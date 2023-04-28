Как невеста бизнесмена Боранбаева продавала самолет, кто испачкал пальто Президента, и чем Посол Китая припугнул народы бывшего СССР

Обзор Telegram и Youtube каналов

На носу выходные, а в информационных тележках Telegram и YouTube-каналов опять куча новостей. Основная повестка прошедшей недели — криминальные истории. Акцент телеграмеры делали на новости о насилии над детьми, ужесточение ответственности за семейно-бытовое насилие, рассказали историю 70-летнего тренера по спортивной гимнастике Эдуарда Ярова, которого в США обвинили в изнасиловании ребенка, о шокирующем убийстве в своей квартире юриста компании «АрселорМиттал Темиртау» Ирины Эм. И, конечно, о задержании беглого генерала Кудебаева в Турции и политических заговорах.

И о том, какой курс определил Президент Токаев в освоении казахского языка.

О минутах свысока

YEDILOV ONLINE –100 129 (+ 2233) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@yyedilov

Вот только телеграмеры досадовали — сколько лет пройдет, прежде чем рассекретят дело экс-руководителя КНБ РК Карима Масимова и станет известно, за что он получил 18 лет «строгача», как YEDILOV ONLINE дает подробности судебного расследования. Информация тянет на материал для сценаристов блокбастеров. Ссылка — на «свой» источник.

«При обыске по месту жительства Карима Масимова была обнаружена и изъята дорожная сумка, в которой находились дипломатические паспорта и документы прикрытия на Масимова, 350 тыс $ и 50 тыс € наличными, приготовленные на случай эвакуации. Ранее в октябре и в конце декабря 2021 года Масимов и Садыкулов организовали тренировки по эвакуации Масимова из страны на случай провала преступного плана по насильственному захвату власти. Отрабатывались маршруты передвижения и обстоятельства применения сил и средств ССН «А» КНБ. Скрытная подготовка Масимовым 5 января 2022 года в дневное время служебного самолета SU-95 NRK95100 с экипажем для вылета за рубеж в случае провала попытки насильственного захвата власти», — пишет телеграмер.

ТГ сообщает, что по заказу Масимова, были даже проведены социально-политические исследования с целью захвата власти. Проводились они строго конфиденциально, но большинство исследований были удалены во время январских событий, компьютеры «зачищались» сотрудниками КНБ. Оплата исследования «NAC Analytica» осуществлялась из личных средств Масимова. В ТГ найдете фото осужденных генералов КНБ.

«Не все СМИ уточнили, что приговор судом вынесен путем «частичного сложения наказаний», а ведь Масимову инкриминировали сразу три статьи, две из которых особо тяжкие – «Государственная измена» и «Публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК». Мне лично сразу вспомнилось дело о попытке госпереворота Рахатом Алиевым и Альнуром Мусаевым. Тогда, весной 2008 года, им обоим заочно дали по 20 лет строгого режима….», — пишет телеграмер.

Все больше борцов с коррупцией в сфере строительства появляется в Казахстане.

«Общественник и борец с коррупцией Дидар Смагулов, рассказал, что в Астане еще один жилой комплекс возводится на незаконных основаниях», — телеграмер ссылается на информацию Ulysmedia.kz.

ТГ следует своему формату и публикует новые назначения, перестановки кадров в Аккорде и Дни рождения известных и не очень людей.

Где родился там и судился

Shishkin_like — 10 307 (+ 1245) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

https://www.youtube.com/@shishkin_like7159/featured

Если времени в обрез и нужна информационная повестка дня страны, пробежитесь по медиаобзорам Telegram-канала редакции журналиста Дмитрия Шишкина. На этом канале в Youtube тоже не соскучитесь — узнаете на чем ездят акимы, что такое «тайные комнаты», сколько у кого в Казахстане самолетов, откуда у чиновников деньги на брендовые часики т.п. Команда телеграмеров заверяет: пользуются только информацией из открытых источников и только проверенными данными.

«С июля в стране поднимется тариф на электроэнергию, а осенью казахстанцы начнут получать квитанции с новыми тарифами на тепло и горячую воду», — ссылка на министра нацэкономики Алибека Куантырова.

«237 ветеранам ВОВ будут выплачены к 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях. По предложению акиматов, не менее 1,5 млн тенге», — цитата министра труда и соцзащиты населения Тамары Дуйсеновой.

«Казахстанцам планируют списывать кредиты, оформленные мошенниками, если будет доказано, что к потере денег привела плохая работа банковских служб безопасности», — ссылка на главу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.

«Ответственность за семейно-бытовое насилие усилят в Казахстане», – сообщение МВД РК.

«Жители Жанаозена вновь выступили с видеообращением», — ссылка на «Радио Азаттык».

ТГ также предложит вам подрубрику: Обзор казахскоязычных медиа от Назиры Даримбет. СМИ поднимают острые проблемы общества.

«Как иностранцы завладели тысячами гектаров земель в СКО», «Депутат Ринат Заитов: ток-шоу закрыть, опасных детей изолировать. По мнению мажилисмена ТВ передачи приводят к распространению насилия. «… Отец изнасиловал дочь, свекор спит со снохой…», «Журналист Марат Токашбаев: представителей ЛГБТ-сообщества нужно лишать свободы». О любви, тоже есть: «В Казахстане создано приложение для халяль-знакомств — по правилам шариата».

Telegram-канал привлечет новыми журналистскими расследованиями.

«Где родился там и судился»: ТГ расскажет почему казахстанцам практически нереально получить защиту в международных судах — государство исполняет не все решения в рамках ратифицированных им конвенций. И куда могут обращаться наши граждане если нарушены их права – исследование редактора ТГ Айгерим Мекишевой.

Тема приговора Масимов в каналах все еще актуальна. Тегерамеры Shishkin_like дают полный расклад по бизнесу экс-руководителя КНБ и членов его большой семьи.

Дядя Ваня любит спорт

Дядя Ваня – 1 123 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

Чего не хватает в наших Telegram-каналах? Публикаций на темы культуры, спорта и духовного развития. Авторский канал спортивного казахстанского журналиста Ивана Резванцева отчасти эту брешь закрывает. Подписчиков пока немного, но судя по тому, что ссылки на этот ТГ дают многие раскрученные каналы, у Вани все еще впереди.

Профиль ТГ сообщает: «Все о спорте и около». «Около» это, например, исследование на тему туризма, финансирование крупных спортивных мероприятий… «Дядя Ваня» много, что знает: Дни рождения футболистов, дает дайджест спортивных новостей страны – тоже потрудиться нужно, что россияне израсходовали более 40 млн рублей (223,8 млн тенге) на проведение в Алматы международного турнира по спортивной борьбе, сколько зарабатывают procuratore – гонщики… Мир спорта тут буквально трясет, как на вулкане — от событий и разного рода историй.

Вот вам криминальная история про «старика-разбойника». В конце декабря 2021 года многие казахстанские СМИ перепечатали новость американского портала The Dallas Morning News о задержании в Техасе казахстанского тренера по спортивной гимнастике Эдуарда Ярова. 70-летнего наставника обвинили в… сексуальном насилии над ребенком!

«Однако, информацию об окончании громкой истории у нас никто так и не опубликовал», — пишет телеграмер, предлагая свое расследование.

Уроженец Алма-Аты Эдуард Яров (настоящее имя — Едыге) – преуспевающий тренер. Самый титулованный его ученик — двукратный чемпион ОИ–1988 Валерий Люкин. Последние несколько десятилетий он живет и работает в США. Скандал разгорелся буквально из ничего. Мама гимнастки мечтала, что ее дочь обязательно станет звездой мирового спорта. Но девочка пахать на тренировках не спешила, а однажды и вовсе перестала приходить. Через несколько месяцев опубликовала в соцсетях пост — тренер-тиран загубил ее спортивную карьеру. В декабре 2021 года за Яровым пришла полиция и арестовала. Оказалось, что мать с дочерью подали в прокуратуру Далласа заявление, в котором обвинили тренера в том, что он систематически насиловал несовершеннолетнюю воспитанницу.

«В Техасе началось громкое судебное разбирательство. Сторона обвинения утверждала, что опытный педагог на протяжении трех лет регулярно (по средам, пятницам и субботам) насиловал ученицу прямо в своем офисе!», — пишет телеграмер.

Из РК в прокуратуру города Даллас «полетело» ходатайство. Официальный документ подписал весь цвет спортивной гимнастики Казахстана. Судебный процесс длился семь месяцев. Почему большое жюри округа Даллас полностью оправдало уроженца Алма-Аты Едыге Ярова и как в США на таких историях делают деньги, — подробности об этом в ТГ.

Конечно, тут найдете анонсы и афишы.

«26 апреля в Алматы во Дворце спорта им. Балуана Шолака прошел очередной, четвертый по счету турнир по спортивной борьбе Poddubny Wrestling League. В Южной столице выступили атлеты из 13 стран. Участники PWL-4 в разные годы выиграли в общей сложности 10 олимпийских наград и 26 медалей чемпионатов мира!», — сообщает телеграмер.

Судьба злодейка

Выход к правде – 85 499 (- 668) подписчиков на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

Полон событиями и Telegram-канал «Медиа без запретных тем». Неожиданный поворот получила история с пулевым ранением казахстанца в Стамбуле: видеоролик с ранением-онлайн гулял всю неделю по просторам казахстанских соцсетей. Судьба буквально испытывает мужчину на прочность. ТГ сообщает, что в тот вечер он возвращался домой вместе с семьей, но на улице началась перестрелка. Его привезли в стамбульскую больницу и извлекли пулю.

«Как оказалось, Бегалы Талипов (пострадавший) и его супруга находятся в Турции из-за лечения дочери, которая болеет раком. Ей всего два года, а на ее лечение требуется 200.000$», — сообщает телеграмер, добавляя, что к тому же на покрытие всего курса лечения малышки у этой семьи денег нет.

Кто хочет помочь, найдет в ТГ реквизиты.

Убила работа: вторую неделю ТГ публикуют сообщение о преждевременном уходе из жизни 39-летнего акима Риддера Дмитрия Горькового — остановка сердца. Последние месяцы были не самыми легкими для него: из-за постоянных аварий на ТЭЦ жители города практически всю зиму жили без нормальной подачи тепла. Сейчас в Риддере действует режим ЧС, и снимать его не собираются.

А вот недипломатичного заявления от Посла Китая никто не ожидал. Можно сказать, обдал кипятком жителей стран бывшего СССР Посол Китая во Франции Лу Шайе. Он буквально подлил масла в раскаленную обстановку вокруг суверенности государственных территориальных границ. Зато какая мотивация ратифицировать свой статус!

«Бывшие страны СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их статус», — цитирует слова дипломата телеграмер.

«Мы станем колонией» – пугают следом активисты из ВКО. Они просят Президента Токаева не вводить безвиз с Китаем, иначе Казахстан рискует стать «колонией» КНР. Масимов при смерти, а что об этом говорят зарубежные медики? Казахстану грозят санкции? С чего это страну посетили сразу несколько представителей Евросоюза и США — инспекторов выполнения антироссийских санкций третьими странами?

Телеграмер сообщает и о шокирующем убийстве в своей квартире юриста компании «АрселорМиттал Темиртау» Ирины Эм. Она была известна многим журналистам как топ-специалист по правовым вопросам и судебным спорам. В последние годы Ирина вела дела «АрселорМиттал Темиртау», которая несколько раз за последние годы попадала в крупные скандалы. Так после гибели рабочих в 2022 году на предприятии была проведена детальная проверка, выявившая сотни нарушений. Юрист по долгу службы была посвящена во все происходящие на предприятие процессы.

О задержании беглого генерала Кудебаева в Турции, сообщили все Telegram-каналы. Делайте ставки: наконец-то, узнаем, как ему удалось сбежать – через горные тропы или авиарейсом Алматы-Атырау-Стамбул? Он уже под стражей в Астане, пишут всезнайки телеграмеры.

ТГ также комментирует выступление Президента страны на сессии АНК, где он ставит все точки над И вокруг изучения казахского языка, указывая на недопустимость при этом инсинуаций и ажиотажа.

«…В Казахстане активно обсуждается вопрос госязыка, причем отнюдь не в позитивном ключе. …Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер. …Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. …В то же время изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой», — цитирует ТГ Касым-Жомарта Токаева.

А что на 30 млн купишь-то?!

EImedia –2 485 (+25) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

https://www.youtube.com/watch?v=uZIJst86Fn8

Тему подхватывает оппозиционный авторский Telegram-канал журналиста Гульжан Ергалиевой.

«Даже если ты русский гражданин Казахстана, то ты – казах. Примерно так можно понимать слова президента Токаева, сказанные на открытии заседания XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, — пишет телеграмер, со ссылкой на официальный телеграм-канал Акорды, цитируя спикера: «…Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть».

Вот еще из подборки новости: казахстанское издание заблокировали в России.

«Генпрокуратура РФ заблокировала наш ARBAT Media на территории России! Мы попали под военную цензуру. Об этом сообщила Роскомсвобода. Спустя два месяца после начала суда в военной прокуратуре города Владимира касательно наших материалов о войне», — ТГ цитирует главреда издания Сырыма Иткулова.

ТГ обязательно нароет новых деталей и добавит каплю дегтя, а для кого и меда, в информационную бочку казахстанских событий. В YouTube-канале Elmedia найдете информацию, как заверяет телеграмер, из компетентных источников — что январский переворот был проведен не для Нурсултана Назарбаева и даже не для его племянников. А Масимов, извините, козел отпущения. Комментарии Евгения Жовтиса и Булата Абилова.

«Роль Масимова, как главного бенефициара кровавых событий в прошлом году, подвергалась критике в обществе. По всем признакам он никак не мог быть претендентом на Президентский пост, а был тем, кто возглавлял центр управления заговора…», — интригует ТГ, отсылая читателя в YouTube-канал (115 тыс. подписчиков – авт.)

ТГ цитирует депутата Ермурата Бапи. В своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова и Генпрокурора Берика Асылова он возмущается работой Комиссии по возврату незаконно выведенных капиталов.

«Это саботаж старых кадров или заговор против национально-экономических интересов? …Так, латвийские правоохранительные органы подозревают, что граждане Казахстана уклоняются от уплаты налогов и приобретают имущество на их территории за счет незаконно вывезенных из Казахстана активов. Речь идет о предпринимателе Кайрате Боранбаеве. Несмотря на то, что г-н Боранбаев недавно был осужден, в отношении него остались очень крупные дела. …Вам известно, что невеста Боранбаева продала бизнес-самолет на свое имя? По словам экспертов-специалистов, стоимость этого самолета на рынке оценивается в 30 млн долларов… .».

Как я правильно вам предсказал …

Гиперборей – 272 тысяч подписчика на этой неделе (+2 тыс.).

https://www.youtube.com/watch?v=pdLiCQDHRro

Смотрим, что интересного на странице Гиперборея в YouTube на этой недели. Подводя итоги известных уже новостей в своих итогах недели с политологом Димашем Альжановым Вадим Борейко разбирал вербовку казахстанца, студента 3 курса Томского универа РФ Маргулана Бекенова, циничное шоу с задержанием супругов журналистов на глазах их троих детей в торгово-развлекательном центре Алматы, офис террористов в Астане, не одобряли Президента Токаева, который, возможно, хочет строить АЭС вместе с Россией и о том, какое …г- вно лучше пахнет (так и сказал – авт.), ну и о главном мэме соцсетей этой неделе: «акимам ходить пешком».

Похитили парня, убежден политолог Димаш Альжанов. Он не верит в искренность студента в его видеоролике, когда тот заявляет о добровольном участие в военных действиях на стороне России: подавлен, нет оптимизма. А комментарий МИД РК неубедительный совсем. Спикер предлагает начать досудебное расследование факта похищения казахстанца.

А вообще КНБ расследует 10 уголовных дел по факту участия казахстанцев в войне, добавляет хозяин студии Борейко. Но на какой они стороне? Жасулан Дуйсембин из Аркалыка воюет на стороне Украины и планирует принять гражданство – возвращаться домой не хочет. В феврале погибли два карагандинца, которые воевали на стороне России. Бывший глава КНБ РК Альнур Мусаев пишет из-за рубежа в соцсетях о 8 казахстанцах, которые добровольно воюют на стороне Украины. И зачем, спрашивает мэтр, КНБ давать информацию, из которой мы ничего не поняли?

Погадали — погадали, и перешли к следующей теме.

Полиция задержала в ТРЦ чету журналистов, подозреваемых в вымогательстве – шумно, феерично, на глазах людей и их троих детей, с обыском и видеокамерами. Дети в шоке, журналисты тоже, о чем тут же поставили вопрос: почему у полиции нет ограничений для беспредела, о профессионализме полицейских и нанесенной детям психотравме.

«Аналогичные уголовные дела Козачкова и Абжана создают опасную тенденцию для работы журналистов, ведь многие покупают информацию у своих источников», — заметил политолог.

«Это и шмат грязи в белое пальто Токаева», — возмутился Вадим Борейко и тут тема, как вращающаяся пуля полетела дальше, в сторону «испачканного» Президента.

Германия-то предлагает ввести санкции против Росатома, а на неделе Президент Токаев встретился с гендиректором мирового центра сотрудничества в ядерной области — МАГАТЭ – обсуждали строительство АЭС, предположительно в поселке Улькен в Балхаше, перечисляет Вадим Борейко. Тут еще сошлось — 37 годовщина Чернобыльской аварии и 4 года с первого обещания Касым-Жомарта Кемелевича провести общенациональный референдум по строительству АЭС.

А он сторонник партнёрства с Россией (так опыт какой! – авт.) и если решат, то возводить будет международный консорциум, который трудно представить без участия России, переживают авторы итогов недели. Нужно отложить строительство, решил политолог.

«Как я правильно опять предсказал, главным мэмом соцсетей этой недели стала фраза Президента, что акимам нужно ходить пешком», — перешел на другую тему Борейко.

Затем о чистоплотности казахстанцев – мол, мусорят даже в степи. Почему, вы бы думали? Оказывается, это глубоко психологическая проблема.

«Потому, что не чувствуют себя хозяевам земли…. Собственность не защищена… Все это связано с политико-правовыми основами этого государства», — делились ощущениями спикеры студии.

Передачу «Гиперборей» посвящает теме: «Чем болен экс-глава КНБ? Врач из США и казахский пациент». Из интервью — разговор с журналистом Михаилом Козачковым о наркомании, и не только. «О новой группе теневого политического влияния» — в разговоре с Айдаром Егеубаевым, председателем попечительского совета антикоррупционного общественного фонда TransparencyKazakhstan.

Удачных всем выходных! Помогайте друг другу и будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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