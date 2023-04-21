Как в Алматы «нагрели» индуса, в Америке подготовили план против Токаева, о золотых СМСках и спасении дикой косули

Обзор Telegram и Youtube каналов

Думаете к концу недели казахстанские медийные и авторские Telegram и YouTube-каналы отпустили хватку? Как бы не так. Мозаика там – хоть картины складывай! Талибан получили разрешение на открытие Посольства в Астане, госучреждения потратили чуть ли не полмиллиарда на СМС-сообщения, налоговики решили пополнять казну налогами на сбор трав. В сфере образования — сплошное воровство. А в самолете Air Astana пассажир перед вылетом признался, что у него с собой бомба. А как вам такое сообщение: американская лоббистская фирма готовит кампанию против Президента Токаева.

Но главная тема недели, конечно, выступление Касым-Жомарта Токаева. Телеграмеры ждали его с нетерпение и получив на «растерзание»… ограничились цитатами и ссылками. Понятно, чтоб взяться за аналитику, нужно время все «переварить».

Ну, хоть «помидорами» не закидали. Хотя некоторые тезисы Президента вызвали сильные сомнения.

Золотые СМСочки

Shishkin_like — 10 239 (+1177) подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

ТГ редакции журналиста Дмитрия Шишкина на этой неделе постаралась от души – не соскучитесь. Например, хотите знать, какие госучреждения выигрывают тендеры на рассылку обычных СМС и во сколько они обходятся налогоплательщикам? Автор Telegram-канала Нуржан Баймулдин вытащил на суд подписчиков данные, сколько денег потратили госучреждения на SMS-оповещения.

А волну поднял Антикор с массовой рассылкой СМС. Агентство решило напомнить казахстанцам: взяточничество — это преступление. Народ борцов с коррупцией обсмеял – мол, знаем, не дураки и выкатил свой «арбуз», назвав преступлением глупую трату бюджетных денег.

«Рекордсменом по трате бюджетных средств на рассылку является Судебная администрация при Верховном суде. В прошлом году она потратила на SMS-ки 169,2 млн тенге. На втором месте — центр электронных финансов при Минфине. В 2022 году он подписал соответствующий договор на 30,5 млн тенге. Тройку лидеров замыкает нацкомпания «ҚазАвтоЖол», которая в 2022 году потратила на сообщения 26,1 млн тенге. Следом за лидерами — акимат района Алматы (Астана): 18,4 млн тенге, департамент полиции Мангистауской области — 16,1 млн тенге», — сообщает для затравки телеграмер.

Узнаете также о новых ограничениях на выдачу потребительских кредитов, затем об активах Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Нурсултана Назарбаева. Миллиардер владеет активами в сфере развлечений, гостиничного бизнеса, энергетики, строительства, торговли люксовыми товарами и в винном бизнесе. А исследование редактора Маргариты Кунцевич посвящено бизнес-империи «Казахмыса», которая контролируется 62-летним Владимиром Кимом и 53-летним Эдуардом Огаем. Корпорация занимает первое место среди крупнейших частных компаний в Казахстане, а Ким 591-е место в мировом рейтинге богатейших людей. Его состояние, если кто не знает, оценивают в 4,6 млрд долларов США — самый богатый человек в Казахстане по версии Forbes.

Талибан в Астане

Выход к правде – 85 832 (— 335) подписчика на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

Telegram-канал издания Ulysmedia обращает внимание на новость, которую обошли многие ТГ.

«Ситуация сложная, но не уникальная», — успокоил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя «посольство талибов» в Астане, которые планируют занять посольство Афганистана в Астане.

Но этот комментарий, явно требует комментария.

«Наличие представительства не означает признание. Подобные посольства уже действуют в других странах, в том числе у наших соседей», — замысловато сообщил спикер.

Осадок и вопросы остались: шутка ли — талибан является запрещенным в Казахстане террористическим движением. Решение вынесено Верховным судом еще 15 марта 2005 года.

ТГ дает выдержки из выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля в Астане. Но в отличие от других – с активными ссылками. Поэтому, если нужно что-то быстро найти по актуальной теме недели – welcome.

«К сожалению, имеются факты, когда дети подвергаются насилию или погибают от рук собственных родителей. Работа по профилактике семейного насилия ведется слабо, а меры, предпринимаемые соответствующими органами, в том числе правоохранительными, не приводят к положительному результату. Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия», — слова Президента дают надежду жертвам скрытых домашних тиранов.

https://ulysmedia.kz/news/15062-ubiistva-detei-sotriasaiut-kazakhstan-prinimaemye-mery-ne-daiut-rezultatov/

Еще один поинт (идея, акцент — авт.) Токаева: акимы в Казахстане боятся брать ответственность и принимать решения, пишет телеграмер. И действительно, кто им мешает? Не Президент же!

«Зная о проблемах на местах, акимы не всегда готовы своевременно оценить риски, взять на себя ответственность и принять решение. Только с начала года администрацией Президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя Президента за последние три года вырос в два раза».

Ссылочка: https://ulysmedia.kz/news/15064-akimy-v-kazakhstane-boiatsia-brat-otvetstvennost-i-prinimat-resheniia/

Насторожили слова Президента о судьбе друзей наших меньших.

Дословно: «Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессию к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем, количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры», — сказал инициатор закона о защите животных Касым-Жомарт Токаев.

Стоит ли теперь ждать массовых убийств собак? Нам лучше сразу объяснить.

https://ulysmedia.kz/news/15061-prinimaite-mery-tokaev-o-chastykh-napadeniiakh-brodiachikh-sobak-na-liudei/

«Хоргос» вам в бизнес!

Политпросвет KZ – 1 614 (+2) подписчика на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@politprosvet_kz

Telegram-канал продолжил тему официального появления талибана на территории Казахстана, но взялся за задачу посложнее – объяснить: к чему все это?

Телеграмер Алькен Кенжебаев разбирался в теме, задавшись вопросами: зачем понадобилось налаживать контакты с террористической организацией и законно ли это с правовой точки зрения? Исследование в двух частях. Спикер – известный правозащитник Евгений Жовтис.

Отличная новость для бизнеса — ликуйте, так сказать. МЦПС «Хоргос» возобновит работу уже на следующей неделе. Почему радость такая? Да потому, что Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», где закупались торговцы, приостановил свою работу в начале аж 2020 года в связи с пандемией Covid-19. В конце 2022 году китайская сторона сообщила о снятии карантинных мер в КНР и открытии границ для туристов (читай бизнес-туристов — авт.). Возобновить работу МЦПС «Хоргос» планировали еще 8 января, но сроки перенесли — казахстанская сторона не успевала закончить там свои работы.

«Рады вам сообщить, что МЦПС «Хоргос» возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года», — объявил акимат области.

И хорошая новость для СМИ: в Казахстане разрешат публиковать фотографии граждан с публичных мероприятий без их согласия.

А также для жителей полуострова Мангыстау: газоперерабатывающий завод появится в Жанаозене. Об этом сообщил премьер Смаилов. По его словам, строительство нового завода начнется в этом году, а мощность составит 900 млн кубометров.

Сигнал SOS от Образования

YEDILOV ONLINE – 99 067 (- 200) подписчиков на это неделе,

https://web.telegram.org/k/#@yyedilov

Ну, что за прелесть — открываешь ТГ и каждый день находишь список именинников! Тут и мажилисмены, и министры, и акимы, и чиновники разного сорта. Просто праздник какой-то! Ход не оригинальный, но полезный — поздравления с добрым словом никому еще не помешали.

Telegram-канал переходит к будням и предлагает видео, которое возможно свидетельствует о версии, что одной из причин взрыва в подъезде многоэтажного дома в Жанаозене стала утечка газа в газопроводной сети, а не взрыв газового баллона. Видео прислали по What’s App ТГ.

Одним из первых ТГ опубликовал новость, которую обсуждают почти все каналы. Беспощадная коррозия коррупции постепенно расползается по всем сферам жизни. В этот раз «отличились» сотрудники отдела образования Талдыкоргана. Предполагается, что они умудрились украсть около 2 млрд тенге.

Телеграмер сообщает, что подозреваемые систематически безвозмездно перечисляли зарплату аффилированным лицам, не работающим в сфере образования.

Аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела, которых тоже взяли под стражу.

Кто хочет быть в курсе дел Аккорды, найдет тут информацию о новых назначениях, рабочих встречах Президента страны, визитах и т.п.

Ну, погоди!

Чиновник – 32 725 подписчиков (- 14) на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@chinovnik_kz

Казахстанские силовики продолжают гадать, каким образом сбежал их коллега — экс-глава ДП Алматинской области генерал Серик Кудебаев, которого подозревают в «бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия» во время январских событий. 12 апреля 2023 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту его незаконного пересечения госграницы. По последней версии, из Бишкека он улетел в Стамбул. ТГ «Чиновник» предлагает новую версию, ссылаясь на заместителя председателя КНБ — директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова.

«У него недалеко в горах, откуда он родом, есть хозяйство, населенный пункт. В принципе, хорошие проводники тоже есть возможности. Мы рассматриваем версию ухода через горы», — сказал Алдажуманов.

Жители Сайрамского района Туркестанской области бьют тревогу, сообщает следом ТГ. В поливные арыки сбрасываются отходы со скотобоен. Вода с кровью животных попадает на поля с картофелем и другие посевы. Сельчане сняли все на видео. Кто ответит за экологическую провокацию?

В Кызылординской области сотрудники Антикора вывели на чистую воду руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования, против которых начато досудебное расследование по ст.189 ч. 4 п. 2 УК РК. Они тоже подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге, которые перечислялись в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений.

ТГ добавляет новые подробности в аналогичную коррупционную историю в Талдыкоргане. Оцените масштаб! У 48-летней дамы — главбуха горотдела образования М. Сергазиновой, борцы с коррупцией обнаружили 942 902 117 тенге (617 640 000 тенге и 721 282 долларов), документы и ключи от 21 недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, автомашины марки «Toyota Land Cruiser» 2020 года выпуска и ювелирные изделия. Изъятое имущество оценено в 1,2 млрд тенге.

Тут же узнаете, как черт попутал одного из пассажиров авиакомпании Air Astana. Уже в самолете он взял и «признался», что у него с собой бомба. Все рванули к выходу, но к счастью, мужик пошутил. Борт задержали на 6,5 часов, а хулигана — надолго. Начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Найдете в канале и расклад о социально-экономическом развития мегаполиса Алматы – тоже интересное чтение.

И кто тут против Президента?

EImedia – 2 461 (+41) подписчик на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Оппозиционный Telegram-канал Гульжан Ергалиевой сообщает о коварных планах американской лоббистской фирме, которая готовит кампанию против Президента Токаева за то, что он, якобы, поддерживает Президента Путина. Версия заговора, следующая:

«Глава фонда ODF, базирующегося в Вашингтоне, Людмила Козловская готовится распространить отчет, в котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назван «тайным союзником Кремля» в вопросе обхода экономических санкций, сообщает сайт корпоративной и разведывательной информации Intelligence Online», — сообщает телеграмер.

И тут же предупреждает: «на западе деятельность фонда Козловской не всем политикам кажется приемлемой. Так, например, два года назад Ян Лидделл-Грейнджер — член Британской консервативной партии и представитель Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, призвал провести расследование в отношении фонда ODF. Он назвал этот фонд «непрозрачным НПО», который использовал свои «беспрецедентные возможности» для оказания влияния на решения Совета Европы. Ряд европейских политиков, пишет Intelligence Online, считают, что фонд «тайно финансируется беглым олигархом Мухтаром Аблязовым, у которого имеются связи в США»».

Ресурс также сообщает, что фонд, который возглавляет Козловская, не финансируется Украиной, как считалось прежде.

ТГ поднимает и серьезный вопрос безопасности служения в казахстанской Армии – почему каждый пятый погибший в армии РК – самоубийца?

«Фракция ОСДП в мажилисе озвучила депутатский запрос на имя министра обороны Руслана Жаксылыкова. В нем отмечается, что по уровню самоубийств среди населения Казахстана наша страна входит в 20 стран мира, а среди подростков входит в тройку лидеров. По фактическим официальным данным Комитета по правовой статистике за 2018-2022 годы, в стране зафиксирован 17 631 факт самоубийства. А 21 332 человека пытались покончить жизнь самоубийством», — сообщает телеграмер убийственные факты.

Природа не терпит пустоты

За нами уже выехали – 69 999 (+ 111) подписчиков,

https://web.telegram.org/k/#@Zanamiviehali

О чем только полезном не прочитаешь в наших ТГ. Вот какими знаниями или информацией заполняются пустоты в сознании казахстанцев? Например, какой у нас с вами индекс финансовой грамотности? Всего 40,2 %, сообщает Telegram-канал. Ну и пусть, скажете вы. Но далеко-то с такими знаниями мы в прекрасное будущее не скоро доедем!

«Это чуть больше, чем годом ранее, но все равно… Далеко не все казахстанцы свободно ориентируются в финансовой системе, умеют пользоваться финансовыми услугами и управлять собственными средствами», — вводит в курс дела ТГ, предлагая подробный анализ проблемы.

Авторы канала делятся своим мнением о выступлении Президента Токаева:

«Закончилось выступление Токаева. Главное, в этот раз обошлось без понятных всем «плюшек», типа «Нацфонд — детям» (кстати, что там с этой инициативой?) или «Пенсионные деньги — на зубы». Ну это как бы и не послание народу, а послание большим агашкам. Но и …. особо тоже никому не раздали», — разочарованы телеграмеры.

ТГ по-товарищески дает и советы: в каких Telegram-каналах изучают активы чиновников, связи, близких родственников, дают разборы всех министров – информация, которая неизменно пользуется спросом у широкого круга читателей.

Вот лебедь рвется в небеса

«Черный лебедь, рак и щука» — 1189 подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

И вот, очень кстати — появился новый авторский канал Анель Давлетгалиевой «об экономике, как она есть». Полезный канал для тех, кто хочет таки повышать свой образовательный финансовый (и не только) уровень.

Чем интересны новые каналы, так это тем, что телеграмер с вдохновением реализует свои медийные идеи, проекты и этот труд чаще всего достоин хороших оценок.

«Вообще экономика не такая сложная, если рассказывать о ней доступным языком, как это делает журналист Анель Давлетгалиева — прежде главный редактор в казахстанских деловых изданиях», — дают рекомендации ТГ ее коллеги и разъясняют:

Канал рассказывает и о простых вещах – как из-за кризиса казахстанцы начали меньше есть, и о более сложных — как очередная остановка перевалки нефти через Россию повлияет на казахстанскую экономику. Есть тут прогнозы экономического роста, найдете и практичную информацию – как правильно отчислить на ОСМС, в какой валюте и в каких банках выгоднее хранить деньги.

Интересна публикация об опыте разных стран в применении дифференцированных тарифов – очень актуально на фоне повышении тарифов в сфере ЖКХ.

«Еврокомиссия раскритиковала Францию за ее тарифную политику. Страна сохраняла государственную монополию на электроэнергию и газ. Две национальные компании, EDF и GDF, распределяли свою энергию по регулируемым тарифам. Теперь существует 9 национальных поставщиков электроэнергии для физических лиц и 7 поставщиков природного газа, четыре из которых предлагают как газ, так и электричество. Право на социальный тариф на газ имеют около 800 тыс. домохозяйств. Некоторые лица имею право на поставку газа по «специальному тарифу солидарности». Вычет варьируется в зависимости от состава домохозяйства и использования газа (приготовление пищи, горячая вода, отопление)», — сообщает телеграмер.

Есть содержательная инфографика: «406 млн долларов (183 млрд тг) официально заработали в 2022 году гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и хостелы — на 67% больше, чем в постпандемийном 2021 году. 69% иностранных туристов – мужчины, доля женщин 31%….».

Возвращение Козачкова Kozachkow offside -75 807 подписчиков,

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

На этой неделе заработал авторский канал одного из самых известных телеграмеров — журналиста Михаила Козачкова. Последняя запись в декабре 2022 года.

Запись 18 апреля: «Знаешь чувство, будто забуксовал? Где-то свернул не туда и путь стал замысловат. И ты ходишь кругами, подбирая слова. Сознавая: всё исправить можно, лишь вернувшись назад».

Напомним, известного журналиста обвинили в подготовке «заказных статей для членов ОПГ» и инкриминировали 52 млн тенге теневых доходов.

«Ну что ж. Пришло время поговорить о том, что случилось. Четыре месяца.

Ровно четыре месяца с 18 по 18 я отсутствовал. Это много. Особенно когда два из них – в следственном изоляторе. Но я даже доволен, как все прошло. Меня обвинили в рейдерстве и назвали участником ОПГ, а потом выяснилось, что ни к тому, ни к другому я отношения не имею. Для меня это важно. А еще это опыт. Не самый приятный, но очень полезный. Оказавшись за решеткой, я без остановки общался с людьми, обыгрывал всех в шахматы, собирал истории и многое понял. Например, что главная проблема в стране прямо сейчас – не экономический кризис, не старые ТЭЦ и даже не коррупция…», — автора канала откровенно делится своими переживаниями.

«Мне пришлось уволиться из газеты «Время» и выйти из пары чатов. Но я не обижаюсь и не держу ни на кого зла. Все люди разные…. Ну и самый популярный вопрос – что будет дальше? А дальше будет журналистика. Я не знаю, где я буду работать и как, но точно останусь в профессии. Я ведь больше ничего не умею, кроме написания текстов…», — пишет телеграмер.

Следим за новостями Kozachkow offside.

Тариф «Наглый+»

Qumash — 123 676 (+856) подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@qumash_kz

«Простым языком о важных и не очень новостях», обещает один из каналов-лидеров по числу подписчиков. Telegram-канал вновь обращается к теме трагедии в Жанаозене, рассказывая о новых печальных подробностях:

«Среди погибших (при взрыве дома) есть трехлетняя девочка. Еще трое — мужчина 1994 г.р. и две женщины 1979 и 1972 г.р.. В больницах 6 человек. В их числе подростки 9 и 15 лет, а также 23-летняя девушка, которая была на 17-18 неделе (5 месяцев) беременности — у нее ожоги и перелом позвоночника. Ей пришлось делать «кесарево», ребенка спасти не удалось. Сейчас она в реанимации…», — мало кто остаётся равнодушным к очередным жанозенским трагическим событиям.

ТГ также высветил малоизвестную историю о хамстве и жадности. Действующие персонажи: ушлый таксист, иностранец и защитник его кошелька.

«Сегодня утром в Алматы мужчина на КИА (походу, бомбила и весьма предприимчивый) забрал из аэропорта гражданина Индии. Привез его в Наурызбайский район и потребовал 40 тысяч тенге, ссылаясь на показатели таксометра (был ли у него вообще таксометр — тоже вопрос). За своего гостя заступился сотрудник гостевого дома. Мол, қумаңыз аға. Кошак, судя по всему, был с ним солидарен. В итоге извозчик забрал 15тыс. В ДП на транспорте сказали, что к ним по этой теме никто не обращался», — сообщил телеграмер, — в текст просится ФИО «бомбилы».

Не очень веселая новость для травников. Их — под налоговый колпак. Что с них взять непонятно, тем не менее:

«Со следующего года в Казахстане за сбор дикорастущих растений (всего, что растёт само по себе — ягоды, грибы, орехи и всякие лекарственные растения), придется платить налог. Ставку будут определять областные маслихаты. Но… В КМД уточнили, что платить должны будут только те, кто собирают вайлд флору для предпринимательских целей — продажа, фармацевтика и так далее. Тем, кто это делают для личных нужд, париться не надо», — уточнил ТГ.

И о добром. Спасли, окутали одеялом и согрели дикую косулю павлодарские ДЧСники . «Она провалилась под лед на реке Усолка и тонула. Евгений Щербиенко (в водонепроницаемом комбинезоне) вытащил ее из воды, а Рустем Жетписбаев страховал веревкой. Со спасательной станции животное забрал фонд «Сердца Павлодара», — рассказал ТГ.

Хороших всем выходных! Помогайте людям и животным и будьте активны в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, ищите полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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