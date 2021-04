Самые крупные тюркоязычные нации испытывают серьезные проблемы со своей тюркской идентичностью

На первый план выдвигается Казахстан. И тут знаменательным представляется объявление казахстанского города Туркестана центром всех тюркских народов

Крупнейшими по численности тюркоязычными народами считаются турки, азербайджанцы и узбеки. Именно в таком порядке они располагаются в контексте относящихся к тюркам в мире показателей демографической статистики. Общая численность турок оценивается, по разным данным, в 65-81 млн. человек, азербайджанцев — в 50-55 млн., узбеков — в 30-35 млн. Получается, что они составляют почти 80% всех тюрок в мире. Поэтому правомерно было бы, наверное, видеть в них основную тяговую силу процесса общетюркской интеграции. Да вот только обнаруживается, что эти крупнейшие тюркоязычные нации испытывают сейчас серьезные проблемы со своей тюркской идентичностью.

В Турции это стало особенно бросаться в глаза после того, как сделались общедоступными содержащиеся в специальном хранилище МВД реестры документов об этническом происхождении населения — громадного архива родословных, относящихся к временам Османской империи. На протяжении многих лет они строго охранялись. Но в начале 2018 года власти открыли их для своих граждан. С этого времени веб-сайт, который предоставляет доступ ко всем государственным услугам в стране, содержит в себе генеалогическую вкладку. Пользователи получили возможность загружать документы о происхождении (своих) предков с записями, восходящими корнями к 1882 году. И они не преминули воспользоваться ею. Всего за два дня после открытия доступа к архиву родословных более 5 миллионов турок входили на указанный сайт для получения сведений о своих корнях в вышеназванном реестре. Интерес оказался настолько велик, что через считанные часы он (сайт) рухнул, и его администрации пришлось приостановить работу сервиса.

Представления турок о своем происхождении подвергаются ревизии

Современное турецкое государство с момента своего образования в 1923 году «навязывало», как это утверждается в статье под названием «Who Is a Turk? It’s Complicated» — «Кто такой турок? Это сложный вопрос» из американской газеты New York Times, своим гражданам «жесткую национальную идентичность, исключающую этническую принадлежность и подчеркивающую «чистую» тюркскость». Ее автор Кайи Генч, живущий в Стамбуле писатель, поделился еще таким наблюдением: «Открытие правительством своих реестров заворожило людей. По мере восприятия турками сведений об их собственном этническом разнообразии, вековая идея расовой чистоты, созданная и навязанная государством, стала рушиться». И что же стало происходить дальше? Британское издание Independent в своем материале под названием «Erdogan has released the genealogy of thousands of Turks» — «Эрдоган раскрыл генеалогию тысяч турок — но каков его мотив?» за авторством Роберта Фриска охарактеризовало сложившуюся тогда ситуацию так: «Оказалось, что весьма много турок на самом деле являются армянами или частично армянами, или даже частично греками или евреями». Но почему турецкое руководство, энергичным образом продвигающее концепцию «Büyük Turan Birliği» («Союз Великого Турана») под лозунгом «Alti devlet tek millet» («Одна нация – шесть государств»), пошло на такой шаг, который, казалось бы, грозит размыванием основ национальной идентичности в турецком обществе?! Ответ на такой вопрос лежит, что называется, на поверхности. Этим шагом оно, скорее всего, показывает свою готовность считаться с изменившейся реальностью. При нынешнем уровне развития таких областей знания, как генетика и прикладная или публичная история, и открытости доступа к всевозможной информации для простонародных масс продолжение курса на безапелляционное навязывание турецкому обществу мифа о том, что «мы, все турки, являемся потомками тюркских кочевников из Центральной Азии», уже вовсе не сулит такой отдачи, какая была прежде. И официальная Анкара, надо полагать, вполне отдает себе отчет в этом.

То, на признание чего негласным образом несколько лет назад пошла официальная Анкара, не представляет из себя ничего нового для науки. Еще лет десять с лишним назад журнал Discover Magazine опубликовал статью под названием «What intra- & inter- population genetic variance tells us» — «Что говорит нам внутри- и межпопуляционное генетическое отклонение». В ней по рассматриваемому в данном случае вопросу сообщалось следующее: «Наконец мы сравниваем турок, греков и киприотов. Историческая этнография сильным образом предполагает, что в основе анатолийского турецкого происхождения находится греческий и армянский компонент». А в опубликованном несколько позже в издании Diplomat материале под названием «The Epic Story of How the Turks Migrated From Central Asia to Turkey» — «Эпическая история о том, как турки мигрировали из Центральной Азии в Турцию» говорилось так: «Очевидность тюркификации (коренного населения) Малой Азии подтверждается тем фактом, что генетически большинство современных турок наиболее тесно связаны с греками и армянами, а не с такими тюркоязычными народами Центральной Азии, как узбеки и казахи». То есть получается, что, с точки зрения науки, современные турки являются не только по происхождению, но и по этнографии, а значит, и по культуре потомками малоазийских греков и армян. В правоте такого вывода сейчас убеждаются многие из турецких граждан после получения сведений о своих корнях из архива Главного управления по делам населения и гражданства (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) МВД страны.

Но вышеназванный миф об общем тюркском происхождении турецких граждан свою миссию выполнил как нельзя лучше. Ведь в течение длительного времени официальная политика исходила из того, что турки сформировали спаянную (общей кровью, историей, обычаями, традициями и территорией) этническую идентичность. На основе такого понимания себя выросло и прожило свою жизнь несколько поколений турецких граждан. Однако сейчас уже очень сложно, а, может, даже невозможно по-прежнему поддерживать миф о центрально-азиатском происхождении турок в целом, поэтому власти, видимо, и решились пойти, образно говоря, на ослабление «гаек». А именно — отказаться от продолжения практики навязывания своим гражданам «жесткой национальной идентичности» и в качестве доброй воли открыть им всем доступ к архиву родословных. Пусть они, мол, сами решают, кем себя в дальнейшем считать. При этом надежда возлагается, надо полагать, на то, что проводившаяся на протяжении многих десятилетий политика тюркификации обусловит сохранение статус-кво. А именно — дальнейшее «доминирование тюркской (турецкой) этнической идентичности во всех аспектах общественной жизни» страны. Но на самом деле все далеко не так однозначно складывается, поскольку у многих турецких граждан в свете вышеописанного характера перемен возникает внутренний конфликт (то есть серьезное противоречие в системе значимых для них ценностей), связанный с необходимостью пересмотра своей идентичности. Журналисты в качестве иллюстрации возникновения такой ситуации часто упоминают случай с Ибрагимом Яйлалы, который был турецким ультра-националистом, пошел служить в турецкий спецназ по убеждению, а когда узнал о своем греческом происхождении, принял христианство и, сменив имя, стал Янисом Василисом.

Появление примеров такого рода не может не беспокоить турецкое руководство. Поэтому, как отмечает западная пресса, в стране находится под запретом проведение генетического тестирования — мол, власти не хотят, чтобы миллионы людей узнали, что они исламизированные и тюркизированные греки и армяне. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Процесс, так сказать, пошел. Кто захочет определить свое происхождение с использованием ныне имеющихся возможностей, тому удастся, надо полагать, рано или поздно сделать это. Происходящий из Турции и ныне проживающий в США профессор Аксель Чорлу на своей страничке в Twitter’е (https://twitter.com/AxelCorlu) указывает на то, что многие турки продолжают верить «странному нарративу о том, что они родом из Центральной Азии». По его словам, доля тюрок, прибывших в свое время в Анатолию, определенно составляло менее 10% ее населения, а, скорее всего, и того меньше. Далее он пишет: «И для прояснения ситуации еще раз скажу: я вовсе не утверждаю, что связывание ДНК с идентичностью — это здоровый подход к рассмотрению таких вопросов. Но это то, каким большинству людей видится путь к нахождению ответа на них. И их точка зрения действительно меняется, когда они получают результаты (ДНК-теста). Так что это — один из способов развенчания центрально-азиатского мифа».

Как бы то ни было, очевидным представляется то, что в Турции сейчас формируется такое поколение, для которого постулат «наши предки прибыли сюда из центрально-азиатских степей» уже не является краеугольным камнем самоидентификации их нации. Не беремся утверждать наверняка, но допускаем то, что турецкое общество с течением времени может оказаться поставленным перед необходимостью создания и выдвижения новой этнической идентификационной идеологемы.

Тегеран видит в азербайджанцах «персов, говорящих на тюркском языке»

В Азербайджане ситуация в контексте рассматриваемой тут темы представляется несколько иной. В этой стране по-прежнему принято считать, что «азербайджанские тюрки в большинстве своем являются потомками огузо-туркоманских, кыпчакских и тюрко-монгольских племен». Но есть два обстоятельства, которые следует тут принимать во внимание.

Во-первых, Азербайджан в духовном плане заметным образом ориентируется на Турцию. Так что, если там произойдут какие-то перемены в плане национальной самоидентификации, это может побудить азербайджанскую элиту также внести поправки в сложившиеся представления о происхождении коренного населения этой постсоветской республики.

Во-вторых, тамошние азербайджанцы представляют собой лишь часть азербайджанского народа, разделенного главным образом между двумя странами. В соседнем Иране людей азербайджанского происхождения насчитывается куда больше, чем всего населения самого Азербайджана, где в общей сложности проживает около 10,3 млн. человек. Так, во всяком случае, принято считать. Определить точное количество азербайджанцев в Иране трудно, поскольку официальная статистика с детализацией этнической структуры населения страны не публикуется. Однозначно известно только то, что они являются крупнейшим этническим меньшинством в ИРИ (Исламской Республике Иран).

Так вот, за последнее время в этой стране тоже стала проявляться тенденция публично ставить под сомнение, а то и попросту отрицать тюркское происхождение азери-тюрков или азербайджанцев. Причем инициатива в данном случае исходит не от представителей научных и академических или неформальных общественных кругов, а от тех, кто олицетворяет собой официальный Тегеран. Так, в апреле 2018 года (то есть вскоре после того, как рукводство Турции открыло публичный доступ к реестрам документов об этническом происхождении своего населения) специальный помощник президента Ирана по делам этнических и религиозных меньшинств Али Юнеси (в прошлом являвшийся председателем Исламского революционного суда Тегерана, руководителем политико-идеологического бюро Стражей исламской революции, а затем министром разведки и членом Высшего совета национальной безопасности) в интервью газете Qanun тех своих иранских сограждан, которые используют «азербайджанское наречие», назвал «персами, говорящими на тюркском языке». Если верить ему, эти люди на самом деле не тюрки, а персы, и их родным языком всегда был фарси (персидский), а на тюркский язык они «перешли каких-то 300-400 лет назад». Представителей иранских азербайджанцев такое высказывание возмутило («Iranian MPs of Turkish origin slam Rouhani’s aide over Azeri remarks | Daily Sabah» — «Иранские депутаты тюркского происхождения раскритиковали помощника Рухани за высказывания об азербайджанцах»). А ведь это — мнение не частного лица, а специального помощника главы государства именно по делам этнических и религиозных меньшинств. Его оппоненты в связи с этим высказыванием утверждали, что тот немного подзабыл историю.

Но если заглянуть в суть вещей, обнаруживается, что Али Юсефи при озвучивании такого мнения как раз-таки опирался на достоверный исторический источник. Речь идет о свидетельстве жившего в XVII веке французского автора Жана Шардена, которое изложено в его сочинении под названием «Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales par la mer Noire et par la Colchide, 1673-1677» («Дневник путешествия кавалера Шардена в Персию и Восточную Индию через Черное море и Колхиду, 1673-1677»), представляющем собой ценнейший источник по изучению Персии и других восточных монархий той эпохи. Он там, сравнивая персов и грузин с составлявшими в тогдашнем Иране правящий класс тюрками, пришел с присущим европейцам его времени расовым предрассудком к заключению, что «представители аристократии (правящего класса, знати, дворянства) Персии являются самыми неприятными по внешности мужчинами в мире», потому что они «короткорослые и толстые, с глазами и носом, как у китайцев, с плоскими и широкими лицами, и кожа у них желто-смуглая». А тюркский язык, который использовался в тогдашнем Иране, — это был родной язык этих самых людей, названных Жаном Шарденом «татарами» и представлявших собой, по его же словам, «La noblesse de la Perse» или «the Nobility of Persia» — «класс знатных людей Персии». Но едва ли современный азербайджанец сочтет себя сколько-нибудь соответствующим их вышеприведенному описанию. Остается напомнить, что этот самый Жан Шарден где-то 350 лет назад побывал в Иране и сделал вышеотмеченное наблюдение.

Можно предположить, что Али Юсефи, характеризуя иранских азербайджанцев в качестве «персов, говорящих на тюркском языке», исходил не только из представленных в исторических источниках свидетельств, но и также из выводов проведенных современными учеными-генетиками исследований. К примеру, специализированное издание Iranian Journal of Public Health («Иранский журнал общественного здравоохранения») еще десять лет назад опубликовало материал под названием «Iranian Azeri’s Y-Chromosomal Diversity in the Context of Turkish-Speaking Populations of the Middle East» — «Y-хромосомное разнообразие у иранских азербайджанцев в контексте тюркоязычного населения Ближнего Востока». Его авторы, представляющие Тегеранский университет медицинских наук и Копенгагенский университет, на основе результатов своей исследовательской работы пришли к такому выводу: «Слабое генетическое родство между тюркоязычным населением Ближнего Востока и туркменами, возможно, объясняется тем фактом, что сколько-нибудь существенного обмена генами между центральноазиатскими народами и предками тюркоязычных народов Южного Кавказа (Закавказья) и Малой Азии (Турции) не было. Следовательно, насаждение тюркского языка в этом регионе осуществлялось преимущественно ограниченным числом завоевателей, оставивших лишь слабый генетический сигнал в современных популяциях региона». То есть — теми самыми «короткорослыми» людьми «с глазами и носом, как у китайцев, с плоскими и широкими лицами и желто-смуглой кожей».

У иранских академических (ученых) и правящих кругов сомнений и неясностей касательно вопроса происхождения азербайджанцев и ряда других тюркоязычных этнических групп в их стране, похоже, не осталось. Они уже, можно сказать, озвучили концепцию «два языка — один народ». Однако сами эти тюркоязычные иранцы в основной своей массе, судя по всему, никак не готовы принять ее. Оно и понятно. Осознание принадлежности к определенной национальности впитывается с молоком матери и как бы не должно подлежать пересмотру. Но в Иране сейчас так же, как и в Турции, растет такое тюркоязычное поколение, среди представителей которого уже оказывается объективно легче посеять сомнения касательно их изначально тюркского происхождения. Попытки, как мы видим, уже делаются.

Узбеки вместе таджиками выдвигают концепцию «два языка — один народ»

В Узбекистане аналог концепции «два языка — один народ», заявленной официальным представителем президента Ирана и сходу напрочь отвергнутой иранскими азери-тюрками, был озвучен на самом высоком государственном уровне еще в 2000 году в следующей форме: «Узбеки и таджики — один народ, говорящий на двух языках». Сказал это первым тогдашний президент страны. В Узбекистане с тех пор такую формулу никто не оспорил и не оспаривает. Она при каждом релевантном (соответствующем) случае уже привычным образом произносится официальными лицами и публичными персонами, представляющими республику. Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы в этом убедиться.

В плане истории и этнической структуры населения Узбекистан имеет некоторую схожесть с Ираном. И здесь, и там на протяжении большей части всего прошлого тысячелетия правили династии тюркского и монгольского происхождения. И здесь, и там в качестве двух самых крупных этнических групп в составе населения представлены тюркоязычная и ираноязычная национальности.

А теперь и здесь, и там власти выдвигают объединительного характера концепцию «два языка — один народ». И тут уже возникает разница. В Иране являющиеся этническим меньшинством азербайджанцы не согласны с указанной концепцией. А в Узбекистане представляющие собой этническое меньшинство таджики, кажется, не имеют ничего против формулы «узбеки и таджики — один народ, говорящий на двух языках», если уж ее в находящемся по соседству отдельном государстве Таджикистан тоже, по всей видимости, приняли.

Подтверждение тому — вот эти две цитаты. Первая: «На земле Уструшаны сейчас располагается три суверенных государства – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Не это ли яркое свидетельства родства узбеков и таджиков!» («ТАДЖИКИ И УЗБЕКИ ИМЕЮТ ЕДИНЫЕ АРИЙСКИЕ КОРНИ — Таджикский технический университет (ttu.tj)»). Вторая: «Член союза журналистов Таджикистана и России Шухратжон Ёров привез в Бухару более сотни своих работ… «Черты лица узбеков и таджиков довольно схожи. Я бы сказал, неразличимы. Как неразличимы наши национальные обычаи и традиции. Это неудивительно, ведь мы — один народ, говорящий на двух языках», — отметил Ёров» («Два языка – один народ: в Бухаре проходит выставка таджикского фотографа — 09.07.2019, Sputnik Узбекистан (sputniknews.ru»). Видные представители Таджикистана признают узбеков таким же народом арийского происхождения, каким они считают свой этнос.

То, что сейчас отношения между двумя центрально-азиатскими республиками и национальностями складываются столь благоприятным образом, хорошо. Но возникает вопрос: где тут место тюркской идентичности узбеков? И на него сложно ответить.

Вместо послесловия : Казахи являются четвертым крупнейшим по численности тюркоязычным народом. Их численность, согласно данным из Википедии составляет около 17 миллионов. Получается, что они по этому показателю значительно уступают туркам, азербайджанцам и узбекам. А зато их тюркская идентичность никем не подвергался и не подвергается сомнению. И сейчас, похоже, настает такое время, когда Казахстану в свете складывающиеся условий придется принять на себя роль знаменосца общего дела всех тюрок. В этом смысле знаменательным представляется объявление казахстанского города Туркестана центром всех тюркских народов.

