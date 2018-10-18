Проблемы Казахстана с транзитом грузов через территорию России могут носить искусственный характер

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Алматы. 18 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Проблемы Казахстана с транзитом грузов через территорию России могут носить искусственный характер, считает независимый эксперт Юлий Юсупов.

«Трудно сказать, что у них (у российских санитарных и иных служб – КазТАГ) в головах. Но точно не только реэкспорт санкционных продуктов. Но нельзя исключать и элемент конкурентной борьбы, когда таким вот образом искусственно создаются препоны и для казахстанских товаров, которые могут составить конкуренцию аналогичным российским», — прокомментировал Ю. Юсупов сообщение о том, что НПП «Атамекен» выразил озабоченность проблемой транзита грузов для Казахстана через территорию России.

По его мнению, опасения российской стороны по поводу реэкспорта контрабанды вполне понятны и объяснимы.

«Возможны и чисто политические моменты: российским чиновникам может не нравиться экономическое сотрудничество Казахстана со странами, с которыми у России плохие отношения», — заключил Ю. Юсупов.

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