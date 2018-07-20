Оптимизация управлений, курирующих службы родовспоможения, привела к высокой материнской смертности в ряде регионов РК

Астана. 20 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Оптимизация управлений, курирующих службы родовспоможения, привела к высокой материнской смертности в ряде регионов Казахстана, сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

«Для координации службы родовспоможения в областных управлениях здравоохранения функционируют отделы по охране материнства и детства. Имеются курирующие заместители руководителей по родовспоможению и детству. Именно эти специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг физических состояний и мониторят в целом развитие службы. В Минздраве есть такое управление. Вместе с тем, некоторые областные управления здравоохранения провели оптимизацию данных структурных подразделений, что недопустимо (из-за рисков увеличения показателей по материнской смертности – КазТАГ)», — сказал Л. Актаева на коллегии ведомства в пятницу.

Как она добавила, сегодня отсутствие руководителей управлений по родовспоможению наблюдается в ряде областей РК – это Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, а также города Тараз, Атырау и Костанай.

При этом замглавы ведомства напомнила, что поручение по образованию данных соответствующих подразделении для курирования служб родовспоможения в 2002 году давал глава государства.

«Руководители отделов охраны здоровья матери и ребенка отсутствуют в Мангистау, Акмолинской области, Алматы, СКО, ЗКО, Тараз, Атырау, Костанай. Необходимо этот вопрос решить», — отметила замглавы минздрава.

Наряду с этим вице-министр проинформировала, что в настоящее время наиболее неблагополучными регионами по показателям материнской смертности остаются Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская области, СКО, ВКО, ЗКО. Во многом, по ее словам, такая ситуация складывается из-за дефицита медицинских кадров.

«По дефициту кадров, который имеется в регионах – в целом, акушер-гинекологов наблюдается (дефицит — КазТАГ) в лице 341 специалиста – в Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Алматинская и Костанайская областях. Анестезиологи и реаниматологи – 288 специалистов имеет место потребность. Наиболее высокие цифры – это Акмолинская, Карагандинская, Алматинская, ВКО, Алматы», — перечислила она.

Кроме этого, по ее данным, имеет место быть поздняя постановка беременных на учет – наиболее низкие показатели в Алматы и Алматинской области.

«На текущий период высокий риск материнской смертности остается в регионах – Туркестанская, Акмолинская, Карагандинская области, Астана, Алматы. Необходимо управлениям здравоохранения регионов усилить контроль за женщинами с абсолютными противопоказаниями с целью недопущения беременности. А если вдруг все-таки они реализуют свое репродуктивное право, и, несмотря на абсолютные противопоказания беременности, беременеют – необходимо обеспечить тщательный контроль за течением беременности», — пояснила Л. Актаева..

Как добавила вице-министр, сегодня состоят на учете 3 029 женщин фертильного возраста и беременных с противопоказаниями.

«Регионы с наиболее высокими цифрами – Туркестанская и Акмолинская области, Астана – где наиболее часто стоят на учете беременные с абсолютными противопоказаниями», — заключила она.

Напомним, очередной случай материнской смертности в Астане был зафиксирован 16 июля – в столичном перинатальном центре №2 женщина умерла после родов. Причину ее смерти будет выяснять экспертная комиссия.

Еще раньше – 3 июня сообщалось о том, что в перинатальном центре №1 Астаны за 2 недели произошло сразу 3 случая материнской смертности. По этим случаям руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров настаивает, что о халатности врачей речь не идет.

В целом, согласно информации министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в 2018 году количество умерших во время беременности и в послеродовом периоде женщин составляет 31 по всей стране.