«Быть или не быть, вот в чем вопрос»

Сетевые СМИ о спорах в виде дискуссии вокруг строительства атомной электростанции

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Послание и его политический преферендум» — Одна из самых обсуждаемых в стране проблем — инициатива строительства АЭС. Общество по сути разделено на два непримиримых лагеря. Температура дискуссий так зашкаливает, что сторонники строительства АЭС ныне воспринимаются чуть ли не предателями интересов народа, которые продались власти, лоббирующей такое решение (хотя каждый имеет право на свое мнение).

Замечу, что многие граждане выступают против строительства АЭС, потому что не хотят прихода «Росатома» (причины: страна-агрессор, возможные последствия западных санкций, технологическая отсталость российской модели АЭС по сравнению с зарубежными аналогами, нежелание попасть под ядерную зависимость от непредсказуемого северного соседа). Вот, если бы накануне референдума определились со страной-строителем и была бы предложена модель из другой развитой страны, возможно, сторонников строительства АЭС прибавилось. В этом, на мой взгляд, заключается тактическая ошибка инициаторов референдума.

Учитывая архиважность проблемы и вовлеченность в нее наших граждан, то или иное решение по АЭС, в котором общественность найдет нарушение (в том числе, и во время проведения, заявленного на 6 октября, референдума), то проблема из экономико-энергетико-экологической грозит перерасти в политическую и стать главным лозунгом на знамени противников действующей власти, включая и «староказахстанцев», которые спят и видят себя в Акорде и ее окрестностях. И власть должна об этом знать.

Асхат АХМЕТБЕКОВ – «Атомная станция в Казахстане: прихоть или необходимость?» — Тема вокруг строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане окутана различными домыслами, сомнениями и опасениями казахстанцев. Страхи большинства после чернобыльской и фукусимской аварий понятны. Однако все они не имеют под собой оснований. Мифы и предрассудки вокруг строительства АЭС в развеял начальник лаборатории испытаний реакторного топлива Филиала Института атомной энергии РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Нуржан МУХАМЕДОВ.

— На данное время Казахстан испытывает дефицит электроэнергии и во время острого энергодефицита мы вынуждены закупать электроэнергию из соседних стран. Поэтому, чтобы покрыть эту нехватку, нам необходимо построить собственный источник, который будет вырабатывать электроэнергию. И этим источником на данный момент мы рассматриваем атомную электростанцию.

Поэтому первый аргумент в пользу АЭС – это энергозависимость. Нужно быть независимыми от других стран, чтобы у нас была своя электроэнергия. Любая станция и страна будет играть тарифом от закупа. Поэтому лучше самим вырабатывать электроэнергию, чем покупать у кого-то.

Кроме того, по залежам урана Казахстан занимает второе место по выработке, а по добыче занимает первое место. И на данный момент мы вынуждены продавать свое сырье в то время, когда мы можем использовать его сами.

Поэтому все плюсы сейчас за атомную электростанцию, так как она никаких выбросов в атмосферу не выделяет. При правильной эксплуатации является экологически чистым видом электроэнергии.

Появятся новые рабочие места. Важный фактор – устойчивая низкая стоимость генерации плюс обеспечение стабильного энергоснабжения в течение более 60 лет.

Если строить вблизи самого водоема, как планируется – озера Балхаш, то скажу сразу, что вред ядерный реактор озеру не принесет, так как сама вода напрямую не участвует в системе охлаждения ядерного реактора.

Потребление воды АЭС из озера Балхаш – всего 0,3% и никакой угрозы обмеления озеру нет.

У нас в стране есть четыре основных вуза, которые готовят кадры… В этих вузах есть специальности «ядерная физика», «техническая физика». Студенты этих университетов ежегодно проходят практику как в национальном ядерном центре, так и в институте ядерной физики, где практически отрабатывают свои навыки и теоретические знания, которые были получены в университетах.

В национальном ядерном центре есть два действующих исследовательских реактора, которые по требованиям не отличаются от требований по эксплуатации самого реактора АЭС.

А на АЭС нам требуется 2 000 человек на обслуживание электростанции и из них 400 человек с высшим образованием. Но так как строительство АЭС – это долгосрочный проект, то за 10-15 лет можно подготовить квалифицированные кадры.

Елизавета ЛУЖБИНА — «В Казахстане заспорили о строительстве атомной электростанции» — В основном население поддерживает возведение энергетического объекта, но есть ряд общественных деятелей и активистов, выступающих против этой инициативы.

Если граждане примут положительное решение, то потенциально строительством объекта могут заняться четыре компании, рассказал гендиректор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур ЖАНТИКИН. Речь может идти о следующих предприятиях: российском «Росатоме», китайской CNNC, корейской KHNP и французской EDF.

«МК» поговорил с президентом фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингизом ЛЕПСИБАЕВЫМ о перспективах строительства АЭС в Казахстане.

— Нет сомнений в том, что стране необходима атомная электростанция… Сегодня энергия генерируется за счет угля, но большинство станций серьезно устарели и их необходимо заменить. И тут альтернативы АЭС попросту нет…

Последние 30 лет в Казахстане пропагандировался жесткая атомофобская политика. Причина – печально известная история с Семипалатинским полигоном. Он нанес огромный экономический и социальный ущерб Казахстану.

Второй момент – высокий уровень недоверия к антикоррупционной системе Казахстана и стран, которые могут участвовать в проекте. Жители опасаются, что строительство будет произведено с нарушениями. Есть мнение, что участие корейских или французских компаний было бы предпочтительнее.

Бывший президент страны Нурсултан Назарбаев проводил мощную антиядерную политику. И, конечно, это не может быть разрушено за секунды.

Я сомневаюсь, что на референдуме будет принято положительное решение. В обществе слишком много фобий по этому вопросу. Чтобы их развеять может понадобиться еще несколько лет. И тогда строительство АЭС станет возможным.

Тимур СЕЙТМУРАТОВ, бизнесмен (США) – «Почему Казахстан может обойтись без АЭС» — С вашего позволения свою заметку, опубликованную на сайте Ratel.kz в 2021 году, продублирую ниже. Там приведены данные, которые, конечно, апологетов ядерной энергии, усиленно распространяющих мнение, что АЭС играют значимую роль в развитых странах, не сильно обрадуют. Для справки: доля атомной энергии в мировом потреблении не превышает 6% — и вряд ли стоит ожидать тенденцию к увеличению.

Впрочем, и для экофундаменталистов, безоговорочно присягнувших новой «зелёной» религии, у меня новости тоже не очень обнадеживающие.

Вот, к примеру, на протяжении последних 70 лет компания BP ежегодно публикует Статистический обзор мировой энергетики…

Так вот, обзор 2023 года показывает, что мир по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива для удовлетворения своих энергетических потребностей, даже несмотря на то, что возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, продолжают борьбу за своё место под солнцем (простите за намеренную тавтологию).

Неоспоримый факт заключается в том, что доля ископаемого топлива в глобальном потреблении первичной энергии продолжает составлять почти 82%. Спрос на природный газ и уголь остался практически на прежнем уровне, а спрос на нефть и нефтепродукты восстановился почти до уровня, который наблюдался перед началом пандемии…

Согласно данным компании «КазМунайГаз», Республика Казахстан занимает 22-е место в мире по запасам природного газа и 17-е место — по добыче нефти и газа…

При всём этом газовом великолепии Казахстан рассматривает вопрос строительства АЭС.

К 2035 Франция планирует снизить зависимость от АЭС с 75% до 50%. В планах французского правительства к 2025 свернуть эксплуатацию не менее 17 ядерных реакторов из работающих на сегодня 58.

Италия стала первой страной, которая закрыла вообще все имевшиеся АЭС и полностью отказалась от атомной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария, Тайвань осуществляют долгосрочную политику по отказу от атомной энергетики.

Также имели ранее, но отказались от программ атомной энергетики не имевшие АЭС Австралия, Азербайджан, Гана, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Филиппины.

В 2024 году природный газ стал крупнейшим источником, используемым для производства электроэнергии в США, на его долю приходится 43% производства всей электроэнергии.

Дамир СЕРИКБАЕВ, заместитель главного редактора журнала Forbes Kazakhstan – «Елеусизовы: АЭС строить в Казахстане нельзя» — Своим мнением о ситуации делятся президент Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат» Мэлс ЕЛЕУСИЗОВ и депутат маслихата Алматы, глава РОО «Kaz Eco Patrol» Тимур ЕЛЕУСИЗОВ.

«Атомная станция нам не нужна. Мы все помним уроки прошлого. Например, Чернобыль. Город и близлежащие к нему районы закрыты. Природа восстанавливается, но сколько там мутантов-животных? А «Фукусима»?! Японцы со своими технологиями, конечно, молодцы. Но даже им пришлось сливать из реактора воду с тритием — радиоактивным элементом. Была большая шумиха вокруг этого. А воду ведь нужно постоянно менять, сливать, потому что атомный реактор еще не остыл. И на самом деле различных аварий и ЧП на АЭС — колоссальное количество», — говорит Елеусизов-старший.

По мнению экологов, альтернатива строительству АЭС в Казахстане существует. Например, можно строить ТЭЦ, которые работают как на газе, так и на угле, при этом установив на них мощные фильтры. Такой подход применяется в ряде европейских стран и Японии.

«Также можно строить небольшие газовые станции для каждого микрорайона. Вот построили очередной ЖК — к нему стройте и газовую станцию, которая будет обеспечивать теплом и светом эти квартиры», — предложил Тимур Елеусизов.

Алмас ЧУКИН, экономист – «3 причины, по которым нельзя строить АЭС» — Я могу назвать ещё 5-6, но хватило бы и одной.

Самое главное – сохранение окружающей среды и будущего страны. Даже если есть, а он есть, один шанс из миллиона, что с этой станцией за 40-50 лет эксплуатации произойдёт авария, то строить возле Алматы на Балхаше опасное производство нельзя. Половина населения страны живёт на юге, от Туркестана до Талдыкоргана. Куда эвакуировать полстраны?

Второе по важности – АЭС для нас станет ещё и экономическим Чернобылем. ЛРТ в Астане нам выливается в 1,5 млрд долларов вложений в убыточный проект. АЭС будет равна десяти ЛРТ.

Для снабжения электроэнергией АЭС вообще не нужна. Даже смешно читать эти аргументы.

Во-первых, никто не знает, что будет через 15 лет. У нас небольшой дефицит 1-2% сегодня, и то из-за майнеров.

Во-вторых, эта АЭС на самом деле не очень большая – 2,2 ГВт (Экибастуз-1 выдаёт 4 ГВт). Она даст в лучшем случае 14 млрд кВт·ч энергии при нашем сегодняшнем потреблении 120 млрд в год. Чуть больше 10%.

В-третьих, если говорить об установленной мощности. Сегодня вся система располагает мощностью 18,1 ГВт. Безо всяких АЭС по плану Минэнерго мы построим угольных, газовых и ВИЭ-станций к 2030 году ещё 3 ГВт.

В общем, эта затея с АЭС опасная, очень дорогая и просто ненужная для энергетики. Меня 6 октября не будет в стране, но прошу засчитать мой голос против АЭС. Давайте лучше субсидировать людям солнечные панели на крышах – быстро и дёшево дадим всем электричество.

Галим ХУСАИНОВ, Председатель Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking» – «Кто в итоге похоронит проект строительства АЭС в Казахстане» — Бурные дискуссии идут вокруг АЭС в Казахстане. Несмотря на то, что уже понятна позиция Минэнерго и других участников дискуссии, тем не менее интересно посмотреть на такую электростанцию с финансовой точки зрения.

Четырехреакторная АЭС на 4,8 Гигаватт обойдется в 25-30 млрд долларов США. Кажется, хотят такую мощность. Если брать турецкий проект «Аккуйская АЭС», то у Турции с момента подписания до завершения строительства заняло15 лет. Турции обошелся проект в 22 млрд долларов. С учетом инфляции, у нас это будет 25-30 млрд. В Турции «Росатом» будет сам управлять станцией и договорился на тариф, который в «Росатоме» считают низким — в 12 центов. Это 58 тенге за киловатт. Я не думаю, что у нас будет дешевле, а, скорее всего, дороже. Кто захочет в Казахстане покупать электроэнергию по 58 тенге? Вопрос риторический.

Деньги в количестве 25 млрд долларов даже в расчете на 15 лет нам самим найти будет проблематично, учитывая, какие проблемы у нас с бюджетом, и Нацфонд последние несколько лет не растет. Здесь, скорее всего, будет кредит от страны, которая будет строить. Таких стран немного, и я думаю, что это будет Россия, но, учитывая санкции, Россия не самый надежный партнер в этом плане, так как будут риски недопоставки оборудования, которое имеет иностранную составляющую, и проект может затянуться на еще дольше…

Поэтому спорить сейчас по АЭС вообще не вижу смысла, так как наш государственный аппарат сам забюрократит этот вопрос и в итоге спустит в номенклатуру, как это было с Балхашской ТЭС, которая была гораздо дешевле и тариф там был также приемлемый, если сравнивать со стоимостью, какую нам предложат через АЭС.

А вообще, все эти истории карбоновой нейтральности нам явно еще пока не нужны: они не принесут нам устойчивости и прибыли, а учитывая, что у нас свой уголь и газ, лучше сосредоточиться на этих видах топлива и думать, как строить станции на угле и газе.

Айдархан КУСАИНОВ, экономист – «Впечатляет безграмотность противников АЭС и неуважение ими собственной страны» — Продолжаю наблюдать битву противников АЭС против АЭС. Впечатляет безграмотность позиции противников и неуважение ими собственной страны и общества. Пугалки про АЭС понятны, они – бытово-кухонно-обывательские. Поэтому, когда они звучат как экспертные аргументы, это удручает.

Пугалка первая. Ужасная авария на «Фукусиме» 2011 года, нельзя строить АЭС в Казахстане. Но Япония уже в 2013 году возобновляет эксплуатацию АЭС. Кроме того, уже с 2015 года строит новые мощности и планирует строить их дальше. И это в нестабильной сейсмозоне, осложнённой цунами и после их родной «Фукусимы». Потому что нормально понимают ситуацию.

Пугалка вторая. Нам нельзя АЭС – «украдут или сломают». Здесь вообще просто презрение к собственному обществу. В стране вообще-то «Казатомпром» – мировой лидер по добыче урана, развитая ядерная физика (Национальный ядерный центр), отлаженное и эффективное производство топливных элементов для АЭС. Те, кто думает, что мы здесь все тупые пастухи, не доросшие до высоких технологий, сильно ошибаются. С такими защитниками интересов народа, которые внушают обществу такое представление о нас, врагов не надо.

Третий аргумент. Не надо АЭС, нужны ветряки и солнце. Ну это про тех, кто искренне верит, что электромобили экологически чистые и дешёвые, потому что электричество само по себе чудесным образом появляется. Вы втыкаете вилку в розетку, и происходит чудо: электричество рождается из ниоткуда и само в машину запрыгивает.

Если страна хочет энергобезопасности на ветряках и солнечных панелях, то нужно налаживать производство ветряков и панелей здесь. А для этого нужна энергия, то есть АЭС.

Виктор ДОЛГОВ – «Референдум по АЭС – это референдум о геополитическом выборе Казахстана» — Акорда определилась со сроками проведения референдума относительно строительства АЭС. В первое воскресенье следующего месяца, 6 октября, гражданам и властям страны предстоит сделать важный геополитический выбор между интересами англосаксонского Запада и ключевых игроков Большой Евразии. Впрочем, при любом исходе голосования внешнеполитические расклады для Акорды ухудшатся. И вот почему…

Вопрос строительства АЭС в Казахстане целенаправленно политизировался: в тех же Южной Корее, Турции, Узбекистане или Венгрии никаких «референдумов» не было.

В случае принятия положительного решения по итогам референдума Казахстан сформирует технические требования и объявит открытый тендер на строительство. На данный момент услуги по строительству станций могут предложить лишь несколько стран: Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Япония/США.

Будущее строительство АЭС – это, помимо всего прочего, выбор геополитического вектора на 60-70 лет (жизненный цикл станции). На протяжении шести-семи десятилетий Казахстан будет зависеть от подрядчика в поставках топлива, запчастей, обучении персонала, вывозе и утилизации ядерных отходов.

А потому итоги референдума будут восприняты элитами ведущих геополитических игроков как индикатор лояльности/нелояльности Казахстана:

Выбор в качестве подрядчика компании из России или Китая будет рассматриваться в США как демонстративное неповиновение курсу Запада на изоляцию Большой Евразии, после чего и сам проект строительства станции, скорее всего, окажется под вторичными санкциями.

Отказ от строительства АЭС или выбор южнокорейского проекта будет рассматриваться уже Москвой и Пекином как демонстрация лояльности Астаны англосаксам (со всеми вытекающими из этого последствиями для двусторонней торговли и транзитных проектов).

К конфронтации с Западом не готова компрадорская часть казахстанской элиты, а к конфронтации с непосредственными соседями и ключевыми торговыми партнерами не готова казахстанская экономика.

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