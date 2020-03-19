В метре друг от друга: и не мелодрама, и новая реальность

Европа неожиданно стала современным изгоем – именно здесь сейчас прогрессирует коронавирус. Как борется с опасной инфекцией Старый свет? Как спасает свои экономики?

Как живется, когда всюду – карантин?

Что ни день, то плохие новости. Отменяются авиарейсы и приостанавливается авиасообщение, шенгенское соглашение отправилось в мусорную корзину – теперь открытыми границами могут воспользоваться, да и то в ограниченных пределах, граждане европейских стран. Граждане третьих стран – увы, увы. Сухопутные границы закрыты многими странами – туда могут въехать только их резиденты.

Испания действует решительнее и жестче – на фоне других европейских стран. С понедельника, 16 марта, правительство ограничило свободное передвижение населения по всей Испании для сдерживания распространения коронавируса.

В отдельные испанские города уже вошли войска – для обеспечения порядка и помощи полиции. Общественный транспорт замер в ожидании лучших времен – почти все автобусные маршруты в городах отменены. Передвижение между населенными пунктами строго ограничено – и в социальных сетях люди пишут о неких прецедентах, дескать, уже есть первые случаи, когда водителям выписывались штрафы в 600 евро – просто потому, что без предельно уважительной и доказанной причины нельзя съездить из города в город. Но, видимо, проверки все-таки ведутся выборочно, потому как ваша покорная слуга во время карантина уже дважды ездила в аэропорт Аликанте (за 60 км) и ни разу не встретила никакого блок-поста или полицейских кордонов.

Только что пришла новость, что и железнодорожное сообщение прекращается. Национальный перевозчик Renfe аннулировал все билеты на поезда дальнего и среднего следования с полуночи 18 марта. Остается лишь железнодорожное сообщение между городами для экстренных случаев – поезда единичны, мест очень мало.

12-14 марта продуктовые магазины подверглись жестоким набегам паникующих граждан, полки опустели. Но торговые сети быстро оправились от ажиотажного спроса. Обилие восстановить пока еще не удалось: есть дефицит мяса, сыра, молочных продуктов, но зато овощные и фруктовые ряды – как будто никакого кризиса и нет. На входе в испанских супермаркетах «Меркадона» всех покупателей встречает охрана, и нужно здесь же пройти процедуру обеззараживания рук – все для этого есть: санитайзеры, салфетки. Специально обученные люди весь рабочий день протирают ручки тележек, поручни, двери, кассовые терминалы – для безопасности. На полу наклеены специальные предупреждающие ленты – во всех отделах и у кассы можно находиться только в метре друг от друга.

Карантин всеобщий, закрыты все учебные заведения, бары, кафе, рестораны, ТРЦ, спортивные и развлекательные заведения. Воспрещается гулять по улицам и в парках. Опечатаны детские площадки. Под запретом пляжи! Как это можно сделать? У них ведь нет калитки, а иные простираются на десятки км?! Всюду натянуты «тревожные» ленты, установлены предупреждающие знаки, над пляжами развиваются красные или черные флаги, общественные места, которые уже давно опустели, патрулирует полиция. Всем предписано оставаться дома, чтобы люди не подвергали опасности заражения других и не подвергались этой опасности сами.

За любое нарушение запрета – штраф, причем, немалый. Сорвете ограждающую ленту или передвинете барьер (ну хотя бы ради прикола) – заплатите от 100 до 600 евро. За отказ содействовать властям, который ставит под угрозу чью-либо безопасность, штраф — от 601 до 30 тыс. евро. За грубые нарушения правил поведения во время пандемии, поведение, опасное для здоровья других людей — штраф от 3001 до 60 тыс. евро. Но если такое поведение привело к тяжёлым последствиям, штраф может увеличиться до 600 тыс. евро.

Понятно, что большинство испанцев и иностранцев, которые живут в Испании, за всю свою жизнь таких состояний не сколотили, чтобы оплатить один-единственный штраф. Так что штрафные санкции скорее умозрительные, но хорошо дисциплинируют.

Народ напуган и согласен со всеми ограничениями. И, чтобы как-то поддерживать бодрость духа, по вечерам жители больших и малых городов каждый вечер выходят на балконы и в строго определенный час (сначала это было 22.00 вечера, сейчас — 20.00, чтобы к акции присоединились и дети) начинают аплодировать тем, кто на переднем фланге борьбы с опасными вирусом: медикам, полиции, и даже рискующим своим здоровьем фармацевтам и сотрудникам супермаркетов, которые все еще открыты.

«Индекс жадности» — зашкаливает

Европейские страны, понимая, что ситуация с коронавирусом ударит по национальным экономикам и людям, в срочном порядке начинают предпринимать меры, чтобы смягчить удар. Однако скорость принятия у всех стран разная. И «индекс жадности» власти – для этого потребуются громадные средства, но далеко не все правительства готовы обсуждать эти вопросы – тоже разный.

В Испании объявлено уже два пакета экономических мер по борьбе с кризисом. В первую очередь правительство решило поддержать бизнес, выделив 18,225 млрд. евро. Всем небольшим компаниям, чей доход в 2019 году не превысил 6,010 млн. евро, представлена возможность получить беспроцентную отсрочку на уплате налога на доходы физических лиц, НДС, налога на прибыль. Налоговую отсрочку на сумму до 30 тыс. евро можно запросить до 30 мая на срок до 6 месяцев. Пошаговая инструкция уже опубликована на сайте налоговой службы.

Второй пакет мер оценивается уже в сумму 200 млрд. евро. Вводится мораторий на выплату ипотечных кредитов. Он коснется семей, которые получили значительный экономический ущерб из-за коронавируса и не в состоянии сейчас платить, а также заемщиков, чей доход упал до трехкратного IPREM (7.519,59 евро в год). Также для индивидуальных предпринимателей предусматривает получение пособия по безработице в случае отсутствия дохода. При этом кабинет Педро Санчеса подвергся обструкции со стороны общественных организаций за то, что меры по поддержке не предусматривают моратория на социальные взносы. Как их будут платить предприниматели, лишившиеся дохода, совершенно неясно.

Во Франции основные меры поддержки направлены на бизнес, в первую очередь, туристический. На это будет выделено до 500 млрд. евро. К компаниям, пострадавшим от коронавируса, не будут применяться штрафы за задержки в выполнении госконтрактов. Они также получат отсрочку по уплате налогов и выплатам в социальные фонды. Для граждан тоже есть послабления: оплачиваемые больничные по уходу за членами семьи, удаленная работа.

Власти Италии приостанавливают выплаты по ипотечным кредитам, чтобы облегчить финансовое положение граждан в условиях вспышки коронавирусной инфекции.

Заместитель министра экономики Италии Лаура Кастелли заявила, что отсрочки предоставят семьям и отдельным гражданам. Итальянская банковская ассоциация отметила, что долговые каникулы будут предложены не только физическим лицам, но и малому бизнесу. В частности, там увеличивают гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Власти обещают компенсации компаниям, которые потеряли более 25% прибыли. На все про все будет выделено 340 млрд. евро.

Дания объявила о том, что плательщикам будет дана отсрочка по уплате НДС, а компаниям, которые пострадают от введенных ограничений, правительство покроет три четверти фондов зарплаты, если те не сократят рабочие места.

На этом пока все. Остальные страны полагают, что да, экономика будет падать, что последствия коронавируса будут ощущаться даже после окончания острой фазы эпидемии. Кто-то только разрабатывает меры поддержки своей экономики. Но как-то уж очень вяло. Похоже, стараются не переусердствовать – пока что «индекс жадности» зашкаливает.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.