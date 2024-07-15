Казахстан станет пустыней? Как срослись лоббисты, власть и преступность. МАЭК на грани остановки

Обзор Telegram и Youtube каналов

«Трамп жив, снайпер убит!» – мелькали на уикенд заголовки казахстанских Telegram и Youtube-каналов.

Дональд ТРАМП. (АP Photo Gene/J. Puskar)

Покушение в США вечером, 13 июля на кандидата в Президенты Америки стала новостью №1.

Конкурировало с этим, пожалуй, лишь сообщение, что «Казахстан воздержался во время голосования ООН по резолюции о выводе российских войск с Запорожской АЭС». Телеграмеры пишут, что воздержались еще и Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, страны БРИКС, а также Саудовская Аравия, Египет, Иран, Ирак и др. Азербайджан и Туркменистан отказались голосовать. Против проголосовали Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Сирия и ещё несколько стран.

Ну а эксперты каналов переключились на новость о снижении базовой ставки в Казахстане до 14,25%. Одни назвали это безумием, а кто-то — выполнением обещания поддерживать бизнес страны.

Между тем, 1729 казахстанских школ уже подключены к спутниковому интернету от Starlink Илона Маска, сообщают телеграмеры, со ссылкой на министерство цифрового развития.

А в Шымкенте начался суд над чиновником, которого задержали прямо во время заседания в акимате – это видео долго вирусилось в интернете. Вместе с ним перед судом предстал предприниматель. По данным Антикора, подсудимые присвоили деньги, выделенные на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов в Шымкенте.

Ведомство также сообщает, что в пяти регионах Казахстана выявлено завышение дорожных смет почти на… 5 млрд тенге. В них включили излишние и дублирующие работы на 4,8 млрд тенге. Аппетиты у казнокрадов почему-то растут – например, в области Абай, следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге, на том же участке уже проводят текущий ремонт на …1 млрд. тенге.

Telegram-каналы также сообщают, что суд Алматы отменил постановление райсуда о лишении известного адвоката Гульнары Жуаспаевой лицензии. Она была одним из защитников потерпевших по делу о пытках 11 сотрудниками КНБ во время Январских событий.

Жарко по всей стране – сезон пожаров в самом разгаре. Пылают поля в ЗКО:

в Бурлинском районе тушили свыше 470 гектаров и около 100 га — в Шынгырлау. Почти 1800 гектаров сгорело возле сельского округа Богень Туркестанской области. Список возгораний – по всем областям достаточно широкий.

Жарковато пришлось и депутату Ермурату Бапи — он был вынужден публично объясняться, опровергая заявления излишне тревожного ТГ «Орда» о, якобы, его отравлении веществом типа «Новичок». Он также опроверг утверждения, что уехал из Казахстана.

«… не думаю, что мое здоровье находится в таком опасном состоянии», — сказал Бапи журналистам.

Подробнее расскажем, какие интересные новостные истории «нарыли» телеграмеры.

Грандиозный проект

ENERGY MONITOR — 10 689 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что Казахстан уже выделил землю под проект по «зеленому водороду» в Мангистауской области, который вошёл в топ-20 крупнейших глобальных промышленных проектов страны. Готовится также отдельный законопроект о Зеленом водороде. По данным ТГ, оценивается проект в 50 млрд. долларов.

Телеграмеры надеются, что объект заинтересует немецких инвесторов, отмечая при этом, что «источники финансирования пока не ясны».

«Но глава государства возлагает большие надежды на данный проект. Минэнерго РК даже подготовило концепцию развития Зеленого водорода в экономике страны, в планах создание авто на зеленом водороде», — пишут авторы канала.

Это амбициозный проект, отмечают телеграмеры, для реализации которого потребуется строительство объектов возобновляемой «зелёной» энергии (ВИЭ) на 40 ГВт. В данный момент проект находится на стадии пре-FEED — это «предварительные расчеты, доказывающие осуществимость начинания в техническом и экономическом плане». Впоследствии они лягут в основу предпроектной документации.

Telegram-канал также публикует полную детализацию расходования трансфертов из Нацфонда за 2023 год «на 4 трлн тенге (2,2 трлн тенге — гарантированные, 1,8 трлн тенге — целевые)».

2,2 трлн тенге было направлено на выплату пенсий и пособий и 500 млрд тенге — на строительство объектов в рамках проекта «Комфортная школа».

«Даже на строительство легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Астане выделено 52 млрд», — замечают авторы ТГ.

Бить в колокола!

Казахский чуваш – 14 962 подписчика на этой неделе

В авторском Telegram-канале журналиста Кирилла Павлова мы нашли карту деградации земель Казахстана.

Карта деградации земель Казахстана. (Фото: ТГ Казахский чуваш)

Красным на фото отмечены зоны снижения вегетационной активности с 2000 по 2024 годы, объясняет автор, предлагая бить в колокола.

«Актюбинская область деградировала жёстко. Там страшная эрозия почв. В общем, если хотим быстрее стать пустыней, надо больше жечь лесов, сеять пшеницы, распахивать сайгачьи пастбища, желательно интенсивно и навсегда отказаться от оборота пастбищ. Если мы хотим стать пустыней, то в принципе идём верной дорогой», — пишет с горькой иронией автор.

По данным ТГ, мощная эрозия почвы в Актюбинской области сформировалась за последние 25 лет из-за чего сильно снизилась растительность.

Про коррупцию и лобби

Данияр Ашимбаев — 10 365 подписчиков на этой неделе

Что такое лоббистские группы и как они существуют в Казахстане. Любопытный ликбез на тему кто «рулит» страной и что такое государственная политика предлагает политолог Данияр Ашимбаев, который обсудил эту тему с коллегами. Есть нефтяное, строительное, банковское, металлургическое, электроэнергетическое, зерновое, торговое, медицинское и фармацевтическое, мясное и молочное, букмекерское, киношное, алкогольное, майнерское, табачное лобби, перечисляет автор ТГ.

«Они чаще не монополитные, а делятся на разные холдинги (банки), региональные компоненты со своей спецификой и даже страновые группы (нефтянка).

Кроме того, в каждой отрасли есть патриархи-агашки и/или профессиональные подрядчики и поставщики. Отметим, что многие агашки просто предоставляют «зонтичный бренд» в обмен на маржу. А некоторые даже не всегда в курсе, что под их именем кто-то двигает свои интересы», — пишет политолог.

Есть аппаратные кланы — прежние «группы влияния» сходят со сцены и активно формируются новые, продолжает автор. Есть и региональные лобби, «которые периодически блокируются или конфликтуют с владельцами и менеджментом бюджетообразующих предприятий».

Добавляет он и родовую аристократию, пристроенную на должности золотую молодежь, клерикальные и радикальные религиозные группы, прозападные структуры, а также «голубую» прослойку и, местами, организованную преступность.

«Последняя сильно изменилась за последние десятилетия, местами срослась с гос органами и кланами и по-прежнему сидит в ряде секторов — как чисто криминальных (наркобизнес, контрабанда, мошенничество, рэкет), так и теневых сегментах легальной экономики. С ними периодически идет борьба силовиков и фискалов, но есть и взаимные интересы и даже совместный бизнес», — объясняет эксперт.

Вот все это и «представляет живой механизм, который бурно взаимодействует между собой и государством, систематически проводит медийные кампании, активно работает с правительством, парламентом, НПП, акиматами и маслихатами — причем, как снаружи, так и внутри».

«Государственная политика балансирует на стыке этих интересов, периодически идя то на компромиссы, то уступая, то продавливая свою линию. Даже в вопросах защиты малообеспеченных граждан есть лоббистские группы — застройщики, элиты трудоизбыточных регионов, медицина, банки», — отмечает автор ТГ.

Не забыл политолог и о бытовом лоббизме, «когда представители государства за скромное (и не очень) вознаграждение превращают свою работу в продвижение интересов разных физических и юридических лиц». «Грань между банальной коррупцией и системным лоббизмом порой весьма тонкая», — отмечает он.

Страна состоит из регионов, пишет далее эксперт, — социальной и экономической инфраструктуры и населения, у которого множество разных интересов и потребностей. «А у государства есть обязательства перед всеми, моральные ценности и ограничения в виде внешнеполитической ситуации и экономической конъюнктуры, из которых тоже нужно складывать пазл, причем стараясь многое не артикулировать вслух».

«Добавим сюда дефицит идей и кадров, которые, наоборот, постоянно артикулируются. Это и есть государственная политика», — заключает авто канала.

Лучше не медлить

Kozachkov offside — 102 883 подписчика на этой неделе

Автор Telegram-канала комментирует протест жителей Актау, которые перекрыли улицу города из-за отсутствия воды. «В Мангистау дикая жара, а дома нельзя ни помыться, ни еду приготовить».

Фото: Lada.kz

«Актаусцы пользуются опресненной морской водой, а перерабатывает ее Мангистауский атомно-энергетический комбинат (МАЭК). Предприятие открылось 60 лет назад и за счет него держится не только Мангистау, но и соседние области…», — отмечает автор канала.

МАЭК обладал единственной в мире атомной опреснительной установкой, напоминает телеграмер. Благодаря реактору на быстрых нейронах, запущенному в 1972 году, предприятие опресняло огромный объем воды, производило электроэнергию и тепло в избытке.

«Старожилы в Актау вспоминают, как 30-40 лет назад их город, построенный в пустыне, превратился в зеленый оазис — воды было так много, что хватало и на бытовые вопросы и на поливку дачных участков. Но было принято решение отказаться от мирного атома. В 1999 году реактор вывели из эксплуатации, а электростанции начали работать на газе», — пишет ТГ.

В результате МАЭК обанкротился, рассказывает автор. За последние 20 лет МАЭК стал основным источником электроэнергии для огромного числа месторождений, где идет добыча нефти и газа. Сейчас комбинат отвечает за электричество, тепло и пресную воду не только в Актау, но и в окрестностях.

«Уже несколько лет МАЭК не справляется с нагрузкой, там происходят аварии, что приводит к отключению света даже в соседних областях. Летом 2023-го, из-за остановки энергоблоков в Актау на Западе страны случился эффект домино — из-за перепадов отключился даже Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Убытки — десятки миллиардов тенге…», — рассказывает автор канала.

Жителям Актау надо требовать, чтобы местные власти ускорили работу по реконструкции предприятия, убежден телеграмер. Тоже самое касается обновления инженерных сетей в городе — их тоже не меняли десятилетиями, часть воды просто не доходит до квартир по старым трубам.

Ништяк отсидки!

Besh – 6 847 подписчиков на этой неделе

В подборке новостей Telegram-канал публикует сообщение, что в Казахстане около 38 тысяч человек отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся под следствием.

«Содержание заключенных обходится государству в огромную сумму — почти 77 млн тенге в сутки и около 28 млрд тенге в год», — авторы показывают насколько дорого стране обходится преступность.

Канал также сообщает, что в Алматы начнут принудительно изымать земли у горожан под строительство метро. Это «участки, расположенные в Наурызбайском районе города — от станции «Калкаман» до рынка «Барлык»».

«Собственникам обещают компенсацию в установленном законодательством порядке. Процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года», — уточняет ТГ.

В подборке новостей и летние темы — пассажиропоток в Боровое увеличился на 30% по сравнению с июнем 2023 года, сообщают авторы.

«В первый летний месяц электричка перевезла на курорт 49 тысяч туристов — на треть больше, чем годом ранее. …Отправиться в Боровое можно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. … Количество пассажиров за последние три года выросло в 10 раз», — передает ТГ.

НАТО в роли удава

ИноСМИ — 143 215 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что французы поддержали Трампа после покушения.

Дональд ТРАМП. (АP Photo Gene/J. Puskar)

«В воскресенье утром французские политики выразили поддержку бывшему американскому президенту в связи с покушением на его жизнь и осудили акт «политического насилия», пишет Le Figaro. Читатели издания присоединились к ним в комментариях», — сообщают авторы.

В Швейцарии обвинили лидеров Европы в некомпетентности, пишут далее телеграмеры.

«В европейских странах нет лидеров, способных противостоять разрушительному влиянию США, заявляет экс-дипломат из Швейцарии Жорж Мартен в интервью каналу Antithèse. Их антироссийская политика слепо подчиняется курсу НАТО — военного инструмента Вашингтона», — передает ТГ.

В этой реплике авторы приводят следующие цитаты из интервью издания.

«НАТО повела себя с Россией, как удав, который своими кольцами обхватывает и душит. Натовцы, конечно, говорили: «Это по дружбе, мы вас обожаем, но сжимаем кольца». Включить в альянс хотели Украину и Грузию».

«НАТО перешла ряд красных линий. …Нынешние европейские лидеры будто участвуют в шоу. Политики произносят некие фразы и не думают, что это значит для международных отношений. Милитаристский дискурс пришел на смену миротворческому. Европа вторая после Украины, кто страдает от происходящего».

Исключив Россию, ЦЕРН — Европейская организация по ядерным исследованиям, продолжает совместный проект в Дубне, пишет далее ТГ.

«Из-за конфликта на Украине ЦЕРН решил прекратить сотрудничество с Россией, сообщает RTS. Но одну лазейку межгосударственная научная организация для себя всё-таки оставила», — цитируют телеграмеры.

Список западных организаций не ушедших из России, пополнил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН), продолжают они.

«В декабре прошлого года центр принял политическое решение об исключении из своих рядов представителей России и Белоруссии. Однако теперь тот же центр заявил о расширении сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), расположенном в подмосковной Дубне», — сообщает ТГ.

Со ссылкой на издание RTS, авторы пишут, что член совета ЦЕРН от Украины обеспокоен тем, что исследования, ведущиеся в ОИЯИ, могут преследовать и военные цели. Но пресс-секретарь ЦЕРН ответил на это, что «сотрудничество с Россией ограничено и носит символический характер».

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