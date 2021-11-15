Что волнует душу казаха (в первой половине ноября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Братский сосед или сосед-абьюзер: в последнее время у Казахстана и России все больше «общего»» — На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Нургелди АБДЫГАНИУЛЫ о том, что говорил председатель правительства России Михаил МИШУСТИН на встрече с Аскаром МАМИНЫМ.

Недавно премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Москву и провел двусторонние переговоры с Мишустиным.

На той же коллегии российский премьер Михаил Мишустин в шутку предложил заменить формулировку «иностранные инвестиции» применительно к инвестициям РФ в Казахстан на инвестиции «братского соседа».

«В последнее время то, что с Россией становится все больше общего, очень тревожит казахское общество. «Общие деньги», «общий спорт», «общая культура», «общая медицина», «общее информационное пространство», «общая пенсия», «общая трудовая сила», «общее торговое пространство»», ― считает Нургелди Абдыганиулы.

Автор также напомнил, что различные должностные чины совершали провокационные действия, отрицая нашу территориальную целостность.

«Ученые все еще хотят «подчинить» общетюркскому алфавиту все центральноазиатские народы» — На портале Аbai.kz опубликована статья Куанткана ВАНОВА об общем алфавите для тюркских народов. По словам автора, в 1991 году на симпозиуме «Современный турецкий алфавит» в Стамбуле группа ученых разработала алфавитную систему «общий тюркский алфавит» для общего пользования тюркскими странами.

Однако он подчеркнул, что этот алфавит не может стать общим — «По системе «общего тюркского алфавита» тюркские народы должны были использовать эти символы в своих алфавитах и обозначать один и тот же звук одним и тем же символом. Но если обратить внимание на таблицу, то можно заметить, что тюркские страны, принимая латинский алфавит, не подчинялись этим условиям», ― пишет Куанткан Ванов.

Проведя анализ, автор отметил, что неподчинение алфавитов «общему тюркскому алфавиту» заключается в непригодности для использования в качестве общего алфавита.

«У казахов, говорящих на русском языке, отсутствует внутренний конфликт» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Розы МУКАНОВОЙ о проблеме употребления казахского языка среди казахов. Она рассказала, как ездила в поликлинику, где вместе с ней находились люди от 28 до 50 лет, все они были казахами.

«Все с высшим образованием. Значит, все государственные служащие. Она отметила, что спросила на казахском языке «кто последний», поскольку аппарат по выдаче талонов не работал. Все смотрели на меня ошарашенными глазами, возможно, не понимая, что я говорю. Тогда я еще раз спросила, кто последний, вы что, в рот воды набрали? И тогда кто-то из них ответил «я» на русском», ― посетовала автор.

По ее словам, в длинной очереди ни один казах не заговорил на своем языке. Она пожаловалась, что все на 100 процентов общались лишь на русском языке, и ни один не произнес даже слова на своем родном языке.

«Что это такое? Кто виноват? Вина в самих казахах. Казахи не уважают самих себя. У казахов нет чести. Сегодня я хотела плакать и была разочарована», ― поделилась Муканова.

«Почему шымкентцы хоть и имеют небольшой доход, но отдают около 30 процентов от него на подарки для тоев» — На портале Аdyrna.kz опубликовано высказывание Сабита РЫСБАЕВА о чрезмерной любви жителей Шымкента к тоям.

«Мой брат из Шымкента рассказал, что ходит на тои 2-3 раза в месяц. На мой вопрос, сколько он дарит хозяевам торжества, ответил, что 20-30 процентов заработка уходит на подарки. И я спросил у него: если средняя зарплата в Шымкенте 150 тысяч, то что будет, если 20-30 тысяч из них будет уходить на тои?» ― задался вопросом автор.

По словам его брата, даже если жители Шымкента получают мало, но часто ходят на тои, то это из-за того, что «их доходы благодатные».

Виктор МАЙЛИН – «Русские версии казахских газет – хилы либо совсем невозобновляемы…» — Основной пул новостей всегда одинаков (что в русскоязычной, что в казахскоязычной прессе) за малым исключением. Так, во все сайты республики попало трагическое событие произошедшее в г. Абай Карагандинской области. Там в одной из шахт региона произошла трагедия. Погибли люди, глава государства выразил соболезнование…

А о чем еще писали?.. Глянем, например, «Жас Алаш». Издание, к слову, имеет русскоязычную версию, но с конца сентября ее по ходу забросило. Что стало тому причиной: нехватка средств, некий политический момент, банальная безалаберность – непонятно. Никаких объяснений нигде найти не удалось.

Понятно только то, что налицо явно определённая несистемность. За этот период вышло немало интересных и глубоких статей, заметок – а о чем они, русскоязычный читатель не в курсе. Причем статей оригинальных, самобытных, изначально написанных и продуманных на казахском языке – а не перепев (по сути перевод-рерайт-изложение) массы событий о внутренней и международной жизни, напрямую взятых с русскоязычных источников (а те в свою очередь многое с англоязычных…).

Возвращаясь к поставленному вопросу: а о чем еще писали? – что касается «Жас Алаш», то любопытный материал вышел из под пера (клавиатуры) журналиста Бақытжан ӘБДІРАШҰЛЫ «Біреу миллион теңге жалақы алады, біреу миллиард теңге шығынға батырады» – «Кто-то получает зарплату в 1 млн., а кто-то растрату делает на 1 млрд.».

В славном Шымкенте, городе республиканского подчинения перед активом отчитывался руководитель правления СПК «Шымкент» Бауржан КАНКИН. На этом собрании он сказал о своей заработной плате: «Менің айлығым 1 миллион теңге. Оның алдында да айтылды, қазір де айтамын, ешкімнен ешқандай секрет жоқ» – «Моя зарплата составляет ровно 1 млн. тенге и я никогда не скрывал этого, говорил об этом однажды и еще раз повторюсь». На что присутствовавший председатель Общественного совета города Нұрғазы Бұхарбаев заметил: «Да у вас зарплата больше чем у мэра».

Айнұр ӘЛИ в короткой реплике «Сұрап һәм сатып алған «сый» кімді өрге сүйрейді?» – «Кого купленные и выпрошенные награды доведут до больших высот?» иронично прошелся по моде казахского социума на нагрудные значки, различные звания, благодарственные письма от сильных мира сего. Такие звания с прилагающимися номерным сертификатом как, допустим, «Наставник года», «Наставник Нации» или поздравления, скажем, от акима (райцентра, города, области) в связи с Днем рождения какого-нибудь блогера в непременным обнародованием в тех же соцсетях этого письма… самим же блогером – этими «знаками», попахивающими банальным тщеславием сегодня никого не удивишь. Это стало каким-то соревнованием.

Досымжан НАУХАНОВ – «Найден дневник литературного секретаря Жамбыла Жабаева» — Дневник принадлежит одному из самых почитаемых поэтов нашего народа, одному из выдающихся мастеров казахской поэзии Гали ОРМАНОВУ, пишет Baq.kz.

Гали Орманов — один из поэтов, пришедших в казахскую литературу в последней четверти 20-х годов прошлого века. Он внес значительный вклад не только в становление, развитие и процветание казахской поэзии. Переводя образцы русской и восточной классики, он оставил ощутимый след и как переводчик казахской литературы.

С 1939 по 1945 годы Орманов работал литературным секретарем Жамбыла Жабаева. По словам внука Жамбыла Айдара КЫРЫКБАЙУЛЫ, дневник был написан примерно в 1939 году.

«Записи велись на латинице, сегодня мало кто знает этот алфавит. В ближайшее время отдадим его на перевод. Дневник содержит информацию о том, кто приезжал к нашему деду Жамбылу и какие вопросы обсуждались. Поэтому записи будут способствовать дальнейшему изучению творчества Жамбыла Жабаева. До этого дневник нигде не публиковался», — сказал он.

«Россия вернула Казахстану земли в Атырауской области» — Как пишет Adyrna.kz, основная часть земель в Атырауской области, арендованных Россией у Казахстана, в ближайшее время будет возвращена в государственный фонд. Соответствующий закон вступил в силу.

Заместитель премьер-министра Роман СКЛЯР сообщил об этом, отвечая на депутатский запрос, касающийся разгосударствления части земель полигона Тайсойган в Кызылкогинском районе.

В свое время Министерство обороны РФ арендовало около 750 тысяч гектаров земли на 25 лет. До отказа Казахстана от ядерного оружия на полигоне было совершено более двадцати ядерных взрывов.

«Если нет пастбищ, ставьте кобылам кюи Курмангазы» — Прошедшая конференция коневодов дала достаточно много информации к размышлению, пишет Baq.kz.

Например, ученый Алтай ЗЕЙНУЛЛИН подчеркнул, что страна стремительно теряет пастбища — «В целом насчитывается 86 млн кв. м пастбищ. Однако из них 46% на сегодняшний день деградируют. Среди причин — природная особенность территорий, засуха, неправильное использование земли. Также начинает ощущаться дефицит пресной воды», — сказал ученый.

Ученый также рассказал об интересном методе увеличения надоев кобыльего молока — «Я человек, который изучает лошадей уже сорок лет. За свою практику столкнулся с одним интересным фактом: семь дней мы подготавливаем кобылу к дойке. Через неделю включаем ей кюй Курмангазы. Кобыла, которая сначала дает один-полтора литра молока за одну дойку, после прослушивания кюя начинает давать более двух литров», — сказал ученый.

«Казахский язык в интернете нельзя назвать чистым» — На это обратила внимание министр информации Аида БАЛАЕВА, пишет Baq.kz.

На форуме, посвященном онлайн-контенту на казахском, Аида Балаева заявила, что в Казахстане сегодня стало слишком много «желтых» изданий. Мол, с ростом казахскоязычной аудитории растет спрос и на казахские медиа. Однако в погоне за количеством сайтов на казахском не стоит забывать о качестве контента.

Министр информации добавила, что существует разница между языком письма в традиционных изданиях и в интернете.

«Многие информационные сайты предпочитают подавать ту или иную информацию короткой и легкой в восприятии. Поэтому сегодня возникло такое понятие по правильному правописанию, как «интіл». Несмотря на это, на многих сайтах, которые акцентируют внимание на быстром распространении информации, нет самой чистоты языка. Это негативно влияет на изучение казахского языка через интернет.

В этой связи в сентябре 2021 года при поддержке Министерства впервые был подготовлен сборник «Сөзтүзер. Қате қолданыстар сөздігі». В работе собрано более 3,5 тысяч распространенных словосочетаний и приведены более двух тысяч конкретных примеров», – сказала Аида Балаева.

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