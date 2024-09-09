«Вторая «суперпрезидентская» республика, ставшая наследницей первой, но под новыми лозунгами, чувствует себя сейчас увереннее, чем в предыдущие пять лет»

Сетевые СМИ о послании президента Токаева народу Казахстана

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ – «Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на справедливость: эксперты о нарративах Послания» — 2 сентября в Казахстане стартовал новый политический сезон, который по традиции открыло Послание Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Базис отношений общества и госаппарата

«Если мы говорим о наиболее масштабных месседжах Послания, то, как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, ключевыми в стратегическом развитии нашей страны остаются концепты «справедливый Казахстан» и «слышащее государство». Это несменяемый базис взаимоотношений между обществом и госаппаратом. Идейный триумвират дополняется не менее сильным концептом «закон и порядок». Его практическое воплощение – сделать города и аулы Казахстана одними из самых безопасных и защищенных в мире«, — отметил директор Института евразийской интеграции Азамат БАЙГАЛИЕВ.

Четкий сигнал олигархам

«Президент Казахстана дал задание разработать новый закон о банках. Сегодня они получают сверхдоходы за счет эксплуатации человеческих и экономических ресурсов нашей страны. Многие банки живут за счет средств Национального фонда. Поэтому Глава государства поставил четкую задачу, чтобы сфера банковской экономики соответствовала принципам справедливости. То есть банки должны финансировать реальный сектор национальной экономики, аграрный сектор«, — подчеркнул депутат Мажилиса Ерлан САИРОВ.

«Президент Токаев также отметил, что при возврате незаконно выведенного капитала наши олигархи не должны торговаться. Эти деньги должны вкладываться в строительство школ, детских садов, музеев и призваны повышать культурные и нравственные уровни нашего народа. В то же время, если эти средства будут возвращены добровольно, то не будет никакого наказания. Но если лица, которые в свое время незаконно вывели средства или не могут объяснить происхождение капитала, будут торговаться, тогда будет включен режим наказания. В том числе уголовного«, — разъяснил депутат.

Саиров назвал это поручение четким сигналом олигархам о том, что с народом надо делиться.

Анализ KZ.expert – «Главный вывод из Послания Токаева» — Поскольку в республике никогда не было (и нет сейчас) общественного согласия, а также механизма его достижения, нет сомнений в том, что и это послание президента будет сразу и безоговорочно поддержано провластными политическими партиями, государственными и квазинезависимыми медиа, а также большинством отечественных экспертов и политически активных блогеров.

И одновременно оно не просто окажется под огнем критики, а будет полностью отвергнуто оппозиционными активистами и недовольными всех мастей.

При этом подавляющая часть казахстанцев останется как всегда в неведении, что же такого сказал глава государства, чего он хочет и чего добивается.

По нашей оценке, эффективность действий нынешней «суперпрезидентской» вертикали, не на порядок, но в разы хуже, чем это было в лучшие для Нурсултана Назарбаева периоды.

Если сравнить его с текстами предыдущих аналогичных документов, особенно в первые два года после январских событий 2022 года, то нетрудно заметить, что оно — эмоционально спокойное.

Это означает, что и клерки, которые готовили этот программный документ, и начальники всех мастей, которые его корректировали и визировали, и сам Касым-Жомарт ТОКАЕВ чувствуют себя в настоящее время достаточно уверенно.

И это, по нашей оценке, важнее всего того, что сказал в своем Послании второй президент.

Что же касается основной внутриполитической силы, способной реально противостоять второму президенту и его «суперпрезидентской» вертикали, то так называемый «Старый Казахстан» (а мы имеем в виду именно его), похоже, смирился с тем, что его отодвинули на информационные задворки.

Так что Касым-Жомарт Токаев и его ближайшее окружение смогли, похоже, восстановить внутриполитическое равновесие, которое было нарушено в стране после ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы государства и затем серьезно ослаблено в ходе январских событий 2022 года.

Другое дело, что главным фактором ослабления стал массовый страх, овладевший как правящей элитой страны, так и большинством тех казахстанцев, которые принимали участие в первоначальном накоплении капитала и добились в этом деле успехов.

Страх этот родился в январе 2022 года. Тогда жители страны убедились (многие на своем личном опыте) в том, что если госаппарат, пусть коррумпированный и неэффективный, перестает действовать, то на улицы страны и одновременно на ее политическую авансцену выходит не цивилизованная политическая оппозиция, а масса маргиналов. Главная цель которых — пограбить сейчас и немедленно.

Судя по всему, именно это всеобщее прозрение людей, которым есть что терять, и стало главной причиной того, что вторая «суперпрезидентская» республика, ставшая наследницей первой, но под новыми лозунгами, чувствует себя сейчас увереннее, чем в предыдущие пять лет.

С чем мы и поздравляем Касым-Жомарта Токаева и его команду.

Данияр АШИМБАЕВ – «Застарелые проблемы» — Прошлогоднее послание было всецело посвящено экономической стратегии и некоторые успехи в этой сфере глава государства отметил. Вместе с тем, если мы пробежимся по базовой тематике, то обратим внимание, что ТОКАЕВ акцентирует внимание на застарелых системных проблемах — бюджетная дисциплина, эффективность налоговой политики, кредитование реального сектора экономики, развитие МСБ, поддержка сельского хозяйства, сохранность и использование Нацфонда, улучшение инвестиционного климата, социальная ответственность крупного бизнеса, цифровизация, тарифная политика, адекватные землепользование и ирригация, диверсификация экономики, модернизация энергетики и коммунального хозяйства, качество автомобильных дорог, подготовка кадров, реформа образования и здравоохранения, очередное совершенствование механизма ГЧП и госзакупок, борьба с преступностью и наркобизнесом, развитие туризма. Касым-Жомарт Токаев уже говорил об этих вопросах, расставлял стратегические приоритеты и давал конкретные поручения. По ряду сфер есть динамика, но вместе с тем очевидно, что в целом президент не слишком доволен состоянием дел.

Отметим, что президент явно убежден, что объявленный им курс адекватен и стратегически обоснован. Он подчеркивает, что проблемы находятся в основном в сфере сложной мировой конъюнктуры, а его экономическая стратегия в перспективе даст свои результаты. Токаев подверг критике «безответственных, экзальтированных популистов, не обладающих глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам«.

По мнению главы государства, важно «сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение«.

Радио АЗАТТЫК – «Референдум по АЭС, «ангажированные лица» и «другой разговор» с предпринимателями. Главное из послания Токаева» — Датой проведения референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане Астана определила 6 октября. О чём ещё говорил президент ТОКАЕВ в очередном «послании народу».

Страна, в которой «нет притеснений»

В своём очередном, седьмом по счёту за последние пять лет, «послании народу» Токаев вновь заявил, что многие существующие в стране проблемы накапливались годами.

«В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то по языковому, конфессиональному, этническому или социальному», — заявил Токаев.

При этом он признал, что имеются «отдельные случаи провокаций», которые, как выразился президент, происходят «из-за безответственности, невежества некоторых граждан». Такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами, заявил Токаев.

Также он заявил, что «хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны».

«Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких «фобий». Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество», — заявил Токаев. Президент Казахстана не уточнил, что подразумевает под «фобиями» и кого имеет в виду, когда говорит об «ангажированных лицах».

Месседжи президента

В своём послании президент Казахстана призвал не оглядываться на страницы прошлого и не заниматься поиском виновных. Он не уточнил, о каких событиях прошлого говорит.

«Я уже говорил: нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперёд, думать о прогрессе и развитии нашей страны», — сказал Токаев.

Также казахстанский глава остановился на теме амнистии капитала, обязательным условием которого он назвал вложение средств в казахстанскую экономику.

«Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге», — заявил президент Казахстана.

«В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой», — добавил он. Президент страны не пояснил данное своё утверждение. Он сказал о необходимости упорядочить всю информацию о возвращённых государству активах и их целевом использовании.

Амиржан КОСАНОВ – «Послание и его политический преферендум» — Казахстан пока – президентская республика, и в нашем обществе существуют чересчур завышенные ожидания по поводу ежегодного Послания президента: многие считают, что его поручения имеют первостепенное значение и наибольший вес: именно в этом документе якобы должны прозвучать ответы абсолютно на все вопросы, волнующие граждан, должны быть расставлены приоритеты и все точки над «i». Но не обнаружив этого чуда, люди начинают априори критиковать его…

Одна из самых обсуждаемых в стране проблем — инициатива строительства АЭС. Общество по сути разделено на два непримиримых лагеря. Температура дискуссий так зашкаливает, что сторонники строительства АЭС ныне воспринимаются чуть ли не предателями интересов народа, которые продались власти, лоббирующей такое решение (хотя каждый имеет право на свое мнение).

Замечу, что многие граждане выступают против строительства АЭС, потому что не хотят прихода «Росатома» (причины: страна-агрессор, возможные последствия западных санкций, технологическая отсталость российской модели АЭС по сравнению с зарубежными аналогами, нежелание попасть под ядерную зависимость от непредсказуемого северного соседа). Вот, если бы накануне референдума определились со страной-строителем и была бы предложена модель из другой развитой страны, возможно, сторонников строительства АЭС прибавилось. В этом, на мой взгляд, заключается тактическая ошибка инициаторов референдума.

Учитывая архиважность проблемы и вовлеченность в нее наших граждан, то или иное решение по АЭС, в котором общественность найдет нарушение (в том числе, и во время проведения, заявленного на 6 октября, референдума), то проблема из экономико-энергетико-экологической грозит перерасти в политическую и стать главным лозунгом на знамени противников действующей власти, включая и «староказахстанцев», которые спят и видят себя в Акорде и ее окрестностях. И власть должна об этом знать…

Таков политический преферендум (окружающая среда) Послания. Возможно, именно в этом — главная проблема власти?!

Послание озаглавлено: ««Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». По поводу закона и порядка у меня особых сомнений нет: законы у нас строгие и граждане законопослушны. А вот относительно экономического развития и общественного оптимизма уверенности маловато, ибо у нас все красиво на бумаге, но, как правило, традиционные президентские послания не находят своего подтверждения в реальности. И такое, увы, происходит ежегодно…

«Вячеслав Додонов: Экономика вышла на передний план в курсе развития страны» — Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Вячеслав ДОДОНОВ — Я бы выделил несколько моментов. Во-первых, приоритетность экономических вопросов, с которых начал выступление президент, и которые представляли первые четыре пункта Послания. Это свидетельствует о том, что в настоящее время экономика вышла на передний план в курсе развития страны с точки зрения главы государства. Во-вторых, можно обратить внимание на анонсированные меры в области совершенствования законодательной базы экономических реформ, в частности, на дальнейшую работу над Налоговым кодексом, принятие которого перенесено на следующий год (очевидно, в связи с новыми инициативами в области налоговой политики), и необходимость разработки нового закона о банках. В-третьих, это тезис о переходе к дифференцированной шкале налогообложения доходов, который, на мой взгляд, имеет не столько экономические мотивы, сколько постулирует необходимость дальнейшего утверждения императива справедливости в обществе в рамках концепции «Справедливого Казахстана».

Сергей КОЗЛОВ – «Что такое правильно работать» — Седьмое по счёту послание президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана, уже достаточно подробно проанализировано многочисленными политологами и экспертами в самых разных отраслях.

Отметим, что главным лейтмотивом нынешнего послания стали экономика и финансы. Президент говорил о необходимости устранения дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой, об улучшении инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, о системных усилиях для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны.

Президент подчеркнул: «Главная цель – повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо».

На наш взгляд, экономика и финансы стали главными в нынешнем послании, тогда как политической модернизации в нём почти не нашлось места по одной причине. Мы постоянно освещали в этом году выборы сельских и поселковых акимов. И стало очевидно, что процесс этой самой политической модернизации вполне себе идёт, вот только участвовать в нём готовы далеко не все граждане страны.

Да, определённая общественная активность сейчас проявляется в связи с референдумом по строительству АЭС, который, к слову, президент назначил на 6 октября.

Однако общий процесс формирования политически активной нации показал: те, кто именует себя оппозицией или даже наиболее политически грамотной и активной частью общества, на деле оказались ангажированными из-за рубежа, по сути агентами чужого влияния. И вся эта публика включается, только когда ей дают команду её руководители.

Тогда как реальная политическая работа по проведению своих людей на разные уровни власти их не интересует. Только создание политического ажиотажа, критик всего и вся, происходящего в стране, продвижение интересов своих зарубежных кураторов.

Ситуация настолько прояснилась, особенно летом этого года, что стало бессмысленным вообще говорить о том, нужна ли нам политическая модернизация, или она уже идёт и почему не даёт нужных результатов. И глава государства подчеркнул: нам нужна модернизация сознания. Или осознание того, что без профессионального и ответственного отношения каждого к своему делу наша страна так и будет отставать в модернизации цивилизационной, а это чревато очень болезненными последствиями в недалёком будущем.

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