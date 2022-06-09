Что волнует душу казаха в начале лета

Сетевые СМИ о казахской прессе

«Почему казахстанцы «вскрывают» свои паспорта?» — «Новый тренд: казахстанцы начали массово вскрывать паспорта», о появление новой тенденции написали на странице интернет-газеты Ulysmedia.kz. И по данным этой газеты, после появления в социальных сетях видео вскрытия казахстанского паспорта и выявления там чипа, люди начали массово вскрывать свои документы.

Газета сообщает, что в социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина вскрывает свой паспорт и показывает, что в нем спрятан чип. По мнению автора, компетентные органы используют чип для контроля за поведением населения.

МВД выступило с официальным заявлением по поводу видео, пояснив, что чип является электронным паспортом. Этот вид документа выдается с 2009 года. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет идентифицировать физическое лицо. Паспорт с чипом вводится для облегчения прохождения граждан Казахстана через электронную систему в пунктах пропуска через границу и паспортно-визовом контроле.

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«Афганские казахи: почему Казахстан отвернулся от них?» — задается вопросом издание Abai.kz. По данным издания, официальные власти Казахстана не знают, сколько этнических казахов проживают в Афганистане. Среди афганских казахов не мало и тех, кто бы хотел вернулся на историческую родину и учить свой язык, но почему то посольство игнорирует их.

В материале описали бедственное положение афганского народа, среди которых проживают этнические казахи. После того, как к власти в этой стране пришли талибы, многие этнические казахи участили свои визиты в посольство Казахстана, но в посольстве игнорируют таких казахов. Газета об этом не раз писала, но пока ничего не изменилось. По данным МИД Казахстана, в Афганистане проживают порядка 200 семей. В свою очередь афганские казахи, которые сейчас проживают в Европе говорят, что нет конкретной цифры и это необходимо выяснить.

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Апашка во время тоя села на шпагат, видео гибкой бабушки опубликовали на Turkystan.kz. По данным газеты, своим поведением казахская апашка удивила многих. Реакция пользователей социальных сетей была неоднозначной.

Во время казахского тоя в Атырау пожилая апашка села на шпагат. По данным издания, апашка как положено всем апашкам и пожилым женщинам была в платке и на ней был казахский камзол. Сев на шпагат она многих удивила, никто не ожидал такого.

«Одни удивились гибкости бабушки, другим не понравилось такое поведение апашки», — пишет издание.

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Виктор МАЙЛИН – «И вновь продолжается бой… за уважение к госязыку» — Практически ни один обзор не обходится без ссылки на статьи, заметки, интервью и т.д. так или иначе связанные с государственным языком страны. Как известно, госязык принадлежит к кипчакской группе тюркских языков, на котором говорит один из крупнейших тюркоязычных этносов, имеющих свою государственность. И несмотря на возросшее распространение в силу демографического увеличения казахоговорящего населения, финансово-идеологических усилия самой государственной власти в этом направлении, даже определенный «языковой национализм» не дает удовлетворения. Прежде всего, у представителей общественности казахоговорящего большинства. Другими словами, как еще в прошлом веке писали некоторые публицисты (кстати, из казахов же), что казахский де-юре госязык, а де-факто – еще не полностью. И судя по тому, как эту тему освещали все тридцать лета суверенитета казахская печать и общественность – воз, как будто если и сдвинулся, до конечной цели еще далеко…

Например, огромная проблема с книжной детской продукцией. Тем не менее, на поток поставлены раскраски, тематические книги на самые различные темы, про природу (флора и фауна), про мир звуков. Об этом пишет Қуан РАХМЕТ в материале «Қуантсаң, баланы кітаппен қуант» – «Если хочешь обрадовать ребенка, обрадуй книгой» на портале Jasqazaq.kz (когда-то сайт одноименной газеты). Но тут видимо не стоит забывать, что куда большим потоком, включая, помимо традиционных бумажных носителей (зарубежной книжной продукции) огромный диджитальный поток, который потребляется через тот же смартфон, компьютер. Журналист пишет про успехи издательства «Алтын сака», рожденное в силу того, что глава государства прошлый год объявил «Годом детской литературы». Это отрадно, но повторимся, это капля в море, если говорить об аналогичной продукции (иноязычной продукции!), которая ориентирована на детский возраст.

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В продолжение темы заметим, что про госязык на госязыке же пишут иногда залихватски смело. Не считаясь с реалиями, дескать, ну зачем нам русский язык? Пора везде и во всем оставить только казахский. Теперь уже раздаются голоса, зачем грузить первоклассников сразу тремя языками? А далее пишется о том, что хватит нам и казахского и английского… Но в массе своей же пишут в ином ключе: казахский язык велик и могуч, он все объял, но есть, как говорится, у нас проблемы (и не только, к слову, с языком…).

В русле поднятой темы открываем и листаем старейшую и заслуженную газету на казахском языке – «Жас Алаш». И тут же натыкаемся на немаленькую (более пяти тысяч знаков – Ред.) статью Байділдә АЙДАРБЕКА под интригующим названием: «Тәуелсіз елміз дейміз… Ал тіліміз ше?» – «Ну допустим мы суверенны… А суверен ли наш язык?». Автор вспоминает, как создавалось еще в конце СССР общество «Казак тiлi», что сказали академик Абдуали Кайдаров и другие авторитеты нации на заре суверенитета. Как он сам участвовал в написании статей в устав фонда. Вместе с тем, автор невольно дает понять, что тогдашние радетели казахского языка были стопроцентно уверены в языке и в его статусе без тени сомнения.

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Ну, про госязык писано-переписано и всяких смысловых подводных камней и фактов здесь пруд-пруди и о них всегда есть материалы. Так же всегда актуальна светская хроника из мира знаменитостей, принадлежащих титульной нации нашей страны. Известная певица Айгуль ИМАНБАЕВА опубликовала фото в соцсетях с бывшим влиятельным госчиновником, побывавшим в кресле премьер-министр страны, руководителем Администрации Президента, акимом Алматы и Атырауской области – Имангали ТАСМАГАМБЕТОВЫМ.

Подписчики Instagram выразили слова восхищения как Айгуль Иманбаевой, так и персоной Имангали Тасмагамбетова. Есть теплые слова по каждой из персон. Но есть и негативные, критические послания в адрес эстрадной дивы: «Бәріне жабыса берді ғой. Жағымпаздық секілді», «Көрген көзге ұяттау әрбір ер адамға жабысып суретке түсе беру. Тіпті өнер адамы болсада». Суть которых сводится к обвинениям, что это снимок из разряда чрезмерно рекламных, где и без того известный человек из мира шоу-бизнеса пиарится за счет другой известной личности, видимо подразумевая, что даже будучи на пенсии Имангали относится к кругу сильных мира сего.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстанские русскоязычные школы бесплатно готовят кадры для России» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание Адиля АКЫЛБАЯ о том, как накануне костанайские школьники спели песню «во славу российских героев».

По словам автора, случай произошел на «последнем звонке» средней школы имени Бауыржана Момышулы. Учащиеся русской школы танцевали вальс в военной форме и пели песню «Наши российские герои».

«Видео этого ужаса распространилось в социальных сетях. Почему, живя в Казахстане, они скандируют «российским героям»? Как директор школы или завуч по воспитательной работе могли разрешить выбрать такую песню? Но оказалось, что это «добрая традиция» этой школы», ― посетовал автор.

Он также добавил, что самое страшное, что в этом же мероприятии принял участие аким Костаная Марат Жундибаев. Не остался в стороне и начальник местного управления образования, который с гордостью разместил это мероприятие на своей странице в Instagram.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Сейфоллы ШАЙЫНГАЗЫ о привычках некоторых казахстанцев давать непрошеные советы находясь в Америке.

«Во-первых, если они так сопереживают народу, то пусть вернутся в Казахстан, поживут нашей жизнью, а потом уже делятся мудростью. Во-вторых, каждый образованный человек должен понимать, что Казахстан не Америка, мы не захватывали ничью землю и не создавали на нем государство, мы живем на исторической родине, где тысячелетиями жили наши предки. Также и не существует нации американец, это лишь название континента, а их демократия нам не подходит, поскольку у нас разный менталитет; многие люди ездят в эту страну, чтобы заработать деньги, а потом, после того, как отрастят животы, неожиданно оказываются демократами», ― высказался автор.

По его словам, Казахстану действительно необходимо верховенство закона и справедливость. Но и в этом плане лучше брать пример не с Америки, а с таких азиатских стран, как Япония, Южная Корея и Китай. Сегодня в этих странах есть и порядок, и технологии.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Абил-Серика АЛИАКБАРА о неоднозначном отношении мигрантов к казахскому языку.

По словам автора, после того, как Россия начала военные действия в Украине, страны мира ответили введением санкций и объявлением экономического эмбарго. В свою очередь в Казахстан прибыли около 500 тысяч россиян.

«Полмиллиона человек! За три месяца многие уже привыкли и даже стали равнодушными к тому, что, несмотря на Шанырак, будучи гостями, они ведут себя, словно хозяева», ― посетовал он.

Для примера автор приводит интервью российского тиктокера Дани Милохина, недавно переехавшего в Казахстан. До настоящего времени это видео просмотрели около 50 тысяч человек по всему СНГ. В этом интервью Милохин заявляет, что основная причина переезда ― язык. Он также отметил, что им нужно общаться с людьми, находить новые знакомства. Поскольку в Казахстане все знают русский язык, у него не возникает трудностей.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Раньше свекры не ходили полуобнаженными перед невестками — Жанар Айжанова» — Артистка Жанар АЙЖАНОВА осудила современных мужчин, которые ведут себя неподобающе с молодыми невестками.

По ее словам, они ходят при них с открытыми животами и голыми икрами, об этом она заявила в программе «Қызық Live» на телеканале НТК.

«Раньше наши старшие братья, отцы, деды не сидели за столом, оголив живот или ноги. Бабушки или матери даже не позволяли им этого делать при сестрах. Говорили: почему ты ходишь с голыми икрами при них. Могли даже подзатыльник дать. Наши деды, предки всегда ходили при невестках в рубашках с длинными рукавами. Такая была культура. У казахов была культура, школа».

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Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в тяжелом состоянии, сообщает интернет-издание Bugin.kz cо ссылкой на Телеграм-канал ABZHAN NEWS.

«По информации канала, Болат Назарбаев сейчас находится у себя дома в Алматы. Он не может говорить, с трудом садится писать. 27 апреля появилась информация, что Болат Назарбаев получает лечение в Турции. Однако о точном диагнозе информации не было», — говорится в сообщении.

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Досымжан НАУХАНОВ – «У казахского языка сейчас сложный период» — На портале Adyrna.kz лингвист Серик ЕРГАЛИ проанализировал готовность казахского стать литературным языком.

Язык является лингвистическим явлением не только в развитии любого этноса, но и в развитии государства. С этой точки зрения нельзя отрицать существующее мнение, что «казахский язык типичный земледельческий, находящийся под влиянием фольклора». И игнорировать это мнение нельзя. Кроме того, казахская лексика в основном отражает сельскую жизнь и часто ограничивается животноводством и сельским хозяйством.

Самое главное, что казахский язык не полностью адаптирован к использованию в постиндустриальном обществе, он не стал объектом научных исследований. Об этом свидетельствует тот факт, что казахский не смог стать языком городского населения, так как этот вопрос серьезно не ставился в научную повестку, а потому не принимались и соответствующие меры. В результате он был вынужден адаптировать понятия и словосочетания русского языка.

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«Главную проблему казахского народа назвал журналист-культуролог» — Adyrna.kz опубликовал пост журналиста-культуролога Бердалы ОСПАН, который отметил, что особое внимание власть должна уделить написанию казахских фамилий.

«Когда человек рождается, родители дают ему имя. Имя – это целое направление жизни.

Основной причиной, по которой казахский народ не в состоянии стать полноценным суверенным государством, заключается в том, что сегодняшние казахи пишут свои фамилии по правилам, насильно введенным другой страной.

Жизнь того, кто меняет имя, тоже меняется.

Руководство страны-оккупанта делало это сознательно. Почему вторгшаяся страна так поступила? Чтобы ты забыл, что ты казах. И если бы СССР не распался, казахская страна могла исчезнуть. Однако оккупационная политика царской России до сих пор имеет силу.

Этого не понимают те, кто уже 30 лет пишет свою фамилию на иностранном языке».

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