестественного отбора политических и административных управленцев в реальном секторе, который продолжается последние годы».

«Горлопаны, популисты и использующие их бюрократические манипуляторы, насаждают искажающие меритократию (принцип управления, когда главные руководящие должности должны занимать наиболее способные люди) критерии, которые позволяют менее профессиональным (кадрам) расти быстрее более профессиональных», — пишет политолог.

А более профессиональные, продолжает телеграмер, сегодня не имеют достаточных полномочий, сидят на задворках, уходят с госслужбы. И их компетенции не применяются на пользу стране.

«Всё потому, что они владеют именно теми техническими навыками, которые нужны для инженерно-аналитической работы, а не другими, которые нужны в меньше степени. Страдает простой народ», — заключает автор ТГ.

Так просто «не рассосется»

«ORDA» — 152 510 подписчиков на этой неделе

История о рейдерском захвате бизнеса и возможное участие в ней членов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продолжает набирать обороты, сообщает Telegram-канал. Предприниматели, юристы и общественники на прошлой неделе на пресс-конференции в Алматы объявили о создании общественного объединения под условным названием «Жертвы Старого Казахстана».

У бывшего совладельца ТПК «Азия» Нурлана Бимурзина, общественника Жаркына Курентаева, юриста Аскара Утешова есть претензии к Алие Назарбаевой, Кайрату Сатыбалды и другим родственникам первого президента, пишет ТГ.

«…Люди в государственных и правоохранительных органах не могут добиться справедливости. Поэтому приняли решение объединиться в борьбе за справедливость», — цитирует спикера Курентаева ТГ.

Нурлан Бимурзин в 2000-х был соучредителем компании ТПК «Азия». На пресс- конференции он рассказал, что госорганы начали расследовать дело о захвате его бизнеса. По словам бизнесмена, это произошло после того, как Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с генеральным прокурором Бериком Асыловым. Бимурзин продемонстрировал журналистам документы, которые, по его утверждению, доказывают участие Алии Назарбаевой и жены экс-председателя Конституционного суда РК Валентины Роговой в захвате его компании. Но Рогова назвала абсурдным обвинение в рейдерстве с участием Алии Назарбаевой, пишут также телеграмеры.

На пресс-конференции выступили и представители ТОО «Абли Курылыс», которое владело гостиницей Hilton в Алматы. Они заявили, что «отель незаконно прибрал к рукам Кайрат Сатыбалды. Впоследствии г-н Сатыбалды подарил этот актив государству, хотя на тот момент уже находился в заключении».

К новому общественному движению могут присоединиться и дольщики ЖК «Титаник» и ЖК «Манхэттен», сообщает далее ТГ. Они считают, что «при строительстве их жилых комплексов произошло крупное хищение путём преднамеренного банкротства компании. К этому, возможно, тоже были причастны представители «Старого Казахстана»».

Участники пресс-конференции намерены подготовить обращение к президенту Токаеву и коллективно записаться к нему на приём, чтобы лично попросить главу государства о помощи.

«…Думаю, мы в полушаге от создания партии», — сказал Жаркын Курентаев.

Участники нового объединения заявили, что поддерживают органы власти «Нового Казахстана» в борьбе с дурным наследием «Казахстана старого» и хотят помочь гражданам, которые пострадали от несправедливости и беззакония, пишет ТГ.

Был ли плагиат?

«Ratel.kz» — 6 232 подписчика на этой неделе

Уже третье заседание суд не допрашивает журналистку, как свидетеля защиты, сообщает Telegram-канал Ratel.kz. Речь идет о процессе по иску главного редактора сайта «Orda.kz» Гульшат Бажкеновой к главному редактору проекта «Shishkin_like» Дмитрию Шишкину.

Претензию рассматривает Наурызбайский районный суд Алматы. Суть медиаразборок, как пишут авторы ТГ, в том, что ответчик провёл авторскую обработку статьи сайта Foreign Policy — на иностранном ресурсе материал опубликован на английском языке. Помимо перевода журналист сделал свой анализ изложенной информации. Спустя несколько часов на сайте Orda.kz появился текст об этой же статье в Foreign Policy уже с авторством Акботы Силам. Шишкин уверен, что журналистка взяла за основу не только материал на английском, но и позаимствовала его личные выводы, которыми он сопроводил перевод. Дмитрий счёл это плагиатом, а свои претензии в адрес Orda.kz и главного редактора Гульшат Бажкеновой выразил публично. Пост увидела редактор «Orda.kz». После «разбора полетов» в редакции автор текста уволилась.

«Бажкенова следом обвинила Шишкина в распространении сведений, порочащих её честь и достоинство и подала иск в суд», — сообщает ТГ, объясняя, что редактор считает: плагиата не было, просто оба журналиста сделали одинаковые выводы из статьи.

Процесс оказался не простым и не быстрым. Прошло уже третье заседание, истец подает новые ходатайства, просит приобщить новые исследования материалов и назначить судебно-психолого-филологическую экспертизу.

Плагиат и нарушение авторских прав сегодня действительно большая проблема для СМИ, отмечает ТГ. Но впервые из-за этих вопросов судятся два журналиста.

Медийные войны

«KazTAG» — 40 703 подписчика на этой неделе

Настоящую войну своим оппонентам объявила и оппозиционный журналист, руководитель Telegram и Youtube-проектов Elmedia Гульжан Ергалиева. Telegram-канал «KazTAG» рассказывает об еще одном медийном судебном споре: уголовное дело завели в отношении автора ТГ «Дикая орда» в Астане, а в Алматы — в отношении главного редактора Ratel Марата Асипова.

Как уточняет ТГ, в ДП Астаны завели уголовное дело по статье 274, часть 3 «Распространение ложной информации посредством СМИ и социальных сетей» на анонимный Telegram-канал «Дикая орда» по двум публикациям — «Бишимбаевские соловьи» от 28 февраля 2024 года и «Бишимбаевские шавки забились по норам» от 13 марта 2024 года.

«… в которых описывается ложь о том, что я получила Т10+5 млн за «обеливание» Бишимбаева и прочая чушь. Ну и ужасные оскорбления. На прошлой неделе был установлен источник «Дикой орды» и арестован на два месяца некий Данияр Адилбеков, который выдавал всю эту грязь. И не только по отношению меня», — цитируют (дословно) Ергалиеву авторы ТГ, которая в пятницу сообщила это на своей странице в социальной сети.

Телеграмеры пишут, что по словам истицы, «эта ложь быстро была подхвачена «болельщиками» по Делу Бишимбаева, а также моими личными врагами…».

«С тех пор я стала «продажная», «опозорившаяся», а наш канал Елмедиа «помойкой». Понятно, что такой урон и ущерб нашей репутации я не потерплю и поэтому инициировала это расследование…» — описывает ТК позицию Ергалиевой.

Она рассказала также, что в полиции Медеуского района Алматы рассматривают ее заявление против Марата Асипова – руководителя сайта Ratel.

«На фоне шумихи с «делом Бишимбаева» Асипов ежедневно пишет у себя на ФБ обо мне всякую грязищу…. Налицо факты морального абьюзерства и умышленного буллинга с целью дискредитации и обрушения «Елмедиа». …Асипов призывал буллить Елмедиа и даже размещал Инструкцию, как обрушить наш канал в ютубе. Этого достаточно, чтобы отвечать перед законом», — заявила Ергалиева.

По ее данным, сейчас проводится экспертиза этих публикаций, пишет ТГ.

ТГ напоминает, что ранее о задержании Адилбекова сообщил журналист Михаил Козачков, по информации которого «речь идет о публикациях в анонимном Telegram-канале «Дикая Орда» про одного из вице-министров».

«Зуб» на сайт «Ratel» есть и у «KazTAG». Авторы ТГ напомнили, что «Ratel» активно участвовал в информационной кампании против председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева и его сына Асета. В рамках рейдерской атаки на агентство «KazTAG» было сфабриковано уголовное дело. Но Матаевы были полностью оправданы и выпущены на свободу после тюремного заключения по сфабрикованному делу. ТГ пишет, что они стали первыми в Казахстане жертвами фабрикаций уголовных дел, кому государство официально принесло извинения за несправедливое осуждение.

«Но заказчики рейдерской атаки на Матаевых до сих пор остаются безнаказанны»,- подчеркнули телеграмеры.

Леса — стране, месторождения — инвесторам

«BES.media» — 20 396 подписчиков на этой неделе

Пока кипят страсти казахстанские финансовые и госучреждения вновь атаковала неизвестная кибергруппировка. Об этом сообщает Telegram-канал «BES.media». По их данным, хакеры собирают данные с компьютеров сотрудников учреждений. Новую группировку киберпреступников, которая собирала данные в Казахстане, России, Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане засекли российские специалисты. Авторы пишут, что хакеры атаковали более 800 сотрудников финансовых, государственных, медицинских и образовательных учреждений Казахстана, а также соседних стран.

«Эту информацию преступники, вероятно, намерены использовать в дальнейших атаках уже на внутренние структуры компаний. Украденные данные могут быть проданы и на теневом рынке киберуслуг», – пишут телеграмеры, ссылаясь на комментарии специалистов.

ТГ также рассказывает, как государство вернуло из-под аренды «Бипэк Авто Казахстан» в лесной фонд огромную территорию — 169,7 гектаров земли. Договор аренды по долгосрочному лесопользованию с АО расторгнут после удовлетворения иска Усть-Каменогорского лесного хозяйства. В 2015 и 2017 годах «Бипэк Авто Казахстан» отдали лесные ресурсы на 49 лет, и АО было обязано ежегодно получать лесной билет на право лесопользования участком, разрабатывать и предоставлять для согласования оперативный план противопожарных мероприятий и осуществлять его своевременное выполнение за счёт собственных средств и т.п.. Но компания условия не соблюдала и на участке незаконно возвела строения. Теперь у АО нет ни леса, ни строений.

А на месторождениях Казахстана вновь аукционы, сообщают авторы ТГ.

«До конца июня текущего года запланирован аукцион на возврат 23 месторождений, а также планируется выставить на аукцион 83 резервных месторождения», – сообщил председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров.

Освоение залежей редких и редкоземельных металлов, было названо президентом страны одной из приоритетных задач, напоминает ТГ. Сегодня в Казахстане насчитывают 9177 месторождений, учёт ведётся по 103 видам полезных ископаемых. Но финансирование геологического изучения недр составляет всего 10 млрд тенге в год. Это около 22,3 млн долларов, что для этого направления — капля в море. Например, в Узбекистане на геологоразведку выделяют 39,2 млн, а в России – 91,2 млн долларов, отмечает ТГ.

Большой секрет

«Shishkin_like» — 20 639 подписчиков на этой неделе

Редакция Telegram-канала собрала информацию об освобождении эксперта китаеведа Константина Сыроежкина и о том, что этому событию предшествовало. Ученый был осужден за госизмену на 10 лет, но вышел досрочно через пять лет. Интересно, что ранее он был главным научным консультантом докторской диссертации президента Касым-Жомарта Токаева «Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка». Защита прошла в институте актуальных и международных проблем дипломатической академии России в Москве в 2001 году.

Авторы отмечают, что общественности не сообщили, что именно стало причиной тюремного заключения известного профессора и ведущего китаеведа. Но сообщалось, что после отбытия наказания политолога выдворят из страны. Информация о задержании появилась в мае 2019 года — КНБ тогда возглавлял Карим Масимов.

После задержания выяснилось, что с 2005 года у Сыроежкина российское гражданство. Тогда политологи из стран СНГ обращались к Токаеву, Назарбаеву, Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в освобождении коллеги.

В конце февраля 2024 года сайт Zona KZ опубликовал открытое обращение к генеральному прокурору, где Сыроежкин сообщил, что просил об УДО, но ему было отказано. «Имеет место заказ, а секретность спишет все нарушения закона», — написал он. Будет ли Сыроежкин подавать на пересмотр дела и останется ли в стране после выхода на свободу – сейчас неизвестно, пишут телеграмеры.

«Это дело получило большой резонанс ещё и потому, что в истории Казахстана не так много осужденных за госизмену и шпионаж», – замечают авторы ТГ.

Телеграмеры составили список. В августе 2008 года бывший сотрудник Генпрокуратуры Дильмурат Абдраимов и бывший офицер вооружённых сил Константин Колесников были приговорены к 11 годам лишения свободы за госизмену и шпионаж в пользу Китая. По статье 185 УК РК «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов» были осуждены бывший зам руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев и экс-глава КНБ Нартай Дутбаев. Но в этой статье чётко говорится про «отсутствие признаков госизмены или шпионажа», подчеркивает ТГ.

Казахстанский политолог, востоковед, синолог Константин Сыроежкин родился 19 июня 1956 года в Алма-Ате. Окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского в Москве, имеет степень доктора политических наук.️ Работал в Академии наук Казахской ССР, затем независимого Казахстана.️ С 2006 года занимал должность главного научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Интересно, что и сам Сыроежкина, до сих пор не знает, за что провел пять лет за решеткой. Как сообщает ТГ «ORDA», ему не дали ознакомиться с итоговыми материалами дела, обосновав это секретностью документов. Об этом он публично заявлял в 2020 году, когда писал открытое письмо президенту и парламенту РК.

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