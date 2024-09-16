В 2030-м начнется мировая война. Запад «Казатомпрому» не партнер. КНБ обвинили в скандале на Всемирных играх кочевников

Сетевые обзоры 161 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

Парламент примет отдельный закон о ядерной безопасности, сообщают Telegram и Youtube-каналы. Он будет регулировать вопросы охраны окружающей среды и включать стандарты безопасности для проектирования, строительства и эксплуатации АЭС в Казахстане. Значит быть АЭС?

V Всемирные игры кочевников завершились победой сборной Казахстана. В нашей копилке 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых медалей. И еще скандал на финише игр.

Медиаэксперты возмущены: блогеры стали регистрировать свои аккаунты в соцсетях как официальные СМИ!

В целом новостная повестка каналов на прошедшей неделе, как калейдоскоп – там и о мировой войне, которая уже на пороге, прекращении поставок урана на Запад, потрясающих по наглости примерах коррупции, «страшилки» про Россию и, конечно, про задержание в Алматы автора Telegram-канала «Обожаю» Асхата Ниязова и его оператора. Ниязов признался — «подебоширил» в акимате Алматы, когда ждал акима Досаева.

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CRONOS ASIA — Новости Казахстана – 1 313подписчика на этой неделе

Telegram-канал публикует «апгрейд единого алфавита тюркских государств». Авторы сообщают, что алфавит согласовали 13 сентября на встрече в Баку.

 

единый алфавит тюркских государств

 

«Комиссия пересмотрела первоначальный проект 1991 года и внесла необходимые правки. Каждая буква предложенного алфавита представляет различные фонемы в тюркских языках», — сообщает канал.

Телеграмеры уточняют, что он необходим «для взаимопонимания между тюркскими народами и для сохранения культурного наследия».

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Раз — и журналист?

Выход к правде – 39 393 подписчика на этой неделе

Почему блогеры решили назвать себя журналистами задают вопрос авторы ТГ.

«Медиаэксперты выразили озабоченность после того, как блогеры в Казахстане стали регистрировать свои аккаунты в соцсетях в качестве официальных СМИ», — пишет ТГ.

По этому поводу в столице даже организовали круглый стол медиаэкспертов, где обсудили тему блогеров-самозванцев.

«К примеру, Арман Юсупов, Карина Оксукпаева, Женис Омаров (Zheka Fatbelly) и другие сетевые знаменитости зарегистрировали свои страницы в социальных сетях, как официальные средства массовой информации», — сообщил ТГ.

Гульмира Биржанова, юрист общественного фонда «Правовой медиа-центр» потребовала от министерства культуры и информации разобраться с этим, пишут далее авторы.

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Все дело в новом законе «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Он распространяется только на блогеров, которых обязали маркировать рекламу, вставать на учёт и платить налоги с прибыли.

А кто нагадал?

Atameken Business — Новости Казахстана – 69 502 подписчика на этой неделе

Деловой телеграм-канал цитирует резонансное заявление мажилисмена Ермурата Бапи:

«Есть прогноз, что в 2030-м году состоится мировая война», — заявил депутат в ходе заседания в Мажилисе.

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Спикера интересовало — почему на оборону страны из казны выделяется так мало средств.

Какой он получил ответ, ТГ не сообщают. Одна надежда – время еще есть.

Тень на плетень

BES.media – 20 240 подписчиков на этой неделе

Зам министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle, что «Казахстан не боится повторения украинского сценария со стороны России». Журналист Deutsche Welle задал спикеру завирусившийся уже вопрос — о возможных рисках для Казахстана после событий в Украине.

«Казахстан решает все двусторонние вопросы с Россией до того, как они могут перерасти в проблемы. Он также подчеркнул важность торговых и человеческих связей между двумя странами», — цитируют Василенко телеграмеры.

Авторы также отмечают, что «заявления некоторых российских политиков о суверенитете Казахстана не раз были причинами дипломатических протестов со стороны Астаны, однако Россия официально не поддерживает эти высказывания своих граждан».

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«Пол Европы прошагали, пол Земли…»

AsiaToday – 120 025 подписчиков на этой неделе

Казахстан и Россия начали подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщает Telegram-канал.

«Министры культуры Казахстана и России провели встречу на полях X Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге», — цитирует канал информацию пресс-службы Минкультуры РК.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение договоренностей, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом, напоминают авторы, на III Национальном курултае говорил и Глава государства.

«Президент поручил начать подготовку, подчеркнув важность сохранения памяти о героях войны и системную работу по восстановлению исторической справедливости», —  цитируют авторы сообщение министерства.

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Всемирные игры кочевников: скандал и суд

KZ Insider – 14 095 подписчиков на этой неделе

Во время награждения за соревнования по кокпару сборная команда Кыргызстана в знак протеста сняла свои серебряные медали и покинула пьедестал, пишут авторы канала.

А еще ранее в прессе появились заявления, что гости соревнований жаловались на давление со стороны КНБ и готовятся подавать протест.

«В Комитете Госбезопасности заявления о прессинге отрицают. Представители этой службы не были задействованы в мероприятии и могли находиться в зоне проведения только как частные лица», — сообщают телеграмеры.

Стычка между командами произошла в финале, где встретились сборные Казахстана и Кыргызстана.

Соль в ноль Соль в ноль
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«В один из острых моментов игрок казахстанской сборной Улан Байтореев дважды ударил камчой соперника из Кыргызстана Кубанычбека Султан уулу. Это вызвало негодование у членов команды, и на поле началась потасовка. Матч пришлось приостанавливать, чтобы успокоить участников. Закончился о со счетом 5:4 в пользу принимающей стороны», — рассказал фабулу конфликта ТГ.

Липовая школа

Письма к Президенту – 44 879 подписчиков на этой неделе

Наглость может проявляться в различных формах. Об одном из ярких примеров пишет Telegram-канал «Письма к Президенту». Его авторы публикуют фотографию полуразрушенной средней школы №40 в Илийском районе Алматинской области, которую сдали в эксплуатацию всего семь лет назад, а сегодня уже признали аварийной.

 

школа

 

«На строительство здания потратили 2 млрд тенге. Сейчас почти три тысячи детей вынуждены посещать близлежащие школы в соседних сёлах. Акимат на капитальный ремонт здания планирует выделить еще 800 млн тенге», — сообщают авторы канала. По данным телеграмеров, родители школьников против такого решения – «здание построено некачественно и представляет опасность для жизни детей».

Корявое время Корявое время
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Авторы удивляются: почему за подобное строительство никто не понёс наказание?

Урану закрыли дорогу на Западу

Азиатский Экспресс – 4 815 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что в интервью Financial Times глава «Казатомпрома» Меиржан Юсупов сообщил, что антироссийские санкции серьезно мешают поставкам урана в Европу.

 

уран

 

«В связи с убытками компания может задуматься о прекращении поставок на Запад и найти новые рынки сбыта», — цитирует спикера ТГ.

Прежде продукция перевозилась через Санкт-Петербург, а теперь приходится использовать более дорогостоящие маршруты, объясняют авторы. Чтобы избежать зависимости от одного региона, «Казатомпром» стремится диверсифицировать поставки. «Однако традиционные маршруты через Россию стали ненадёжными из-за риска введения санкций. Из-за этого проще продавать большую часть казахстанской продукции азиатским партнёрам нежели западным».

«Азия, в числе стран которой и Казахстан, не желая терпеть одни убытки и совершает разворот на Восток- в поиске новых партнеров», — заключают авторы ТГ.

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