«Есть ли смысл в проведении референдума»

Сетевые СМИ о спорах вокруг строительства АЭС

Петр СВОИК – «Референдум: когда, за что и против чего?» — 1 сентября исполнится год с момента объявления президентом решения о референдуме по поводу строительства АЭС в Казахстане с обещанием назвать дату позднее. Теперь со слов главы государства мы точно знаем, что плебисцит состоится осенью, но вот дату определит правительство. Надо полагать, столь долгая неопределенность и раньше была связана с нерасторопностью кабмина. Но почему же он откладывает и откладывает момент определения дальнейшей судьбы казахстанской энергетики?

Скорее всего, правительство и откладывало без конца час икс, потому что судьба электроэнергетики Казахстана была предопределена еще со времен подготовки к ЭКСПО-2017. Референдум эту определенность точно изменит, а в правительстве засели силы, категорически такому противящиеся. Последний же их шанс, если дальше откладывать не получается, — затуманить хотя бы сам вопрос выбора.

На самом деле любой участник референдума понимает за или против не как выбор между светом и тьмой. Никто же не отказывается от российской электроэнергии в наших квартирах, хотя какая-то ее часть могла быть выработана на атомной электростанции. Просто сейчас альтернатива АЭС — это ВИЭ. Причем у каждого гражданина в голове какое-то свое представление, насколько атомная энергия дорога и опасна и насколько дешева и чиста солнечная и ветровая энергия, или наоборот. Никто не может залезть в голову каждого голосующего, особенно если представления в головах формируются достаточно противоречивым и случайным образом.

Это мы к тому, что как раз в правительственные головы давно и крепко вбита исключительно альтернативная энергетика, для которой сам факт референдума, сама возможность сравнения как кость в горле. Поэтому правительство до сих пор не сформулировало элементарную вводную для голосующих: между чем и чем выбор?

Почему обязательно выбирать между атомной и зеленой энергетикой, почему нельзя, например, развивать сразу и то и другое? Народу ведь без разницы, водяной или натриевый реактор, на медленных или быстрых нейтронах, солнечная или ветровая установка, литиевые батареи-накопители или маневренные ГТУ.

Боюсь, что у нас обязательно постараются предложить выбор между, например, “дешево-ненадежно” и “дорого-опасно”. Выносимый на голосование выбор вариантов должен основываться, разумеется, на одинаковой надежности и безопасности. А потому, если бы правительство такую вводную для голосования сформулировало, исход референдума был бы заранее предопределен. Народ, понятное дело, проголосовал бы за вариант, по которому электроэнергия элементарно дешевле. И если правительство тянет время и отлынивает от определенности, то этому есть, конечно, конкретная причина.

Точнее, целых две причины, из которых вторую назовем чуть позже. А первую мы назвали: власти старого Казахстана были твердо направлены по зеленому пути, сил изменить маршрут до сих пор недостаточно, а потому правительство ищет способы если не отказаться, то хотя бы затянуть строительство АЭС.

Вы удивитесь, но атомная энергетика ведь тоже зеленая, даже в Евросоюзе недавно это признали! То-то и оно, что признали совсем недавно — по безвыходности. Тогда как зеленый переход при нашем старательном в нем участии оказался на повестке стран ОЭСР, а через них — в глобальном тренде ровно с 2009-го, то есть непосредственно после мирового кризиса 2007-2008 годов, подведшего черту под прежним миропорядком…

И вот тут пора назвать вторую (тщательно замалчиваемую правительством) причину — тарифы.

В какую стоимость одного киловатт-часа выльются ВИЭ к 2035 году? Ответа на этот ключевой вопрос вы в утвержденных энергобалансах не найдете. Боюсь, ответов не знают и в правительстве — боятся знать! Зато в глаза бросаются такие несуразности: при прогнозируемом росте нагрузок к 2035 году на 7 ГВт (и это достаточно реальная величина) мощностей запланировано на… 17 ГВт. Что за нелепость?!

Наоборот, сплошная зеленая лепота: сначала в балансы натолкано столько солнечно-ветровых мощностей, чтобы правительству отчитаться перед Парижем, а иностранным инвесторам — отбить свои прибыли, а затем, поскольку ВИЭ в пиковые часы диспетчерского графика отдыхают, в балансы натолканы маневренные газотурбинные установки.

По деньгам (не говоря уже о том, где найдем столько газа и газохранилищ) это выливается в тариф величиной… Нет, зачем мы будем пугать народ, если правительство тщательно прячется от зеленой правды? Вот пусть оно отважится, а мы прокомментируем.

И последнее, самое главное: референдум вообще не про тарифы и даже не про энергетику. Это выбор дальнейшей социально-экономической и геополитической судьбы Казахстана, и для него также необходима своя вводная. А ее тоже до сих пор нет. Эта тема вообще никак не обсуждается.

Сауле ИСАБАЕВА – «АЭС: есть ли смысл в проведении референдума, и какими могут быть его итоги?» — Похоже, этой осенью в длительных спорах вокруг строительства атомной электростанции в Казахстане будет, наконец, поставлена точка. Их разрешит референдум, проведение которого недавно анонсировал глава государства. О том, каким будет его исход и есть ли вообще смысл в общенациональном голосовании, рассуждают наши эксперты, изучающие данный вопрос.

Интересно, что в соседнем Узбекистане аналогичное решение приняли безо всякого народного волеизъявления. И даже в целом ряде стран демократического Запада вердикт по вопросу о том, строить или не строить АЭС, развивать атомную энергетику или нет, выносят их правительства. Хотя, конечно, есть и такие, где по разным причинам вынуждены прибегать к голосованию. Но какой подход наиболее правильный? Сможет ли население РК, в массе своей не разбирающееся в этой теме и часто движимое эмоциями, принять верное решение? За кем вообще должно быть последнее слово – за народом или за специалистами? И почему власти Казахстана все-таки решились на референдум – может, чтобы снять с себя часть ответственности?

Олжас Байдильдинов, член Общественного совета Министерства энергетики РК: «Нам нужны, как минимум, три АЭС — на востоке, юге и западе страны»

— Убежден, что референдум нам не нужен и даже неуместен в текущей ситуации. Те, кто выступает против АЭС, похоже, не понимают, что Казахстан — энергодефицитная страна, которая вынуждена покупать электроэнергию у соседей. Наглядный пример: если бы в декабре 2023-го мы не импортировали её из России (около 9 процентов), то всей страной по два часа в день сидели бы без света…

Увы, этот дефицит в настоящее время восполнить нечем. Вопреки расхожему мнению, Казахстан вовсе не газовая держава и находится на 30-м месте по запасам «голубого топлива». При этом 85 процентов добываемого газа контролируется иностранными консорциумами – операторами Тенгиза, Кашагана и Карачаганака, которые работают в РК на условиях СРП (соглашений о разделе продукции) и стабилизированных контрактов. А новых объемов свободного газа в стране нет и в ближайшие годы не предвидится.

Еще один источник генерации электричества – уголь. Но, во-первых, мир признал его грязным. Во-вторых, участвовать в строительстве трех угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске согласились только россияне. Китайским и западным инвесторам они оказались неинтересны. Ну и, в-третьих, средний возраст наших старых ТЭЦ, на которые мы все еще уповаем, составляет 62 года. По прогнозам экспертов, в том числе из Министерства энергетики, маловероятно, что они дотянут до 2030-2035 гг. Сами представьте, что с ними будет через 11 лет, если сейчас поломки там происходят по два-три раза в год. Очевидно, что их возможности будут только снижаться.

Что касается возобновляемых источников энергии, то они нестабильны, зависят от погодных условий, да и в целом неспособны стать базовой генерацией электричества.

У нас просто нет другого выхода, кроме как развивать атомную энергетику, которая во всем мире признана самой чистой. Да и глупо не делать это в стране, которая занимает лидирующие позиции по запасам и добыче урана. Дабы перекрыть уже существующий дефицит электроэнергии, нам нужна атомная станция с двумя реакторами, мощность каждого из которых составляла бы 1200 MВт (по примеру российской ВВЭР-1200). А чтобы покрыть дефицит, который может образоваться к 2030-му, необходимы две такие АЭС, к 2035-му – три. Но пока речь идет лишь об одной АЭС, запустить которую планируют в 2035 году. Правда, есть сомнения в реальности этого срока, если учесть, что такое строительство занимает от 10 до 15 лет. Иными словами, мы уже упустили момент и сильно отстаем от других стран, в том числе от соседних.

И потом, надо понимать, что у Казахстана нет собственных средств на строительство АЭС. А это порядка 15 млрд долларов на одну станцию. Поэтому тот, кто придет ее возводить, будет привлекать свои финансовые ресурсы и в будущем «отбивать» их за счет тарифа. Вряд ли в мире найдется много желающих инвестировать в нас такую большую сумму, в том числе из-за рисков столкнуться с ежегодным госрегулированием тарифов. Поэтому мы сейчас далеко не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия…

Андрей Выползов, политолог, руководитель российского аналитического агентства «Стан-Центр» (Калининград): «Важно купировать опасность политических дрязг вокруг этого процесса»

— В последние годы на планете прошли, если не ошибаюсь, три референдума по атомной энергетике. И во всех случаях, особо подчеркну, на фоне острой внутриполитической борьбы, где АЭС являлась раздражителем. В 2012-м такой референдум провели в Литве, и на нем 65 процентов участников высказались против новой атомной станции в городе Висагинас, в 2013-м – в Болгарии, где результат был «за» строительство АЭС в городе Белене, но процента явки хватило только для вынесения вопроса на обсуждение в парламенте. И, наконец, в 2018-м в Тайване победили сторонники атомной энергетики, что для властей этого острова, которые двигались в направлении полного отказа от нее, стало неприятным сюрпризом.

Таким образом, референдум по столь чувствительному вопросу, как строительство АЭС, является довольно распространенной международной практикой, и ничего крамольного в нем нет. Казахстану, на мой взгляд, важно изучить опыт трёх упомянутых референдумов, чтобы, как говорится, не наступить на грабли и купировать опасность политических дрязг вокруг этого процесса.

В идеальном случае решение принимается триадой: специалистами, населением и политиками, но последнее слово всё-таки остается за политиками. Очевидно, что специалисты определяют целесообразность строительства АЭС, исходя из прогнозируемых потребностей (внутренних и/или экспортных) в электроэнергии, выбирают реакторную технологию, мощность и местоположение, доказывают ее безопасность. Население же высказывает своё отношение к этому проекту через соцопросы, а если их результаты неочевидны, то посредством референдума или иных способов волеизъявления. В свою очередь политики принимают окончательное решение, участвуют вместе со специалистами в выборе поставщика реакторных технологий и генподрядчика, принимают решение о финансировании строительства АЭС через госбюджет, частный капитал или кредиты (межгосударственные либо частные).

В конце концов, ответственность перед международным сообществом за ядерную безопасность своих АЭС и сохранность ядерных материалов несёт государство, а значит, политики. Это ещё один довод в пользу того, что окончательное решение должно быть за ними.

При этом говорить о «снятии ответственности», по меньшей мере, некорректно. На мой взгляд, власти страны и лично президент Токаев стремятся «закалить» самосознание казахстанцев. Ведь в Конституции РК написано: «Единственным источником государственной власти является народ». Так вот народ и примет решение, осознавая свою историческую ответственность. А то многие (не только в Казахстане, но и в России) живут в своей стране, думая, что они «в домике». В современном мире так уже не бывает. Пришло время думать о будущем, а не уподобляться попрыгунье-стрекозе из басни Крылова.

Виктория ПАНФИЛОВА – «Власти Казахстана замахнулись на возведение трех АЭС» — Власти Казахстана объявили о планах развития атомной индустрии. В августе 2024 года завершатся публичные обсуждения строительства АЭС. По результатам осенью состоится общенациональный референдум, на котором казахстанцы решат, нужна ли им АЭС. По словам министра энергетики Алмасадама САТКАЛИЕВА, речь идет о строительстве трех АЭС.

Вопрос строительства атомной станции в Казахстане обсуждается на протяжении 20 лет. Однако к единому мнению казахстанцы так и не пришли. Ускорение Казахстану придал соседний Узбекистан, который уже начинает с РФ строительство АЭС. В Казахстане же, как заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, лоббистские группы проводят кампании по дискредитации участников шорт-листа по строительству первой в республике АЭС.

Поэтому власти решили пойти другим путем. Вначале провести разъяснительную работу с населением, выяснить его мнение, а уж затем вынести вопрос на референдум. По словам министра, стало понятно, что казахстанцы, особенно молодежь, проявляют большой интерес к развитию атомной энергетики. «Они заинтересованы. Мы видим реальную поддержку людей, которые прямо задают вопрос, почему до сих пор в Казахстане не развивается энергетика», – сообщил журналистам Саткалиев.

Министр Саткалиев подчеркнул, что речь идет не просто о строительстве одной АЭС, а о развитии всей атомной индустрии. Казахстан уже обладает опытом эксплуатации современных реакторов и обладает необходимой научной базой для дальнейшего развития этого направления. В качестве потенциальных вендоров (поставщиков) ядерных технологий рассматриваются компании из Китая, Южной Кореи, России и Франции. Стоимость строительства оценивается в 10–12 млрд долл.

Решение о строительстве АЭС является стратегическим для Казахстана. Оно может обеспечить энергетическую независимость страны, способствовать диверсификации энергетического сектора и создать новые рабочие места.

А пока Казахстан, по словам министра, из-за высоких темпов роста энергопотребления вынужден значительно наращивать импорт электричества и газа. Ранее Саткалиев отмечал, что к 2030 году потребность электрической мощности республики составит 28,2 гигаватта (ГВт), при этом располагаемая мощность дотягивает только до 22 ГВт.

Саткалиев считает, что для надежного и расширяемого энергоснабжения в будущем необходимо подготовить три площадки для строительства АЭС – при условии, что этот вопрос будет поддержан на референдуме. Такие площадки есть – на севере, на востоке и на западе страны. «Если мы говорим о станциях большой и малой мощности, это площадка Балхаш. Есть площадка Курчатов, есть площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане», – приводит слова главы Минэнерго Kazinform.

Согласно заключению МАГАТЭ, факторов, препятствующих размещению АЭС вблизи озера Балхаш, не имеется. Ранее было предложено 13 разных проектов АЭС. Из них были выбраны 4. Все отобранные предложения подразумевают использование реакторов поколения 3 или 3+, которые отвечают всем требованиям безопасности и имеют улучшенные экономические показатели.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев отметил, что АЭС – это базовая генерация, которая будет 100 лет бесперебойно обеспечивать электроэнергией жителей страны.

Против строительства АЭС в Казахстане выступают активисты и прозападные НПО. Они требуют внести в бюллетень название компаний потенциальных подрядчиков. «Однако решение руководства Казахстана сначала провести референдум по строительству АЭС, а потом объявить о выборе поставщика поставило прозападное лобби в сложное положение. Технически в списке есть четыре проекта, и руководство отрасли с каменным лицом не делает никаких анонсов, в пользу каких проектов – французского или корейского. Хотя, думаю, для них тут важнее то, чтобы Казахстан не выбрал проект Росатома», – написал в своем Telegram казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, активисты требуют выставить на референдум не вопрос об атомной энергетике в принципе, а список конкретных потенциальных поставщиков. «Это уже становится смешно: речь идет не об экологии, а конкретном политическом и коммерческом решении», – подчеркнул эксперт.

Ашимбаев таже отметил и нервозность со стороны лоббистов ветряных и солнечных электростанций. Строительство АЭС существенно сократит объем контрактов и скажется на тарифе за электроэнергию, который и так сильно перекошен в пользу альтернативщиков. «Вот эти как бы «чистые экологи», но опять-таки «топят» за свои контракты. При этом понимают, что строить АЭС нужно, и начинать нужно было давно. Примером чему является ситуация в Мангистау, где после вывода из эксплуатации реактора БН-350 и отказа от строительства нового реактора под давлением американцев нефтедобывающий регион сталкивается с растущим дефицитом не только электрической, но и тепловой энергии. А МАЭК, нужно напомнить, это не только свет и тепло, но и пресная вода», – подчеркнул Ашимбаев.

Напомним, что в конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение референдума по вопросу строительства АЭС в стране на осень этого года. От его результатов будет зависеть будущее атомной энергетики в Казахстане.

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