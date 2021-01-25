Успехи наших девушек в конькобежном спорте и лыжной акробатике, чемпион Олимпиады-2016 под подозрением, главный турнир года для ватерполисток Казахстана и три выездные победы «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Конькобежный спорт: Надежда оправдала надежды

В силу понятных причин розыгрыш Кубка мира у мастеров скоростного бега на коньках начался как никогда поздно: первый этап состоялся лишь на прошлой неделе, а принимал его голландский Херенвен. От Казахстана были заявлены десять конькобежцев (семеро мужчин и три женщины), в том числе дебютант соревнований такого уровня 18-летний Бакдаулет Сагатов, специализирующийся на длинных дистанциях. Он принял участие в забегах на 5000 метров.

На снимке: Надежда Морозова

Особо стоит выделить 22-летнюю Надежду Морозову, для которой нынешний сезон – по сути, лишь второй в компании взрослых. Дистанцию 1500 метров она пробежала с 7-м временем, уступив представительницам лишь трех стран. Среди опередивших ее были голландки Ирен Вюст и Йорин тер Морс, поделившие между собой все золотые медали трех последних Олимпиад в этой дисциплине, призеры мировых первенств американка Бритни Боуи и россиянка Евгения Лаленкова… Наша соотечественница сбросила сразу полторы секунды с личного рекорда, который был установлен в высокогорном Солт-Лэйк-Сити, на одном из самых быстрых в мире катков (тогда как Херенвен расположен в равнинной местности). Спустя примерно три часа Надежда приняла участие в финальном забеге с масс-старта и финишировала 10-й.

После пропущенного из-за травмы сезона вернулась на лед Екатерина Айдова, которая в 2015-м и 2019-м становилась соответственно 4-й и 5-й на чемпионатах мира по спринтерскому многоборью. Дистанцию 1000 метров ей пришлось бежать в группе «В», где она показала лучшее время, а с учетом результатов конькобежек из группы «А» ее итоговое место оказалось 12-м. На «пятисотке», которую участницы в ходе этого этапа бежали дважды, Айдова стала сначала 15-й, а затем 14-й. В аналогичной мужской дисциплине Роман Креч в первый день занял 15-е место – этот результат и стал лучшим для наших мужчин.

Фристайл: 7-е место Жанботы на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира по лыжной акробатике, прошедшем в столице России, наша соотечественница Жанбота Алдабергенова заняла высокое 7-е место. Правда, следует отметить, что в Москву не приехали китаянки, одни из сильнейших в этом виде спорта. Зато были действующая олимпийская чемпионка белоруска Анна Гуськова, призеры чемпионатов мира австралийка Лора Пил, россиянка Любовь Никитина, американки, одна из которых, Уинтер Винецки, и завоевала «золото».

На снимке: Жанбота Алдабергенова

В соперничестве с ними Жанбота успешно преодолела квалификацию, став по ее итогам 4-й, а в первом финале ей немного не хватило для того, чтобы пробиться в решающую стадию (топ-6). Что касается других наших участниц, то Акмаржан Калмурзаева заняла 16-е место, Аяна Жолдас – 17-е, Маржан Акжигит – 24-е. В соревнованиях мужчин лучший из казахстанцев, Ильдар Бадрутдинов, стал 21-м.

Водное поло: женская сборная – без путевки на Олимпиаду

Мировой квалификационный турнир, прошедший в Триесте (Италия), стал заключительным этапом отбора на летнюю Олимпиаду для женских команд. Ранее путевки в Токио завоевали восемь сборных – Японии (хозяйка Игр), Испании (действующий чемпион мира), США (1-е место в Мировой лиге), а также России, Канады, Китая, ЮАР и Австралии, ставшие победителями континентальных соревнований. На турнире в Триесте разыгрывались две последние олимпийские квоты. Их оспаривали ватерполистки из восьми стран, в том числе и Казахстана. Наши девушки получили это право потому, что заняли второе место после китаянок на Азиатских играх 2018-го.

На групповой стадии они провели три игры. Гречанкам проиграли со счетом 5:13, венгеркам – 6:23, а с израильтянками разошлись миром – 7:7. Став третьими в своем квартете, казахстанские ватерполистки в 1/4 финала вышли на вторую команду из другой группы – голландскую, которой они не смогли оказать серьезного сопротивления и потерпели поражение со счетом 6:19. Таким образом, наша команда выбыла из борьбы за олимпийские лицензии, и ей пришлось довольствоваться участием в матчах за 5-8 места. Там она взяла верх над словацкой – 11:10, после чего уступила французской – 10:12. В итоге сборная Казахстана расположилась на 6-й позиции.

А путевки на Олимпиаду завоевали сборные Венгрии и Голландии.

Тяжелая атлетика: тучи над олимпийским чемпионом

Международная федерация этого вида спорта (IWF) официально объявила о временном отстранении трех штангистов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил. Двое из них, казахстанец Ниджат Рахимов и румын Думитру Каптари, подозреваются в подмене проб (мочи), взятых у них на анализ в 2016-м. Пока не сообщается, на каких именно соревнованиях это произошло. Тут следует сказать о том, что оба тяжелоатлета в тот год выступали на летних Олимпийских играх, причем в одной весовой категории – до 77 кг. Тогда румын досрочно снялся с соревнований, а казахстанец завоевал «золото», при этом установив в заключительной попытке новый мировой рекорд в толчке, что и позволило ему обойти по сумме двух упражнений главного соперника из Китая.

На снимке: Ниджат Рахимов

Если подозрения подтвердятся, то Рахимов может быть пожизненно отлучен от спорта. Дело в том, что ранее он уже подвергался дисквалификации за применение допинга. Случилось это в 2013-м, когда штангист выступал за родной Азербайджан. После истечения двухлетнего срока он получил приглашение в сборную РК. Его медаль на Играх 2016-го стала шестой золотой за всю историю участия независимого Казахстана в Олимпиадах. Правда, пять предыдущих отобраны у спортсменов, их завоевавших, – Ильи Ильина (дважды), Зульфии Чиншанло, Майи Манезы и Светланы Подобедовой, уличенных в применении запрещенных препаратов. Не исключено, что подобное случится и с шестой золотой медалью.

Биатлон: неплохие результаты в эстафетах

В обзоре недельной давности мы сообщили о том, что Александр Мухин первым в нынешнем сезоне из казахстанских стреляющих лыжников пробился в «зачетную» зону на этапе Кубка мира. В минувший четверг аналогичного результата первой из состава нашей женской сборной добилась ее нынешний лидер Елизавета Бельченко. На этапе КМ в Антхотьц-Антерсельве (Италия) она стала 36-й в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Эта дисциплина является единственной в биатлоне, где за каждый промах дается не штрафной круг (на прохождение которого затрачивается 24-25 секунд), а штрафная минута. Иначе говоря, значение точной стрельбы значительно повышается. И Елизавета в достаточно сложных погодных условиях сумела ее продемонстрировать (два неточных выстрела из двадцати). Две другие наши биатлонистки, Людмила Ахатова и Анастасия Кондратьева, стреляли хуже, да и бежали медленнее, В итоговом протоколе они расположились по соседству, на 75-й и 76-й строчках. Отметим белоруску Динару Алимбекову, которая после ряда неудачных стартов вернулась в «топ-10», заняв 8-е место.

Наши парни в аналогичной гонке, но на 20 км, не сумели проявить себя должным образом. Мухин, оставив незакрытыми аж шесть мишеней, то есть почти каждую третью, показал 88-й результат, а Данил Белецкий – 92-й.

С другой стороны, Мухин отлично выступил в мужской эстафете. После первого этапа он сдал смену 5-м, сразу вслед за представителями ведущих биатлонных держав (Норвегия, Франция, Германия, Россия), проиграв лидеру совсем немного – 14 секунд. Бежавшие на следующих отрезках Киреев, Белецкий и Сергей Сирик не смогли поддержать почин товарища, но даже 16-е итоговая позиция (среди 24-х сборных) – хороший результат.

Успешно справилась со своей задачей и наша женская команда, показавшая по итогам эстафеты лучший свой результат в нынешнем сезоне – 14-е место. Помимо трех упомянутых девушек, в ее составе была Галина Вишневская, которая еще недавно являлась лидером сборной Казахстана, а теперь, после вынужденно пропущенного сезона 2018/19 (кстати, Международный спортивный арбитраж позже встал на ее сторону), травмы и замужества, пытается вернуться на прежний уровень.

Хоккей: удачный выезд накануне встреч с главными конкурентами

Три матча на выезде – три победы. Причем над командами, две из которых входят в топ-5 Западной конференции КХЛ, а третья там же борется за выход в «плэй-офф». Благодаря приобретению шести очков из шести возможных «Барыс» улучшил свое турнирное положение.

Во вторник он встречался в столице Финляндии с «Йокеритом» и показал весьма сбалансированную игру (надежные действия в обороне и острые атаки), что отразилось на результате. К тому же «проснулись» легионеры команды. Один из них, Филип Вароне, и открыл счет в конце стартового периода. Вторая треть матча получилась безголевой, хотя хоккеисты «Барыса» имели не одну возможность забить. А в начале заключительного периода хозяева льда забросили ответную шайбу. Но наша дружина заиграла в атаке еще острее и в заключительные десять минут трижды поразила ворота финской – 4:1. В этом отрезке дважды отличился Кертис Волк, а последний гол записал в свой актив Антон Сагадеев.

Спустя два дня «Барыс» гостил уже в столице России у «Динамо», одного из лидеров Западной конференции. И снова у казахстанского клуба игра, что называется, пошла. В стартовом периоде его хоккеисты превзошли хозяев льда и во времени владения шайбой, и в количестве бросков по воротам. «Зримым» отражением этого превосходства стали два гола в исполнении Джесси Блэкера и Павла Акользина. Во второй трети матча ситуация не изменилась, в том числе и с точки зрения цифр на табло, и лишь в заключительной двадцатиминутке москвичи перехватили игровое преимущество, которое, однако, ничего им не дало. Благодаря четкой игре в обороне и уверенным действиям голкипера Хенрика Карлссона гости удержали победный и при этом «сухой» счет – 2:0.

А в субботу «Барыс» встречался в Подольске с местным «Витязем», ведущим борьбу за выход в «плэй-офф». Команды выдали напряженный и одновременно результативный матч: одна выходила вперед, а вторая вскоре восстанавливала равновесие – и так продолжалось до самого конца основного времени. Если Линус Виделль и Валерий Орехов сравнивали счет, то следующая результативная атака «Барыса», которую завершил Никита Михайлис, впервые поставила хозяев льда в положении отыгрывающихся. Впрочем, те не только отыгрались, но и забили еще один гол, причем сделали это за две минуты до конца третьего периода. Однако тот же Михайлис, оформив «дубль», перевел игру в овертайм, в начале которого Джесси Блэкер принес «Барысу» волевую победу – 5:4.

После этого успеха казахстанский клуб поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы «Востока», сместив с нее нижегородское «Торпедо». Чуть выше, в непосредственной близости находятся «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Трактор», занимающие места с 4-го по 6-е. Именно с ними, а также с одним из аутсайдеров, «Нефтехимиком», сыграет «Барыс» в ближайшие дни, в период с 26 января по 1 февраля. Возможно, эти домашние поединки и станут своего рода моментом истины.

Футзал: последний барьер перед финальным турниром

Игроки казахстанских клубов узнали, с кем им предстоит играть в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА – в минувший четверг прошла жеребьевка. Соперником алматинского «Кайрата» стал румынский «Юнайтед Галац», дебютант этого турнира. А «Актобе» встретится со словенской командой «Добовец». В каждом из противостояний будет проведен лишь один матч, причем оба наших клуба сыграют в родных стенах. Поединки должны состояться в период с 16 по 21 февраля.

Победители всех восьми пар получат право принять участие в финальном турнире, который запланирован на конец апреля – начало мая. Место его проведения – столица Белоруссии.

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