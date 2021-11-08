Что волнует душу казаха (в первой декаде ноября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Брежнев был единственным правителем в СССР, кто хорошо относился к казахам» — На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Махата САДЫКА о взгляде на биографии исторических личностей в казахском кинематографе. По словам Садыка, в фильме «Мукагали» поэт сжигает портрет Брежнева.

«Среди правителей (в СССР — Ред.) Брежнев был тем, кто относился к казахам хорошо. Многие люди не знают, что во времена Брежнева Мукагали бежал из Алма-Аты в Москву вместе с красавицей Викторией. Там же он нашел успокоение и написал свои самые пылкие стихи о любви», ― рассказал Махат Садык.

Он отметил, что еще один человек, который был полезен казахам, — белорус Пономаренко, возглавлявший республику до Брежнева. Он вернул и обустроил Ауэзова и Сатпаева, которые на тот момент находились в ссылке. Оправдал Сакена, Бейимбета и Ильяса. В этом же списке были и Шакарим, и Магжан. Возможно, если бы Хрущев не отправил его послом в Индию, все наши деятели могли бы оправдаться в пятидесятые годы.

Он подчеркнул, что сейчас при написании новой истории и съемках исторических сериалов стоит задача показать такие исторически достоверные факты.

«Как живет казахская диаспора в Амстердаме» — Уроженка Туркестанской области Акмарал КОПЖАСАРОВА стала невесткой семьи этнических казахов, которые родились в Турции и сейчас проживают в Нидерландах. Акмарал рассказала корреспонденту Qamshy.kz о жизни казахов в чужой стране.

«Ранее в Нидерландах проживало около 500 казахских семей. Не имея документов, многие разошлись по разным странам. В настоящее время насчитывается около 50-60 казахских семей. Все знают друг друга, общаются на тоях, свадьбах, общаются как родные», ― резюмировала Акмарал.

«Коррупция — это сила, которая стала скрытой поддержкой для Казахстана» — На портале Zhasalash.kz опубликована статья Адилета КЕМЕНГЕРА о пользе коррупционной системы для Казахстана.

По словам автора, главная проблема системы правления Казахстана в том, что нет четкого механизма, который бы заставлял государственные органы отчитываться за проделанную работу.

Он также напомнил о стремлении властей принять слишком долгосрочные программы на ближайшие 30-40 лет. Потому что через 30-40 лет некому будет спрашивать о результатах этих программ.

«Но эта система хищения денег, присущая нашей стране, немного, но помогает Казахстану постепенно развиваться. Там, где есть откаты, хоть и ложные, но появляются программы, хоть и плохо, но дорога строится, начинается строительство. Без схем хищений и откатов в этом Казахстане не было бы ни программ, ни строящихся и ремонтируемых дорог», ― резюмировал автор.

«Казахстанцев не сплотить узбекистанскими методами» — На портале Alashainasy.kz опубликовано высказывание Жолымбета МАКИША о проблеме языка в Казахстане.

Автор отметил, что в Узбекистане в паспортах граждан в графе «национальность» начали писать «Узбекистан». По его словам, Алихан Баймен, вдохновившись таким примером, заявил, что в Казахстане тоже необходимо начать так делать, поскольку это поможет нам стать единой нацией. Однако Макиш против этого, так как считает, что в первую очередь нацию сплотит не паспорт, а язык.

«В Узбекистане нет узбеков, которые не знали бы родного языка. Даже если к ним обращаешься на русском, они продолжают отвечать тебе на своем языке. Это страна, которая прошла через первую стадию формирования сплоченного народа и готова к таким инициативам», ― подчеркнул Жолымбет Макиш.

Он добавил, что в свою очередь у нас очень много манкуртов, которые не знают собственного языка.

Дария ЖЫЛКЫБАЕВА – «Языковую проблему в госсекторе можно решить за 5 лет» — На развитие языка нужно тратить минимум треть от бюджета, выделяемого в Казахстане на внутреннюю политику, считает магистр педагогических наук Серик ЕРГАЛИ. Его мнение опубликовано на Abai.kz.

Автор рассказывает, почему с казахским языком до сих пор есть проблемы, и предлагает пути их решения.

Например, он считает, что казахский язык проигрывает в конкуренции за языковую среду. Так, по его словам, в селе Иргиз Актюбинской области двух детей пришлось отправить в школу с русским языком обучения, потому что они знали только его, хотя в Иргизском районе 99,99 процента населения — носители казахского языка. Серик Ергали пишет, что дело в гаджетах, которые теперь влияют на изучение ребенком языка больше, чем даже семья, и предлагает создавать контент для детей и подростков на казахском языке.

По словам автора, языковую проблему в госсекторе можно решить всего за 5 лет. Для этого нужно полностью вести документооборот и все собрания, заседания и т.д. исключительно на казахском языке, по необходимости предоставляя синхронный перевод тем, кто в нем нуждается.

Также нужно составить словари, которые помогали бы напрямую переводить с казахского на основные мировые языки и наоборот, без промежуточного звена в виде русского языка, пишет Серик Ергали.

Виктор МАЙЛИН – «Всегда разнообразно и калейдоскопично» — В текущую эпоху общественное мнение – если мы говорим непосредственно о содержании материалов в СМИ, об информациях самого различного характера, персональных излияниях и мнениях, льющихся потоком из соцсетей (фейсбук, тик-ток, инстаграм и пр.) – крайне разнообразно и калейдоскопично. И порой очень часто не менее интересным является не только описанное событие, но и составная часть события – т.е. реакция на него общественности, социума, нации…

Некоторые истории и темы из разряда хайповых (в данном случае в значении громких, броских) живут всего два-три дня, а некоторые имеют эхо, которое растягивается на недели, месяцы. Так, например, никак не улягутся волны обсуждений о замужестве молодой атыраучанки по имени Заида, муж которой стал уроженец Нигерии Джесси. Этот межрасовый, межнациональный брак вызвал большой интерес публики из-за видео и фотографий в соцсетях, толчковым сюжетом которых стал традиционный банкет казахов «кыз-узату». Это еще не свадьба, а праздничное торжество, которое делает сторона невесты и посвящено оно проводам невесты из отчего дома.

На Stan.kz вышел материал: «Қазақстандық журналист өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан қыздарды сынға алды» – «Казахские журналисты взяли на перо девушку вышедшую замуж за другую нацию». И он тоже касается казахско-нигерийской пары. Известный блогер Мөлдір АНАРБАЕВА не стала как пожилая дама Қарлығаш Бекпатшақызы давить на мораль, она сразу встала на защиту (косвенно!) госбюджета РК. Мол, выходите замуж за турков, нигерийцев – рожайте им потомство, становитесь гражданами их стран и руки прочь от тех выплат, которые… выделяет Казахстан в таком случае своим гражданам. Получается, эта блогерша сразу ставит вопрос в однозначном порядке – гражданки Казахстан, рожающие от иностранцев, перестаньте быть гражданками РК что ли?.. Подспудно здесь, видимо, спрятана мысль: самим не хватает…

Зато коллега Мөлдір, не менее прославленный Ербол Мәндібек написал совершенно противоположное: «По девушке видно, что она то точно получила истинно казахское воспитание. Сам факт, что был проведен обряд «узаты-той» указывает на это». Далее журналист пишет: «…казахским джигитам надо прекращать выискивать только каких-то «красоток» в параметрах 90/60/90. Это и недальновидно, искать запредельное. Счастье там, где во главе душа. Африканец вам показал. Если мы не усвоим из этого тоя (банкета, свадьбы) одну простую мысль, истину – еще и не такое увидим. А нашей пухленькой сестричке желаю добра и счастья».

Продолжая семейно-брачную тему обратим внимание на архетипические материалы, которые обычно подаются обывателю в стиле т.н. «желтой прессы» или имеют полностью «хайповый» стиль, когда буквально из простой, обыденной вещи делают скандал.

Так в на казахскоязычном сайте Express Qazaqstan. вышла заметка с фотографией, на которой запечатлен звезда эстрады Мейрамбек Бесбаев и известный актер и режиссер Сәбит Әбдіхалықов. С женами. Сабит же запечатлен со своей третьей молоденькой женой-актрисой Динарой Абдуллиной, которая младше его на 16 лет.

В публикации заостряется внимание на публичной персоне, путем пересказывания, что пишут пользователи сети в комментариях. А те просто обозвали Сабита «бабником» («катынкумар») – «На фотографии подумалось, что рядом с ним стоит его дочь». А оказывается, как сообщается в материале, у этого человека в женах были и такие эстрадные дивы как Айгүль Иманбаева, певица и актриса. Она подарила ему сына. Второй женой вообще была известнейшая певица Алтынай Жорабаева, мать четырех дочерей!

Кстати, тут же сообщается, что Алтынай исполнилось недавно 43 года и поклонники могли лицезреть в ее инстаграмме, как ее новый муж Алишер забросал свою женщину великолепными букетами из роз и подарил ей новенький дорогой смартфон. Из чего можно сделать вывод – никто не горюет и живет вполне себе счастливо с новым партнером.

Досымжан НАУХАНОВ – «Кто ответит за жестокое обращение с казахской историей» — В Петропавловске скульптурную композицию великих исторических личностей превратили в помойку.

Как пишет Skifnews.kz, акимат Петропавловска убрал из Центрального парка композицию из скульптур таких исторических личностей, как Магжан Жумабаев, Чокан Валиханов, Каныш Сатпаев, Кожаберген жырау и т. д.

В 2010 году в Петропавловске в честь празднования Дня города в парке установили 34 гипсовых скульптуры казахским поэтам, писателям, ученым. Городу композиция обошлась в 38 млн тенге. Пропорции и искаженные образы 22 скульптур подверглись публичной критике. Их вернули автору, алматинскому скульптору Казыбеку Сатыбалдину. Остальные 12 скульптур исчезли в этом году.

Оказалось, что шесть памятников уже полгода стоят на площадке за городским Домом культуры в Петропавловске. Это место активно используется для выгула собак. Здесь также выбрасывают мусор. Куда делись остальные шесть, среди которых Сабит Муканов и Габит Мусрепов, неизвестно даже акимату.

«Из учебника «Казахская литература» уберут чужих авторов» — Об изменениях в школьной программе рассказал председатель комитета языковой политики МОН Адильбек КАБА, пишет Еgemen.kz.

«До настоящего времени в содержание предмета «Казахская литература» были интегрированы материалы по «Мировой литературе». Теперь ее будут преподавать отдельно. Содержание «Казахской литературы» будет включать только произведения казахских авторов. Планируется провести работу по совершенствованию методики преподавания казахского языка. Есть планы по повышению квалификации учителей казахского языка.

Также разрабатываются учебники на казахском языке. Готовятся дебатные турниры на казахском, русском и английском языках. Активно разрабатывается и внедряется IT продукция на государственном языке. Идет работа по дубляжу и размещению популярных анимационных фильмов на казахском языке на видеохостинге YouTube», — сказал председатель комитета языковой политики.

«С такими чиновниками зарубежных инвестиций не дождемся» — Как пишет Stan.kz, в обществе горячо обсуждают официальную встречу акима Кызылординской области Гульшары АБДЫКАЛИКОВОЙ с послом Японии.

На встрече акима и посла обсуждалось сотрудничество в сфере образования и экологии. Как пишет портал, этикет подобной встречи подразумевает, что стороны сидят напротив друг друга. Однако Абдыкаликова повела себя как на совещании с районными акимами. Заняв место во главе стола, посла она усадила по левую руку.

Более того, неуважение к гостям проявил и глава района, который тоже провел свою встречу с послом в подобном формате.

Пользователи Сети пишут, что такое поведение вошло в привычку у тех, кто занимает хоть какую-нибудь руководящую должность.

Stan.kz напомнил, что два года назад президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике подобное поведение местных руководителей. Как тогда подчеркнул глава государства, акимы своим поведением показывают, что стране инвестиции не нужны.

«Даже в СМИ неправильно говорят на казахском» — Как пишет Baq.kz, в Алматы прошла презентация книги известного журналиста Онгара КУРАЛОВА «Біз қалай сөйлейміз?» (Как мы говорим?).

По словам автора, книга является текстовой версией авторской программы «Біз қалай сөйлейміз?», которая транслировалась на Казахском радио в 2002-2005 годах.

В сборнике речь идет о чистоте языка, правильной речи и грамотном письме, переводе терминов и понятий. Уместное использование повседневных фраз и другие актуальные вопросы, касающиеся родного языка, обсуждаются на протяжении всей книги с учетом мнений лингвистов и филологов.

«В стране могут появиться фермы по разведению мух» — Казахстанские ученые считают личинку мухи незаменимым удобрением для улучшения экологии и повышения плодородия почвы. Сейчас они ведут практические исследования в этой области, пишет Almaty-akshamy.kz.

Для выращивания одного килограмма личинок мух необходимо 10-15 килограммов корма. Южноамериканские мухи едят как птичий помет, так и пищевые отходы, древесные опилки, пшеничные отруби – все, что образуется естественным путем. И это большой плюс, говорят ученые. Поскольку личинки мух могут внести огромный вклад в развитие экономики при минимальных затратах.

Дело в том, что в составе личинки мух 40% протеина, 30% белка, а оставшиеся проценты — это аминокислоты. Для получения одного килограмма белка личинке мухи требуется 400 граммов кукурузы и 5 400 литров воды, а корове потребовалось бы 45,3 кг кукурузы и 110 тысяч литров воды. Таким образом, личинки мухи производят больше полезных продуктов, требуя меньшего количества пищи.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.