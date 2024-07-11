Что волнует душу казаха в первой декаде июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Жизнь богемы — от рэкетиров до арестов» — Калила УМАРОВ в творческой элите Казахстана человек достаточно известный и имеющий связи не только в богемном мире. Он был знаком, например, с представителями оргпреступности. Имеет хорошие отношения со звездами спорта, такими, как, к примеру, прославленный борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов, ныне депутат мажилиса РК. Соприкасался он и с сильными мира сего — как с личностями недавнего, но уже исторического прошлого, вроде самого Динмухаммеда Кунаева, так и с действующими.

Выпускник кинофотоотделения Ленинградского культпросветучилища 1978 года, он по праву считается одним из самых ярких режиссеров документального кино еще с советской эпохи. Как пишут о его творчестве источники, «фильмы Умарова стали значительным вкладом в теледокументалистику 90-х годов, ибо с его попыток философского переосмысления прошлого в контексте современных метаморфоз действительности и начались новая кинолетопись, возвращение забытых имен, «открывание белых пятен» национальной истории в годы провозглашения независимости казахского государства». Параллельно работе на студии «Казахфильм» им. Шакена Айманова он основал свою собственную — KALILAFILM.kz.

Об этом и многом другом он побеседовал с Олжасом Уали, ведущим ютуб-канала Ashyq Podcast. Запись имеет весьма интригующий заголовок: «Сары Алмаз, Баха фестивальдар жайында фильм түсіремін //ҚАЛИЛА ОМАРОВ /» — «Буду снимать фильм про Рыжего Алмаза, Баху-Фестиваля // КАЛИЛА УМАРОВ/».

Рыжий Алмаз, Баха-Фестиваль – это лидеры преступных группировок «лихих» 1990-х, ныне основательно подзабытых. Да, они нарушали законы, но Калила Умаров, равно как и интервьюер считают, что о них можно и даже нужно снимать художественные фильмы. По той простой причине, что у них были выдающиеся заслуги: они не дали разгуляться на просторах Казахстана аналогичным структурам, например, из той же России в лице кавказских группировок, якобы подмявших под себя тогда всю РФ.

Но посыл весьма странный, если учесть, что никогда не было новостей о том, будто какие-либо национально окрашенные криминальные группировки (кавказские) из России захватили власть в каких-то других бывших советских республиках. Допустим, в закавказских (Армении, Азербайджане или Грузии) или в Узбекистане, или Таджикистане. Везде, и Казахстан не исключение в этом ряду, рэкетирские сообщества формировались из местных (представителей государствообразующих наций). Также можно посчитать весьма любопытным откровением (свидетельством), будто, когда разворачивались колоритные персонажи вроде Рыжего Алмаза, такие акулы бизнеса как Машкевич (Умаров назвал его Мацкевичем) ходили «на цыпочках». Также экзотически воспринимаются слова кинодокументалиста о том, будто Рыжий Алмаз где-то нашел и готовился завести в страну некие громадные иностранные инвестиции…

Как бы там ни было, часовая беседа с Умаровым смотрится на одном дыхании. Собеседник он, безусловно, интересный. Сейчас у него масса идей, которые он, впрочем, не захотел озвучивать, но, судя по всему, ищет деньги под будущие грандиозные кинопроекты. В преддверии исполнения своих задумок он занят наполнением своего TikTok-канала с двумя десятками тысяч подписчиков.

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Мать арестованного за нарушение общественного порядка в авиалайнере Кайрата Нуртаса тонко потроллила правоохранительные органы. Сайт Мassaget.kz выдал заметку и видеоролик про поющих полицейских (в форме). В данном материале говорится о том, что Гүльзира Айдарбекова, мама известного певца Кайрата Нуртаса, запостила видео и написала к нему следующую вводную: «Әншілерді қамап тастап, өздері шығыпты ғой» — «Закрыли певцов в камеры и сами вышли петь». От себя прибавила еще несколько строк — дескать, ладно, джигиты, пойте пока песни Кайрата. В общем, с самообладанием и юмором у мамы звезды все хорошо.

Между тем, Кайрат Нуртас, подравшийся в салоне авиалайнера, стал отнюдь не первым артистом, выступившим в таком «жанре», который добрался до административного наказания. Поклонники казахской эстрады не забыли, как пришлось общаться с полицией знаменитому артисту легкого разговорного жанра, некогда известному кавээнщику, Турсынбеку Кабатову. И почти одновременно с Нуртасом загремел под административный суд на 10 суток за управление автомобилем без соответствующих документов певец Әбдіжаппар Әлқожа. Ну и как тут не вспомнить (про это мы мы уже писали) вождение автомобиля в невменяемом состоянии другой знаменитостью — Торегали Тореали, который стал причиной опасной погони за ним полицейских прошлым летом…

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Назира ДАРИМБЕТ – «Почему Ертысбаева «гонят» из партии и сколько заработал Нурали Алиев» — В Алматы прошел внеочередной съезд НПК, на котором партийцы потребовали ухода из партии ее председателя Ермухамета Ертысбаева, пишет Stan.kz.

По словам члена Народной партии Казахстана Асхата Асылбекова, на это есть несколько причин. К примеру, во время парламентских выборов 2023 года его действия «вызвали множество проблем».

«В интервью Гульжан Ергалиевой он заявил, что никогда не отречется от Назарбаева, что вызвало возмущение среди народа и членов партии. Пришлось все время оправдываться во время встреч с избирателями. Народ говорил: «Почему ваш председатель так говорит, ты поддерживаешь Назарбаева и старый Казахстан?»

На прошлых выборах мы получили 10 депутатских мандатов, а в этот раз всего 5. Причин было много, но одна из них — личный имидж Ертысбаева, я считаю. Когда я ему сказал про это, он лишь ответил: «Да, я такой»», — пояснил Асылбеков.

Также Асхат Асылбеков сообщил, что для работы ютуб-канала «Ертісбаев Live» в год тратится 300 миллионов тенге из партийной казны.

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АО «Транстелеком», основным акционером которого является внук первого президента Нурсултана Назарбаева, в 2023 году получило чистую прибыль в размере 10,7 млрд тенге, пишет

Для сравнения: в 2022 году компания потерпела убытки на сумму 11,1 млрд тенге. Нурали Алиев владеет 75% акций «Транстелекома» через компанию Unit Telecom, 25% принадлежат АО НК «Қазақстан Темір Жолы».

Согласно финансовому отчету за 2023 год, “Транстелеком” имеет 23,3 млрд тенге накопленной и нераспределенной прибыли. Из них 17,5 млрд тенге принадлежат Нурали Алиеву, остальные может получить КТЖ. По сравнению с 2022 годом активы «Транстелекома» уменьшились на 30 млрд тенге и сейчас составляют около 190 млрд тенге.

В свое время Нурали Алиев участвовал в утверждении проекта LRT в качестве заместителя акима Астаны. Осужденные по этому делу требовали привлечь его к ответственности, но напрасно. Однако если «Транстелеком» выйдет из кризиса и будет зарабатывать больше денег, наверняка к Нурали возникнут вопросы. Недавно бывший глава КТЖ Ерлан Атамкулов дал интервью и раскрыл некоторые тайны «Транстелекома», — отмечается в публикации.

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Накануне Дня столицы портал Massaget.kz выяснил, сколько казахстанцев зовут именем Астана. По данным Национального бюро статистики, в Казахстане в данное время проживают 24 человека с именем Астана.

В прошлом году было зарегистрировано 26 человек с таким именем, 9 из них родились до 1998 года. А в год провозглашения Астану столицей, то есть в 1998 году, двоих мальчиков назвали именем Астана. Кроме того, шесть казахстанцев зовут Нурастан и троих Астанали.

В честь символа Астаны и одной из столичной достопримечательности «Байтерека» названы 40 казахстанцев, из них имя в казахской транскрипции — Бәйтерек — зарегистрирована у 31 казахстанца.

6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу. В 1998 году название города было изменено на Астана. Если на начало 2000 года в городе проживало более 380 тысяч человек, то по состоянию на май 2024 года численность населения столицы составляет 1 млн 458 тысяч человек, говорится в публикации.

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«Чем не угодили ученики казахских классов руководству школы-лицея в Рудном» — В городе Рудном Костанайской области в школе-лицее №4 ученикам казахских классов разрешалось заходить в школу только через отдельный задний вход, где не было никакой охраны и не соблюдались меры безопасности.

Выяснил это один из местных жителей, член неправительственной организации «Құтты мекен». Вместе с завучем школы активист прошел через стадион и лично убедился, что только дети из казахских классов вынуждены заходить через заднюю дверь. На просьбу прояснить ситуацию и причины столь странного решения руководства школы, завуч заявила: «Ну, хорошо же, отдельный вход», и после добавила, что «это не дискриминация».

По словам активиста, на этом входе нет сотрудников охраны и не созданы условия, отвечающие требованиям безопасности. Он намерен обратиться по этому вопросу в городское управление образования.

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Усыновленные целителем из Шымкента Улыкбеком Смановым дети, которые жили в нечеловеческих условиях, рассказали, как все происходило, пишет Stan.kz.

Шестеро детей на протяжении трех лет подвергались различным издевательствам. Старший из них рассказал, что в приемной семье их кормили мясом кошек и собак, заставляли пить мочу и есть фекалии.

«Отец часто бил, как-то разбил голову, заставлял пить мочу. Мы занимались тяжелым трудом, смотрели за скотом. Мы ели мясо мертвой собаки. Четверым моим братьям он связывал руки, если они помочатся, заставлял есть фекалии. Соседи видели все это», — рассказал 16-летний подросток в эфире передачи «Көреміз».

Но в школе ни одноклассники, ни учителя не замечали ничего странного в его поведении. Классный руководитель мальчика говорит, что не видели ничего такого по нему, он не изменился.

«Родители всегда интересовались его успеваемостью, давали деньги на обед. Мы бы заметили что-то, если бы такое происходило, обычно дети меняются и становится заметно, что в семье что-то происходит неладное. Может, ребенок придумал все это», — сказала Гулнар Абишова.

Напомним, Улыкбек Сманов признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Дети находятся в детских домах. Между тем в сети распространилось множество видео, где «невменяемый» лекарь проводит лечебные сеансы различными нетрадиционными методами и лечит людей от всяких болезней.

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Казахстанцы возмутились свадьбой в Шымкенте на 1 200 человек, где гости даже не знали молодоженов, пишет Skifnews.kz.

В социальных сетях распространилось видео с торжества в одном из ресторанов Шымкента, где якобы собралось больше 1 000 человек. Размах и торжество тоя народ воспринял как лишнюю помпезность и расточительство. Пользователи социальных сетей расценили это как способ похвастаться лишний раз.

«Многие даже не знакомы с женихом и невестой. И откуда столько народу нашли. Нашли способ похвастаться. Зачем такая свадьба?! Как будто на концерт пришли», «Если хочешь прославиться, устрой пожар, как говорится, хвастуны», «Уверена, большая часть людей не знают ни жениха, ни невесту, я думаю, что на такие мероприятия приглашают тех людей, с кем хотят разделить радостное событие», «Откуда деньги на это? С водой пришли?», «Как будто в сарае, бессмысленно как-то, артисты сами по себе», «Как будто просто на концерт в ГДК сходить. На фига такая свадьба», «Где они, интересно, набирают столько люду? И вопрос… зачем?», «Да понты, как обычно», «Это уже похоже на конкурс «Кто круче», — написали они в комментариях под видео.

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Томирис ТЛЕУБЕКОВА – «10 миллионов тенге в приданое: арабский жених вызвал критику у казахстанцев» — В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина арабского происхождения дарит 10 миллионов тенге в приданое казахской невесте, сообщает информационный портал Skifnews.kz.

Известная журналистка Гульмира Абыкай разместила это видео на своей странице в Instagram. В кадре видно, как мужчина в традиционной арабской одежде передает конверт с надписью «10 миллионов тенге» матери невесты. Мать склонила голову в знак благодарности.

«А сколько вам привезли в приданое?» – иронично подписала видео Гульмира Абыкай.

В комментариях пользователи выразили недовольство тем, что казашка вышла замуж за иностранца: «Теперь арабы думают, что казахам нужны только деньги», «Что для них 10 млн тенге?», «Задумались бы о будущем девушки», «Я бы и за 100 млн не отдала свою дочь», «Чему мать радуется?», «Продала дочь и рада этому», – писали пользователи.

На негативные комментарии ответила сама невеста: «Прошло уже более двух лет с момента создания этого видео. Слава Богу, мы живем счастливо. Прошу вас не писать плохо о моих родителях и не проклинать их. С такими комментаторами казахам и враги не нужны», – написала невеста.

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В будущем женщины могут нуждаться в мужчинах только для рождения детей, полагает общественный активист Тортуйл Шокан. Об этом сообщает информационный портал Skifnews.kz.

«Через 50 лет женщинам не потребуется муж для полноценной жизни…

Они смогут найти мужчину для временных отношений, но институт семьи, возможно, перестанет существовать. Женщины уже научились зарабатывать и управлять своей жизнью. Они смогут выбирать мужчин для рождения детей, и это все. Вопрос о том, будут ли мужчины нуждаться в законных женах в будущем, остается открытым и требует дальнейшего исследования», – написал он на своей странице в социальной сети.

Мнения пользователей сети по поводу его заявления разделились.

«Женщина может жить самостоятельно, а мужчина – нет. Следует изменить наше отношение к этому вопросу». Другие отметили: «Мы никогда не видели, чтобы женщина отвергала мужчину, который стремится быть настоящим мужчиной и обеспечивает свою семью».

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