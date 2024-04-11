«Казахстан сегодня прославился зловещим убийством бывшего высокопоставленного чиновника своей супруги и кадрами уходящих под воду сел». «Акимы: как отобрать достойных и заставить их быть ответственными?». «Сегодня, 11 апреля Бишимбаеву исполнилось 44 года»

Сетевой Казахстан 11 апреля 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «Куда уйдут 30 миллиардов тенге, собранных на борьбу со стихией?» — Казахстан сегодня прославился зловещим убийством бывшего высокопоставленного чиновника своей супруги и кадрами уходящих под воду сел. Для внешнего мира это олицетворение нравственной деградации элит и инфраструктурного кризиса как ее следствия. В то же время, бизнес собрал более 30 миллиардов тенге для оказания помощи пострадавшим. Соцсети переполнены простым и логичным вопросом: почему за некомпетентность чиновников должны платить бизнес и население? Люди не понимают, почему за кражу мобильного грозит приличный срок, а за жизнь и имущество десятков тысяч человек – выговор? Все это может плохо кончится. Страшны не сколько сами паводки, сколько их социальные и экономические последствия. Куандык Бишимбаев стал олицетворением власти, которая считает свои преступления неудачным стечением обстоятельств, а проблемы решает обращением к ясновидящим.

TIME . KZ . «Вода уйдёт. Что дальше?» — Понятно, что рано или поздно режим ЧС, введённый из-за паводков во многих регионах страны, будет отменён. Но непонятно, что будет дальше. Многие дома разрушены. Куда возвращаться людям, кто и на какую помощь может теперь рассчитывать? Президент дал поручение: в срочном порядке обеспечить восстановление жилья! По данным страховой компании “Евразия”, в затопленных населенных пунктах было застраховано менее одного процента жилья. То есть практически вся нагрузка по восстановлению опять ляжет на государственный бюджет, который и без того дефицитный. Кроме того, понятно, что у кого-то, может, и выстоял дом, и скот успели отогнать в безопасное место, но семьи лишились машин, бытовой техники, мебели, одежды и другого имущества. И как все это теперь восстанавливать?

«Не музейное это дело!» — Музей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане в канун Наурыза свои двери распахнул тихо: ни разрезания красных ленточек, ни торжественных речей. Не было даже делегации из Минкультуры, под чьей опекой сегодня находится музей. Но наша редакция, внимательно отслеживая непростую судьбу одного из самых дорогостоящих культурных объектов Туркестана, мимо такого события пройти не могла. Уж больно любопытно было увидеть, как выглядит музейная начинка, на которую потрачено более миллиарда тенге — Исторического материала здесь минимум, — вздохнул, разводя руками, профессор. — По большей части художественная интерпретация, домысливание. Это больше галерея, чем исторический музей. Сплошная бутафория! Ну должно же быть в музее, посвященном наследию Ходжи Ахмеда Ясави, хоть что-то настоящее, имеющее непосредственное отношение к суфию!

AZATTYQ . ORG . ««Сколько мы можем скитаться?!» Пострадавшие от наводнения требуют скорее решить вопрос с жильём» — В Кульсары Жылыойского района Атырауской области и в сёлах Костанайской области, где талая вода затопила дома и строения, люди требуют как можно скорее решить жилищный вопрос. По состоянию на 10 апреля число эвакуированных из-за наводнения по стране превысило 97 тысяч человек.

IA — CENTR . RU . «Эволюция парламентаризма в Казахстане» — В 2022 году в Казахстане прошла очередная конституционная реформа, в результате которой полномочия парламента были расширены. Как эволюционировал парламентаризм в Казахстане от советского Верховного совета до современной двухпалатной системы? О становлении парламентаризма в Казахстане читайте в статье Нуржан САУЛЕН.

SPIK . KZ . «Акимы: как отобрать достойных и заставить их быть ответственными?» — Катастрофическая ситуация с паводками, к которой привели в том числе некомпетентность и бездействие акимов на местах, снова выводят в повестку дня вопрос о серьезном дефиците ответственности за порученную им работу и вверенное население. Неужели круг кандидатов, достойных возглавить регионы, слишком узок, что приходится выбирать из тех, кто есть? Или причина в чем-то другом? И как сделать так, чтобы акимами становились люди, для которых слова «чувство долга» — не пустой звук? Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, директор Института евразийской интеграции: «Нужны профессиональные маслихаты, которые бы контролировали работу акимов».

«Кунаев и Айманов вынашивали идею создания «Казахвуда»» — Пока страна борется с масштабными паводками, вроде бы не самое подходящее время говорить, например, о кинематографе. Но ведь жизнь продолжается, к тому же в нынешнем году отечественное кино отмечает свой юбилей. 90 лет назад, в 1934-м, была создана Алма-Атинская студия кинохроники, которая стала предтечей «Казахфильма». А в 1968-м в южной части тогдашней столицы республики началось строительство комплекса для производства художественных, документальных и анимационных кинолент. За свою историю «Казахфильм» пережил и период расцвета, и годы кризиса. О том, как это происходило, рассказывает известный кинодокументалист Болатхан НУСИМБЕКОВ.

KAPITAL . KZ . «Почему в Казахстане не открывают представительства мировых гигантов?» — По данным государственных органов, несколько крупных зарубежных компаний намерены открыть представительства в Казахстане. Как проходит эта процедура, чем наша страна может быть интересна мировым компаниям и какие сложности могут возникнуть при открытии представительства. Об этом в беседе рассказал исполнительный директор Qazaqstan Institute of Social Studies Азиз ИСКАКОВ — Итогом большинства переговоров об открытии представительств становится готовность международной компании «рассмотреть возможность». Следует учитывать, что «рассматривать вопрос» не значит «принять решение», и, в большинстве случаев, переговоры на этом и завершаются.

CARAVAN . KZ . «Марина Бошель знает, как снизить цены в магазинах» — Ассоциация малого бизнеса и торговли Казахстана предложила правительству создать кооперативный торговый дом. Как считают авторы проекта, это позволит удержать инфляцию и снизить цены в магазинах у дома на 10-15 %. Сегодня в Казахстане сложилась очень несправедливая система торговли. На одном полюсе работают большие супермаркеты, которые пользуются всеми привилегиями: им отпускают товары по оптовым ценам, через них проходят товары стабилизационных фондов, им дают кредиты для пополнения оборотного капитала. На другом — рынки. Если базар принадлежит сильному хозяину, то никого не интересует, по какой цене продают там товар. Но здесь работают множество частников, за которыми не уследишь. И как бы между ними затерялись небольшие магазины формата «у дома». Они вроде нормально оформленные предприятия, платящие налоги, и в то же время бедны, как церковные мыши.

FORBES . KZ . «Топ вузов Казахстана, получивших больше всех грантов от государства» — Расходы государственного бюджета на образование в 2023 году снова поставили рекорд и достигли более 5,8 трлн тенге. Это на 28,4% больше, чем 4,5 трлн тенге в 2022-м. Согласно данным Министерства науки и высшего образования, на 2023/24 учебный год госбюджет профинансировал 88 220 мест в вузах страны. Из них 73 061 выделено на бакалавриат, 13 253 – на магистратуру и 1906 – на докторантуру (PhD). Лидером по сумме выделенных государством на подготовку каждого бакалавра средств все еще остается Назарбаев Университет – в среднем 6,5 млн тенге. В идущих следом Казахстанском филиале МГУ и в филиале «Восход» Московского авиационного института эта сумма составила 1,71 млн и 874,9 тыс. тенге соответственно.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Почему Антикор взялся за казахстанский футбол и при чем тут граждане России?» — Тяжелой выдалась эта весна для казахстанских болельщиков. Сначала в пух и прах были разбиты их мечты о попадании родной сборной на Чемпионат Европы (грекам, напомним, мы проиграли со счетом 0:5), затем потерпели болезненное поражение в товарищеском матче с некогда карликовым в футбольном смысле Люксембургом (1:2). В довершение «всплыла» сумма в 30 миллиардов тенге – именно столько, по данным Антикоррупционной службы наши футбольные функционеры переплатили сверхлимита игрокам-легионерам, то есть попросту зарубежным, далеко не всегда квалифицированным футболистам. Между тем руководить профессиональным футболом мы доверили россиянам. На этот факт обратил внимание журналист Ербол КАИРОВ. К примеру, ПФЛ (профессиональная футбольная лига) возглавляет Рафаэль ГАРИБЯН, который открыто заявляет о недоверии к местным, то есть казахстанским специалистам: «В Казахстане нет толковых специалистов. Европа дальше, поэтому лучше пригласить их из России, Беларуси и Украины, чтобы они обучали наших».

KZAIF . KZ . «Как защититься от инфоцыган» — С развитием блогинга в Казахстане расцвёл и рынок разнообразных курсов. Так называемые «лидеры мнений» зачастую теперь не просто ведут странички, но и предлагают пройти у них тренинги и марафоны. Одни блогеры и коучи предлагают освоить новые профессии, другие учат прорабатывать страхи, третьи – воспитывать детей, а ещё разбираться в инвестициях, криптовалюте, «прокачивать женственность», духовно просветлиться, похудеть, быстро омолодиться. Этот список можно продолжать ещё долго. По оценке экспертов, большинство таких виртуальных школ не несет никакой практической пользы. В итоге недовольных такими курсами стало так много, что в конце прошлого года Казахстане запустили петицию против «инфоцыган».

TENGRINEWS . KZ . «Какие города могут стать селами в Казахстане» — В обозримой перспективе некоторые казахстанские города могут официально стать селами — по причине массового оттока местного населения. В ответе на официальный запрос редакции в Министерстве национальной экономики сообщили, что в стране насчитывается 10 городов районного значения, численность населения которых составляет менее 10 тысяч человек. В случае же изменения статуса города на село жителям станут доступны некоторые преференции, такие как надбавки к заработной плате в размере 25 процентов работникам бюджетной сферы, получение льготного микрокредитования по сниженным ставкам, а также возможность участия в проекте «С дипломом — в село».

INFORMBURO . KZ . «Футболка за 500, кроссовки за 1000 тенге. Насколько выгодно закупаться в Хоргосе в 2024 году?» — В области Жетысу на границе с Китаем расположен международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Инфраструктурный комплекс включает в себя торговые дома, отели, пропускной пункт и таможню. Считается, что именно в Хоргосе можно приобрести товары китайского производства по бросовым ценам. От Алматы до Хоргоса ехать примерно 330 км. Добраться до границы можно двумя способами: на автобусе турфирмы или на личном автомобиле. Пропускной пункт МЦПС открывается в 7.00 по астанинскому времени. Туристы, приехавшие с гидом, проходят оформление и досмотр минут за 20 по зелёному коридору. А самостоятельным путешественникам придётся потрепать нервы в общей очереди. Важно: иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

KZ . MEDIA . Оксана МАКУШИНА – ««Бил, таскал за волосы». Что рассказали свидетели про Бишимбаева» — «Обещаю восстановить доверие к Куандыку, обещаю, что буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу…. Буду искренне послушной и буду уважать Куандыка, буду любящей и заботливой женой (…) Обязуюсь заботиться, уважать и всегда поддерживать моего любимого Куандыка». Якобы Салтанат НУКЕНОВА лично написала в блокноте Бишимбаева эту своеобразную «клятву верности и послушания». Тексту неожиданного «всплывшей» шокирующего «документа» удивилась даже судья. Впрочем, нет никаких доказательств его подлинности.

ORDA . KZ . «Берик Уали, глава Бюро нацстатистики и депутаты: кто поздравлял Бишимбаева после первого приговора» — Сегодня, 11 апреля, экс-министру национальной экономики Куандыку БИШИМБАЕВУ исполнилось 44 года. Свой день рождения бывший чиновник в очередной раз отметит за решёткой.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.