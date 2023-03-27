«Прямо сейчас страна стоит на перепутье»

Сетевые СМИ об итогах выборов

Руслан БАХТГАРЕЕВ – «Ошибки таргетинга» — Почему звёзды соцсетей потерпели поражение на выборах? В казахстанском интернете уже несколько дней стоит послевыборный шум. Кандидаты, выигравшие гонку, благодарят электорат за оказанное высокое доверие. Проигравшие пишут, что на выборах были подтасовки, вбросы бюллетеней и прочие нарушения. Да и вообще, мол, все было нечестно. Однако, по мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, поражение, по сути, было заслуженным и причины его совсем иные.

— Нынешние выборы показали, что большинство политических фигур, особенно те, кто считает себя популярными и влиятельными персонами, населению оказались незнакомы вообще. Это касается, кстати, и местных депутатов-партийцев. В большинстве регионов население было не в курсе, кто их депутаты и чем вообще занимаются маслихаты. Модель же с одномандатными округами не только обеспечила конкурент­ную борьбу, но и будет способствовать разрешению этой проблемы.

Да, наложение друг на друга двух выборных процессов спровоцировало определенную сумятицу и неразбериху. Но зато были выявлены определенные дыры в выборном законодательстве, позволяющие одновременно баллотироваться и в мажилис, и в маслихат, да еще и по нескольким округам. На будущее надо тщательно проверить законодательство, выявить все такие дыры и устранить их.

Тем не менее сами выборы я считаю большим плюсом в том плане, что была сформирована новая модель. И заметьте, многочисленные критики Токаева и его политики пошли на выборы и стали играть по тем правилам, которые предложил глава государства.

А вот массовое поражение нашей политизированной оппонирующей общественности говорит о том, что в своей работе они очень сильно оторвались от реальных запросов населения, поэтому ни эффекта узнавания, ни эффекта поддержки, ни мобилизационного эффекта не произошло.

Только, думаю, они этого не поймут и в своем поражении будут винить исключительно “режим” и якобы массовые нарушения…

Неожиданности не произошло. То, что Amanat наберет более 50, но не более 55 процентов голосов и победит, было более чем очевидно. При этом надо отметить, что, учитывая новое название и новое руководство, партия, по сути, начинала борьбу за голоса избирателей с чистого листа. Но сильные кадры и хорошие выступления партийных спикеров на дебатах предопределили ее успех.

Дилара ИСА, Елена ВЕБЕР — ««Мы не признаём итоги». Самовыдвиженцы заявляют о фальсификациях и требуют новых выборов» — Кандидаты-самовыдвиженцы в Алматы, Шымкенте, Уральске и Караганде, которые участвовали во внеочередных выборах и не прошли в мажилис и маслихаты, заявили о несогласии с официальными итогами, массовых нарушениях в день голосования и фальсификациях. Они требуют аннулировать результаты выборов и провести новые. Акорда тем временем называет минувшие выборы, по итогам которых большинство мест в парламенте сохранила партия власти, «достойным продолжением масштабных перемен».

«Прошедшие выборы я считаю незаконными!» Журналист и кандидат в депутаты мажилиса Лукпан Ахмедьяров заявил после обнародования результатов выборов о несогласии с ними…

— Выборы должны быть проведены повторно, потому что огромное количество нарушений, свидетелями которых мы стали в день голосования и в ночь подсчёта голосов, не дают нам возможность согласиться с теми результатами, которые огласила ЦИК, — говорит Ахмедьяров.

20 марта в Алматы несколько кандидатов в депутаты мажилиса и городского маслихата провели две пресс-конференции, заявив, что выборы, по их мнению, изобиловали нарушениями.

— Мы не признаём итоги выборов, требуем проведения новых. В течение дня были различные нарушения. Закрывали урны, бюджетников вынуждали проголосовать за нужных кандидатов и отправлять фотоотчёты. Но самое ужасное началось во время подсчёта голосов. Моих наблюдателей выставляли, не допуская к процедуре подсчёта голосов, вызывали полицию, запугивали и угрожали, — сказала кандидат в депутаты мажилиса Инга Иманбай.

Процедура подсчёта голосов была непрозрачной, наблюдателей отстраняли от неё, сказал на другой пресс-конференции кандидат-самовыдвиженец Мухтар Тайжан:

— Процедура подсчёта была незаконной. По закону наблюдатели могут приблизиться к столу на расстояние до полутора метров. Но их не подпускали. У них не было возможности видеть галочки на бюллетенях. Когда они хотели посмотреть поближе, вызывали полицию. Мы подали жалобу.

22 марта в Карагандинской области несколько кандидатов тоже заявили о нарушениях. Марина Шиллер, выдвинутая в мажилис по одномандатному округу от партии «Ак жол» и проигравшая эти выборы, считает, что нужны новые выборы. Её поддерживают и другие присутствовавшие на пресс-конференции в среду в Темиртау кандидаты в маслихаты разных городов Карагандинской области…

21 марта в Шымкенте несколько кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов города и Туркестанской области и их доверенные лица заявили о несогласии с официальными результатами голосования. Они потребовали проведения новых выборов и призвали президента Касым-Жомарта Токаева вмешаться в ситуацию.

На церемонии в столице, посвящённой празднованию Наурыза, ТОКАЕВ выступил с речью, в которой назвал прошедшие выборы «достойным завершением обновления политической системы страны».

«Накануне состоялись выборы в мажилис и маслихаты, которые являются серьёзным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны», — сказал Токаев 21 марта.

О масштабных нарушениях на выборах, о которых заявили кандидаты в депутаты и наблюдатели, президент промолчал. Он отметил, что политическая система «полностью обновлена» и придаст «мощный импульс» развитию государства.

Амиржан КОСАНОВ – «Голосовали ногами» — Пять с половиной миллионов казахстанцев не дошли до участков, проигнорировав избирательную кампанию…

Все это старые приемы «Нуротана»: вбросы бюллетеней в урны, так называемые «карусели» (это когда один и тот же человек голосует несколько раз), которые всегда были присущи нашим выборам.

Недаром, некоторые эксперты и наблюдатели усмотрели некий символизм, когда на одном из избирательных участков появился первый президент, чтобы проголосовать: дескать, это не что иное, как торжественная передача по наследству второму президенту своей «избирательной» системы.

А другие гадают — что это было? Абсолютная потеря контроля власти над ситуацией в стране? Или спланированная диверсия против Акорды и лично Токаева, которого надо было представить таким же Назарбаевым?

Не думаю, что, находясь в эти горячие дни в Стамбуле, президент Токаева не контролировал ситуацию. Парламент для него важен и вряд ли он пустил бы выборный процесс на самотек.

По моему наблюдению, 30 лет политического застоя и общественного регресса, когда на корню были уничтожены последние остатки межпартийной и межличностной конкуренции, привели к тому, что в Казахстане практически умерли развитые политические технологии, наличие которых – и есть показатель развитости демократической инфраструктуры: самодостаточных политических партий, их способность обеспечивать себя необходимыми ресурсами без помощи власти, наличие харизматичных и ярких лидеров, возможность свободных межпартийных дискуссий.

Главный же политический итог этих выборов таков: к сожалению, власть не пошла на полномасштабную демократизацию общества. Президент Токаев не смог превратить в своих сторонников антиназарбаевские настроения и здоровые силы общества. Он, как и его предшественник, зациклился на общественной поддержке по старым, изжитым формулам и формам. И, теперь весьма возможно, что эти протестные силы со временем могут перерасти в антитокаевские. Причин и поводов для этого хватает через край. Начиная с практики проведения этих выборов.

Петр ТРОЦЕНКО – «Классическая электоральная автократия, или Почему Акорда воскрешает «динозавров Нурского периода»» — Политолог Досым САТПАЕВ — о том, как прошли парламентские выборы в Казахстане и почему нынешняя власть неспособна на перемены.

— По содержанию всё было то же самое — классическая электоральная автократия. Основной схожий момент заключался в том, что партийный состав участников — в основном старые политические партии, созданные ещё при Назарбаеве. Эдакие динозавры парка Юрского периода, или, как сказал поэт Ербол Жумагулов, парка Нурского периода. Эти динозавры должны давно вымереть, но в лабораториях Акорды их постоянно воскрешают.

Я думаю, что нарушений всегда было очень много. Тут свою роль сыграл факт участия самовыдвиженцев, потом и соцсети стали более активно подключаться к контролю за выборами, моментально распространяя информацию о нарушениях, зафиксированных наблюдателями. В предыдущие годы, при Назарбаеве, моментов, связанных со вбросами и «каруселями», тоже было более чем достаточно.

К тому же участие среди самовыдвиженцев некоторых лидеров общественного мнения, которые активно проводили свою предвыборную кампанию, в какой-то степени увеличило контроль за избирательным процессом. А это привело к тому, что выявлялось больше фактов, связанных с нарушениями. Но я думаю, что в количественном плане столько же нарушений было и на прошлых президентских и парламентских выборах.

Понимаете, Назарбаев создал систему «электорального лохотрона», где без таких нарушений ни одни выборы не обходились.

Парламентские выборы показали самую большую ошибку: власти абсолютно не учли уроки Январских событий. Весь год превратили в политтехнологическую карусель определённых вбросов с красивыми лозунгами, конституционными референдумами и неконкурентными президентскими выборами. И эти парламентские выборы — одно из звеньев этой цепи сохранения суперпрезидентской власти, где Токаев, как и Назарбаев, будет всё держать под контролем. По сути, парламент и формируется таким образом, чтобы он был управляем.

Токаев сохраняет ту самую систему, которая уже готова развалиться, а Январские события показали, что там начали отлетать большие осколки. И выходит, что, сохраняя эту модель, власть загоняет сама себя в мощнейшую кризисную фазу будущих социальных взрывов, с которыми уже не сможет справиться. И это не только моя точка зрения.

Главная проблема заключается в человеческом факторе. С прошлого года после Января я подчёркивал очень важную мысль: если вы хотите понять, в каком направлении движется корабль, смотрите не только на капитана, но и на команду, которую он собрал.

То, что мы видели после Января, лишний раз убеждало меня в том, что Токаев, как продукт назарбаевской системы, собрал вокруг себя людей, которые являются такими же продуктами назарбаевской системы. То есть эти люди априори неадекватно воспринимают окружающую действительность, потому что у них никогда не было такой необходимости и инструментов.

Жарас АХМЕТОВ, экономист – «Страна на перепутье» — Как бы кто ни оценивал итоги выборов, их результат достаточно четко показал наличие общественного запроса на перемены. Распознает ли этот запрос Власть, а если распознает, решится ли на сущностные изменения в общественно-политическом устройстве страны, а если решится, то какими будут эти изменения – вопросы, на которые прямо сейчас ответов нет, но они будут даны в самом ближайшем будущем.

Прямо сейчас страна стоит на перепутье: пойти ли по пути строительства правового и демократического государства или начать дрейф в сторону тоталитаризма.

Я понимаю, что многие читатели разочарованы, даже не столько результатами выборов, сколько нарушениями самого избирательного процесса и ждут от автора желчных инвектив. Однако, при всех нарушениях, прошедшие выборы самые демократичные и представительные после 2004 года.

Самыми демократичными и конкурентными были выборы 1999 и 2004 гг., как по числу партий, участвовавших в выборах, так и по числу партий, представленных в мажилисе.

Конечно, эпитеты «демократичные» и «конкурентные», в случае нашей страны, довольно сильно притянуты. Среди участников выборов и среди прошедших по их итогам в мажилис практически все партии занимали соглашательскую позицию, то есть, по большому счету, были спойлерами. Но последующие выборы даже не пытались изобразить демократичность и конкурентность.

Выборы этого года, само собой разумеется, не дотягивают до 1999 или 2004 годов, но все же более демократичные и конкурентные, чем четыре предыдущих. Хотя из-за допущенных нарушений еще очень далеки от идеала.

При всем при том, прошедшие выборы дали явственный и однозначный сигнал, что наше Общество ждет перемен.

Формально правящая партия Аманат, набрав 53.9% голосов, эти выборы выиграла. Но если сравнивать с результатами предыдущих выборов, то правильнее будет говорить о поражении. Хуже результаты были только в 1999 году. И это при всех нарушениях.

Такое ухудшение результатов — явная и недвусмысленная демонстрация того, что нас не устраивает проводимая Властью политика.

Этот вывод подтверждает то, что в мажилис прошли вечные аутсайдеры – партии «Ауыл», ОСДП и новая партия Respublica. Казахстанский избиратель ищет новые политические силы, которые были бы выразителями его чаяний.

Сигнал подан. Но из-за низкой явки он недостаточно сильный. Нельзя исключать, что Власть его либо не распознает, либо не пожелает с ним считаться.

Другой важный фактор – что выберут партии формального меньшинства: соглашательство или борьбу за избирателя на последующих выборах? В первом случае, им будет достаточно подачек от Власти. И это будет означать не развитие, а деградацию.

Во втором случае будет торг, когда каждый шаг на встречу Власти будет обмениваться на усиление собственных политических позиций. А это невозможно без нашей поддержки, следовательно, они будут действовать в наших интересах, что способствует общественному развитию.

Прямо сейчас решается, по какому пути пойдет страна: прогресса или регресса. И очень скоро мы узнаем, какой сделан выбор.

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