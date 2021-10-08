Истинно казахский путь

Как минус в экономике превратить в плюс

Два эксперта из Агентства по регулированию и развитию финансового рынка — советник председателя Тимур Абилкасымов и начальник управления стратегии и макроэкономического анализа Шынгыс Шунеев — провели исследование, название которого говорит само за себя: «Антикризисная роль Национального фонда в экономике Казахстана: эмпирическая оценка».

То есть, эксперты хотели выяснить, как повлияло «распечатывание» Нацфонда на экономическую ситуацию в стране в ретроспективе. «Анализ проводился для формирования стрессовых-сценариев, чтобы понять какой может быть падение, если Нацфонд не будет использоваться в кризисные периоды», — посыл в целом понятен, как понятно и то, что перед авторами аналитического труда могла стоять среди прочих и такая задача: с цифрами в руках доказать всему сообществу, что деньги фонда будущих поколений не только можно, но и нужно использовать в кризисные периоды.

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Этих кризисов только в этом столетии выпало на нашу долю три: 2008-2009 годов, 2015-2016 годов и самый свежий – ковидный 2020 год.

Понятно, что экономика циклична – это, наверное, знают даже школьники. Здесь все очень просто за любым экономическим ростом следует достижение пика, а потом – сокращение, пока не будет нащупано дно, от которого есть вероятность отскочить снова вверх. Именно поэтому авторы аналитического труда решили изучить, как влияют на экономику те ли иные шоки.

«Как пример, в финансовом секторе каждая стадия влечет изменение способности оказывать посреднические услуги финансовыми институтами. Наибольший негативный эффект имеют стадии экономического спада, или рецессии, при которых может замедлиться кредитование, а также увеличиться рост невозвратных займов», — отмечают авторы аналитической записки.

Именно поэтому, видимо, и была выбрана эта тема. Для того, чтобы в Казахстане внедрить регулирующее стресс-тестирование, которое способно оценить системные риски и их уровень – во благо финансовой системы.

Первый кризис XXI века (2008-2009гг.)

Авторы исследования уже в этот период обнаружили интересную закономерность. По итогам каждого из этих двух лет фактический рост ВВП был положительным. Но вот если бы правительство не стало практиковать трансферты из Нацфонда -, в указанные периоды могли быть падения реального ВВП.

В 2008 году из Нацфонда было выделено 1,072 трлн. тенге и в 2009 году – 1,104 трлн. тенге.

«Согласно полученным расчетам, вклад трансфертов в рост ВВП составил 4,6 процентных пункта в каждый из двух лет. Это значит, что при росте реального ВВП на уровне 3,3% в 2008 году без средств Нацфонда падение экономики могло составить 1,3%. Аналогично, при росте экономики на уровне 1,2% в 2009 году, с учетом совокупного эффекта трансфертов 4,9 процентных пунктов, падение могло составить 3,7%», — пишут эксперты.

Второй кризис XXI века (2015-2016гг.)

Авторы его называют нефтяным. «После резкого снижения цен на энергоносители, вдобавок к смене режима денежно-кредитной политики одного из крупнейших торговых партнеров Казахстана – России, режим фиксированного обменного курса создавал дисбалансы в экономике страны, а также требовал значительных расходов резервов Национального банка РК для удержания обменного курса», — то, что описывают наши эксперты, еще не позабылось.

Именно тогда и произошла смена кредитно-денежной политики. После перехода на режим инфляционного таргетирования со свободноплавающим обменным курсом в августе 2015 года казахстанский тенге стал резко девальвировать. Тенге по отношению к доллару США обесценился с 186,8 тенге за единицу валюты в июле до 322,84 тенге в декабре 2015 года. Начала стремительно расти инфляция, достигнув в июле 2016 года 17,7%.

Из Национального фонда на финансирование антикризисных мер в 2015-2016 годы было выделено 5,312 трлн. тенге.

«Во втором анализируемом периоде 2015-2016 годах эффект от трансфертов отличался и составлял 4,3 и 4,6 процентных пунктов соответственно. В случае отсутствия трансфертов из Нацфонда, падение могло составить 3,1% в 2015 году и 3,5% в 2016 году», — уверены эксперты.

Третий кризис XXI века (2020г.)

В марте 2020 года вирус пневмонии с неизвестной этиологией (COVID-19) был выявлен в Казахстане. После его обнаружения в стране 16 марта 2020 года был объявлен режим чрезвычайного положения, а затем введены ограничения на передвижение и прочие меры предосторожности. Введенные меры привели к замедлению экономической активности в стране, а также отрицательному росту реального ВВП.

Всего в 2020 году из Национального фонда было выделено 4,77 трлн тенге или 6,8% к ВВП, что является максимальным значением с 2008 года. По итогам года падение реального ВВП составило 2,5%.

В третьем анализируемом кризисном периоде вклад трансфертов в рост экономики составил 4,4 процентных пункта. Учитывая, что фактическое падение ВВП составило 2,5%, при отсутствии дополнительных притоков в бюджет из Нацфонда, согласно оценкам авторов, падение могло составить 6,9%.

Зачем поддерживать экономический рост?

За годы трех современных кризисов из Нацфонда в бюджет были направлены средства в объеме около 12,3 трлн. тенге. Этот факт эксперты оценивают как положительный: приток дополнительных ресурсов в экономику, а именно трансферты из Нацфонда, распространяется по цепочкам межотраслевых связей, вызывая прямой и косвенный экономический эффект.

Авторы исследования скрупулезно подсчитали, что общий вклад трансфертов из Нацфонда в прирост ВВП составил 4,3-4,9 п.п. в рассматриваемом периоде, в том числе вклад прямого эффекта – 3,1-3,2 п.п. и косвенного эффекта – 1,2-1,7 п.п. Основной мультипликативный эффект от трансфертов на всем анализируемом периоде приходится на отрасли несырьевого сектора экономики, около 90% от общего эффекта на ВВП.

А вот это уже интересное открытие – благодаря нефтяным деньгам в кризисных условиях начинают развиваться несырьевые отрасли. Причем, если судить по статистике, именно так это и происходит: увеличивается стоимость и объемы выпуска товаров и услуг.

Что было бы, не будь трансфертов Нацфонда?

Без трансфертов Нацфонда мы получили бы отрицательный рост экономики во всех трех кризисных периодах: от -1,3% в 2008 году до -6,9% в 2020 году.

«Отказ от финансирования государственных расходов посредством средств Нацфонда возможно приведет к большему использованию иных форм финансирования (увеличение внутреннего и внешнего долга, использование средств НБРК), и в условиях необходимости реакции фискальных властей в ответ на кризисные явления падение или замедление роста ВВП будет менее выраженным. Однако чрезмерное увеличение долга может привести к раскрутке долговой спирали, потере контроля над долгом и долговому кризису», — авторы исследования предупреждают, что у любой медали две стороны.

Но в любом случае, так и хочется сказать, им: «Пишите еще!». И, пожалуйста, сделайте аналитику о том, что было бы, не будь трансфертов Нацфонда. Ведь когда отрицательный экономический рост – жизнь на этом не заканчивается?

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