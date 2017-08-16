Общественный совет Алматы не в полной мере отражает качественный состав населения

Алматы. 16 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Общественный совет города Алматы не в полной мере отражает качественный состав населения, считает руководитель учреждения «Общественный проект» Александр Братенков.

«Структура населения Алматы – очень сложная. И моя личная точка зрения состоит в том, что состав общественного совета не в полной мере отражает качественный состав населения. Я глубоко убежден, что в общественном совете должны быть представители всех социальных слоев и различных политических взглядов», — сказал А. Братенков в ходе семинара «Повышение уровня взаимодействия государства и НПО» в среду.

По мнению эксперта, в общественном совете должно быть место людям, которые имеют радикальную точку зрения.

«У них должна быть легальная площадка для выражения своей точки зрения, чтобы они могли выражать ее не в кулуарах или соцсетях. С ними нужно беседовать, убеждать и переубеждать, но у них должна быть возможность свою точку зрения изложить. В общественный совет Алматы вошли представители гражданской партии. Но у нас в парламенте 3 партии, в политическом поле – 9 партий, и возможность им работать в общественных советах может минимизировать риски возможной социальной конфронтации», — подчеркнул А. Братенков.

Он полагает, что еще одна проблема общественных советов касается порядка выборности его членов.

«В законе говорится, что 2/3 членов общественного совета выбираются на конкурсной основе. Что значит конкурс? Для конкурса характерны критерии и отбор на основе этих критериев. Кто из членов общественного совета в ходе выборов выразил свое видение проблем территорий, обосновал их важность, то, как он будет решать ту или иную проблему, какой личный вклад готов внести? Такого не было. А конкурс по анкетным данным — это декларация и фикция», — считает А. Братенков.

Вместе с тем, полагает он, «тенденция, что общественные советы способны проблемы решать, прослеживается».

«Если говорить об опыте Алматы, то могу сказать, что общественный совет пытается довести до акимата проблемы, которые реально волнуют население, пытается сказать населению, что власть по вашим проблемам принимает решения. В других регионах ситуация обстоит несколько иначе — где-то власть доминирует, видит в общественном совете инструмент или способ решения своих вопросов. Общественные советы находятся в стадии формирования, прослеживается «детская болезнь», если можно так сказать, но прослеживается тенденция, что проблемы решаться будут», — резюмировал эксперт.

По данным соцопроса, представленным в ходе семинара, 28% опрошенных казахстанцев не уверены, что общественные советы способны формулировать самые актуальные проблемы населения, еще 30% говорят, что советы не смогут довести эти проблемы до сведения властных структур.

Семинар прошел в рамках проекта «Инициатива в поддержку эффективного управления». Организаторами выступили общественное объединение «Центр гражданской инициативы» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и «Фонда Евразия Центральной Азии» при финансовой поддержке USAID.