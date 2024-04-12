Обзор Telegram и Youtube каналов

Наводнение продолжается, уровень тревоги в Telegram и Youtube-каналы зашкаливает.

Антикор и прокуратура проводят расследования в связи с паводками. Вчера началась принудительная эвакуация населения из пригорода Петропавловска. Жители Уральска круглосуточно воздвигают защитные дамбы из мешков с песком в тех местах, где Урал может прорваться в город.

Вчера жители Атырау массово покидали город.

Авторы ТГ сообщают о столпотворении на железнодорожном вокзале Атырау. А из касс пропали билеты на самолёты и поезда из Атырау. В связи с ажиотажем Air Astana запустила дополнительные рейсы из Атырау в Алматы и Астану. Билетов уже нет, констатируют телеграмеры. А в это время там же, в Атырау к берегоукрепительным работам привлекли учителей средних школ. Перелив на реке Жабай спровоцировал 11 апреля сильное затопление в небольшом городке Атбасаре, Акмолинской области.

Звучат в «телегах» и призывы к депутатам — чтобы те не превращали масштабное наводнение в самопиар. Например, наносят партийные символики на коробки с гуманитарной помощью, цитируют ТГ лидера партии «Ак Жол» Азата Перуашева.

Алматинцам жизнь тоже не дает расслабиться. Каналы сообщают о новых подземных толчках в 2 балла, а в Алматинской области — в 3 балла.

Новостные ленты каналов также пополнили сообщения о голодовке из-за плохих условий содержания, которую объявила осужденная по делу о январских событиях Айгерим Тлеужан, и о предложении депутатов мажилиса Жанбыршина и Мусабаева приравнять пропаганду ЛГБТ к разжиганию соцрозни. Депутаты сената, наконец, одобрили в двух чтениях законы, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей. Для педофилов и детоубийц теперь только пожизненный срок, сообщают ТГ. Кроме того, введены новый состав преступления — пропаганда самоубийства и административная ответственность за буллинг детей.

Очень кстати держать головы трезвыми предложили сельчане. Как сообщают «телеги» в нескольких десятках сёл (!) Казахстана жители полностью отказались от алкоголя. Там сухой закон — алкоголь не потребляют и не продают. Телеграмеры цитируют зама министра внутренних дел Игоря Лепёхи. Он говорит, что инициатива эта исходит исключительно от самих сельчан.

Главным в повестке дня страны остается суд над Бишимбаевым.

Бишимбаев сорвался

«ORDA» — 154 878 подписчиков на этой неделе

Экс-министр нацэкономики занял прочную позицию в топе-5 самых популярных статей русской Википедии — Бишимбаев там на четвёртом месте, сообщает ТГ.

Отечественные Telegram и Youtube-каналы продолжают видеотрансляции судебного расследования убийства Салтанат Нукеновой. 9 апреля очередное заседание началось с неожиданного заявления, сообщает ТГ. Телеканал КТК нарушил закон и показал в эфире лица присяжных. Кроме невнятного: «они это не специально», в редакции КТК не смогли ответить на вопрос коллег — зачем?

Суд назначил проверку по факту распространения изображения присяжных и постановил удалить представителей СМИ из зала до завершения проверки, сообщают телеграмеры.

В этот день подсудимый потерял самообладание, сообщают авторы ТГ. Стал кричать на свидетеля и сторону защиты потерпевших. Они свидетельствовали, что Салтанат Нукенова рассказывала им о деспотичном поведении Бишимбаева.

Процесс идет достаточно быстро — допрос свидетелей уже завершён. Хотя сторона защиты потребовала вызова других свидетелей. Суд перешёл к исследованию материалов дела.

Сенсацией вчерашнего заседания стало покаянное выступление второго подсудимого – двоюродного брата Бишимбаева Бахытжана Байжанова.

«Я не понимал, что речь идет о жизни и смерти», — цитирует его ТГ.

Байжанов дал изобличающие брата показания — ночью Бишимбаев скандалил в ресторане, пил алкоголь и в очередной раз избил свою жену. В ходе следствия угрозами заставлял Байжанова давать в суде нужные ему показания.

«Бишимбаев сказал, чтобы я говорил, что мы звонили, что «Скорую» вызывали вместе. «Если ты не скажешь так — я тебя буду проклинать и твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось!». Так он говорил», — рассказал подсудимый.

Вчера Бишимбаеву исполнилось 44 года, сообщил также ТГ. Суд продолжит работу 15 апреля.

В АФМ потеряли автомашину

«PRESS.KZ» — 5 229 подписчиков на этой неделе

А в истории, о которой сообщил этот Telegram-канал, под подозрение попали сами сотрудники Агентства финансового мониторинга. Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заподозрил сотрудников АФМ в хищении его имущества, сообщают телеграмеры. Он заявил, что во время обысков у него изъяли автомобиль и деньги.

«Теперь же сотрудники Агентства финансового мониторинга отказываются возвращать бывшему чиновнику его имущество, объясняя это тем, что не могут найти ключи от машины и деньги…», — пишут авторы ТГ.

То, что с конфискованным имуществом не все бывает в порядке, обращают внимание многие медийные ТГ.

«Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о хищении в отношении сотрудников АФМ», – цитируют телеграмеры Абишева.

Напомним, в октябре 2022 года суд в Астане приговорил бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова к пяти годам ограничения свободы, а его заместителя Олжаса Абишева – к четырем годам ограничения свободы, с установлением пробационного контроля. Суд лишил их права занимать должности на госслужбе.

Авторы ТГ также сообщают, что Антикор скоро сообщит, как произошла утечка «списка Айки». Это подтвердил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Уголовное дело находится на стадии следствия в департаменте по Астане. Все факты проверяются…», – цитируют телеграмеры его слова, сказанные на брифинге в Астане.

Нужно просто вывоз запретить

«TENGENOMIKA» — 72 800 подписчиков на этой неделе

Бездарной назвали авторы ТГ попытку Минэнерго бороться с перетоком дешевого казахстанского топлива на другие рынки. Телеграмеры комментируют решение минэнерго под руководством Алмасадама Саткалиева о введении дифференцированных цен для иностранных и казахстанских граждан, где стоимость бензина Аи-92 и Аи-93 будет на 20% дороже для иностранных граждан. А по дизельному топливу иностранные граждане будут заправляться без ограничений по 450 тенге за литр. Граждане Казахстана могут покупать его по 295 тенге за литр до 300 литров.

«Из года в год Казахстан сталкивается с дефицитом бензина и дизельного топлива. Основная причина этого — существенная ценовая разница в Казахстане и соседних странах. Но есть и фактор растущего внутреннего спроса, и именно переток топлива в другие страны создаёт сильное давление на внутренний рынок. Как итог, ежегодно Казахстан тщетно пытается вводить разного рода ограничения для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов», — пишут авторы ТГ.

Они уверены, что введение подобных механизмов борьбы с серым экспортом и дефицитом в корне ошибочно — введение дифференцированных цен для иностранных граждан создаёт еще больше коррупционных рисков и кейсов использования казахстанского паспорта для скупки топлива.

«Самое забавное, что Казахстан уже который год продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива, и других нефтепродуктов автомобильным автотранспортом. В прошлом месяце, КНБ, МВД, минфин и минэнерго подписали совместный приказ, согласованный с минтрансом, минторговли и МНЭ. Но получается запрет не работает и бесполезен?», — спрашивают эксперты.

Впрочем, Telegram-канал предлагает свой «рецепт». Проблему дефицита топлива в Казахстане можно решить только двумя радикальными решениями — закрыть полностью внутренний рынок от перетока топлива через границу или выровнять цены с соседними странами. Это сделает вывоз топлива из Казахстана в больших объемах бессмысленным.

Сколько воруют у детей

«PRO КАДРЫ KZ» – 51 506 подписчиков на этой неделе

Между тем, в мире образования Казахстана в полной мере усвоили народную мудрость: «от сумы да тюрьмы не зарекайся». Не лучшая часть работников этой системы внесла эту сферу в анналы самых возмутительных коррупционных преступлений. Там похищено 14 миллиардов тенге, цитирует ТГ антикоррупционную службу. Заведено более 200 уголовных дел.

«Интересно, что бухгалтеры в разных регионах страны действовали по одной схеме. Они воспользовались тем, что между школьными системами бухучета нет интеграции «Евразия»», — сообщает ТГ.

«Телеги» также облетела новость о подозрении в коррупции главы Комитета рыбного хозяйства и министерства сельского хозяйства Наримана Жунусова и его коллег.

«Директор некой подведомственной организации Алматы и учредитель частного предприятия Шымкента передавали взятки руководителю управления рыбных ресурсов, а тот, в свою очередь, отправлял их председателю комитета рыбного хозяйства», — сообщает ТГ со ссылкой на Антикор.

В своем чате Вацап Антикор выложил скриншот с перепиской подозреваемых, в которой они договариваются о сумме взятки и чеки об оплате. На Жусунова надели «электронный браслет» и отправили под «домашний арест», пишут авторы ТГ. Вину он полностью признал и содействует следствию.

«Разбор полетов» еще впереди

«Данияр Ашимбаев» — 9 738 подписчиков на этой неделе

При таких событиях не избежать и волны вбросов и фейков. Об этом пишет политолог Ашимбаев. В последнее время тематика российско-казахстанских отношений вновь стала предметом провокаций, сообщает телеграмер.

«Сначала появится вброс, что Россия, якобы, попросила Казахстан обеспечить поставки ГСМ, что тут же вызвало у квазипатриотов истерику. И никто особо не вник, что это Казахстан закупает ГСМ в России. Министерства энергетики РК и РФ фейк опровергли, но информация продолжает гулять», — объяснил автор.

Следом появилась тема, что россияне специально сбрасывают воду по Уралу, чтобы затопить Казахстан, а казахстанцы специально сбрасывают воду по Тоболу, чтобы затопить Россию, пишет политолог. «А должностные лица обеих сторон стараются очень корректно объяснить ситуацию, но все равно некоторые «умельцы» вырывают слова из контекста».

Словом, несмотря на официальные сообщения о совместных усилиях по борьбе с наводнениями в двух странах и пока весь Казахстан спасается от беды, кто-то усердно «мастерит» нелепые по содержанию вбросы.

«Кое-кому очень хочется изобразить конфликт любой ценой», — предупреждает Ашимбаев.

ТГ политолога также сообщает, что Генпрокуратура начала расследование качества подготовки противопаводковой инфраструктуры – в тех областях, где ситуация природного усложнилась из-за халатности и коррупции чиновников. По этим фактам планируют провести заседания Совета безопасности и Правительства.

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