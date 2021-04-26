Что волнует душу казаха (во второй половине апреля)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Арыстанбек Мухамедиулы хочет вновь стать министром?» — Открытое письмо известных деятелей культуры с критикой министра культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВОЙ организовано экс-главой этого ведомства, предполагает источник интернет-сайта Nege.

«В обращении к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ деятели культуры не согласились с решением министра и вступились за уволенного директора ГАТОБ им. Абая.

Ая КАЛИЕВА была уволена в феврале текущего года. Среди тех, кто подписал обращение: Бибигуль ТУЛЕГЕНОВА, Лаки КЕСОГЛУ, Гафиз ЕСИМОВ, Ренат САЛАВАТОВ, Нуржамал УСЕНБАЕВА, Нагима ЕСКАЛИЕВА и другие.

Однако после появления в соцсетях поста режиссера Ермека ТУРСУНОВА, в котором он написал, что люди недовольны работой министра Раимкуловой, народная артистка Бибигуль ТУЛЕГЕНОВА заявила, что «мы лишь хотели пояснений по поводу увольнения Калиевой, мы не критиковали министра». Худрук ГАТОБ Шахимардан КАЙДАРУЛЫ и вовсе заявил, что Бибигуль Тулегенова никогда бы не подписала такую «кляузу».

В свою очередь, глава Ассоциации казахских композиторов Артык ТОКСАНБАЕВ считает, что за постом Ермека Турсунова стоит бывший министр культуры и спорта Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ. Но Турсунов опроверг эту версию. Достоверный источник нашего издания утверждает, что министр Актоты Раимкулова тяжело восприняла обвинения в свой адрес. А ее сторонники уверены, что за нападками стоит ее предшественник — Мухамедиулы, который хочет снова занять кресло министра культуры», — говорится в материале.

Этнограф и историк Досымбек КАТЫРАН рассказал порталу Stan о казахских традициях и обычаях, посвященных мужчинам, а также об их менталитете.

«Известно, что в древних сказаниях и верованиях, всегда мужчина упоминается первым, и затем только женщина, говорится, что она создана из ребра мужского. Много всяких казахских обрядов и традиций, связанных с мужчинами… Следование всем традициям и обычаям, конечно, породило много культурных отличий в менталитете казахов. Они никогда не разбрасывались попусту словом «спасибо», как европейцы. Они благодарили лишь при важных, значимых случаях. Казахские мужчины, например, редко проявляли чувства к женщинам. Любовь — это чувство, данное нам свыше, и казахи не превращали его в игрушку. Казахи доказывали его делом. Не было никогда, чтобы казахские мужчины говорили «люблю» «умираю от любви» и прочее», — рассказал Катыран.

Ару ТЕТЕКАЛИ – «Казахстан потратил 35 миллиардов долларов на спасение экономики России от западных санкций» — На портале Skifnews.kz опубликовано высказывание журналиста Нургелди АБДЫГАНИ о последствиях санкций США против России и их влиянии на Казахстан.

По его словам, санкции сильно бьют по экономике России, что существенно влияет на состояние рубля и обесценивает его. При этом Россия остается на плаву благодаря Казахстану, который используется как «донор».

По словам автора, в этом большую роль играет ЕАЭС, который отрицательно влияет на экономику Казахстана.

«В 2014-2015 годах, когда были введены первые санкции против России, Казахстан ― это государство, которое спасло Россию от санкционного давления. Почему? Ведь в те годы Казахстан удерживал тенге силой. За 1 год и 8 месяцев мы потратили на интервенцию 28 миллиардов долларов. Информация о том, что «в 2014 году Казахстан потратил на интервенции 17 миллиардов долларов», появилась в отчетах Всемирного банка в начале 2015 года», ― отмечает Абдыгани.

По его словам, в это время тенге держался на уровне 190, а казахстанцы легально и нелегально начали скупать авто из России и покупать недвижимость в российских мегаполисах, на рынке массово начали появляться российские товары, вследствие чего капитал из Казахстана перетек в соседнюю страну.

Автор считает, что в то время ради спасения российской экономики Казахстан потратил 35 миллиардов долларов.

На портале Аbai.kz вышла статья под авторством Бекена КАЙРАТУЛЫ, где он привел архивные данные, которые подтверждают существование рабства на территории Казахстана во времена колонизации царской Россией.

В пример автор приводит приказ царицы Анны Иоанновны от 16 ноября 1737 года, где было узаконено ведение работорговли в Сибири, в том числе и на севере Казахстана.

«...если туземцы попадутся в руки, то их можно продавать, крестить и держать в рабстве без оплаты и вознаграждений», ― приводится цитата из указа в материале.

Виктор МАЙЛИН – «Лживая статистика правительства» — Каждый день приносит не самые веселые вести, связанные с социально-экономической действительностью. Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ из «Жас алаш» в статье «Батпаққа баттық, үкіметтің не ойлағаны бар?» — «Утопаем в трясине, а что там об этом думает правительство?» ссылается на последние квартальные отчеты, где падение указано в 1,6 процентов. Казалось бы, ситуация лучше, чем прошлогодние цифры в такой же отрезок времени и составлял -2,6. Однако это слабое утешение.

Так же скептически оценивает автор макроэкономические показатели, поскольку они на бумаге красивы, но где реальная польза от всех этих позитивных цифр для народа, для социально-экономической устойчивости?

Эксперты, опрошенные обозревателем «Жас Алаш», недовольны бравурной статистикой кабинета министров. В частности, доктор экономических наук, профессор Жанарбай АЛДАБЕРГЕНОВ вообще считает, что главный враг нашей экономики – это прежде всего фейковая статистика…

Инфляция, девальвация, макроэкономические показатели – они могут и лживыми, и настоящими. Но если в эти процессы вплетена коррупция – все эти маркеры приобретают плохую результативность, отображающуюся на благосостоянии граждан. Но есть в реалиях Казахстана и, скажем так, прямое, непосредственное воровство чужого имущества. Таким же негативным явлением в жизни сельчан является угон скота. Тут и социальные, и экономические категории переплетаются…

«Jasqazaq.kz» поднял эту тему сквозь призму старинного негласного уложения, что когда люди отдают своих лошадей табунщику «в аманаты», доверяют животину и если что потом случится с табуном, высокую ответственность нес табунщик. Платой ему была часть приплода. Сегодня времена иные и в худшую сторону. За каждую голову табунщик получает примерно 1500 тенге в месяц. Однако ответственности былой давно нет. В Шетском районе табун нескольких аулов попросту исчез – как рассказали следователи, это 500 голов на 174 миллионов тенге. Большой урон.

В Карагандинской области были пойманы два барымтача. Оказалось, они ворованные лошадей подставляли в другие табуны. Человек приходит за своим скотом, а ему дают лошадь, которая на само деле изначально была не его. Своеобразные «технологии». И такие «подставки» процветают среди табунщиков и… конокрадов одновременно.

Досымжан НАУХАНОВ – «Почему писатель Исабеков стал мечтать о восстановлении СССР» — Писатель-драматург Дулат ИСАБЕКОВ — автор 28 пьес и романов, которые завоевали сердца многих читателей. В интервью Stan.kz он рассказал, что думает о современном состоянии казахской литературы.

— Если честно, я начал мечтать о восстановлении Советской власти… Нет никакой справедливости, нет плана, нет перспектив. Раньше была перспектива. Сейчас нет смысла и писать. Раньше был стимул, а сейчас писатели остались на улице. Если бы моя одна книга вышла при Советской власти, я бы получил 15-20 тысяч рублей. Это стоимость одной машины. А что сейчас?! …

Люди не знают современных писателей. Потому что литература перестала быть событием для народа. Люди стали не читателями, а зрителями. Раньше Казахстан казался мне большим читальным залом. Моя первая книга вышла тиражом 24 тыс. экземпляров. Сегодня такой тираж фантастика. Сегодня наши книги издаются тиражом всего 1 000 экземпляров. Такое ощущение, что читатели в стране закончились и наши книги никому не нужны.

Ряды сверстников пустеют. Писатели подобны овцам, которые молчат, когда их забивают. Вот образ наших писателей. Они молча уходят из жизни. Не говорят о своей нужде, не жалуются, не ходят на митинги и не спорят.

«Российскую вакцину от коронавируса разработал казах» — Как сообщает Zamana.kz, в состав группы ученых, работавших над созданием Sputnik V, вошел наш соотечественник Ильяс ЕСМАГАНБЕТОВ.

Ильясу Есмаганбетову 33 года. Он биотехнолог и молекулярный биолог. Окончил факультет прикладной биотехнологии МГУ. С 20 лет работает в Российском национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи.

«Вот один из образованных казахов, который принимал непосредственное участие в масштабной работе, которая принесет пользу миллионам людей по всему миру. Это еще один пример-доказательство, что казахи способны к науке», — констатирует Zamana.kz.

«Биологическая Кремниевая долина в Казахстане: мечты или реальность?» — О потенциале создания в стране мирового центра инновационных разработок в области биологии порталу Baq.kz рассказала директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу ЗАКАРЬЯ.

Казахстанскую вакцину от коронавируса разработали именно в научно-исследовательском институте изучения проблем биологической безопасности. Как отметила директор НИИ, стратегический объект находится под жестким контролем сразу трех ведомств — КНБ, Минобороны и МВД.

«Здесь каждая миля под контролем. В таком режиме необходимо работать, чтобы обеспечить безопасность нашего уникального института. Здесь находятся возбудители самых опасных инфекционных заболеваний, которые намного сильнее коронавируса. Следовательно, должны соблюдаться все требования биобезопасности», — сказала Закарья.

«Люди стали больше верить в чушь глупцов» — Актер Азамат САТЫБАЛДЫ считает, что современное общество приходит в упадок — мол, люди перестали признавать талантливых и умных.

Как пишет Stan.kz, актер подчеркнул, что в современном обществе преобладают искаженные понятия о добре и зле, что такое хорошо и что такое плохо. Другими словами, разум большинства затуманен откровенной чушью от псевдо-гуру и так называемых «лидеров мнений».

«А сколько талантливых в нашей стране остаются без внимания? Мы закрываем глаза, делая вид, будто не видим этих людей. Образ великого исковеркан, потому что затуманен человеческий разум», — написал Азамат Сатыбалды.

«Никто не имеет права называть неверующим того, кто не читает намаз» — Казнет горячо обсуждает вопрос: приемлема ли ораза без намаза. Точку поставил исламовед Кайрат ЖОЛДЫБАЙУЛЫ, пишет Baq.kz.

«В нашей религии вера и действие рассматриваются отдельно. Молитва обязательна для каждого мусульманина. Однако даже если человек не придерживается графика намаза, но держит оразу, нельзя считать его не-мусульманином.

Никто не имеет права называть его неверным или лицемером. Большой грех утверждать, что «пост человека, который не читает намаз, неприемлем». Недопустимо говорить от имени Аллаха без доказательств. Создатель сам решает, принимать молитву или нет. Мы не имеем права вмешиваться», — сказал исламовед.

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