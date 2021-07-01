Что волнует душу казаха (в третьей декаде июня)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Надо провести в парламент закон об аменгерстве — Толен Рамазанулы» — Журналист и активист из Костанайской области Толен РАМАЗАНУЛЫ считает, что вдовам, вышедшим по древнему обычаю замуж за родственника мужа, должна оказываться государственная помощь. По его мнению, это спасет казахстанское общество от разводов и сиротства.

«Аменгерство — путь к тому, чтобы у нас как можно меньше детей росло сиротами. Родственники должны быть аменгерами. Потому что ребенок с чужим мужчиной чувствует себя обделенным. Если родственники, старший или младший брат отца становятся вместо отца — это правильнее всего. И этот обычай должно поддерживать правительство. Мы должны всем народом провести в парламент необходимый закон. Если семья последовала этой традиции, и эта многодетная семья не имеет своего жилья, если им дадут жилье, льготы на приобретение автомобиля, особенно если они проживают в ауле, то у нас не будет безотцовщины. И если женщина вышла замуж за своего деверя, другого родственника мужа, государство должно оказать ей материальную помощь. Есть и другой вариант: детей овдовевших женщин обязать оставлять в семье покойного мужа, а женщинам разрешить выходить замуж за другого мужчину. Третий вариант: если вдова выходит замуж повторно, также выдавать жилье этой семье. Разводы стали большой проблемой нашего общества, их нужно запретить», — написал журналист в Facebook.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни поддержали автора поста, другие были категорически против… Напомним, аменгерство — давняя традиция казахов, по которой овдовевшая супруга выходила замуж за одного из братьев своего мужа.

В интервью Youtube-каналу «New Alash» дочь известного казахского поэта Мукагали МАКАТАЕВА рассказала, каким он был, пишет интернет-сайт Malim.

Шолпан МАКАТАЕВА, младшая дочь поэта, филолог, преподает в КазНУ им. аль-Фараби французский язык.

«Сейчас многие говорят и пишут, что отец мог выпить и сесть писать стихи. Но это неправда. Он никогда не писал, когда выпьет. Литература ведь такое искусство, невозможно заниматься таким сложным умственным трудом, употребив алкоголь. Отец писал стихи в своем кабинете, мама всегда в это время говорила нам, чтобы мы не шумели. В это время в его кабинет никто не заходил. Но я была самой младшей, избалованной и могла всегда зайти в его кабинет», — рассказала она.

Информационый портал Adyrna публикует мнение Бекболата КАРЖАНА, который полагает, что большинство казахоязычных соотечественников занимаются «черной» работой.

«Смотришь, на строительных площадках все разнорабочие — одни казахи. Приходят проверять их работу начальники стройки — так называемые «русоказахи», говорят на русском, они не знают казахского. Потому что казахский не работает в важных отраслях. И не только в строительстве, во всех важных государственных сферах. И мы не можем заставить его работать. Получается, всю грязную работу во всех регионах выполняют казахоязычные, а тендеры, гранты — в руках русскоязычных. Русский язык дает больше преимуществ во власти, при зарабатывании денег. Потому что русский язык в Казахстане имеет большое влияние. Все важные документы до сих пор принимаются на русском», — убежден автор.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Изучение русской литературы в казахстанских школах необходимо заменить мировой» — На портале Аbai.kz опубликована статья директора столичной гимназии № 90 Аятжана АХМЕТЖАНУЛЫ о том, почему урок русской литературы следовало бы заменить на урок мировой литературы.

По его словам, независимость — это не только присутствие государственной власти или наличие символов страны на крышах зданий, так как наступило время, когда независимость не измеряется границами стран. По его словам, подлинная независимость должна быть в каждой области и сфере.

«Когда мы в 1991 году подняли синий флаг в небо, мы должны были избавиться от остатков колониального прошлого во всех отраслях вместе с их красным флагом. Мы не смогли не только их выбросить, но и по сей день тащимся с этой старой шубой. Потому что у нас еще не хватило разума подумать о формировании по-настоящему независимых казахов, либо колониальное мышление навечно впиталось в нашу кровь», ― посетовал Ахметжанулы.

На портале Аbai.kz опубликована статья Жайбергена БОЛАТОВА о плачевном состоянии казахcкого языка в северных регионах Казахстана.

По словам автора, нынешнее отношение к государственному языку в конечном итоге привело к массовой неграмотности в таких городах, как Костанай.

«В этом областном центре вы не встретите ни одной улицы, название которой было бы написано правильно и без ошибок. Также некоторые улицы все еще именуют «Победа», «1 Мая», так, будто у них нет казахских названий», ― посетовал автор.

Помимо этого, его возмутила традиция писать казахские названия в соответствии с орфографией русского языка. Болатов перечислил названия некоторых улиц, как «Амангельды», «Аль-Фараби», «Баймагамбетова», «Байтурсынов».

«В этом городе как будто вовсе забыли о существовании полноценного казахского языка, в котором заложено свое правописание и правила. Если названия улиц останутся в таком же состоянии, то возникает вопрос: насколько необходимо удерживать за бюджетные деньги такие организации, как областные и городские управления по развитию языков и управления образования?» ― задался вопросом автор.

Назира ДАРИМБЕТ — «Моя жена семь лет в инвалидной коляске» — Казахстанский певец Нурлан АБДУЛЛИН рассказал о трагедии в своей семье, сообщает Kznews.

«У меня две дочери, один сын, три внучки и один внук. Для них я самый настоящий дедушка. Я их ношу на спине, на руках, балую их. Им все равно, ты певец или народный артист, они получают то, что хотят. Получаю огромное удовольствие, когда играю с ними. Потому что с детьми у меня было меньше возможности проводить время, меня постоянно не было дома, не участвовал особо в их воспитании. Поэтому хочется побольше проводить время с внуками. Я никогда не спорил с родителями, не повышал на них голоса. Отец перед смертью благодарил меня за это. И, видя это, мой сын тоже никогда не был против меня, не спорил, слушается меня. Моя супруга вот уже семь лет в инвалидной коляске. Ее парализовало, когда мы были в Таиланде, я там готовился к своему сольному концерту. Хотел отказаться от концерта, но моя жена настояла, чтобы я не делал этого. Она говорила, что этого ждет народ, ты должен оправдать их ожидания. Она очень сильный человек. Сейчас я ухаживаю за ней, кормлю с ложки, мою посуду, делаю другие домашние дела. Никогда не считал это зазорным. Иногда подруги моей жены удивляются, говорят: «Народный артист тоже моет посуду?». А что в этом такого? Если надо — буду мыть. Потому что в детстве прошел эту школу жизни. Отец был директором школы, мама — заместителем, с утра до вечера они на работе. Дома я смотрел за своими младшими сестрами. Готовил еду, гладил их вещи, отправлял в школу. Все это оказалось для меня очень полезным. И я бы никогда не бросил людей, нуждающихся в моей помощи», — рассказал он в интервью Youtube-каналу «Ер батыр».

Досымжан НАУХАНОВ – «Как изменить казахские фамилии, чтобы не было путаницы» — Газета «Ана тілі» опубликовала мнение поэта и писательницы Умит БИТЕНОВОЙ о казахизации фамилий.

В частности, она посетовала на отсутствие конкретики в этом процессе.

«От того, что в паспортах и свидетельствах о рождении исключают окончания «-ов» и «-ова», появляется путаница, является ли гражданин женщиной или мужчиной. Я и сама, например, с удивлением узнала, что мой друг в социальной сети Мерей Демеу на самом деле девушка».

Чтобы решить этот вопрос, писательница предлагает присоединить к мужской фамилии слово «-тегі».

«Оно и сейчас частично используется, но опять же, как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Поэтому когда речь идет об обобщенном определении, вновь возникает проблема определения половой принадлежности. Поэтому слово «- тегі» следует присвоить только мужскому полу как продолжателю поколения, рода», — считает она.

«Народ стал иждивенцем» — Сенатор Али БЕКТАЕВ заявил, что у населения стремительно развивается психология потребительства.

На заседании парламента сенатор отметил, что объем пособий превышает бюджеты многих отраслей — «У нас на непенсионные пособия предусмотрен 561 миллиард тенге. Это больше, чем все сельское, водное, рыбное и лесное хозяйства. В народе есть поговорка: «Адамға балық берме, қармақ бер» (Дай человеку удочку, а не рыбу). К сожалению, можно сказать, что у некоторых граждан стала проявляться психология иждивенчества», — посетовал депутат.

Высказывание Бектаева прокомментировала председатель общественного объединения матерей «Айша бибі» Жазира КАМОЛДАНОВА. Она заявила, что для начала надо изжить психологию жадности — «В нынешних условиях пособие должно составлять 42 500 тенге на одного ребенка. И эта сумма должны быть выдана независимо от количества детей в семье. Прежде чем говорить о психологии иждивенчества среди населения, депутаты должны у себя устранить психологию жадности. У нас в стране нет иждивенчества, у нас есть только бедные и богатые», — считает Жазира Камолданова.

«Правда ли, что Россию от Наполеона защищали 100 тысяч казахов?» — Общепризнанной датой начала отечественной войны 1812 года между Францией и Россией считается 24 июня. По случаю событий 200-летней давности в Сети разгорелись жаркие споры о роли в той войне казахов. Чтобы разобраться в вопросе, Stan.kz обратился к историкам.

В казнете появилась информация, что 100-тысячная армия казахов, объединившись с башкирами, защитила Россию от Наполеона. Мол, данные, подтверждающие сей факт, найдены во французских архивах.

Профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор исторических наук Болат САЙЛАН считает, что отрицать наличие казахов в составе войск Российской империи просто глупо… Кроме того, участие казахов в той войне подтверждается архивными документами о получении ими наград царского правительства.

«Самое главное, что мы можем точно сказать: казахи в составе армии действительно помогли царской России победить Наполеона. Есть данные, что воевавшие в составе Оренбургского полка получали награды из рук русского полководца М. И. Кутузова. Имя некоторых из героев известны. Однако как историк не могу утверждать, что в этой войне участвовали более 100 тысяч казахов», — сказал Болат Сайлан.

Профессор Государственного пединститута Семея Мухтарбек КАРИМОВ также отметил, что информация является ложной, о чем уже полгода говорят в стране — «Если бы у нас была такая армия, мы бы не отдали нашу землю России. Отношения с башкирами были плохими. В войне с Наполеоном, возможно, были задействованы от ста до пятисот казахов. Но участие тысяч всадников невозможно. В то время казахи не могли предоставить такое количество воинов», — считает профессор.

«Спор вокруг мечети в ЗКО: «Причиной стали проповеди имама»» — Как пишет Skifnews.kz, ранее в соцсети распространилась информация о том, что группа людей перекрыла трассу Актобе-Уральск с требованием отставки главного имама Западно-Казахстанской области Бакытжана КУРАЛБАЙУЛЫ.

Согласно информации, опубликованной на странице известного адвоката Абзала КУСПАНА в ФБ, все, кто вышел на улицу, были молодые люди, которые являются представителями «деструктивных течений». Однако никаких конкретных объяснений со стороны официальных органов по этому происшествию пока не дано.

Только в нескольких информационных средствах появилась информация, что главный имам Бакытжан Куралбайулы прокомментировал произошедшее. В нем говорится, что молодежь пошла на такой шаг по недоразумению — «В Жымпите построена новая мечеть. По этой причине старая мечеть со 150-летней историей перешла в государственную собственность в качестве исторического здания. Случай вызвал недопонимание среди местной молодежи. Было высказано мнение, что новоприбывший имам закрыл мечеть и передал в администрацию», — сказал главный имам ЗКО Бакытжан Куралбайулы.

«Композитор о взрывах на Семипалатинском полигоне: «Трагедия казахского народа»» — Известный композитор Толеген МУХАМЕДЖАНОВ, уроженец села Беген бывшей Семипалатинской области, был свидетелем взрыва на ядерном полигоне. Своими воспоминаниями об этом он поделился в программе «Желмая», пишет портал Baq.kz.

В то время мальчик Толеген не знал о вреде взрыва… как и его односельчане — «Земля тряслась под ногами. Мы смотрели на взрыв. Все вокруг было ярко, как будто зажгли тысячу свечей. В то время мы были еще детьми и не знали, как это может повлиять на людей. Мы только были впечетлены сценой взрыва», — вспоминает он.

Правду композитор узнал позже.

«Казах поселился в стране, где всем прощают кредиты» — Nege.kz опубликовал интервью с Шакеном ОРЫНБАЕВЫМ, который живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах более 18 лет.

В далекой стране он не один. Помимо семьи у него в Дубае живут родственники, которым он помог найти работу — «Мы работаем в Emirates Express — поставляем и распространяем автомобильные запчасти в разные страны. Среди наших клиентов Казахстан и Россия», — сказал уроженец Шымкента.

«В арабской стране для населения созданы все условия. Государство заботится о ребенке с самого рождения. Нет финансового или социального дефицита. Плата за обучение в лучших вузах мира также покрывается государством. Когда молодые намерены создать семью, государство выделяет деньги на свадьбу и жилье. Во время таких мусульманских праздников, как Ораза, регулярно прощаются проценты по кредитам. До окончания периода оплаты долга действует масса скидок», — сказал он.

«Знахарство превратилось в бизнес» — Доверие к врачам катастрофически упало, растет популярность знахарей. Об этом в интервью Malim.kz говорит врач-хирург, педагог Каракоз КАРИКЫЗЫ.

«Хотя вся информация о медицине доступна, многие тратят большие деньги на лечение, прописанное шаманами. Знахарство превратилось в бизнес. В поисках исцеления люди колесят из города в город, а так называемые целители, используя порой небезопасные травы в качестве «единственно верного средства», отравляют и так уже ослабленный организм больного.

В конечном итоге человек все-таки будет вынужден обратиться к традиционной медицине. Вероятно, причиной, почему люди прибегают к услугам разных знахарей и шаманов, может быть недоверие к врачам», — считает Каракоз Карикызы.

«Журналисты — самая незащищенная категория профессионалов» — Писатель и депутат Жанарбек АШИМЖАН на страницах газеты «Жас Алаш» высказался о социальном положении журналистов, передает Paryz.kz.

Отметив, что несмотря на тяжелую и зачастую рискованную работу, государство не спешит озаботиться социальным положением журналистов.

«Именно они за последние полтора года во время эпидемии рисковали своим здоровьем и трудились на передовой вместе с врачами. Миссия моих уважаемых коллег в информационно-пропагандистской работе и идеологическом пространстве очень тяжелая», — отметил депутат.

По его словам, вопрос определения социального статуса журналистов поднимается уже много лет. Но каждый раз не выходит за рамки общественного обсуждения.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.