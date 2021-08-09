Что волнует душу казаха (в первой декаде августа)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Атаки на Мамина и Сагинтаева, уход Атабаева и Мантай» — «Напоминающий президент и забывающее (об этом) правительство…» — Вот под таким броским заголовком «Ескертетін Президент, «ескермейтін» Үкімет…» автор портала Abai.kz под ником Ка Мырза поставил проблему – президент указывает на недостатки, а правительство, грубо говоря, не выполняет установок и замечаний главы государства. Собранные напоминания практически все касаются нашего здравоохранения, а именно – запасов вакцинаций и быстрейшая доставка прививок и применение. Причем речь идет о разнообразности эти вакцин, с предоставлением возможности выбора для населения между ними. Однако, как можно понять из пафоса материала, ничего этого в помине нет, а есть лишь заминки, целые провалы в работе… правительства, профильного министерства.

Критически атакующий власть предержащую «Жас Алаш» обратил внимание на уменьшение золотовалютного запаса и похудении Нацфонда. «Қорды сақтай алмаған Үкімет Қор болмақ» — «Не сумевшее сохранить Фонд правительство само хочет стать фондом» (тут еще игра слов – Қор – как «склад», и другое значение негативное, «попал в нехорошую мучительную ситуацию, впросак, «вляпался»). Газете дал свое видение такого положения вещей профессор, доктор экономических наук Жаңабай АЛДАБЕРГЕНОВ. По его словам выходит, что дело швах и страна движется к каким-то нехорошим итогам. Ну а действующее правительство, возглавляемое МАМИНЫМ, провалило так называемую политику «импортозамещения».

Еще одна деталь. Когда народ в рамках неформального движения «Поможем западу!» собрал сена, чтобы отправить его в Мангыстауский регион, где бушует летний знойный джут (бескормица), то нацкомпания «Қазақстан темір жолы» за доставку, по сути дела, гуманитарной помощи запросила… оплату! Автор обзора Карлыгаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ не преминула напомнить, кто до недавнего времени возглавлял эту компанию, являющуюся крупнейшим транспортным перевозчиком в республике еще с советских времен и являющуюся одним из локомотивов республиканской экономики. Нетрудно догадаться, что она прямо указывает фамилию бывшего головного менеджера КТЖ (кстати, далеко не рационального могучего менеджера — Ред.) – Мамин.

Обычно Жас Алаш раздаёт затрещины многим госчиновникам высокого ранга, в тот раз по замес попал и мэр города Алматы Бахытжан САГИНТАЕВ. Дело в том, что последний обратился с письмом к премьер-министру (опять же к Мамину), в котором выражалась достаточно подозрительная просьба – передать урочище Шымбулак во владение города, т.е. лишить его статус охраняемых земель природного заказника.

В статье Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ с прелестным названием (надо понимать специализирующейся на такого рода материалах) «Сағынтаев Маминнен Шымбұлақты сұрап жүр» — «Сагинтаев выпрашивает Шымбулак у Мамина» избивается податель письма. Обращается внимание читателя на тот факт, что Сагинтаев много что говорит о громадье своих планов, в том числе и о горном туризме. Да, горные красоты за рубежом стараются сохранить в первозданности и при крайне бережном оформлении какими-то современными объектами инфраструктуры. И именно такие места привлекают как зарубежных, так и внутренних (эко-)туристов и туристов как таковых…

Практически все казахскоязычные СМИ передали о тяжелых утратах в казахстанской культуре. Речь идет о легендарном театральном режиссере Булате Атабаеве и молодом литераторе Аягүл МАНТАЙ («Жазушы Аягүл Мантай қайтыс болды»). Надо сказать, что если Атабева многие казахстанцы знают причем, большей частью как представителя оппозиции — то о Мантай знал лишь довольно узкий литературный круг казахскоязычных творческих людей. Она подавала большие надежды, была президентским стипендиатом…

Их обоих роднит тот факт, что оба в своей жизни провели изрядное количество лет за рубежами Родины. Атабаев в Германии, а Мантай в России.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «В Казахстане я не могу использовать казахские слова, которые выучил, ведь все говорят по-русски» — На портале Аdyrna.kz опубликовано интервью с казашкой, которая проживает в Корее, Кулпынай БАЙТУОВОЙ. Девушка является членом группы «Томирис» при казахской диаспоре. По ее словам, цель группы — познакомить корейцев и иностранцев в Корее с историей, традициями и обычаями казахского народа. «Томирис» организует фестивали, отмечая казахские праздники в Корее.

Кулпынай рассказала, что сейчас преподает казахский язык корейцам, которые ездят в Казахстан на работу 3-4 раза в год.

«У меня немало корейских друзей, изучающих казахский язык. Недавно один знакомый, очень хорошо владеющий казахским языком, посетил Казахстан. Но он сказал мне: «Кулпынай, здесь я не могу использовать слова, которые я выучил. Все говорят по-русски». Конечно, это печальная ситуация», ― посетовала она.

На портале Аdyrna.kz опубликовано высказывание Рустема АШЕТАЕВА о пандемии и отношении казахстанцев к ней. Автор упомянул об эпидемии холеры в Семее во времена, когда в 1882 году Абай КУНАНБАЕВ приехал в город провожать сына и сноху на учебу.

«Абай, ознакомившись с обстоятельствами, обращается к имаму Центральной мечети Семея Сарымолле и просит его издать указ о предостережении населения от чрезмерного скопления, и ограничить лиц, помимо близких родственников и молды, в процессах захоронения. Абай узнал от знакомого доктора, что это единственный способ остановить эпидемию», ― рассказал он.

В это время в Семее скончался отец одного из богатых людей города. Проигнорировав советы, он накрыл большой дастархан в честь почившего для соблюдения традиций и обычаев предков.

«Братья! Мы остались теми же казахами! Ничего не изменилось. Разве то, что мы сейчас, прячась, устраиваем тои, проклинаем полицию и государство, если выплачиваем штрафы, не является доказательством того, что ничего не изменилось?» ― задался вопросом автор.

На портале Zhasalash.kz опубликована статья Дарына ЗАМАНБАЯ о положении ученых в Казахстане. Автор упоминает распространенные мнения, что «в Казахстане не ценятся умные головы» и «что многие из них сами ленятся и не пользуются даже теми возможностями, которые имеют».

В статье автор процитировал слова ученого-гидролога Камшат ТУСУПОВОЙ из одного интервью.

«В прошлом году звонил один журналист и спросил мое мнение по поводу ухода научных кадров из страны. Я честно ответила, что в стране таких проблем нет. Неужели ученые так нужны нашей стране? Народ не имеет ничего общего с учеными, никого не интересует, что они делают и чем занимаются, труды и изобретения казахских ученых остаются незамеченными за бытовыми потребностями народа. Народ не нуждается в науке», ― отметила Тусупова в интервью.

По ее мнению, наука нужна была лишь государству для принятия правильных решений и разработки хороших государственных программ.

«А наша наука находится на таком уровне, что государству от нее никакой пользы. Поэтому мы должны только радоваться каждому ученому, уехавшему за границу. Пусть уезжают, учатся и набираются опыта. Никакая это не проблема», ― процитировал автор ученую.

На портале Аbai.kz опубликовано открытое письмо писателя Габбаса КАБЫШУЛЫ Президенту Казахстана с предложением о переименовании Петропавловска и Павлодара.

Автор упомянул, что Кызылжар был переименован в Петропавловск в 1752 году. В свою очередь город Кереку был переименован в 1861 году в Павлодар. Он задался вопросом, почему же эти два города все еще не переименованы в свои исторические названия.

По его мнению, сегодняшнюю Павлодарскую область нужно переименовать в Каныш Сатпаевскую, а город Павлодар, если не захотят возвращать Кереку, нужно переименовать в город Каныш Сатпаев. Поскольку всем известно, что уроженец этих земель Сатпаев был великим ученым и всесторонне развитым человеком.

Досымжан НАУХАНОВ – «Отказ от школьной формы это ошибка» — Abay.kz опубликовал мнение известного педагога по поводу решения Минобра о том, что в новом учебном году форма не обязательна.

Свое мнение по вопросу формы Аятжан АХМЕТЖАНУЛЫ высказал на своей странице в ФБ — «Школьная форма необходима прежде всего для социально неблагополучных семей. Дежурные классы в прошлом году показали, что отказ от нее может привести к обострению у детей чувства социального неравенства».

Аятжан Ахметжанулы отметил, что также следует обратить внимание еще на одну проблему — состязание смартфонов.

По мнению педагога, эта одна из серьезных проблем. Поскольку школьники на первое место ставят не знания, а вещь.

«Помощь государства закончилась, засуха продолжается» — В интервью Qamshy.kz волонтер Курмет ТАЛАПКАЗЫ рассказал, как сейчас ведется работа по сбору сена для пострадавших от засухи фермерских хозяйств.

Курмет Талапказы из Туркестана прославился на всю страну, когда начал единолично собирать корма для отправки в Мангистаускую и Кызылординскую области. Тогда же через соцсети он бросил клич — молодой человек просил поддержки. По его словам, после этого к нему обратились многие жители юга.

Пострадавшим от засухи, по словам Курмета, помогают волонтеры Карагандинской, Акмолинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Есть регионы, где косят траву и самостоятельно отправляют ее на запад страны. Однако остро встает проблема оплаты техники для сбора подготовленного сена и собственно транспортировки его по железной дороге.

«Отправка одного вагона сена обходится примерно в миллион тенге. В общей сложности мы отправили 170 вагонов. Но этого недостаточно, на всех пострадавших фермеров может не хватить. В районе Петропавловска и Павлодара нам выделили под сенокос 2 тыс. гектара. Но чтобы все собрать, нужен трактор. Помимо этого закупаем сено дополнительно, а еще нужны деньги на проезд. Сейчас средства на счету закончились, мы уже влезли в небольшие долги», — сказал Курмет Талапказы.

«Для снижения потерь поголовья необходима стабильная кормовая база» — Об этом заявила кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель отдела кормопроизводства казахского НИИ животноводства и кормопроизводства Бахыт АЛПЫСБАЙКЫЗЫ.

В интервью Nege.kz она сказала, что последствия засухи в Казахстане могут быть тяжелыми.

— Последствия засухи приводят к снижению условий жизни. Материальный ущерб будет увеличен в разы. Во-первых, резко уменьшится поголовье скота. Во-вторых, подорожает продукция растениеводства и животноводства. Поэтому последствия могут быть тяжелыми для каждого из нас, — сказала специалист.

Бахыт Алпысбайкызы считает, что производству кормов для животных как отдельному направлению уделяется не так много внимания.

Что же надо предпринять сейчас, чтобы засуха не закончилась массовым падежом скота?

— Прежде всего в этот трудный период стоит приложить усилия, чтобы без потерь собрать урожай. Проблема, с которой сталкиваются фермеры при сборе — подорожание горюче-смазочных материалов. При посеве и уборке урожая цены всегда резко растут, поэтому принимаются необходимые меры по их сдерживанию. Основные из них – регулирование и контроль цен на ГСМ и продукцию.

Также необходимо усилить работу семеноводческих хозяйств по кормовым травам. А самое главное — проработать вопросы предоставления субсидий со стороны государства на выращивание кормовых культур.

«Студентам тяжело найти хорошую работу без Баке и Саке» — По официальным данным, в стране трудоустроены 96% молодежи. Но этот показатель не означает, что все они работают по специальности и получают достойную зарплату.

Корреспондент Malim.kz Айшолпан Керим поделилась личным опытом и опросила по теме других студентов.

«Мне 21 год… Многие студенты работают курьерами, продавцами, консультантами в магазине – хотя и не по специальности, зато числятся в рядах официальных работников. Не все студенты живут с родителями до окончания учебы, поэтому им нужен доход, чтобы прокормить себя.

Для студентов поиск работы — это стресс. Я помню дни, когда обновляла ленту трудовой биржи чаще, чем в социальной сети. Глаза мозолил пункт: «Должен иметь опыт работы не менее трех лет».

Где мне набраться опыта, если за неимением такового нигде не берут на работу?».

«Казахская ласточка: девушка за штурвалом боевого истребителя» — Старший лейтенант Ардана БОТАЙ выполнила свой первый самостоятельный полет в качестве командира экипажа истребителя Су-30СМ, пишет Almaty-akshamy.

Право занять должность командира экипажа истребителя девушка доказала на практическом экзамене. Его принимал главнокомандующий силами воздушной обороны ВС РК, генерал-лейтенант авиации Нурлан ОРМАНБЕТОВ.

«Впервые в истории армии Казахстана самостоятельный полет в качестве командира экипажа на боевом самолете Су-30СМ выполняла женщина. Следует отметить ее высокую подготовку к полету и стремление покорить голубое небо.

В качестве летчика-истребителя она выполняет задачи по охране воздушного пространства нашего государства. Ардана Ботай доказала, что женщины в боевой авиации могут выполнять сложные задачи наравне с мужчинами», — сказал генерал-лейтенант.

«Чем Турция лучше Казахстана» — Продюсер Алуа КОНАРОВА рассказала о преимуществах проживания в Турции, пишет Stan.kz.

Казахстанские звезды продолжают расхваливать жизнь за рубежами страны. На этот раз в интервью ютуб-каналу Ardak Alanya откровенничала известный казахский продюсер Алуа Конарова. В частности, она отметила особую доброту турков и их отношение к пожилым людям.

«Здесь люди помогают друг другу и защищают слабых. Однажды маму сбила машина на берегу моря. Водитель сбежал. Свидетели происшествия догнали его и заставили вернуться. Они потребовали доставить мою маму в больницу. Позже водитель с супругой навещали ее. А свидетели происшествия постоянно спрашивали у меня о ее состоянии.

На рынке люди вежливые. Когда у вас не хватает денег, торговец говорит: «Возьми что хочешь». Или если вы забыли деньги, машет рукой: «Потом принесешь». Так они поступают, даже если видят вас впервые», — поделилась своими впечатлениями Алуа Конарова.

Отметила она и минусы — «Мне не нравится, как турки водят машину. Хромает сфера обеспечения труда. IT отстает в технологическом плане — в Казахстане ситуация куда лучше.

Также я не понимаю турецкую медицину — врачи смотрят на тебя и ничего не говорят. Только выпишут 1-2 препарата, посоветуют пить больше воды, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Мы, казахи, привыкли слышать от докторов, что у нас «все больное». Может поэтому так тяжело привыкнуть к турецким медикам», — поделилась Алуа Конарова.

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