Эксперт сравнил рынок СМИ с дохлой лошадью. Гениальные аферы Тлеубаева. Зеленский хочет наносить удары вглубь России

Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и Youtube-каналах — дым коромыслом. Глобальный компьютерный сбой встряхнул весь мир, пишут авторы каналов. Он нарушил работу аэропортов, банков и компаний. Некоторые крупные авиакомпании остановили регистрацию рейсов или прекратили полёты. Причинами большого сбоя называют конфликт программного обеспечения CrowdStrike и сервисов корпорации Microsoft.

Авторы также сообщают новости мессенджера – теперь Telegram будет показывать данные о стране и дате регистрации аккаунтов. Как сообщают каналы, на страницах пользователей появится информация о стране пребывания и месяце регистрации. «Мы активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новых участников сферы крипто валют», — цитируют авторы основателя мессенджера Павла Дурова. Нововведение касается публичных аккаунтов.

ЧП на заводе ферросплавов в Карагандинской области, в результате которого шесть рабочих оказалось в реанимации, в каналах занимает первые строчки. Возбуждено уголовное дело.

Завод ферросплавов. (Фото/© Официальный сайт Президента Казахстана)

Еще одно уголовное дело — в отношении бывшего руководителя МВД Ерлана Тургумбаева, уже поступило в суд, но под грифом «совершенно секретно», сообщают авторы. Напомним, его подозревают в злоупотреблениях полномочиями в дни кровавых январских событий 2022 года.

История трагедии с провалившимся 4 января автобусом в котлован шахты «Майкаинзолото» в Павлодарской области получила продолжение – спустя полгода нашли тело спасателя республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Айдоса Шаймердена.



Телеграмеры сообщают, что депутат Ермурат Бапи все-таки вылетел в Германию, для прохождения медицинской диагностики. Напомним, нездоровье мажилисмена стало поводом для теорий заговоров и отравлений, которые сам депутат опроверг.

А вот история пошлого видеоролика с эротическими танцами в юрте завершилась возбуждением уголовного дела – авторы каналов цитируют Генпрокуратуру. Видео снимали в Карасайском районе Алматы.

Еще одна тема возбуждает умы авторов каналов. Министерство промышленности и строительства официально объявило об отказе удовлетворить петицию об отмене утильсбора в Казахстане. Эксперты пытаются сбалансировать реакцию на этот отказ.

Утильсбор раздора

ABISHEV ANALYTICS – 9 896 подписчиков на этой неделе

Итак, петиция по отмене утильсбора завершилась отказом, а политолог Газиз Абишев взялся повысить политическую грамотность казахстанцев.

«Не все понимают суть публичных петиций. Некоторые пытаются приписать петициям роль республиканского референдума», — замечает автор канала.

На референдуме могут голосовать все граждане, объясняет он, и результат окончателен и обязателен к исполнению, а петицию запускает группа людей без полномочий и политического статуса.

«Когда её поддерживают вовлеченные полпроцента от общего числа избирателей, петиция обретает достаточно веса, чтобы тему перестали высокомерно игнорировать и провели её публичное рассмотрение», — пишет телеграмер.

Петиции — «важнейший инструмент делиберативной (совещательной) демократии, наряду с общественными советами и курултаями разного уровня». Их функция — кристаллизация общественной дискуссии, естественный отбор тем, на которые должно реагировать государство, пишет далее политолог.

«…В этой теме меня интересует вопрос: если бы Правительство сразу назвало утильсбор заградительным тарифом, призванным ограничивать приток старых автомобилей в Казахстане, и заодно поддерживающим медленный, но всё же рост локализации автопроизводства — как бы публика воспринимала этот заградительный тариф?», — спрашивает политолог.

Для аргумента — пример: «несколько лет назад президент США Трамп ударил по карманам американцев, введя дополнительные тарифы на китайские товары на сотни миллиардов долларов. По этому поводу тоже были петиции, влившиеся в общую дискуссию».

Ну, и нет худа без добра:

«Правительство вправе рассмотреть петицию и отказать в её удовлетворении. Но эта же петиция должна придать Правительству дополнительный импульс — оказывать давление на производителей по скорейшему углублению производства. Чтобы автопром создавал больше рабочих мест, платил больше налогов, привлекал больше субподрядчиков», — добавил политолог.

За «буйки» не заплывать!

The Village Казахстан – 17 690 подписчиков на этой неделе

Для журналистов ввели ограничения, которые вызвали шквал возмущений столичных представителей СМИ. Мининформации опубликовало проект обновленных правил работы сотрудников СМИ РК, сообщает ТГ. Согласно проекту, журналисты обязаны публиковать информацию о мероприятии только в том издании, от которого получили аккредитацию. Но многие журналисты работают в нескольких редакциях — из-за низких зарплат, отмечают авторы канала. Некоторые ведут свои Telegram- и Instagram-каналы, приносящие дополнительный доход. Ну, а в целом, это правило, безусловно, ограничивает права на распространение информации.

Еще одно правило про соблюдение регламента мероприятия также возмутило журналистов, сообщают телеграмеры. Теперь они обязаны задавать вопросы в ограниченном промежутке времени. Например, организация может позволить каждому корреспонденту задать только по два вопроса. Или же организаторы пресс-конференций вовсе могут отказать в проведении сессии вопрос-ответ. Нарушением может считаться вопрос, заданный не по теме брифинга. При нарушении правил двух и более раз журналистов могут лишить аккредитации.

Словом, журналисты выступают за свободу в разговоре и против жесткого регулирования официальных брифингов. ТГ также сообщает, что Аида Балаева ответила на критику — при желании журналист может подать заявку сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация. А насчет регламента министр заметила, что соблюдение расписания мероприятия было прописано в действующих правилах. И такую практику уже применяют в США и ЕС — журналиста могут лишить аккредитации за нарушение правил.

Между тем, в международном фонде «Адил Соз» заявили, что новые правила аккредитации журналистов «ограничивают свободу слова и накладывают еще больше ограничений на их работу».

Из крайности в крайность

Казахстан и все-все-все — 11 780 подписчиков на этой неделе

Тему аккредитации прокомментировал политолог Марат Шибутов. Он сравнил рынок СМИ с дохлой лошадью. Как и ряд других политологов, журналистов он не поддержал, и даже назвал спор «шизофренией на марше».

«В СМИ идет дикая истерика насчет аккредитации журналистов — журналисты пишут, что это прямо страшное ущемление свободы слова. Решил посмотреть пресловутый 10 пункт правил аккредитации журналистов, который критикуют…», — пишет политолог.

Ничего крамольного он там не увидел: «Нормальные же требования».

«Соблюдай регламент и не ломись туда, куда нельзя. Понятно, что у нас есть идиоты, которые на пресс-конференции по сельскому хозяйству начинают спрашивать про самолеты и прочее, но зачем их поощрять? Или тебя пригласили в зал, а ты вместо этого решила побегать по этажам – тоже не сильно умный поступок», — пишет Шибутов.

Он убежден, что проблема раздута «паркетными астанинскими журналистками, каждая из которых работает на несколько редакций». Рынок СМИ уже умер, пишет он далее «и все дальнейшие разговоры про него — это попытки скакать на дохлой лошади…».

«Бессмысленно обсуждать СМИ, которые не думают про рекламу, не думают про архивы, это уже последняя степень деградации. Люди переходят на чтение пабликов и они правы, никакой разницы с зарегистрированными СМИ уже нет», — поставил свою точку политолог.

Наглость – не счастье

ORDA — 154 935 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал рассказывает поучительную историю олигарха Нурлана Тлеубаева, который Астанинским судом осужден на десять лет за мошенничество. Об этом деле телеграмеры писали в феврале 2021 года сейчас сообщают новые подробности. Бывшему совладельцу обанкротившегося Delta Bank, дали еще один срок — 6 лет и 8 месяцев колонии. Но более строгое наказание поглощает менее строгое, поэтому это не изменило его участь. Но интересны новые подробности афер олиграха.

Коллаж: Qaz365.kz

Нурлан Тлеубаев — крупный акционер Delta Bank из казахстанского списка Forbes и экс-председатель Зернового союза Казахстана. Бизнесмена обвиняли в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, напомнили авторы ТГ.

Со ссылкой на информацию суда, ТГ пишет, что Тлеубаев «владел крупным пакетом акций Delta Bank и руководил группой компаний, в состав которой входили 140 фирм (ключевыми активами олигарха были ТОО «Холдинг «Алиби», АО «Зерновая страховая компания и ТОО «Корпорация АПК-Инвест»). В 2015 году, как установило следствие, он присвоил государственные деньги — более 4 млрд тенге, принадлежавших одной из нацкомпаний».

«Деньги поступили в банк по программе «Агробизнес-2020». Тлеубаев вывел эти средства со счетов финансовой организации в подконтрольные ему компании под предлогом рефинансирования кредитов. Для этого он использовал фиктивные договоры купли-продажи зерна. А в залог дал расписки на 76 тысяч тонн зерна, денежные обязательства на 4,8 млрд тенге и земельные участки в СКО, общей площадью более 16,5 тысяч гектаров. Причём более 14,7 тысяч гектаров заложил без ведома пайщиков, которые пользовались землёй», — сообщает ТГ.

Отрезвление?

KZ Insider — 14 138 подписчиков на этой неделе

Telegram–канал обращает внимание на смену риторики Зеленского: «горячая стадия войны закончится в 2024 году».

«Впервые с начала войны Киев меняет риторику. В интервью BBC Владимир Зеленский допустил, что «горячая фаза» может закончиться к концу этого года. Условие — «союзники должны быть сильными». При этом он допустил, что не все земли, потерянные Украиной, будут возвращены в ходе боевых действий. Впервые из уст Зеленского прозвучали размышления о дипломатии», — пишут авторы ТГ.

Для начала процесса дипломатического урегулирования у Киева должна быть сильная позиция, — заявил Зеленский. Это возможно только при помощи Запада.

Все сложно

ИноСМИ — 143 166 подписчиков на этой неделе

Вместе с тем, как сообщает Telegram–канал ИноСМИ со ссылкой на издание Breitbart, Зеленский выступил на заседании кабинета министров Великобритании.

«Он призвал Правительство разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Это закончится плохо, сразу поняли британцы. Некоторые союзники не позволяют Украине бить по России из-за опасений, что это втянет Запад в конфликт. Британское правительство заявило, что Украина сама решает, как использовать поставленные ей ракеты при условии соблюдения международного права», — пишут авторы ТГ.

Telegram–канал цитирует издание Newsmax, которое сообщает, что «Байден может сняться с предвыборной гонки уже в эти выходные».

Президент Байден согласился уйти с поста кандидата в президенты от Демократической партии, сообщает Newsmax. Журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин заявил в прошлый четверг, ссылаясь на ряд источников, что президент Джо Байден на фоне критики планирует сняться с президентских выборов.

«Его речь уже заготовлена. Он останется президентом. Еще мне сообщили, что он не поддержит вице-президента [Камалу] Харрис в качестве своего преемника. Но они рассчитывают, что он поддержит открытый процесс, в ходе которого съезд в Чикаго рассмотрит вице-президента Харрис и ряд других кандидатур и выберет из них кандидата в президенты от Демократической партии», — цитирует издание ТГ.

Урсулу фон дер Ляйен «никогда не следовало назначать на должность главы Еврокомиссии», пишет издание Die Weltwoche.

«С ее переизбранием ЕС стоит на грани авторитарного военного поворота. Изменения, произошедшие в ЕС, — это дело рук фон дер Ляйен и её политического объединения. К ним относятся американизация, НАТОвизация и милитаризация», — цитирует Telegram–канал мнение автора издания.

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