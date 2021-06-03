Об альтернативной истории

Сетевые СМИ о дне памяти жертв политических репрессий и голода

«Обращение Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода» — 31 мая наша историческая память обращается к одной из самых мрачных страниц отечественной летописи.

Политические репрессии первой половины прошлого века исковеркали судьбы миллионов людей-граждан бывшего Советского Союза. В Казахстане были несправедливо осуждены более ста тысяч человек, около четверти из них получили смертельные приговоры.

На территории нашей страны действовали одиннадцать исправительно-трудовых лагерей. Печально известные КАРЛАГ и АЛЖИР по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева превращены в исторические мемориальные комплексы, свидетельствующие об антигуманном характере тоталитаризма.

Гонениям подверглись целые народы. В ходе насильственной депортации около пяти миллионов человек нашли приют на священной казахской земле, обретя новую Родину.

Наша нация пережила смертоносный голод, нанесший колоссальный урон ее генофонду. Оголтелая коллективизация привела к невиданному в Великой степи бедствию, ставшему, по-сути, гуманитарной катастрофой глобального характера.

Пройдя через тяжелейшие испытания, наш народ тем не менее укрепился духом, стал сильнее в своем единстве и солидарности.

Алмас КАЙСАР – «Вытесняя трагедию» — Несколько лет назад исследователи туризма и путешествий Джастин ЛЕННОН и Гийом ТИБЕРГИЕН посетили наиболее памятные места ГУЛАГа, чтобы поговорить с гидами, посетителями и местными жителями, и отследить их развитие в постсоветское время. Vласть приводит основные тезисы статьи, которую специалисты написали после поездки по различным объектам ГУЛАГа в Казахстане. В ней они пришли к выводу, что казахстанская политика создания мемориалов жертвам политических репрессий носит отрывистый характер, а в некоторых случаях вовсе не сформирована. Леннон и Тибергиен связывают это с идеологическими задачами государства, поскольку оно разрабатывает только тот исторический нарратив, что соответствует его интересам. Это препятствует появлению альтернативных версий истории и усиливает социальную амнезию казахстанцев в отношении своего прошлого.

Дархан УМИРБЕК – ««Много нераскрытых документов». Как реабилитируют жертв репрессий?» — 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. 24 ноября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Как работает эта комиссия? На каком этапе находится реабилитация пострадавших? На эти и другие вопросы в интервью Азаттыку ответила член рабочей группы, историк Арайлым МУСАГАЛИЕВА.

Во время политических репрессий 1937–1938 годов в советское время в Казахстане преследованиям подверглись более 120 тысяч человек, 25 тысяч были расстреляны. Конфискация 1928 года привела к голоду 1932–1934 годов, вследствие которого, по разным оценкам, на территории Казахстана погибло 1,3–1,5 миллиона человек.

4 ноября 1988 года Верховный суд Казахской ССР реабилитировал 14 представителей казахстанской интеллигенции, в том числе Ахмета Байтурсынова, Жусупбека Аймаутова, Миржакыпа Дулатова, Халела Габбасова и Магжана Жумабаева, расстрелянных как «враги народа». 14 апреля 1993 года в Казахстане был принят закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». С тех пор в стране идет процесс реабилитации жертв сталинских репрессий.

Профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, член созданной указом Токаева комиссии по реабилитации жертв репрессий Арайлым Мусагалиева говорит, что рабочие группы исследуют ранее не изученные документы в селах и районах.

— Комиссия состоит из 11 рабочих групп. Я состою в группе, изучающей дела баев и кулаков. Кроме того, существуют рабочие группы по вопросам голода, восстания (1929–1931 годов), Туркестанского легиона, беженцев и военнопленных. Комиссия начала работу только в начале года. На первоначальном этапе мы составили историографию темы и выяснили, как ее изучали раньше. Работаем в архивах. Собираем новые документы. На эту работу потребуется год. Затем будем обрабатывать собранные документы. Думаю, что для получения первых результатов потребуется около двух-трех лет. Сейчас комиссия проводит много заседаний.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ – ««Голодомор» по-казахски» — Дискуссия о «казгеноциде», похоже, претерпевает весьма интересный поворот. После выхода моей книги «”Казахский геноцид”, которого не было», уже заметны следы того, что казахстанские историки стали отказываться от некоторых своих тезисов «голодомора». Хотя еще несколько месяцев назад они подавались как истина, не подлежащая сомнению.

В марте 2021 года известный казахстанский историк Султан АКИМБЕКОВ выпустил свою новую книгу «Казахи между революцией и голодом» (Алматы, «Институт азиатских исследований», 2021). Название говорит само за себя. Томик у него получился увесистый – 584 страницы убористого шрифта.

Насколько я понимаю, Акимбеков писал труд, выражающий официально-научную точку зрения на голод в Казахстане, в том смысле, что эта точка зрения одобрена в политических верхах, и каждый, кто в Казахстане считается ученым, должен ей следовать. Акимбекова, очевидно, попросили это сделать, поскольку он всегда был близок к официальной Ак-Орде, в частности, ему в начале 2021 года вручили нагрудный знак Министерства образования и науки РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан».

Акимбеков постарался и сочинил труд грандиозного объема, но поставленной перед ним цели он не достиг. Когда уже книга готовилась в печать, вышла моя работа, и Акимбекову пришлось спешно переписывать завершающую главу.

Именно здесь и видны следы бегства с позиций. Он меня пытался критиковать и объявить мою книгу политизированной, но при этом отказался от ключевого момента во всей этой «голодоморной» постройке – миллионов казахов, якобы умерших от голода.

Акимбеков нигде об этом не сказал, думается, потому что прекрасно понимал: возразить моему подсчету (давшему не более 650 тысяч человек, умерших от неестественных причин, то есть голода) он не может. Это несомненный успех в борьбе с враждебной исторической мифологией.

Без этого вся «голодоморно-геноцидная» теория страданий казахов от русских рушится, поскольку лишается своего главного аргумента – количества жертв.

Грубые искажения истории, выдвижение бездоказательных и противоречащих документальным фактам утверждений, открытое отбрасывание научного подхода, игнорирование аргументов оппонента – все это позволяет считать все ученые регалии Султана Акимбекова ничтожными. С исторической наукой он распрощался, точнее, выпал из нее. Теперь он всего лишь «кандидат бешбармачных наук».

Досымжан НАУХАНОВ — «Отрицающих голод и репрессии надо судить» — Депутат Берик АБДЫГАЛИУЛЫ считает, что жертв политических репрессий нужно не только реабилитировать, но и защищать от оскорблений, пишет Skifnews.kz.

Портал опубликовал интервью, которое Берик Абдыгалиулы дал агентству «Казинформ». Депутат мажилиса, который также является председателем подкомиссии по постепенному рассекречиванию закрытых архивов Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, рассказал о нюансах работы ведомства.

«Например, в Казахстане предусмотрена ответственность за оскорбление президента. Нам следует также принять решение о привлечении к ответственности тех, кто оскорбляет представителей Алашорды и отрицает голод. Это одна из составляющих важной работы полного оправдания жертв политических репрессий», — сказал Берик Абдыгалиулы.

Кроме того, он отметил основную суть политического оправдания.

«Мы возводим памятник Мустафе Шокаю и посвящаем ему фильмы. На первый взгляд кажется, что теперь не нужно оправдывать. Но документ необходим. Основная суть политического оправдания в том, что если завтра кто-то напишет оскорбления в адрес Мустафы Шокая, мы сможем привлечь автора к уголовной ответственности. Требование — «Тот, кто оскорбляет Мустафу Шокая или Алихана Бокейханова, должен быть наказан» — должно быть четко прописано в указе Президента об оправдании», — заявил Берик Абдыгалиулы.

Данияр АШИМБАЕВ – «Это что за историко-политическая цензура?!» — Прочитал про инициативу ввести уголовную ответственность за «оскорбление» алашординцев или того же Мустафы Чокая, а также за отрицание голода и репрессий. Это что за историко-политическая цензура?! Политические фигуры и в прошлом, и в настоящем, и в будущем совершали, совершают и будут совершать и ошибки, и преступления. Их критика и объективный разбор не должны быть предметом табу. Мы много говорим об ответственности России/СССР за репрессии и перегибы, но отрицать роль казахстанских (и казахских) руководящих работников в этих трагедиях — это чистейшей воды политиканство.

Если опубликовать многие документы, хранящиеся в архивах, нам придется переименовать все улицы и снести все памятники историческим деятелям.

Давайте не будем сводить счеты задним числом и фальсифицировать свою историю. Ее нужно изучать и понимать, чтобы не повторить многих ошибок в будущем, а не превращать ее в орудие политической борьбы и саморекламы.

Махамбет АБЖАН – «Жанболат Мамай: «Угроза применения санкций – это дамоклов меч над казахстанской властью»» — В День памяти жертв политических репрессий в Нур-Султане у монумента жертвам голодомора 1932-33 годов прошли собрания партий «Акжол», «Ел тірегі» и ДПК. Самым массовым из них стало мероприятие с участием сторонников Жанболата Мамая – собралось чуть более 100 человек. Поодаль стояли традиционные автобусы, скорая помощь, «глушилка» интернета и полиция, но разгонять никого не стали. Жанболат МАМАЙ ответил на вопросы Exclusive.kz.

— Я думаю, что 31 мая мы должны выходить на площади и требовать освобождения политических заключенных независимого современного Казахстана. Мы сегодня почтили память тех жертв, которые погибли в 30-ые годы в результате массовых репрессий, голодомора, сталинских преследований. И в то же время мы сегодня озвучили имена политических заключенных Казахстана, которые пострадали из-за своих политических взглядов, гражданской активности. Я думаю, что все эти люди, которые находятся в застенках, должны быть освобождены. Государство должно не просто их немедленно их освободить, но и выплатить им компенсации. Это люди, которые просто выражали свою позицию. Тот же Арон Атабек 15 лет уже находится в тюрьме, его здоровье ухудшается с каждым годом, фактически он сейчас является инвалидом. Но власть продолжает держать его в застенках. Мы требуем освобождения Алмата Жумагулова, Кенжебека Абишева, Асета Абишева, Асхата Жексебаева, Кайрата Клышева, других активистов. Сегодня мы приехали в Астану, чтобы власть услышала нас, чтобы власть увидела, что есть люди, которые требуют свободы политических заключенных и прекращения преследования за свои политические взгляды. Токаев обещал проводить политические реформы, зарегистрировать политические партии, провести честные и свободные выборы, но ни одно обещание выполнено не было. Мы считаем, что, если власть не хочет социального взрыва, политических волнений в Казахстане, то она должна провести политические реформы, дать возможность участвовать в конкурентных выборах, выражать свою точку зрения, создавать партии, создавать независимые СМИ. И только тогда Казахстан сможет развиваться. Другого пути нет.

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